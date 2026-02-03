Новини
Свят »
Венецуела »
Делси Родригес се срещна с американската пратеница във Венецуела Лаура Догу

3 Февруари, 2026 03:41, обновена 3 Февруари, 2026 03:45 432 2

  • делсиродригес-
  • лаура догу-
  • -
  • венецуела-
  • сащ

Двете са разговаряли в президентския дворец "Мирафлорес"

Делси Родригес се срещна с американската пратеница във Венецуела Лаура Догу - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Правителството на Венецуела заяви в понеделник, че временната президентка Делси Родригес се е срещнала с американската пратеница Лаура Догу на фона на възобновяването на двустранните отношения, предаде Ройтерс.

В изявление на правителството се казва, че срещата се е провела в президентския дворец "Мирафлорес" и че е бил обсъден работният дневен ред между Венецуела и Съединените щати.

В правителственото изявление се отбелязва още, че "правителствата на Венецуела и Съединените щати решиха да напреднат с пътна карта за решаване на въпроси от двустранен интерес чрез дипломатически диалог и на базата на взаимното уважение и международното право".

След месеци на повишено напрежение САЩ заловиха преди месец венецуелския лидер Николас Мадуро, което доведе до промени във Венецуела - една от тези промени е, че начело на страната застана Делси Родригес, която допреди залавянето на Мадуро беше вицепрезидент. Тя казва, че се стреми към балансирани отношения със Съединените щати.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нищо не пишете вече за бай мадуро

    3 0 Отговор
    жив ли е? смени ли анцуга?

    03:56 03.02.2026

  • 2 Леля Пенка

    2 0 Отговор
    Май беше пратеничка.

    04:06 03.02.2026