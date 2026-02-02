Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщава за ново настъпление в Запорожка област
  Тема: Украйна

Русия съобщава за ново настъпление в Запорожка област

2 Февруари, 2026 15:13 868 44

  • русия-
  • запорожка област-
  • настъпление-
  • украйна

Украинската страна засега не е потвърдила информацията за превзето село

Русия съобщава за ново настъпление в Запорожка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските власти обявиха, че техни сили са установили контрол над още едно населено място в Източна Украйна, съобщи руската агенция ТАСС. Данните към момента не са потвърдени от независими източници, а от Киев няма официална реакция, предава БТА.

Според ежедневния бюлетин на Министерството на отбраната на Руската федерация, под руски контрол е преминало селото Придорожное, разположено в югоизточната част на Запорожка област. Населеното място се намира в североизточния сектор на региона, в близост до административната граница с Днепропетровска област.

Още новини от Украйна

В официално изявление руското военно ведомство посочи, че с овладяването на Придорожное подразделенията от групировката войски „Изток“ продължават да разширяват зоната си на влияние в Запорожка и Днепропетровска област. По руски данни е поет контрол над украински отбранителен район с площ, надхвърляща 3 квадратни километра.

Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна информира в сутрешната си сводка, цитирана от Укринформ, че през изминалото денонощие са регистрирани общо 179 бойни сблъсъка. Най-напрегната е била ситуацията в района на Покровск в Донецка област, както и около Гуляйполе в съседната Запорожка област.

Руската страна редовно съобщава за овладяването на по-малки населени места в източните райони на Украйна, където настъплението се осъществява постепенно. В същото време Москва от дълго време не е обявявала установяване на контрол над по-голям град. В момента интензивни боеве продължават за Покровск, както и за Купянск в Харковска област.

Украински военен говорител заяви днес пред Укринформ, че обстановката в Купянск и прилежащите райони остава „стабилна и положителна“. В същото време той определи ситуацията във Вовчанск - град в североизточна Украйна, разположен близо до руската граница - като „откровено трудна“.

Паралелно с това ръководителят на самопровъзгласената Донецка народна република Денис Пушилин коментира обявеното преди два дни превземане на село Торецкое. Населеното място се намира в Добропилския район, между градовете Добропиля и Дружковка, в северната част на Донецка област.

По думите на Пушилин, контролът над Торецкое би дал възможност на руските сили да развият настъпление в няколко тактически направления. В интервю за държавния телевизионен канал „Русия-24“ той посочи, че сред потенциалните следващи цели могат да бъдат както Добропиля, така и Дружковка - ключова точка по пътя към Краматорск и Славянск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русофоборчагите на фронта доброволци

    9 8 Отговор
    при зелкови да сборят Мечока
    а не да бълнуват за копейки

    Коментиран от #4, #16, #28

    15:15 02.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор
    УАУ!!!!взехме ли Купянск?

    Коментиран от #29, #39

    15:16 02.02.2026

  • 3 Изумен

    13 5 Отговор
    Значи един ден се пише как руската армия била пред колапс, след това обаче настъпвали...е как бре?

    15:17 02.02.2026

  • 4 Кой Мечок бе ?

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "русофоборчагите на фронта доброволци":

    Онуй опърпаното , дръгливо ли ?

    15:18 02.02.2026

  • 5 руски депутати с изявление

    3 5 Отговор
    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #6

    15:19 02.02.2026

  • 6 Гого

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "руски депутати с изявление":

    Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷

    Коментиран от #20

    15:20 02.02.2026

  • 7 си дзън

    6 7 Отговор
    Ма руснаците не са ли от 4 години в Лисабон бе?

    15:21 02.02.2026

  • 8 Калоян

    5 3 Отговор
    Никаква истина не се признава за истина,ако не е потвърдена от украинска страна.
    Даже формулата на Анщайн за скоростта (Е=м.с на квадрат) чака потвърждение от Зеления.

    15:21 02.02.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор
    Настъпва Расията дръжки....
    Купянск е изцяло освободен от руско присъствие !!!
    Украински свободолюбиви дечица тичат из центъра на Купянск и ядат топли пелмени 😁
    Руснаците са изтласкани на десет километра от града.

    15:21 02.02.2026

  • 10 Дмитрий Песков - говорител на Кремъл

    9 5 Отговор
    ,,Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
    😂

    15:21 02.02.2026

  • 11 От горе ми се казва

    2 5 Отговор
    Пушилин скоро ще изпуши.Груз 300

    15:21 02.02.2026

  • 12 Вашето мнение

    7 6 Отговор
    Радев ви го каза, нато няма оръжията, генералите, тактиката и войниците, които да противопостави на Русия. Затова всичко, което руснаците искат си е тяхно.

    Коментиран от #17, #22

    15:21 02.02.2026

  • 13 Пешо

    6 7 Отговор
    4 години настъпление и нищо. Хотели лучше получилось как всегда

    Коментиран от #15

    15:21 02.02.2026

  • 14 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Сирски съобщава за изтегляне на Укро Вермахта в западна посока към Германската граница на по — добри позиции.

    15:22 02.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пешо":

    "..Хотели лучше получилось как всегда..."

    Получилось даже хуже чем всегда 😆👍

    15:23 02.02.2026

  • 16 Омазана ватенка

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "русофоборчагите на фронта доброволци":

    Абе нали щяхте да умиргат е за лева?Още мърдате.

    15:23 02.02.2026

  • 17 Билд

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    36 руски генерала станаха на тор.

    15:25 02.02.2026

  • 18 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    5 7 Отговор
    Ще стане до 2, най много 3 днЯ ...

    15:25 02.02.2026

  • 19 Механик

    5 6 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    15:26 02.02.2026

  • 20 Вашето мнение

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гого":

    А руснаците на свети влас оправят жена ти, докато ти гледаш първенството на англия.

    Коментиран от #25, #27

    15:26 02.02.2026

  • 21 Хехе

    5 9 Отговор
    какво стана с Купянск и Покровск бе копейки? Нали и там настъпвахте преди 2-3 месеца, нещо замлъкнахте оттогава. Прочетохте ли как всички окупатори в Купянск са вече наТОРализирани?

    15:27 02.02.2026

  • 22 ще си събираш

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    кара ан тийте

    15:27 02.02.2026

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 Русофил

    7 5 Отговор
    Цяла година настъпват руските орки,хиляди жертви и само метри напред,каква трагедия А? Прозводителя на черни чували стана милионер

    Коментиран от #34

    15:28 02.02.2026

  • 25 Д.пръча

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Возил ли си скоро в багажника?

    15:29 02.02.2026

  • 26 ХАГА

    4 4 Отговор
    Очаквам Путин и шайката му!

    15:30 02.02.2026

  • 27 Град Козлодуй

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито сех.

    Коментиран от #35, #36

    15:30 02.02.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Отдавна

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мара статия ти написа тук, да не и се надява човек. Освободиха го руснаците. Споко.

    Коментиран от #40

    15:31 02.02.2026

  • 30 касата

    2 4 Отговор
    отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, да помагат за превземането на Киев. 🤡📢💤

    Коментиран от #41

    15:32 02.02.2026

  • 31 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    3 4 Отговор
    Руснаците на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #43

    15:32 02.02.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Расията толкова изпадна в лъжи и простотии, че буди само смях и подигравки.

    15:32 02.02.2026

  • 33 Пламен

    2 3 Отговор
    ТАЗИ НОВИНА ОТ 1943-ТА ЛИ Е ?

    15:33 02.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    ааааа , за кекс става-питай Ахмат силлллаааааа / тоя с Мненията също става , но е срамежлив , трябва му време

    15:34 02.02.2026

  • 36 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    Ти не ставаш и за ПЕЕЕДЕРРАААС👌много си разбутан и НАААСРАН💩🤮👌
    За жълти € стотинки се ковешшшш 💩🤮
    МРЪЪЪШЛЯК

    15:34 02.02.2026

  • 37 ха ха хааа

    0 2 Отговор
    Брачед , я кажи тоя месец след 20-ти , колко Дня ще станат ?!🤭🤫

    15:34 02.02.2026

  • 38 И това продължава до...

    1 1 Отговор
    Безкрай, четири годишното тридневно СВО превзема, громи, обсажда, пробива, напредва, чували, клещи и всякакви руски изхвърляния и пръдни, само и само да покажат нещо, а истината е че Зеленски въпреки тежката ситуация в която се сражава срещу четворен враг, Русия, САЩ, Китай и Северна Корея не може да бъде победен, направи бункерният червей за смях пред целия свят.

    15:35 02.02.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що бе бандеровци, вие да не би да си го върнахте? Ще стане Като с Работино, Курск, Артёмовск. Укрите са прсти, ще ги бият до полската граница

    15:36 02.02.2026

  • 40 Стара

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Отдавна":

    ти е информацията. Украйна си върна Купянск с лихвите. Потресаващи загуби за "втарая" ;)

    Коментиран от #44

    15:36 02.02.2026

  • 41 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "касата":

    А НИСКОПЛАТЕНИТЕ пееедалииии кога заминавате , да помагате на лепилото😁

    15:36 02.02.2026

  • 42 Векове наред

    0 1 Отговор
    руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. 😆

    15:37 02.02.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Почети за " Мирните бандеровци " Във Польша през 1943.Поляците ги знаят

    15:38 02.02.2026

  • 44 Не са си я върнаки

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Стара":

    Зелето прати укри да си я върнат, но попаднаха в котел. Стара ти е информацията

    15:39 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания