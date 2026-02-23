Психолог попита защо са допуснали Деян Илиев, открил телата на Петрохан, да напусне България

3 убийства и 3 самоубийства – това се крие зад случая „Петрохан“, смята криминалният психолог Тодор Тодоров. Според него е възможно един от мъжете в хижата също да е бил убит.
Днес служебният вътрешен министър Емил Дечев се срещна с разследващите по случая.
„Тежко криминално престъпление, в основата на което стои един човек“ – така криминалният психолог Тодор Тодоров описа случилото се. Тодоров и екипът му са подробно запознати със случая. По негови думи става дума за три убийства и три самоубийства.
Официалната версия до момента гласи, че в хижата и тримата мъже са се самоубили. В информация, публикувана на официалната страница на прокуратурата, обаче единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена – цитирам – „и със собствена ръка“.
Във всички случаи обаче криминалният психолог е категоричен – външна намеса няма.
Според Тодоров една от основните грешки на разследващите е, че са допуснали Деян Илиев – мъжът, който първи открива телата на Петрохан, да напусне България.
Служебният вътрешен министър Емил Дечев също проведе среща с екипа разследващи. Той заяви:
„По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина.“
Потърсихме за коментар и МВР, и прокуратурата с въпроси дали има данни и в хижата да е извършено убийство, готова ли е експертизата, която трябва да установи деня на смъртта на Калушев, Николай и Александър, както и отключен ли е вече телефонът на основния свидетел Деян Илиев. До този момент отговор няма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4567
22:58 23.02.2026
2 Не вярвам
22:58 23.02.2026
3 Мнение
А можеше и незаконните дейности на властта да бъдат поне частично осветлени?!
Години наред сигнали до институциите и никой не си мърда пръста за нпо с име "национална агенция..."
Най-вероятно трафик на наркотици (а може и хора) с големия дрон с товар до 100-150кг?!
Преди време имаше некви изплували чували с дрога по черноморието?! И хооп всички май забравиха за това?!
Нищо чудно и злато да са намерили по тия пещери, ама това не променя възможността за трафик на най-различни неща с дрона!
23:00 23.02.2026
4 Пич
23:00 23.02.2026
5 Дедо Мраз
23:04 23.02.2026
6 хаха
ХАХАХА
Байганьовци сър. Безполезна и смръдлива паплач тоест.
23:05 23.02.2026
7 Всеки може да влиза и излиза
23:05 23.02.2026
8 може ли
Коментиран от #32, #39
23:05 23.02.2026
9 Съобразителен
23:08 23.02.2026
10 криминалният психолог Тодор Тодоров
Коментиран от #15
23:12 23.02.2026
11 Дали е напуснал?
Коментиран от #21
23:13 23.02.2026
12 ООрана държава
23:14 23.02.2026
13 веска томова
23:15 23.02.2026
14 А много ли е сигурен че
23:16 23.02.2026
15 Очевидно
До коментар #10 от "криминалният психолог Тодор Тодоров":Не е.
23:20 23.02.2026
16 Няма случай пичове в света
23:21 23.02.2026
17 Кънчо
Коментиран от #18
23:21 23.02.2026
18 Мартин
До коментар #17 от "Кънчо":Точно!!!!
23:23 23.02.2026
19 Няма човек,
23:25 23.02.2026
20 Лама от ПП
23:36 23.02.2026
21 Хм.....
До коментар #11 от "Дали е напуснал?":Вярваш ли ?! Защото може да не е защитен , а отгърмен свидетел !
23:36 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не ми е нужно някой да го казва
23:37 23.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Един от "самоубитите"
Още малко и ще повярвам може би.
Коментиран от #29, #48
23:41 23.02.2026
26 Утре и аз ши съм експерт пичуви
Дати: тиририм тирирам ..Форма на обучение: Онлайн. Тиририм тирирам Лектор: криминалният психолог д-р Тодор Тодоров Документ: Сертификат от Педагогически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"
Такса: 240 лв.
Заплащане – предварително на каса в НОВА СГРАДА на ПУ-тиририм тирирам
23:41 23.02.2026
27 Защо ли
А защо се покриха Бортсов и Пеевски?
23:42 23.02.2026
28 Aлфа Вълкът
23:43 23.02.2026
29 Чшъъ...
До коментар #25 от "Един от "самоубитите"":Кво има да умуваш!? След като се е гръмнал два пъти е отишъл да изтрепе и кучетата, и се е върнал та полегнал да умре! Виж колко логично, А...?!
23:44 23.02.2026
30 Обаче
Коментиран от #33
23:49 23.02.2026
31 Непрекъснато има едно влизане излизане в
23:50 23.02.2026
32 Еееее
До коментар #8 от "може ли":Големите службари и специалисти не могат ли да проверят полети, после да се свържат с мексиканските власти и да го издирят или край вече, а и щом те са решили да се самоубият , той можеше да си остане в България?
Коментиран от #34
23:53 23.02.2026
33 Престъпил ли е закона или не е пристъпил
До коментар #30 от "Обаче":Това е въпроса. Има висящ въпрос , следователно не може да напуска страната. Разследването не е приключило. Дори само защото не си отключва телефона е основание за съмнение. А те го пуснали !?!
23:55 23.02.2026
34 Еееее
До коментар #32 от "Еееее":И също така да обясни, така ли са нещата
23:56 23.02.2026
35 Покъртително ..
Коментиран от #37
23:57 23.02.2026
36 Aлфа Вълкът
Как става този номер с трима убити и три самоубийства?
Защото 3+3 е 6 ли? Аз не можах да ги сметна, тези в хижата се самоубиват = 3. Ламата убива Алекс и Николай и се самоубива и стават 2 убийства и 4 самоубийства.
И.Иванов го убиват другите двама и затова има две рани, а те се самоубиват. Другото в кемпера го повтаряме и сметката излиза. Ама да не чуят МВР, че утре и с тази небивалица ще излязат.
Още колко фиктивни чучела ще излязат в медиите да си упражняват актьорската игра?
23:58 23.02.2026
37 Да тази наглост
До коментар #35 от "Покъртително ..":Направо ме покърти. Две на кръст не може да каже но иначе бил на ясно. Масово хората нямат самооценка.
23:59 23.02.2026
38 Нищо ново
00:01 24.02.2026
39 Тодор
До коментар #8 от "може ли":оставете го човека, нали ако мвр публикува данни, както пишете за час, дестинация, бордна карта, местонахождение и него ще го самоубият, това ли искате?
Нека си живее живота човека с жена си и толкова...някога, ако прецени може да публикува в интернет подробности за случая..
00:03 24.02.2026
40 и ква му е работата на тоя
СЛУЧАЙНИК ПОСОЧЕН ОТ ....
00:04 24.02.2026
41 В едно обаче е категоричен че
00:04 24.02.2026
42 Аман
00:07 24.02.2026
43 Елементарно е
00:14 24.02.2026
44 Експерт
00:24 24.02.2026
45 Защо пита
00:31 24.02.2026
46 Отговор
00:34 24.02.2026
47 Кво има да умува тоя? Психолог ми бил
Коментиран от #51, #52
00:34 24.02.2026
48 А не бееее
До коментар #25 от "Един от "самоубитите"":(по бельо със скъсани отзад панталони) Теб гонила ли те побесняла немска овчарка ?
00:41 24.02.2026
49 Сатана Z
00:42 24.02.2026
50 Шпек
Коментиран от #55
00:47 24.02.2026
51 Някой си
До коментар #47 от "Кво има да умува тоя? Психолог ми бил":Гледал си филми но не си ходил войник явно!Знаеш ли какво става със задната част на черепа ти ако те продухат между очите?Нищо няма да се разбере скоро!Държавата е пробита отвисоко.Кпсс и БКП са още тук!Имаше една Людмила Живкова с брат и син покойници.
00:52 24.02.2026
52 Това е хубав въпрос
До коментар #47 от "Кво има да умува тоя? Психолог ми бил":кемпера има вграден Oyster 85 и за какво му е Старлинк?
00:58 24.02.2026
53 Рускиня
01:18 24.02.2026
54 Възможно е каквото може да се докаже
01:22 24.02.2026
55 месар
До коментар #50 от "Шпек":5 часа след хранене стомахът ти вече е празен.
01:24 24.02.2026
56 А що не пита:
02:02 24.02.2026
57 Васил българин патриот
Коментиран от #59
02:20 24.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Педерастийка
До коментар #57 от "Васил българин патриот":В България това е нормално.
02:22 24.02.2026
60 ???
03:11 24.02.2026
61 Крайно
03:18 24.02.2026
62 Бай той Толстой
03:25 24.02.2026
63 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
03:35 24.02.2026