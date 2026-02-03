Новини
Евролидерите ще бистрят в белгийски замък как да реагират на икономическата принуда и зависимост

Евролидерите ще бистрят в белгийски замък как да реагират на икономическата принуда и зависимост

3 Февруари, 2026 04:03

Срещата е планирана за 12 февруари

Евролидерите ще бистрят в белгийски замък как да реагират на икономическата принуда и зависимост - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Как ЕС да реагира на икономическата принуда и как да намали опасните икономически зависимости - тези въпроси ще бъдат във фокуса на вниманието на неформалната среща на европейските лидери на 12 февруари в Белгия.

Това става ясно от писмото-покана на председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Срещата ще се състои в замъка "Алден Бисен". Лидерите ще обсъдят как ЕС да засили конкурентоспособността си, като използва единния пазар като инструмент за растеж, инвестиции и иновации. Акцент ще има върху намаляването на националните бариери, опростяването на регулаторната рамка и създаването на т.нар. 28-и режим, който да улесни разрастването на компаниите и да ограничи административната тежест.

В дневния ред влиза и ускоряването на работата по Съюза за спестявания и инвестиции. В заседанието ще участват Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, и Енрико Лета, идеологът на свободното движение на знания и инвестиции. Те ще представят своите виждания за европейската конкурентоспособност и нейното развитие след публикуването на техните доклади.


Белгия
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо

    1 3 Отговор
    Кво има да му мислят ?Зеленски каза ,че му трябват 1,5 трилиона ,дават му ги и толкоз ,да му мислят избирателите Евролидерите няма какво да му мислят, а и те това мисленето не го обичат ,виж дърдоренето да

    04:13 03.02.2026

  • 2 досиетата на бай Джефри

    5 0 Отговор
    Обичат ги лидерите сбирките. Безплатни апка, пийка... тия три неща. Най-вече третото нещо.

    04:14 03.02.2026

  • 3 ДддддД

    5 0 Отговор
    И какво ще "избистрят" тия плитко умци....-поредното дране на евро стадото- или вече са решили да ни хвърлят във война за да запазят власта си и превилегиите ....?

    04:17 03.02.2026

  • 4 Джон, каква е тази врява

    3 0 Отговор
    Европейци, сър. Спорят кой най-красив плонж в краката на Тръмп ще направи

    04:20 03.02.2026

  • 5 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви европейци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    04:27 03.02.2026

  • 6 Ццц

    0 0 Отговор
    Боже, пак ще се събират да приказват. Щом ще говорите за независимост, първо почнете от окупационните войски в Европа! Върнете негрите от базите в ЕС на Тръмп, пък той да му мисли африкански емигранти ли са или американски граждани. После не се колебайте да мислите в посока ощърб на US компаниите, който спечелиха близо трилион през 2025 г. Мисля, че и ние можем да си произвеждаме. Спрете да разчитате на англосаксонците и от двете страни на океана и да ги наричате "партньори" Партньорството им е като между конска муха и кон, но конят поне мята с опашка, а вие още я въртите! Вървете се разберете с Путин за цени на ресурс и престанете да купувате същия чрез хиляда посредници заради палячовските санкции на Байдън! Върнете фон Галфон във фермата за птици и киевския клоун в цирка, защото как да говорим за спестявания с тия две карикатури? Пратете Кая да умилостиви Путин с единствения си талант, а после заедно с Рюте по витрините в Амстердам...Ето, дадох ви основни насоки в правилната посока. Имате материал за мислене в замъка, ама ми се струва, че замъкът може да мисли повече от посетителите, които се очакват.

    04:31 03.02.2026

