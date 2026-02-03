Евролидерите ще бистрят в белгийски замък как да реагират на икономическата принуда и зависимост

Как ЕС да реагира на икономическата принуда и как да намали опасните икономически зависимости - тези въпроси ще бъдат във фокуса на вниманието на неформалната среща на европейските лидери на 12 февруари в Белгия.
Това става ясно от писмото-покана на председателя на Европейския съвет Антониу Коща.
Срещата ще се състои в замъка "Алден Бисен". Лидерите ще обсъдят как ЕС да засили конкурентоспособността си, като използва единния пазар като инструмент за растеж, инвестиции и иновации. Акцент ще има върху намаляването на националните бариери, опростяването на регулаторната рамка и създаването на т.нар. 28-и режим, който да улесни разрастването на компаниите и да ограничи административната тежест.
В дневния ред влиза и ускоряването на работата по Съюза за спестявания и инвестиции. В заседанието ще участват Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, и Енрико Лета, идеологът на свободното движение на знания и инвестиции. Те ще представят своите виждания за европейската конкурентоспособност и нейното развитие след публикуването на техните доклади.
