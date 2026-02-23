Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Психолог попита защо са допуснали Деян Илиев, открил телата на Петрохан, да напусне България

Психолог попита защо са допуснали Деян Илиев, открил телата на Петрохан, да напусне България

23 Февруари, 2026 22:52 2 361 63

  • тодор тодоров-
  • психолог-
  • случаи-
  • петрохан-
  • околчица

3 убийства и 3 самоубийства – това се крие зад случая „Петрохан“, смята криминалният психолог Тодор Тодоров. Според него е възможно един от мъжете в хижата също да е бил убит

Психолог попита защо са допуснали Деян Илиев, открил телата на Петрохан, да напусне България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

3 убийства и 3 самоубийства – това се крие зад случая „Петрохан“, смята криминалният психолог Тодор Тодоров. Според него е възможно един от мъжете в хижата също да е бил убит.

Днес служебният вътрешен министър Емил Дечев се срещна с разследващите по случая.

„Тежко криминално престъпление, в основата на което стои един човек“ – така криминалният психолог Тодор Тодоров описа случилото се. Тодоров и екипът му са подробно запознати със случая. По негови думи става дума за три убийства и три самоубийства.

Официалната версия до момента гласи, че в хижата и тримата мъже са се самоубили. В информация, публикувана на официалната страница на прокуратурата, обаче единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена – цитирам – „и със собствена ръка“.

Във всички случаи обаче криминалният психолог е категоричен – външна намеса няма.

Според Тодоров една от основните грешки на разследващите е, че са допуснали Деян Илиев – мъжът, който първи открива телата на Петрохан, да напусне България.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев също проведе среща с екипа разследващи. Той заяви:

„По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина.“

Потърсихме за коментар и МВР, и прокуратурата с въпроси дали има данни и в хижата да е извършено убийство, готова ли е експертизата, която трябва да установи деня на смъртта на Калушев, Николай и Александър, както и отключен ли е вече телефонът на основния свидетел Деян Илиев. До този момент отговор няма.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    23 2 Отговор
    Дано не е напуснал този свят.

    22:58 23.02.2026

  • 2 Не вярвам

    27 0 Отговор
    А кой е казал, че е напуснал държавата? Някой знае ли въобще дали е напуснал държавата или са слухове? Щото като се види каква е съдбата на приятелите му и разума говори друго

    22:58 23.02.2026

  • 3 Мнение

    18 5 Отговор
    Щото "самоубийствата" вероятно щяха да се увеличат с 1!
    А можеше и незаконните дейности на властта да бъдат поне частично осветлени?!
    Години наред сигнали до институциите и никой не си мърда пръста за нпо с име "национална агенция..."
    Най-вероятно трафик на наркотици (а може и хора) с големия дрон с товар до 100-150кг?!

    Преди време имаше некви изплували чували с дрога по черноморието?! И хооп всички май забравиха за това?!

    Нищо чудно и злато да са намерили по тия пещери, ама това не променя възможността за трафик на най-различни неща с дрона!

    23:00 23.02.2026

  • 4 Пич

    26 2 Отговор
    Това е една неистина !!! Никой не знае дали е напуснал държавата !!! Никой не знае и дали не е напуснал този свят!!! Дали не са " го напуснали" де...!!!

    23:00 23.02.2026

  • 5 Дедо Мраз

    23 2 Отговор
    Тодор Тодоров тук се изложи като кифладжия. Мислех го за обективен, но явно съм се заблудил.

    23:04 23.02.2026

  • 6 хаха

    8 5 Отговор
    За да врещят после че някой друг бил покрил случая.

    ХАХАХА
    Байганьовци сър. Безполезна и смръдлива паплач тоест.

    23:05 23.02.2026

  • 7 Всеки може да влиза и излиза

    12 0 Отговор
    в тоя разграден двор!

    23:05 23.02.2026

  • 8 може ли

    25 2 Отговор
    да ни предоставите убедителни доказателства, че Деян Илиев е напуснал страната? Бордна карта, час на излитане, дестинация, номер на полет? Никой не вярва, че Деян е жив, но всички се надяваме да е. Разследващите не може да говорят наизуст, трябва да ни покажат доказателства за напускането на страната от Деян и съпругата му. Ако такива доказателства липсват, значи Деян не е между живите и това трябва да се разследва. Майката на Ники каза, че не е получила обаждане от Деян, което не е присъщо за него. Ако е напуснал страната, няма пречка да не й се обади. Знаете в каква посока е тръгнал, ако наистина е напуснал страната. Свържете се с властите на тази страна и поискайте данни за местонахождението му, нищо трудно няма в това. Не го ли направите, значи сте съучастници в убийството на ключов свидетел.

    Коментиран от #32, #39

    23:05 23.02.2026

  • 9 Съобразителен

    22 1 Отговор
    Ако Деян Илиев беше питал дали го пускат да замине за чужбина, сигурно нямаше да се допусне това. Той обаче е съобразил, че е по-здравословно да не пита никого, ами да бяга колкото е възможно по-далеч.

    23:08 23.02.2026

  • 10 криминалният психолог Тодор Тодоров

    23 3 Отговор
    Ходил ли е скоро на психолог? Бил категоричен – външна намеса няма.

    Коментиран от #15

    23:12 23.02.2026

  • 11 Дали е напуснал?

    17 3 Отговор
    Вероятно Деян е защитен свидетел. От службите казаха, че нямали правни основания да му забранят да напусне понеже бил само свидетел. Но Деян не е само случаен свидетел пристигнал пръв на местопроизшествието. Деян е едно от първите деца гледани от Калушев. Знае много покрай всички над 11 години съвместен живот с Калушев. Деян отказал да отключи телефона си. Задържат телефона за веществено доказателство, а Деян не могат да задържат? Изглежда абсурдно и звучи абсурдно. За мен категорично службите са го скрили като защитен свидетел. Бащата на Деян е агент на ДС. Погрижили са се да е на сигурно място. Остава въпроса Деян заподозрян ли е или е застрашен? Защо се връща 2025г в България и след месеци всички са ликвидирани?

    Коментиран от #21

    23:13 23.02.2026

  • 12 ООрана държава

    16 2 Отговор
    Толкова въпроси станаха че 1 година няма да им стигне да отговарят. Яко се омазаха тоя път държавмафията

    23:14 23.02.2026

  • 13 веска томова

    17 2 Отговор
    Цялата дандания да се отклони омразата на един народ към едно прасе.

    23:15 23.02.2026

  • 14 А много ли е сигурен че

    14 1 Отговор
    Деян Илиев е напуснал България ?

    23:16 23.02.2026

  • 15 Очевидно

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "криминалният психолог Тодор Тодоров":

    Не е.

    23:20 23.02.2026

  • 16 Няма случай пичове в света

    15 2 Отговор
    Някой умишлен пожар да е направил използвайки пилети. 2 часа търся подобно чудо, е няма такова по света. А пък като и ги пръснеш и по земята и теоритично даже е невъзможно

    23:21 23.02.2026

  • 17 Кънчо

    22 1 Отговор
    Този не е психолог а трол на ГЕРБ.

    Коментиран от #18

    23:21 23.02.2026

  • 18 Мартин

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кънчо":

    Точно!!!!

    23:23 23.02.2026

  • 19 Няма човек,

    8 1 Отговор
    Няма проблеми....

    23:25 23.02.2026

  • 20 Лама от ПП

    3 14 Отговор
    Сандов и Терзиев също да напускат страната след като стана ясно че тяхното приятелче педофил е убил двете момчета.

    23:36 23.02.2026

  • 21 Хм.....

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дали е напуснал?":

    Вярваш ли ?! Защото може да не е защитен , а отгърмен свидетел !

    23:36 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не ми е нужно някой да го казва

    15 1 Отговор
    На мен ми беше ясно от самото начало че това е недопустимо. Единствения свидетел напуснал страната и то законно. Преди това не си отключва телефона тоест нещо прикрива. Но въпреки това те го пускат да избяга. Прикриват някого или нещо важно.

    23:37 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Един от "самоубитите"

    23 1 Отговор
    Разсъблечен по бельо със скъсани отзад панталони и никой нищо чудо голямо. ?!?Самоубива се от втория път на всичкото отгоре. Пак никой нищо. .... нямам думи.
    Още малко и ще повярвам може би.

    Коментиран от #29, #48

    23:41 23.02.2026

  • 26 Утре и аз ши съм експерт пичуви

    6 0 Отговор
    Криминалният психолог д-р Тодор Тодоров ще проведе двудневно онлайн обучение на тема: ПСИХОЛОГИЧНО ПРОФИЛИРАНЕ – АНАЛИЗ НА МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕ
    Дати: тиририм тирирам ..Форма на обучение: Онлайн. Тиририм тирирам Лектор: криминалният психолог д-р Тодор Тодоров Документ: Сертификат от Педагогически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"
    Такса: 240 лв.
    Заплащане – предварително на каса в НОВА СГРАДА на ПУ-тиририм тирирам

    23:41 23.02.2026

  • 27 Защо ли

    5 0 Отговор
    Защото той ги е освиткал.
    А защо се покриха Бортсов и Пеевски?

    23:42 23.02.2026

  • 28 Aлфа Вълкът

    3 3 Отговор
    "3 убийства и 3 самоубийства – това се крие зад случая „Петрохан“, смята криминалният психолог Тодор Тодоров." 🤣🤣🤣

    23:43 23.02.2026

  • 29 Чшъъ...

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "Един от "самоубитите"":

    Кво има да умуваш!? След като се е гръмнал два пъти е отишъл да изтрепе и кучетата, и се е върнал та полегнал да умре! Виж колко логично, А...?!

    23:44 23.02.2026

  • 30 Обаче

    3 2 Отговор
    Ако Деян не е пристъпил закона, заповед за задържане би било злоупотреба с власт, за която настоява психолога, за да може да обвинява после МВР.

    Коментиран от #33

    23:49 23.02.2026

  • 31 Непрекъснато има едно влизане излизане в

    9 1 Отговор
    Хижата. Някакво суетене но сметката не излиза. За мен има още един човек който после изчезва. Кой е този човек не знам но имам предположение какво е сторил и защо е изчезнал. Това са конспирации.

    23:50 23.02.2026

  • 32 Еееее

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "може ли":

    Големите службари и специалисти не могат ли да проверят полети, после да се свържат с мексиканските власти и да го издирят или край вече, а и щом те са решили да се самоубият , той можеше да си остане в България?

    Коментиран от #34

    23:53 23.02.2026

  • 33 Престъпил ли е закона или не е пристъпил

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Обаче":

    Това е въпроса. Има висящ въпрос , следователно не може да напуска страната. Разследването не е приключило. Дори само защото не си отключва телефона е основание за съмнение. А те го пуснали !?!

    23:55 23.02.2026

  • 34 Еееее

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Еееее":

    И също така да обясни, така ли са нещата

    23:56 23.02.2026

  • 35 Покъртително ..

    8 1 Отговор
    Тодоров и екипът му са подробно запознати със случая)...Абе смешкоооооо, хм

    Коментиран от #37

    23:57 23.02.2026

  • 36 Aлфа Вълкът

    9 1 Отговор
    Математиката как му на тоя Тошко?
    Как става този номер с трима убити и три самоубийства?
    Защото 3+3 е 6 ли? Аз не можах да ги сметна, тези в хижата се самоубиват = 3. Ламата убива Алекс и Николай и се самоубива и стават 2 убийства и 4 самоубийства.
    И.Иванов го убиват другите двама и затова има две рани, а те се самоубиват. Другото в кемпера го повтаряме и сметката излиза. Ама да не чуят МВР, че утре и с тази небивалица ще излязат.
    Още колко фиктивни чучела ще излязат в медиите да си упражняват актьорската игра?

    23:58 23.02.2026

  • 37 Да тази наглост

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Покъртително ..":

    Направо ме покърти. Две на кръст не може да каже но иначе бил на ясно. Масово хората нямат самооценка.

    23:59 23.02.2026

  • 38 Нищо ново

    10 1 Отговор
    Затрупване на истината с нелогични коментари на знайни и незнайни психолози от инкубатора .Познайте на кой. Този психолог нищо не споделя за психологическото състояние на кучетата преди да се самоубият.

    00:01 24.02.2026

  • 39 Тодор

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "може ли":

    оставете го човека, нали ако мвр публикува данни, както пишете за час, дестинация, бордна карта, местонахождение и него ще го самоубият, това ли искате?
    Нека си живее живота човека с жена си и толкова...някога, ако прецени може да публикува в интернет подробности за случая..

    00:03 24.02.2026

  • 40 и ква му е работата на тоя

    3 2 Отговор
    министър неизбран от мнозинство в НС да се меси в работата им

    СЛУЧАЙНИК ПОСОЧЕН ОТ ....

    00:04 24.02.2026

  • 41 В едно обаче е категоричен че

    11 0 Отговор
    Външна намеса няма. Боже прости ма.

    00:04 24.02.2026

  • 42 Аман

    0 6 Отговор
    От този Педрохан

    00:07 24.02.2026

  • 43 Елементарно е

    6 0 Отговор
    защо са допуснали Деян Илиев да напусне България. За да го спасят от подобни психолози които кардинално щяха да го психясат човека

    00:14 24.02.2026

  • 44 Експерт

    4 0 Отговор
    Магазинерката от кварталната бакалия и гледачката на боб леля Гица смята че се касае за 2.5 убийства, 2.5 самоубийства и едно доброволно телепортиране към отвъдното.

    00:24 24.02.2026

  • 45 Защо пита

    2 0 Отговор
    щом е психолог той да каже.

    00:31 24.02.2026

  • 46 Отговор

    3 0 Отговор
    Както винаги отговора на всичко жалко и долно в България е ЗА ПАРИ!!!!!!

    00:34 24.02.2026

  • 47 Кво има да умува тоя? Психолог ми бил

    9 0 Отговор
    Един пистолет реално липсва в Петрохан и 2 гилзи. Ако се е гръмнал пък с пушката с гилзата в цевта под брадичката глава нямаше да има ама на 100% . На Околчица пък единия си бил завъртял уж седалката ни говорят. То тва хубаво ама ако я е завъртял тя се върти около облегалката и навлиза на вътре в кемпета със 28 см. и страничното стъкло ти остава леко зад гърба и няма как главата ти да отиде на стъклото като се гръмнеш . Влизаш в сайта на camper Hymer и гледаш интериора и схемите. И или оня овчаря лъже или полицията. Другото дето е ..тоя кемпер има Oyster 85 цифрова сателитна антена Vision в комплекта и сензорен монитор и за какво въобще му е тоя старлинк. Третото.. превозното средство е регистрирано в България на 28 октомври 2025 година и тея ми говорят че не знаели как и по какъв начин го бил придобил ? ...

    Коментиран от #51, #52

    00:34 24.02.2026

  • 48 А не бееее

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Един от "самоубитите"":

    (по бельо със скъсани отзад панталони) Теб гонила ли те побесняла немска овчарка ?

    00:41 24.02.2026

  • 49 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Щото днес в Мексико е ликвидиран нарко босът Ел Минчо.Има и четири трупа още.

    00:42 24.02.2026

  • 50 Шпек

    3 0 Отговор
    Абе,Много подозрително е трима българи да се самоубият на празен стомах ?

    Коментиран от #55

    00:47 24.02.2026

  • 51 Някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Кво има да умува тоя? Психолог ми бил":

    Гледал си филми но не си ходил войник явно!Знаеш ли какво става със задната част на черепа ти ако те продухат между очите?Нищо няма да се разбере скоро!Държавата е пробита отвисоко.Кпсс и БКП са още тук!Имаше една Людмила Живкова с брат и син покойници.

    00:52 24.02.2026

  • 52 Това е хубав въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Кво има да умува тоя? Психолог ми бил":

    кемпера има вграден Oyster 85 и за какво му е Старлинк?

    00:58 24.02.2026

  • 53 Рускиня

    1 0 Отговор
    МВР България да се обади на МОСАД и за три дни ще е в София!

    01:18 24.02.2026

  • 54 Възможно е каквото може да се докаже

    0 0 Отговор
    Щом нямаш доказателства за предположенията си не важиш. Поредния лаладжия.

    01:22 24.02.2026

  • 55 месар

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Шпек":

    5 часа след хранене стомахът ти вече е празен.

    01:24 24.02.2026

  • 56 А що не пита:

    5 0 Отговор
    Защо по телата няма сняг? Нали цялата нощ е валял сняг? Защо Деян в показанията си казва, че по гръб са лежали Пламен и Ивайло, а по очи е лежал Дечо? На снимката се вижда, че по гръб лежат Дечо и Пламен, по очи е Ивайло Иванов. Или и този психолог мисли, че от уплаха е объркал имената им? Деян е живял години с тези хора в Мексико. В пещери са се спускали заедно. Едва ли ще забрави гледката с трите тела на Петрохан. Защо ще бяга Деян? От срам ли? Или от страх? Защо в поддържал връзка с баща си през цялото време? Дори заключил жена си в колата преди да открие труповете. Защо изобщо е качил жена си щом ще я заключва в колата?

    02:02 24.02.2026

  • 57 Васил българин патриот

    1 0 Отговор
    Знам, че братята Васко и Жоро Илиеви са правили забранена 🙂🏳️‍🌈 любов с него.

    Коментиран от #59

    02:20 24.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Педерастийка

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Васил българин патриот":

    В България това е нормално.

    02:22 24.02.2026

  • 60 ???

    0 1 Отговор
    Приятелката на Деян да не се окаже, че е като боксьора г-н Имане Хелиф? Кой знае мъж ли е или жена? Може да е избягал заради това.

    03:11 24.02.2026

  • 61 Крайно

    1 0 Отговор
    време е за международно разследване!

    03:18 24.02.2026

  • 62 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Още един "спец8353иалист"😁Пълно е с калинки!

    03:25 24.02.2026

  • 63 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САМО ДЕТО МОМЧЕТО УМРЯЛО ПОСЛЕДНО ?:)

    03:35 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове