Зеленски: Москва избира ракетите пред дипломацията
Зеленски: Москва избира ракетите пред дипломацията

3 Февруари, 2026 10:29

Над 70 ракети и 450 дрона удариха Украйна в разгара на зимата

Зеленски: Москва избира ракетите пред дипломацията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че съзнателно залага на военна ескалация вместо на дипломатически усилия, след като през изминалата нощ бяха нанесени масирани удари срещу Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„За Русия е по-важно да използва най-студените зимни дни, за да тероризира цивилното население, отколкото да поеме по пътя на дипломацията“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

По думите му руските сили са изстреляли повече от 70 ракети и са изпратили около 450 бойни дрона срещу цели на украинска територия.

В Киев при атаките са пострадали петима души, съобщи полицията, цитирана от Укринформ. В резултат на ударите в части от столицата е въведено извънредно прекъсване на електрозахранването, а отоплението е спряно в 1170 жилищни сгради.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 любопитен

    53 2 Отговор
    Абе кой го беше казал това-"Мир чрез сила", че не се сещам нещо?

    Коментиран от #8, #17, #61, #77, #94, #108

    10:31 03.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кирил

    19 1 Отговор
    Техиния тиквеник е като нашия. Само ,че наща тиква е по заможен.

    Коментиран от #20

    10:33 03.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Световните медии

    4 22 Отговор
    “Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия. Индия окончателно се отказа от руския петрол, започва да купува от Венецуела. Моди: Сключихме много сделка днес с моя скъп приятел президента Тръмп.“

    10:34 03.02.2026

  • 6 Пич

    32 2 Отговор
    Зелю отново плаче като жал кар !!! Ама голям баба ит беше , преди да разбере че в НАТО служат само балерини !!!

    10:35 03.02.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    24 2 Отговор
    Ами понеже се правиш, че не разбираш ти говорят на единствения международен език който е разбираем за всички по света....

    10:35 03.02.2026

  • 8 вярно е

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    ама това важи за силните държави, а не за Русийката, на нея ни й се получават нещата.

    Коментиран от #12

    10:36 03.02.2026

  • 9 Шопо

    32 3 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация.
    Другото са празни приказки.

    Коментиран от #41

    10:36 03.02.2026

  • 10 Диванен стратег

    24 1 Отговор
    Ама тя, дипломацията, я водите за носа от 4 години. Резултат 0. Ако така ,,преговаря" хунтата, може и 104 г да станат. Ракетите подпомагат мисловната ви дейност.

    10:36 03.02.2026

  • 11 Иван Грозни

    18 1 Отговор
    Тоя ми става все по-симпатичен. Дядо Тошо при соца нямаше толкова изяви. Ама око знае какво му мисля друга песен ще запее.

    10:37 03.02.2026

  • 12 любопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "вярно е":

    А на теб какво ти се получи, успя ли да вдигнеш самолета?

    Коментиран от #93

    10:37 03.02.2026

  • 13 Гост

    14 1 Отговор
    Преди да стане патакламата искаха дипломация. Минск тва онва, ама....

    10:37 03.02.2026

  • 14 Факти

    6 13 Отговор
    Ако Украйна имаше толкова оръжие отдавна щеше да е превзела Москва.

    Коментиран от #32

    10:37 03.02.2026

  • 15 Доналд Тръмп

    22 1 Отговор
    Напред братуши, изметете Зелената чума от Украйна и освободете народа!

    Коментиран от #19

    10:37 03.02.2026

  • 16 Няма край

    4 15 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма..

    Коментиран от #26

    10:39 03.02.2026

  • 17 Е, как не се сещаш

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    Рейгън - най-великият президент на САЩ !

    10:40 03.02.2026

  • 18 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    За 6 месеца Русия е предала на Украйна повече от 12 000 трупа на убити украински войници
    Зеленски и вие англосакси, ОСЪЗНАЙТЕ се!

    Коментиран от #33

    10:41 03.02.2026

  • 19 ТРЪМП:

    3 13 Отговор

    До коментар #15 от "Доналд Тръмп":

    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #25

    10:42 03.02.2026

  • 20 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    ЛЪЖЕЦ-----------ТОЯ СЕ Е НАГУШИЛ КАТО КРЕЗ

    10:42 03.02.2026

  • 21 Зевзек

    3 15 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #28, #30

    10:43 03.02.2026

  • 22 Само питам

    15 1 Отговор
    Що ревеш бе , нали издаде указ за никакви преговори с Русия ?!
    А и Путин каза да ходиш в Москва , ама ти още се ослушваш .

    10:43 03.02.2026

  • 23 На Глен ски

    12 0 Отговор
    Справедлив мир и "мир от позиция на силата" , така ли беше нагло малко зелено човече?

    10:44 03.02.2026

  • 24 цели бройка - 555

    7 0 Отговор
    а срещу атаката пейтриъти и дронове и це 200 пво . отломките повредили няколко сгради . а за воените обекти от ЕС нито дума дето са поразени и унищожени . военна хитрост . мир . ще се предава щом лъготи . засилването на лъженето показва лабилност и жажда за предателство на майдановеца . дали ще избяга в полща . дните му намаляват .

    10:44 03.02.2026

  • 25 ами

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ТРЪМП:":

    да бе да - 100 000 умират на седмица.....

    Коментиран от #46

    10:44 03.02.2026

  • 26 Мурка

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Няма край":

    КАКТО И ТЪПОТИИТЕ КОИТО ПИШЕШ

    10:45 03.02.2026

  • 27 ....

    2 1 Отговор
    Да се спасяват, направихме квото може да се реши дипломатично

    10:45 03.02.2026

  • 28 ха ха ха ...геврек..

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зевзек":

    Според Ройтерс са загинали 280 000- 320 000 руски наемника ...Русия още не е изпращала редовна армия ..
    Обаче според тебе -два милиона ..
    Да не си объркал посоката на чувалите ??!!
    При всяка размяна за Киев пътуват 1000 чувала , а за Москва 30 ....

    10:45 03.02.2026

  • 29 Дако

    8 0 Отговор
    А урсулето ко речи ? От позицията на Силата ще преговаряме .
    Какво стана със Силата и къде се намира обаче ??

    10:46 03.02.2026

  • 30 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зевзек":

    ПРОПУСНА НЕЩО МНОГО ВАЖНО----------и-ПРЕЗИДЕНТИ С ДОСИЕТА КОИТО ФБР ПУСКА на час по лъжичка

    10:47 03.02.2026

  • 31 хер Флик

    6 0 Отговор
    Кофти е да си фашист и да губиш войната! Не спираш да хленчиш.

    Коментиран от #38, #81

    10:48 03.02.2026

  • 32 ген. Съби Събев

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    НАТО е осигурило адски много пари и оръжие за Зеленски.

    Първо осигурихме сме на Зеленски всичкото оръжие, оето беше необходимо за превземането на Крим. Руснаците обаче се усетиха.

    После осигурихме на Зеленски всичкото оръжие, необходимо за контранастъпление и прекъсването на връзката на Крим с Донбас и достигане до Азовско море. Проблемът беше, че имаше кал и храсти по пътя. Руснаците не разбраха за онтранастъплението.

    Още по-после осигурихме на Зеленски всичкото оръжие, за да превземе Курск за да го размени с Крим после. Обаче още в първото градче Суджа войниците му се спряха в местния супермаркет и решиха да не продължават повече - там имаха всичко.

    Осигурихме Жавелини, Байратари, Леопарди, Ейбрамси, Хаймарси, Хъмвита, Тойоти, Брадлита, Страйкъри, БТР-и, Сторми шадоу, Скалп, дронове, Ф16, Миражи, Атакмс, Рошел, снаряди с уран, абе и всичкото руско оръжие, което имаше по света им бе предадено.

    Просто русниците развалят нещата всеки път.

    Чакаме Тръмп да даде на Зеленски ДИСКО-БАБУЛАТОРА, за да отвлече Путин с него. После Путин ще подпише, че дава Крим на Украйна и тя влиза в НАТО. Това е планът на генералите от НАТО. Само дето дискобабулаторът май е бъзик.

    Коментиран от #59

    10:48 03.02.2026

  • 33 Историк

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Хасковски каунь":

    Войната е лошо нещо, умират хора. Русия какво да каже като е на 1 място в света по жертви и убити руснаци. Руската нация е най-избиваната в света. ВСВ - 33М убити руснаци, сега в Украйна 1.8М убити руснаци. Ленин и Сталин са убили още към 10М руснаци. Те са си избрали такива управници и съдбата им е такава - да умират за съветската идеология, което много глупаво и жалко.

    Коментиран от #37

    10:50 03.02.2026

  • 34 кози неволи

    3 0 Отговор
    Четейки коментарите, удивително е колко много иде оти има на толкова малка територия

    10:50 03.02.2026

  • 35 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Тоя пак ли мрънкя? 😅 Дайте му бело да миряса!

    Коментиран от #47

    10:51 03.02.2026

  • 36 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Руски тероризъм в чиста проба.украйна ще издържи,но руския позор ще остане за винаги.

    Коментиран от #52

    10:52 03.02.2026

  • 37 ха ха ха х...надежди говежди ...

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Историк":

    ВСВ руснаците дават 20 милиона жертви , но това е от целия Ссср . И това са 6 милиона военни и 14 милиона цивилни .
    Германците изтребват мирното население . А иначе дават също около 6 милиона военни жертви .
    Трябваше ли руснаците като влязоха в Германия да избият 14 милиона цивилно население ?!!

    Коментиран от #43

    10:52 03.02.2026

  • 38 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "хер Флик":

    Така е путлер не спря да се крие и плаче за медведев няма да споменаваме!

    Коментиран от #49

    10:53 03.02.2026

  • 39 селяк

    3 0 Отговор
    ма бако ти продължаай да са дръпаш кат мома на дедав он оня нема ти цепи бъсмъта

    10:53 03.02.2026

  • 40 оооох душичко

    3 0 Отговор
    отново целия в бяло . абсолютно невинен

    10:54 03.02.2026

  • 41 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Капитулацията е невъзможна. Фронтът от три години е зациклил. Путин се моли на Тръмп за Донбас, че да се измъкне от провала като "пабедител". Тръмп не може да му го даде, защото ще изглежда жалък, пък и сключи сделка за редкоземните елементи, които са точно там.

    10:54 03.02.2026

  • 42 Пешо

    3 0 Отговор
    Ма не сте много евроатлантическите украинци. А и вече сте под контрола на Русия, ако не си разбрал.
    На салфетката в Аляска ви сложиха в кошницата. Естествено преди това уговорката е да ви ограбят до дъно.

    10:54 03.02.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха х...надежди говежди ...":

    Като влязоха в германия ссср изби к прогони над 10 милиона човека.ссср даде тези жертви заради пълното си безхаберие към собствените си хора.подобно демонстрира и в момента в украйна.

    Коментиран от #48

    10:55 03.02.2026

  • 44 Истината

    4 0 Отговор
    Много интересно е да видите снимки на Зеленски преди "Операцията" (нищонепредизвиканата пълномащабна агресия на Русия срещу Демократична Украйна) колко по-различен изглежда. Обяви се официално преди 3 години за евреин и за нула време си заприлича: носът му стана двон и гърбав, очите му се изцъклиха, но лицето му се поду и сега изгреждат по-малки. Състари се с едни 20 години - вижте снимките. Освен реедовните езотерични обяснения, че човек се превръща в собствените си мисли, има и едно медицинско обяснение - смъркач.

    Коментиран от #110

    10:55 03.02.2026

  • 45 бай Медвед каза

    4 0 Отговор
    На Зеленски вече са разляли олиото . Кой разбрал , разбрал .

    10:56 03.02.2026

  • 46 не е толкова много

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "ами":

    на месец умират не повече 40-50хил. руски войници.

    10:56 03.02.2026

  • 47 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Какво трябва да е отношение на украинския президент когато при минус 30 русия атакува цивилното население и инфраструктура?белото викаш...а? Щом не може да разбереш подобна ситуация явно си доста оцапал с кафяво!и не ми ползвай името .няма как да станеш като мен.

    Коментиран от #50, #53, #76

    10:57 03.02.2026

  • 48 ха ха ха ....надежди говежди ...

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Може да са избягали 10 милиона фашаги , ама руснаците не избиха 14 милиона цивилно население ....
    А за немските концлагери нещо да кажеш ???

    Коментиран от #54

    10:57 03.02.2026

  • 49 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    принц ЛОРАН ли ти го КАЗА

    10:58 03.02.2026

  • 50 Чингиз Хан

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Германистан е в поредна година в рецесия. Няма евтина енергия. За миналата година са уволнени над 120 000 работника от инустриалният сектор. КОЙ ВИКАШ СЕ РАЗПАДА? ЕССР СЪС СИГУРНОСТ.

    Коментиран от #64

    10:59 03.02.2026

  • 51 Саманта

    5 0 Отговор
    Искаха, искаха война украинците. Опитваха се всячески да започнат война с Русия.
    Най-накрая успяха.
    Сега явно са щастливи, че мръзнат, че не се къпят, че погребват труповете на близките си.
    Но все пак уважавам желанието им - щом пък така им харесва.
    .... аз пък предпочитам да ми е топло и уютно.

    11:00 03.02.2026

  • 52 Путин съм

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    То това е идеята: Правителството да залага на войната и да не се предава, за да могат да бъдат изпратени на фронта възможно най-много нацисти за бомбардиране. Същевременно да се примамва ЕСъюза да налива пари и оръжие, за да му се спъхне икономиката (там и американците дестват здраво в тая посока срещу ЕС).

    Ко осигурява продължителността на войната - Зеленски. Просто обсляжва интересите на Русия за пълна "денацификация". Кой иска непрекъснато оръжия - Зеленски - обслужва интересите на Русия за "демилитаризация". Тези две думи бяха обявени за цел на воната, когато Ковидът изчезна.

    Ако спре войната ви връщат Ковида и ваксинацията, за да си ги довършите, че спряха по никое време.

    Коментиран от #71

    11:00 03.02.2026

  • 53 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Тоз пък, ще се разплача! 😂 Като възпитаваш русофобия, забраняваш език, история и насилствено мобилизираш цивилни, за да ти върви бизнеса със запада...така става! Панимаеш?!

    Коментиран от #57

    11:00 03.02.2026

  • 54 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "ха ха ха ....надежди говежди ...":

    Не десет милиона фашаги а десет милиона жени и деца.огромна част от тях бяха избити .поне два милиона човека в източна прусия и померания.та това доказва че едните са като другите.самомдето съветските убиици го криеха този факт десетки години.за да може ей такива като теб да се правите на разбирачи.

    Коментиран от #55, #56

    11:00 03.02.2026

  • 55 ха ха ха ....надежди говежди ...

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Кой бомби Германия в края на войната ??
    Май пирати и кравари я ?

    11:02 03.02.2026

  • 56 как върви перемогата козляк

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    На практика, Киев вече е призрачен град. Замръзнали и спукани водопроводи в сградите, замръзнала и спукана канализация, замръзнало и пукащо се парно отопление. От наводненията е унищожена и електроинсталацията. Малко да се затопли и ще тръгнат болестите. Според Кличко, в почти всичмки многоетажни сгради ще трябва да се подмени водопроводната и електрическата инсталации, а също и канализационните тръби.
    Така е то - който сее ветрове после жъне бури. Пак да скачат и да крещят "Хто не скаче той москал!", "Москоляку на гиляку!" и "Москали на ножи!".
    А на хунтата на Зеления изобщо не й пука за обикновените украинци. И това е трагдия.
    Забавният момент: Приятелката на бившия външен министър на Украйна Кулеба, която е собственичка на сексшоп, разпространи видео, в което посъветва мръзнещите украинците да се топлелил с вибратори. Не уточни точно как, но то и така си е ясно.

    Коментиран от #62

    11:03 03.02.2026

  • 57 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Няма подобна ситуация извън руската пропаганда.кличко да речем е наполовина руснак зеленски е евреин...и така с повечето украински политици о активисти.русия пък освобождава харков дето е най големия рускиезичен град в украйна като го срива със земята и оставя хората на студено при минус 30.та за някакво бело говореше?

    Коментиран от #91

    11:03 03.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "ген. Съби Събев":

    НАТО хвърля на Украйна трохи, колкото да играе защита. Тя дори няма далекобойно оръжие. Удря с дронове за 500 евро. Ако имаше оръжието на Русия войната отдавна щеше да е свършила. Руската армия е ниско способна и ниско мотивирана. Държи фронта само защото има много повече хора и оръжие.

    Коментиран от #69

    11:05 03.02.2026

  • 60 хер Флик

    3 0 Отговор
    Не разбирам упорството на Зеленски. Така или иначе войната ще свърши САМО при трайна и справедлива капитулация на Украйна. Няма смисъл да се дават повече жертви и разрушения.Зеления клоун иска всячески да въвлече в конфликта и Европа, водейки безгръбначните лидери на ЕС за носовете към бърлогата на голямата мечка.

    Коментиран от #66, #75

    11:05 03.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "как върви перемогата козляк":

    Перемогата е супер дръгарю.последните руснаци останали в купянск бяха избити вчера.на терора украйна отвръща с трепане на окупатори.всекинден поне по 1000.та позора ще остане за такива като теб дето се радвате на убииства на цивилни .я си спомни обсадата на ленинград? Кой беше фашиста при нея и кой се радваше на разрушения град и бедстващите хора а ? Сега е същото ама фашистите са украинците нали ???хаа!

    Коментиран от #67, #68

    11:07 03.02.2026

  • 63 Д-р Менгеме

    5 0 Отговор
    Абе не разбраха ли тия евро,г.ейс-ки пиари, че колкото повече навират в очите ни тая нашмъркана зелена еуглена, толкова повече хора ще я намразят. ДРЕМИ МИ НА МАНДАЛОТО КВО КАЗАЛ НЯКЪВ ЗЕЛЕНДРАК.

    11:07 03.02.2026

  • 64 Симитли Стрийтвю

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Чингиз Хан":

    Пука ти!?
    Китайците ще купят Германия и после всичко в ЕС ще има надпис Маде ин Германи.
    Ще бачкат араби и турци по заводите, а оригиналните немци ще си клатят краката на Бермудите.


    Поне така са им обещали, хахаха

    11:07 03.02.2026

  • 65 Боко

    4 0 Отговор
    НаркоДухач , ти какво очакваш? Ти да бомбиш , а отсреща да си трайкат ?
    404 👌

    11:07 03.02.2026

  • 66 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "хер Флик":

    Ри много неща не разбираш.нямяш капацитет за съжаление.

    Коментиран от #70

    11:08 03.02.2026

  • 67 ха ха ха ....

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    С пера закичени на зад ни ка ...няма да победиш руснаците ...
    Гледам едни укри се мотаят край Кремъл ,,,днес утре ще го превземат .... ха ха ха ...малоумна работа ...

    11:09 03.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 до факти

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    Един въпрос - а нато има ли оръжията на русия, за да ги даде на украйна. Ако, ако... не ми говори с ако

    11:09 03.02.2026

  • 70 Мин Дил

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Разгрома на укрофашизма е неизбежен

    Коментиран от #74

    11:10 03.02.2026

  • 71 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #52 от "Путин съм":

    Целта е всеки ден да умират по 1000руски мъже и да живее народа ти като животни.добра цел.ти що не си в русия а другар?

    Коментиран от #78, #84, #111

    11:10 03.02.2026

  • 72 Смотан урко фашист разкарай се

    5 0 Отговор
    Жалък ненормалник

    11:11 03.02.2026

  • 73 Аре глупости са

    3 0 Отговор
    Дойде им тока на укрите, ма климатиците били замръзнали и се поцепили ...

    11:11 03.02.2026

  • 74 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #70 от "Мин Дил":

    Кога да чакаме киев за три дена?

    Коментиран от #80, #82, #88, #89

    11:12 03.02.2026

  • 75 Рьоне от Съпротивата

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "хер Флик":

    Хер Флик, не знаете ли, че господин Зеленски е двоен агент и изпълнява най-важното нареждане на Путин - да не спира войната в никакъв случай, за да има време да се ликвидират там всички врагове на Русия?

    Сега когато знаете това, кажете на Хелга да не разнася информацията до Щаб-квартирата.

    11:12 03.02.2026

  • 76 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    "Какво трябва да е отношение на украинския президент"

    Ами Стоенчо зеления наркоман който отдавна не е президент с указ забрани всякакви преговори с Русия - защо така всички получихте амнезия. Указа още си е действащ и никой не го е отменял.

    Пък и за каква дипломация говори зеления когато той скъса договора от Истамбул по нареждане на онзи рошавия от мъгливия остров - ама защо така получавате колективна амнезия за тези работи.

    11:13 03.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 другата цел е

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Да имаш винаги резервен комплект батерии за виб ра то ра си (:

    Коментиран от #113

    11:13 03.02.2026

  • 79 Тя Москва като избираше дипломацията

    6 0 Отговор
    Вие слушахте онзи малоумник Борко Джонсън. Така ,че сега не ревете. Сърбайте каквото сте надробили.

    11:13 03.02.2026

  • 80 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    А до кога да чакаме да разговаряте с Русия от "позиция на силата" а не да ревете.

    11:14 03.02.2026

  • 81 ,,,,,,

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "хер Флик":

    Не обръщай много внимание на хленченето на Зеленски. Това си е един вид пропаганда срещу Русия.

    11:14 03.02.2026

  • 82 кажи бе рогач

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Те руснаците бяха край Киев . И вие направихте проект на договор в Истамбул . И руснаците се изтеглиха . Ама после един рошльо каза да не подписвате и че щял да ви подкрепя .
    Що ревете сега .

    11:15 03.02.2026

  • 83 Дълбок поклон руски братя...

    3 6 Отговор
    Слава не великата руска армия освободителка!

    Коментиран от #98

    11:15 03.02.2026

  • 84 Антитрол

    4 5 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    "Целта е всеки ден да умират по 1000руски мъже"

    Някое козяче ще ми каже ли накрая от къде разбраха колко руски мъже умирали - от посолството ли ги увериха.

    11:17 03.02.2026

  • 85 123

    2 3 Отговор
    Този ако си мисли че може да бъзика и пързяла Путин, жестоко се лъже.Мисирката обиколи целия свят да проси и да манипулира, всъщност да си намира пари за крадене за себе си и за неговата хунта.

    11:19 03.02.2026

  • 86 ...

    0 3 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #96

    11:19 03.02.2026

  • 87 Световните медии днес

    0 4 Отговор
    “Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия. Индия окончателно се отказа от руския петрол, започва да купува от Венецуела. Моди: Сключихме много добра сделка днес с моя скъп приятел президента Тръмп.“

    Коментиран от #106

    11:20 03.02.2026

  • 88 Познат

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Сиси миличка не те бива в пропагандата - карай другата "работа" където си виртуозка. Позастаря малко и клиентите намяляха ама не се отказвай.

    11:20 03.02.2026

  • 89 Георг Георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    3-хиляди дни ще го млатят, а не три. Станала е била грешка в превода първоначално и Зеленски се беше обнадеждил, че за три дни всичко ще свърши. Даже сега НАТО трябва да произвежда още оръжие, че досегашното свърши.

    Бяха му обещали, че Путин, щото нападал, щял да дава 7 пъти повече жертви според някакви мозъчни генерали от НАТО, които го намерили това в някакъв учебник. Не само, че няма такъв случа нападателят да губи повече от нападнатия, ами като си разменят телата на убитите на фронта съотношението е над 30 пъти повече трупа на укранската армия се обменят за един руски. Доста нечестно се оказа.

    Жалко за насила пратените украинци на фронта - от там шансът да се върнеш е много малък.

    11:21 03.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Е как

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    да го освободи? Дипломата Зеленски не го дава а понеже градът е руско езичен на него не му пука за населението. А Зеленски да говори за дипломация и споразумения е несериозно.

    Коментиран от #95

    11:21 03.02.2026

  • 92 Нобелови кандидати

    6 4 Отговор
    Каква дипломация, идиот! Тази на еврофашагите наследници на СС или дипломацията на говедата, които са причина за войната и които се правят на миротворци? Огромна грешка на Путин. Защо не ви подкара по американо-еврейски с бомбени килими - наред, без прецизни удари, без подбор на целите и най-важното - защо не те погреба в бункера ти! Не за вас мисля, а за нас, които ще си отидем без вина, заради тебе, мръснико!

    11:23 03.02.2026

  • 93 а ти какви

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "любопитен":

    аргументи имаш, за да опровергаеш това, което съм написал ? значи е вярно ///

    Коментиран от #100

    11:23 03.02.2026

  • 94 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    В 11:00 часа температурата в Москва минус 21 градуса, в Киев минус 15°..... Разликата е видна... Разликата, че в Москва си има топло, а в киев май няма топло..... А при мене и ако сръбско, печката бумти, каната с червения самоток се изпоти, почти са готови мръвките в тигана.... А покрайниците да се сърдят на зеления просяк милионер и посредствен актьор....

    11:24 03.02.2026

  • 95 Читател

    5 5 Отговор

    До коментар #91 от "Е как":

    Не се впечатлявай на козячета - те за това гледат да са първи и да нашляпат опорките си че след това ги хващат че лъжат и изчезват.

    11:25 03.02.2026

  • 96 Бонд Джеймс Бонд

    5 4 Отговор

    До коментар #86 от "...":

    Странно защо даже правителствените медии на Запад разправят, че Русия трупа богатства докато воюва?
    Нещо не сте си синхронизирали пропагандата.

    Я върнете онази, ккоято твърдеше, че в Русия няма яйца и масло, и хората не можели да си напълнят колите с бензин. Помните ли ги тия приказки? Точно по това време в България маслото скочи от 3 лева на 9 лева, странно съвпадение. Явно за да се оправдае собствения провал се пробутва на народа, че не е собственото правителството провалено, а врагът му страда много повече.

    Намери си записа отпреди години където Кокорчо кудккудякаше когато го попитаха като финансов министър, защо олието скочи тройно. Много беше смешно.

    11:26 03.02.2026

  • 97 Факт

    5 6 Отговор
    Отчаянието на кремълските ypoди е брутално. Затова бомбардират украинските градове.

    Коментиран от #104, #107, #109

    11:26 03.02.2026

  • 98 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #83 от "Дълбок поклон руски братя...":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала и слаба армия. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #101

    11:26 03.02.2026

  • 99 професор Кантарджиев

    6 0 Отговор
    Хубавото е, че всички са ваксинирани с Файзер, Модерна и тук-таме Астра Зенека. Ао намерите подходящия билков чай и го пиете горещ срещу атаките на вирусите, ще устоите и на атаките на руснаците. Те са също толкова коварни и неоткриваеми, но удрят по джоба всеки пациент. А любителите на евроатлантизма биват ударени между двата джоба, но еднократно.

    11:28 03.02.2026

  • 100 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #93 от "а ти какви":

    "значи е вярно"

    Кое е вярна бе - това че Русия още 2022 щеше да хфалира и да се рападне ли или това че свърши ракетите и се биеше само с лопатки ли или това че нямаше да преговаряте с Русия освен ако не се изтегли от всички украински територии.

    Защо ли такава колективна амнезия е налегнала всички наши козячета.

    11:30 03.02.2026

  • 101 Ломския

    4 0 Отговор

    До коментар #98 от "Град Козлодуй":

    Козлодуйски притесних за тебе бе чадо - какво стана онези мургавите излекуваха ли ти запека или продължават с лечението

    Коментиран от #105

    11:32 03.02.2026

  • 102 СтаМат МаГа

    7 0 Отговор
    Уудрий ,Вова да се пукат коалициите черни душмански ,те само от такава дипломация разбират !

    11:34 03.02.2026

  • 103 Шалтето

    6 0 Отговор
    Клоунска работа!Клоуне -това не ти е цирка!Дум- и няма да боли!После Коломойски ще си потърси златната тоалетна и всички пари които похарчи за теб а ти неблагодарни клоуне не щеш при Бандерата.Жужето те чака на въжето!.

    11:34 03.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ломския":

    Абе ръгат яко чушки 🌶️ в боба ,малко люти ,но кеф цена няма !

    11:35 03.02.2026

  • 106 Световен слепец

    7 0 Отговор

    До коментар #87 от "Световните медии днес":

    и 10 пъти да си пейстнеш фалшивата новина - няма да стане истинска. Не знам кои са тия "световни медии" - да не е Ваашингтон Поуст, хахаха?

    Венецуела произвеждаШЕ много малко петрол. Също колкото и Украна произвежда "редкоземни минерали".

    Помниш ли мега-сделката на Тръмп със Зеленски за редкоземните метали? Велика сделка - никой нищо не разбра, но Вашингтон Поуст я обяви като мега-сделката на всички векове. Вече всички я забравиха тази сделка.

    О помниш ли "Митата на Тръмп", които пак според същата медия, щяха да направят Америка богата и да съсипят световната търговия и въобще пълен апокалипсис ни чакаше. акво стана - никой не помни за "митата на Тръмп". Това са събития отпреди месеци, за които "световните ТИ медии" изведжъ забравиха.

    Всичко е бутафория. Помниш ли, че Кирчо Петков с ПП щеше да изчегъртва ГЕРБ на Бойко Борисов? Арестуваха Тиквата, и после... станаха заедно коалиция в Парламента и си направиха правителство Сглобката. Въобще не се вързвай на пропагандите - те са за да те баламосат и да се отклониш от трезвото мислене и да почнеш да подкрепяш глупостите на властта.

    11:36 03.02.2026

  • 107 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Факт":

    Стоенчо сега Факт ли си се писал - трябва за баничка а разни русофили те правят за смях.

    11:36 03.02.2026

  • 108 точно

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    Зеленски и Урсула бяха с другуте зад тях, но те отдавна по-рано са избрали войната пред мира, а сега се оплакват от ракетите....ти да видиш ?!!!

    11:37 03.02.2026

  • 109 Шалтето

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Факт":

    Прилагането на челния американски опит не е признак на отчаяние.Напротив - ботоксовото жуже с токчетата много ги забави!

    11:37 03.02.2026

  • 110 Стефани

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Истината":

    Ама наистина си стана грозник, а беше хубаво момче. Сигурно и пие.

    11:37 03.02.2026

  • 111 Пъстър свят

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Ей миши ,не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев ,прочут с палавия си и закачлив характер и на вече с дежурната стилна тясна яка .

    Коментиран от #117

    11:38 03.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "другата цел е":

    шизи не го мисли .купил съм си мощен пауърбанк и яко соларно зарядно ...хахах .

    11:43 03.02.2026

  • 114 Уcpaла Фона

    5 0 Отговор
    Зеленски, искай още 100 милиарда за да оправим щетите от Путин. За теб 10, за мен 10, за банките 10, за НАТО 10, за ЕС 10, за твоята хунта 10, иза Тръмп 40, но ще му кажем, че му даваме половината, за да не с разсърди. Аз ще го уредя това.

    11:47 03.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Големият атрактор

    5 0 Отговор
    Маленкий зеля отново се разплака. Дайте му биберон да млъкне. Бозай зеля, бозай.

    11:51 03.02.2026

  • 117 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Пъстър свят":

    Абе какво непрекъснато с някакви конспирации говориш за стоян георгиев ,че бил с тясна яка ?Имаш предвид ,че е тессс няккк ли ?

    11:59 03.02.2026

  • 118 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Това е целта по време на война! Ти колко пъти саботира преговорите!? Сега Русия иска да събуди гражданското недоволство срещу теб!

    12:05 03.02.2026

  • 119 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Абе кво пише тука е??

    🇷🇺🇪🇺 Europe increased imports of Russian gas via TurkStream, Reuters reports.

    In January, Europe received 10.3% more Russian gas through TurkStream — 1.73 billion m³ vs 1.57 billion m³ last year. Daily deliveries stayed similar to December 2025.
    With gas transit through Ukraine ended, TurkStream is now effectively the only route for Russian gas to Europe.

    12:12 03.02.2026

