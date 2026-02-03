Украински преговарящи заминаха за срещата с Русия и САЩ в Абу Даби

Украинският преговарящ екип замина за Абу Даби днес, където на 4 и 5 февруари ще се проведе нов кръг от тристранни срещи с участието на представители на САЩ и Русия, предаде ФОКУС.

Това обяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, пише Европейская правда.



Според Зеленски, украинският екип продължава да работи с американската страна, "за да могат да се разширят реалните решения в името на мира“.



"Днес имаше среща с нашата делегация - момчетата вече са на път. Срещите ще бъдат в сряда и четвъртък“, заяви държавният глава.



Той добави, че освен тристранния формат, ще се проведат и двустранни разговори със САЩ.



"Има по какво да се постигне съгласие, има съдържание, което изисква допълнителна работа. Готови сме за гаранции за сигурност. Правителствените служители работят по възстановяването и по-нататъшното развитие на Украйна, нашите екипи са активно ангажирани с това“, подчертава Зеленски.



По-рано в понеделник Зеленски обяви, че е поставил задача на преговарящия екип преди срещите с Русия и Съединените щати.



Украинските медиите обявиха по-рано, че специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф ще участва в следващия кръг от преговори между Украйна и Русия на 4-5 февруари в Абу Даби.

Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашната деескалация на конфликта с Русия - очевидна препратка към краткото прекратяване на огъня при атаките срещу енергийни съоръжения, спомага за изграждането на доверие в преговорите, предаде NOVA.

Русия е спряла ударите срещу украинската енергийна инфраструктура миналата седмица, тъй като се е очаквало температурите да паднат под минус 20 градуса по Целзий, след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Кремъл.



„Мерките за деескалация, които влязоха в сила в нощта на 29 срещу 30 януари, спомагат за изграждането на обществено доверие в преговорния процес и неговия възможен изход“, написа Зеленски в социалните мрежи.



Изявлението идва, след като президентът се срещна с украинския преговарящ екип преди поредния кръг от преговори за прекратяване на войната, който ще се проведе в Абу Даби по-късно тази седмица, предаде AFP.



„Смятаме, че е реалистично да се постигне достоен и траен мир. Украйна е готова за реални стъпки“, подчерта Зеленски. Той добави, че украинските преговарящи ще проведат и двустранна среща с американската делегация в Абу Даби.



Териториалният въпрос остава една от основните спорни точки в преговорите, като воюващите страни все още не са показали готовност за компромис. Русия настоява за пълен контрол над източната украинска област Донецк - искане, което Киев отхвърля с аргумента, че подобна стъпка би окуражила Москва. Кремъл нееднократно е заявявал, че ще продължи офанзивата си, ако Украйна не се съгласи доброволно да отстъпи територията.



През януари Русия е причинила най-сериозните прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването в Украйна от началото на войната, като е извършила 4587 атаки с дронове и ракети с голям обсег, на фона на рязко понижение на зимните температури.

Министерството на външните работи на Русия обяви, че е представило предложения на САЩ за премахване на "сериозни пречки“ по пътя към пълноценно "възстановяване“ на отношенията, съобщава РИА Новости, цитирана от ФОКУС.



Това се посочва на уебсайта на руското външно министерство.



"Руската страна счита за важно... да се премине към наистина важни въпроси, включително възобновяването на директните въздушни комуникации и връщането на конфискуваното ни дипломатическо имущество. На американците са дадени предложения за премахване на тези сериозни пречки по пътя към пълноценно възстановяване на отношенията между Москва и Вашингтон“, заявиха от руското министерство.



Ако Съединените щати се съгласят да възстановят отношенията с Русия, "пред американците ще се отворят много обещаващи и изгодни хоризонти за сътрудничество“, добави министерството.



Тези области включват въглеводороди, критични минерали и редкоземни елементи, сътрудничество в Арктика, изкуствен интелект и Космос.