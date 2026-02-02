Русия съобщава за ново настъпление в Запорожка област

Руските власти обявиха, че техни сили са установили контрол над още едно населено място в Източна Украйна, съобщи руската агенция ТАСС. Данните към момента не са потвърдени от независими източници, а от Киев няма официална реакция, предава БТА.

Според ежедневния бюлетин на Министерството на отбраната на Руската федерация, под руски контрол е преминало селото Придорожное, разположено в югоизточната част на Запорожка област. Населеното място се намира в североизточния сектор на региона, в близост до административната граница с Днепропетровска област.

В официално изявление руското военно ведомство посочи, че с овладяването на Придорожное подразделенията от групировката войски „Изток“ продължават да разширяват зоната си на влияние в Запорожка и Днепропетровска област. По руски данни е поет контрол над украински отбранителен район с площ, надхвърляща 3 квадратни километра.

Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна информира в сутрешната си сводка, цитирана от Укринформ, че през изминалото денонощие са регистрирани общо 179 бойни сблъсъка. Най-напрегната е била ситуацията в района на Покровск в Донецка област, както и около Гуляйполе в съседната Запорожка област.

Руската страна редовно съобщава за овладяването на по-малки населени места в източните райони на Украйна, където настъплението се осъществява постепенно. В същото време Москва от дълго време не е обявявала установяване на контрол над по-голям град. В момента интензивни боеве продължават за Покровск, както и за Купянск в Харковска област.

Украински военен говорител заяви днес пред Укринформ, че обстановката в Купянск и прилежащите райони остава „стабилна и положителна“. В същото време той определи ситуацията във Вовчанск - град в североизточна Украйна, разположен близо до руската граница - като „откровено трудна“.

Паралелно с това ръководителят на самопровъзгласената Донецка народна република Денис Пушилин коментира обявеното преди два дни превземане на село Торецкое. Населеното място се намира в Добропилския район, между градовете Добропиля и Дружковка, в северната част на Донецка област.

По думите на Пушилин, контролът над Торецкое би дал възможност на руските сили да развият настъпление в няколко тактически направления. В интервю за държавния телевизионен канал „Русия-24“ той посочи, че сред потенциалните следващи цели могат да бъдат както Добропиля, така и Дружковка - ключова точка по пътя към Краматорск и Славянск.