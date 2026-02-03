Зеленски: Москва избира ракетите пред дипломацията

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че съзнателно залага на военна ескалация вместо на дипломатически усилия, след като през изминалата нощ бяха нанесени масирани удари срещу Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„За Русия е по-важно да използва най-студените зимни дни, за да тероризира цивилното население, отколкото да поеме по пътя на дипломацията“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.
По думите му руските сили са изстреляли повече от 70 ракети и са изпратили около 450 бойни дрона срещу цели на украинска територия.
В Киев при атаките са пострадали петима души, съобщи полицията, цитирана от Укринформ. В резултат на ударите в части от столицата е въведено извънредно прекъсване на електрозахранването, а отоплението е спряно в 1170 жилищни сгради.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 любопитен
Коментиран от #8, #17, #61, #77, #94, #108
10:31 03.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кирил
Коментиран от #20
10:33 03.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Световните медии
10:34 03.02.2026
6 Пич
10:35 03.02.2026
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:35 03.02.2026
8 вярно е
До коментар #1 от "любопитен":ама това важи за силните държави, а не за Русийката, на нея ни й се получават нещата.
Коментиран от #12
10:36 03.02.2026
9 Шопо
Другото са празни приказки.
Коментиран от #41
10:36 03.02.2026
10 Диванен стратег
10:36 03.02.2026
11 Иван Грозни
10:37 03.02.2026
12 любопитен
До коментар #8 от "вярно е":А на теб какво ти се получи, успя ли да вдигнеш самолета?
Коментиран от #93
10:37 03.02.2026
13 Гост
10:37 03.02.2026
14 Факти
Коментиран от #32
10:37 03.02.2026
15 Доналд Тръмп
Коментиран от #19
10:37 03.02.2026
16 Няма край
Коментиран от #26
10:39 03.02.2026
17 Е, как не се сещаш
До коментар #1 от "любопитен":Рейгън - най-великият президент на САЩ !
10:40 03.02.2026
18 Хасковски каунь
Зеленски и вие англосакси, ОСЪЗНАЙТЕ се!
Коментиран от #33
10:41 03.02.2026
19 ТРЪМП:
До коментар #15 от "Доналд Тръмп":„Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “
Коментиран от #25
10:42 03.02.2026
20 Мурка
До коментар #3 от "Кирил":ЛЪЖЕЦ-----------ТОЯ СЕ Е НАГУШИЛ КАТО КРЕЗ
10:42 03.02.2026
21 Зевзек
Коментиран от #28, #30
10:43 03.02.2026
22 Само питам
А и Путин каза да ходиш в Москва , ама ти още се ослушваш .
10:43 03.02.2026
23 На Глен ски
10:44 03.02.2026
24 цели бройка - 555
10:44 03.02.2026
25 ами
До коментар #19 от "ТРЪМП:":да бе да - 100 000 умират на седмица.....
Коментиран от #46
10:44 03.02.2026
26 Мурка
До коментар #16 от "Няма край":КАКТО И ТЪПОТИИТЕ КОИТО ПИШЕШ
10:45 03.02.2026
27 ....
10:45 03.02.2026
28 ха ха ха ...геврек..
До коментар #21 от "Зевзек":Според Ройтерс са загинали 280 000- 320 000 руски наемника ...Русия още не е изпращала редовна армия ..
Обаче според тебе -два милиона ..
Да не си объркал посоката на чувалите ??!!
При всяка размяна за Киев пътуват 1000 чувала , а за Москва 30 ....
10:45 03.02.2026
29 Дако
Какво стана със Силата и къде се намира обаче ??
10:46 03.02.2026
30 Мурка
До коментар #21 от "Зевзек":ПРОПУСНА НЕЩО МНОГО ВАЖНО----------и-ПРЕЗИДЕНТИ С ДОСИЕТА КОИТО ФБР ПУСКА на час по лъжичка
10:47 03.02.2026
31 хер Флик
Коментиран от #38, #81
10:48 03.02.2026
32 ген. Съби Събев
До коментар #14 от "Факти":НАТО е осигурило адски много пари и оръжие за Зеленски.
Първо осигурихме сме на Зеленски всичкото оръжие, оето беше необходимо за превземането на Крим. Руснаците обаче се усетиха.
После осигурихме на Зеленски всичкото оръжие, необходимо за контранастъпление и прекъсването на връзката на Крим с Донбас и достигане до Азовско море. Проблемът беше, че имаше кал и храсти по пътя. Руснаците не разбраха за онтранастъплението.
Още по-после осигурихме на Зеленски всичкото оръжие, за да превземе Курск за да го размени с Крим после. Обаче още в първото градче Суджа войниците му се спряха в местния супермаркет и решиха да не продължават повече - там имаха всичко.
Осигурихме Жавелини, Байратари, Леопарди, Ейбрамси, Хаймарси, Хъмвита, Тойоти, Брадлита, Страйкъри, БТР-и, Сторми шадоу, Скалп, дронове, Ф16, Миражи, Атакмс, Рошел, снаряди с уран, абе и всичкото руско оръжие, което имаше по света им бе предадено.
Просто русниците развалят нещата всеки път.
Чакаме Тръмп да даде на Зеленски ДИСКО-БАБУЛАТОРА, за да отвлече Путин с него. После Путин ще подпише, че дава Крим на Украйна и тя влиза в НАТО. Това е планът на генералите от НАТО. Само дето дискобабулаторът май е бъзик.
Коментиран от #59
10:48 03.02.2026
33 Историк
До коментар #18 от "Хасковски каунь":Войната е лошо нещо, умират хора. Русия какво да каже като е на 1 място в света по жертви и убити руснаци. Руската нация е най-избиваната в света. ВСВ - 33М убити руснаци, сега в Украйна 1.8М убити руснаци. Ленин и Сталин са убили още към 10М руснаци. Те са си избрали такива управници и съдбата им е такава - да умират за съветската идеология, което много глупаво и жалко.
Коментиран от #37
10:50 03.02.2026
34 кози неволи
10:50 03.02.2026
35 стоян георгиев
Коментиран от #47
10:51 03.02.2026
36 стоян георгиев
Коментиран от #52
10:52 03.02.2026
37 ха ха ха х...надежди говежди ...
До коментар #33 от "Историк":ВСВ руснаците дават 20 милиона жертви , но това е от целия Ссср . И това са 6 милиона военни и 14 милиона цивилни .
Германците изтребват мирното население . А иначе дават също около 6 милиона военни жертви .
Трябваше ли руснаците като влязоха в Германия да избият 14 милиона цивилно население ?!!
Коментиран от #43
10:52 03.02.2026
38 стоян георгиев
До коментар #31 от "хер Флик":Така е путлер не спря да се крие и плаче за медведев няма да споменаваме!
Коментиран от #49
10:53 03.02.2026
39 селяк
10:53 03.02.2026
40 оооох душичко
10:54 03.02.2026
41 Факти
До коментар #9 от "Шопо":Капитулацията е невъзможна. Фронтът от три години е зациклил. Путин се моли на Тръмп за Донбас, че да се измъкне от провала като "пабедител". Тръмп не може да му го даде, защото ще изглежда жалък, пък и сключи сделка за редкоземните елементи, които са точно там.
10:54 03.02.2026
42 Пешо
На салфетката в Аляска ви сложиха в кошницата. Естествено преди това уговорката е да ви ограбят до дъно.
10:54 03.02.2026
43 стоян георгиев
До коментар #37 от "ха ха ха х...надежди говежди ...":Като влязоха в германия ссср изби к прогони над 10 милиона човека.ссср даде тези жертви заради пълното си безхаберие към собствените си хора.подобно демонстрира и в момента в украйна.
Коментиран от #48
10:55 03.02.2026
44 Истината
Коментиран от #110
10:55 03.02.2026
45 бай Медвед каза
10:56 03.02.2026
46 не е толкова много
До коментар #25 от "ами":на месец умират не повече 40-50хил. руски войници.
10:56 03.02.2026
47 стоян георгиев
До коментар #35 от "стоян георгиев":Какво трябва да е отношение на украинския президент когато при минус 30 русия атакува цивилното население и инфраструктура?белото викаш...а? Щом не може да разбереш подобна ситуация явно си доста оцапал с кафяво!и не ми ползвай името .няма как да станеш като мен.
Коментиран от #50, #53, #76
10:57 03.02.2026
48 ха ха ха ....надежди говежди ...
До коментар #43 от "стоян георгиев":Може да са избягали 10 милиона фашаги , ама руснаците не избиха 14 милиона цивилно население ....
А за немските концлагери нещо да кажеш ???
Коментиран от #54
10:57 03.02.2026
49 Мурка
До коментар #38 от "стоян георгиев":принц ЛОРАН ли ти го КАЗА
10:58 03.02.2026
50 Чингиз Хан
До коментар #47 от "стоян георгиев":Германистан е в поредна година в рецесия. Няма евтина енергия. За миналата година са уволнени над 120 000 работника от инустриалният сектор. КОЙ ВИКАШ СЕ РАЗПАДА? ЕССР СЪС СИГУРНОСТ.
Коментиран от #64
10:59 03.02.2026
51 Саманта
Най-накрая успяха.
Сега явно са щастливи, че мръзнат, че не се къпят, че погребват труповете на близките си.
Но все пак уважавам желанието им - щом пък така им харесва.
.... аз пък предпочитам да ми е топло и уютно.
11:00 03.02.2026
52 Путин съм
До коментар #36 от "стоян георгиев":То това е идеята: Правителството да залага на войната и да не се предава, за да могат да бъдат изпратени на фронта възможно най-много нацисти за бомбардиране. Същевременно да се примамва ЕСъюза да налива пари и оръжие, за да му се спъхне икономиката (там и американците дестват здраво в тая посока срещу ЕС).
Ко осигурява продължителността на войната - Зеленски. Просто обсляжва интересите на Русия за пълна "денацификация". Кой иска непрекъснато оръжия - Зеленски - обслужва интересите на Русия за "демилитаризация". Тези две думи бяха обявени за цел на воната, когато Ковидът изчезна.
Ако спре войната ви връщат Ковида и ваксинацията, за да си ги довършите, че спряха по никое време.
Коментиран от #71
11:00 03.02.2026
53 стоян георгиев
До коментар #47 от "стоян георгиев":Тоз пък, ще се разплача! 😂 Като възпитаваш русофобия, забраняваш език, история и насилствено мобилизираш цивилни, за да ти върви бизнеса със запада...така става! Панимаеш?!
Коментиран от #57
11:00 03.02.2026
54 стоян георгиев
До коментар #48 от "ха ха ха ....надежди говежди ...":Не десет милиона фашаги а десет милиона жени и деца.огромна част от тях бяха избити .поне два милиона човека в източна прусия и померания.та това доказва че едните са като другите.самомдето съветските убиици го криеха този факт десетки години.за да може ей такива като теб да се правите на разбирачи.
Коментиран от #55, #56
11:00 03.02.2026
55 ха ха ха ....надежди говежди ...
До коментар #54 от "стоян георгиев":Кой бомби Германия в края на войната ??
Май пирати и кравари я ?
11:02 03.02.2026
56 как върви перемогата козляк
До коментар #54 от "стоян георгиев":На практика, Киев вече е призрачен град. Замръзнали и спукани водопроводи в сградите, замръзнала и спукана канализация, замръзнало и пукащо се парно отопление. От наводненията е унищожена и електроинсталацията. Малко да се затопли и ще тръгнат болестите. Според Кличко, в почти всичмки многоетажни сгради ще трябва да се подмени водопроводната и електрическата инсталации, а също и канализационните тръби.
Така е то - който сее ветрове после жъне бури. Пак да скачат и да крещят "Хто не скаче той москал!", "Москоляку на гиляку!" и "Москали на ножи!".
А на хунтата на Зеления изобщо не й пука за обикновените украинци. И това е трагдия.
Забавният момент: Приятелката на бившия външен министър на Украйна Кулеба, която е собственичка на сексшоп, разпространи видео, в което посъветва мръзнещите украинците да се топлелил с вибратори. Не уточни точно как, но то и така си е ясно.
Коментиран от #62
11:03 03.02.2026
57 стоян георгиев
До коментар #53 от "стоян георгиев":Няма подобна ситуация извън руската пропаганда.кличко да речем е наполовина руснак зеленски е евреин...и така с повечето украински политици о активисти.русия пък освобождава харков дето е най големия рускиезичен град в украйна като го срива със земята и оставя хората на студено при минус 30.та за някакво бело говореше?
Коментиран от #91
11:03 03.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Факти
До коментар #32 от "ген. Съби Събев":НАТО хвърля на Украйна трохи, колкото да играе защита. Тя дори няма далекобойно оръжие. Удря с дронове за 500 евро. Ако имаше оръжието на Русия войната отдавна щеше да е свършила. Руската армия е ниско способна и ниско мотивирана. Държи фронта само защото има много повече хора и оръжие.
Коментиран от #69
11:05 03.02.2026
60 хер Флик
Коментиран от #66, #75
11:05 03.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 стоян георгиев
До коментар #56 от "как върви перемогата козляк":Перемогата е супер дръгарю.последните руснаци останали в купянск бяха избити вчера.на терора украйна отвръща с трепане на окупатори.всекинден поне по 1000.та позора ще остане за такива като теб дето се радвате на убииства на цивилни .я си спомни обсадата на ленинград? Кой беше фашиста при нея и кой се радваше на разрушения град и бедстващите хора а ? Сега е същото ама фашистите са украинците нали ???хаа!
Коментиран от #67, #68
11:07 03.02.2026
63 Д-р Менгеме
11:07 03.02.2026
64 Симитли Стрийтвю
До коментар #50 от "Чингиз Хан":Пука ти!?
Китайците ще купят Германия и после всичко в ЕС ще има надпис Маде ин Германи.
Ще бачкат араби и турци по заводите, а оригиналните немци ще си клатят краката на Бермудите.
Поне така са им обещали, хахаха
11:07 03.02.2026
65 Боко
404 👌
11:07 03.02.2026
66 стоян георгиев
До коментар #60 от "хер Флик":Ри много неща не разбираш.нямяш капацитет за съжаление.
Коментиран от #70
11:08 03.02.2026
67 ха ха ха ....
До коментар #62 от "стоян георгиев":С пера закичени на зад ни ка ...няма да победиш руснаците ...
Гледам едни укри се мотаят край Кремъл ,,,днес утре ще го превземат .... ха ха ха ...малоумна работа ...
11:09 03.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 до факти
До коментар #59 от "Факти":Един въпрос - а нато има ли оръжията на русия, за да ги даде на украйна. Ако, ако... не ми говори с ако
11:09 03.02.2026
70 Мин Дил
До коментар #66 от "стоян георгиев":Разгрома на укрофашизма е неизбежен
Коментиран от #74
11:10 03.02.2026
71 стоян георгиев
До коментар #52 от "Путин съм":Целта е всеки ден да умират по 1000руски мъже и да живее народа ти като животни.добра цел.ти що не си в русия а другар?
Коментиран от #78, #84, #111
11:10 03.02.2026
72 Смотан урко фашист разкарай се
11:11 03.02.2026
73 Аре глупости са
11:11 03.02.2026
74 стоян георгиев
До коментар #70 от "Мин Дил":Кога да чакаме киев за три дена?
Коментиран от #80, #82, #88, #89
11:12 03.02.2026
75 Рьоне от Съпротивата
До коментар #60 от "хер Флик":Хер Флик, не знаете ли, че господин Зеленски е двоен агент и изпълнява най-важното нареждане на Путин - да не спира войната в никакъв случай, за да има време да се ликвидират там всички врагове на Русия?
Сега когато знаете това, кажете на Хелга да не разнася информацията до Щаб-квартирата.
11:12 03.02.2026
76 Помнещ
До коментар #47 от "стоян георгиев":"Какво трябва да е отношение на украинския президент"
Ами Стоенчо зеления наркоман който отдавна не е президент с указ забрани всякакви преговори с Русия - защо така всички получихте амнезия. Указа още си е действащ и никой не го е отменял.
Пък и за каква дипломация говори зеления когато той скъса договора от Истамбул по нареждане на онзи рошавия от мъгливия остров - ама защо така получавате колективна амнезия за тези работи.
11:13 03.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 другата цел е
До коментар #71 от "стоян георгиев":Да имаш винаги резервен комплект батерии за виб ра то ра си (:
Коментиран от #113
11:13 03.02.2026
79 Тя Москва като избираше дипломацията
11:13 03.02.2026
80 Учуден
До коментар #74 от "стоян георгиев":А до кога да чакаме да разговаряте с Русия от "позиция на силата" а не да ревете.
11:14 03.02.2026
81 ,,,,,,
До коментар #31 от "хер Флик":Не обръщай много внимание на хленченето на Зеленски. Това си е един вид пропаганда срещу Русия.
11:14 03.02.2026
82 кажи бе рогач
До коментар #74 от "стоян георгиев":Те руснаците бяха край Киев . И вие направихте проект на договор в Истамбул . И руснаците се изтеглиха . Ама после един рошльо каза да не подписвате и че щял да ви подкрепя .
Що ревете сега .
11:15 03.02.2026
83 Дълбок поклон руски братя...
Коментиран от #98
11:15 03.02.2026
84 Антитрол
До коментар #71 от "стоян георгиев":"Целта е всеки ден да умират по 1000руски мъже"
Някое козяче ще ми каже ли накрая от къде разбраха колко руски мъже умирали - от посолството ли ги увериха.
11:17 03.02.2026
85 123
11:19 03.02.2026
86 ...
Коментиран от #96
11:19 03.02.2026
87 Световните медии днес
Коментиран от #106
11:20 03.02.2026
88 Познат
До коментар #74 от "стоян георгиев":Сиси миличка не те бива в пропагандата - карай другата "работа" където си виртуозка. Позастаря малко и клиентите намяляха ама не се отказвай.
11:20 03.02.2026
89 Георг Георгиев
До коментар #74 от "стоян георгиев":3-хиляди дни ще го млатят, а не три. Станала е била грешка в превода първоначално и Зеленски се беше обнадеждил, че за три дни всичко ще свърши. Даже сега НАТО трябва да произвежда още оръжие, че досегашното свърши.
Бяха му обещали, че Путин, щото нападал, щял да дава 7 пъти повече жертви според някакви мозъчни генерали от НАТО, които го намерили това в някакъв учебник. Не само, че няма такъв случа нападателят да губи повече от нападнатия, ами като си разменят телата на убитите на фронта съотношението е над 30 пъти повече трупа на укранската армия се обменят за един руски. Доста нечестно се оказа.
Жалко за насила пратените украинци на фронта - от там шансът да се върнеш е много малък.
11:21 03.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Е как
До коментар #57 от "стоян георгиев":да го освободи? Дипломата Зеленски не го дава а понеже градът е руско езичен на него не му пука за населението. А Зеленски да говори за дипломация и споразумения е несериозно.
Коментиран от #95
11:21 03.02.2026
92 Нобелови кандидати
11:23 03.02.2026
93 а ти какви
До коментар #12 от "любопитен":аргументи имаш, за да опровергаеш това, което съм написал ? значи е вярно ///
Коментиран от #100
11:23 03.02.2026
94 Европеец
До коментар #1 от "любопитен":В 11:00 часа температурата в Москва минус 21 градуса, в Киев минус 15°..... Разликата е видна... Разликата, че в Москва си има топло, а в киев май няма топло..... А при мене и ако сръбско, печката бумти, каната с червения самоток се изпоти, почти са готови мръвките в тигана.... А покрайниците да се сърдят на зеления просяк милионер и посредствен актьор....
11:24 03.02.2026
95 Читател
До коментар #91 от "Е как":Не се впечатлявай на козячета - те за това гледат да са първи и да нашляпат опорките си че след това ги хващат че лъжат и изчезват.
11:25 03.02.2026
96 Бонд Джеймс Бонд
До коментар #86 от "...":Странно защо даже правителствените медии на Запад разправят, че Русия трупа богатства докато воюва?
Нещо не сте си синхронизирали пропагандата.
Я върнете онази, ккоято твърдеше, че в Русия няма яйца и масло, и хората не можели да си напълнят колите с бензин. Помните ли ги тия приказки? Точно по това време в България маслото скочи от 3 лева на 9 лева, странно съвпадение. Явно за да се оправдае собствения провал се пробутва на народа, че не е собственото правителството провалено, а врагът му страда много повече.
Намери си записа отпреди години където Кокорчо кудккудякаше когато го попитаха като финансов министър, защо олието скочи тройно. Много беше смешно.
11:26 03.02.2026
97 Факт
Коментиран от #104, #107, #109
11:26 03.02.2026
98 Град Козлодуй
До коментар #83 от "Дълбок поклон руски братя...":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала и слаба армия. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #101
11:26 03.02.2026
99 професор Кантарджиев
11:28 03.02.2026
100 Учуден
До коментар #93 от "а ти какви":"значи е вярно"
Кое е вярна бе - това че Русия още 2022 щеше да хфалира и да се рападне ли или това че свърши ракетите и се биеше само с лопатки ли или това че нямаше да преговаряте с Русия освен ако не се изтегли от всички украински територии.
Защо ли такава колективна амнезия е налегнала всички наши козячета.
11:30 03.02.2026
101 Ломския
До коментар #98 от "Град Козлодуй":Козлодуйски притесних за тебе бе чадо - какво стана онези мургавите излекуваха ли ти запека или продължават с лечението
Коментиран от #105
11:32 03.02.2026
102 СтаМат МаГа
11:34 03.02.2026
103 Шалтето
11:34 03.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Град Козлодуй
До коментар #101 от "Ломския":Абе ръгат яко чушки 🌶️ в боба ,малко люти ,но кеф цена няма !
11:35 03.02.2026
106 Световен слепец
До коментар #87 от "Световните медии днес":и 10 пъти да си пейстнеш фалшивата новина - няма да стане истинска. Не знам кои са тия "световни медии" - да не е Ваашингтон Поуст, хахаха?
Венецуела произвеждаШЕ много малко петрол. Също колкото и Украна произвежда "редкоземни минерали".
Помниш ли мега-сделката на Тръмп със Зеленски за редкоземните метали? Велика сделка - никой нищо не разбра, но Вашингтон Поуст я обяви като мега-сделката на всички векове. Вече всички я забравиха тази сделка.
О помниш ли "Митата на Тръмп", които пак според същата медия, щяха да направят Америка богата и да съсипят световната търговия и въобще пълен апокалипсис ни чакаше. акво стана - никой не помни за "митата на Тръмп". Това са събития отпреди месеци, за които "световните ТИ медии" изведжъ забравиха.
Всичко е бутафория. Помниш ли, че Кирчо Петков с ПП щеше да изчегъртва ГЕРБ на Бойко Борисов? Арестуваха Тиквата, и после... станаха заедно коалиция в Парламента и си направиха правителство Сглобката. Въобще не се вързвай на пропагандите - те са за да те баламосат и да се отклониш от трезвото мислене и да почнеш да подкрепяш глупостите на властта.
11:36 03.02.2026
107 Антитрол
До коментар #97 от "Факт":Стоенчо сега Факт ли си се писал - трябва за баничка а разни русофили те правят за смях.
11:36 03.02.2026
108 точно
До коментар #1 от "любопитен":Зеленски и Урсула бяха с другуте зад тях, но те отдавна по-рано са избрали войната пред мира, а сега се оплакват от ракетите....ти да видиш ?!!!
11:37 03.02.2026
109 Шалтето
До коментар #97 от "Факт":Прилагането на челния американски опит не е признак на отчаяние.Напротив - ботоксовото жуже с токчетата много ги забави!
11:37 03.02.2026
110 Стефани
До коментар #44 от "Истината":Ама наистина си стана грозник, а беше хубаво момче. Сигурно и пие.
11:37 03.02.2026
111 Пъстър свят
До коментар #71 от "стоян георгиев":Ей миши ,не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев ,прочут с палавия си и закачлив характер и на вече с дежурната стилна тясна яка .
Коментиран от #117
11:38 03.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 стоян георгиев
До коментар #78 от "другата цел е":шизи не го мисли .купил съм си мощен пауърбанк и яко соларно зарядно ...хахах .
11:43 03.02.2026
114 Уcpaла Фона
11:47 03.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Големият атрактор
11:51 03.02.2026
117 Алексбг
До коментар #111 от "Пъстър свят":Абе какво непрекъснато с някакви конспирации говориш за стоян георгиев ,че бил с тясна яка ?Имаш предвид ,че е тессс няккк ли ?
11:59 03.02.2026
118 Дас Хаген
12:05 03.02.2026
119 Баце ЕООД
🇷🇺🇪🇺 Europe increased imports of Russian gas via TurkStream, Reuters reports.
In January, Europe received 10.3% more Russian gas through TurkStream — 1.73 billion m³ vs 1.57 billion m³ last year. Daily deliveries stayed similar to December 2025.
With gas transit through Ukraine ended, TurkStream is now effectively the only route for Russian gas to Europe.
12:12 03.02.2026