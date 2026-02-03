Делси Родригес се срещна с американската пратеница във Венецуела Лаура Догу

Правителството на Венецуела заяви в понеделник, че временната президентка Делси Родригес се е срещнала с американската пратеница Лаура Догу на фона на възобновяването на двустранните отношения, предаде Ройтерс.

В изявление на правителството се казва, че срещата се е провела в президентския дворец "Мирафлорес" и че е бил обсъден работният дневен ред между Венецуела и Съединените щати.

В правителственото изявление се отбелязва още, че "правителствата на Венецуела и Съединените щати решиха да напреднат с пътна карта за решаване на въпроси от двустранен интерес чрез дипломатически диалог и на базата на взаимното уважение и международното право".

След месеци на повишено напрежение САЩ заловиха преди месец венецуелския лидер Николас Мадуро, което доведе до промени във Венецуела - една от тези промени е, че начело на страната застана Делси Родригес, която допреди залавянето на Мадуро беше вицепрезидент. Тя казва, че се стреми към балансирани отношения със Съединените щати.