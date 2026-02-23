Пребиха до смърт мъж край изоставен строеж в Ловеч

Има арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой.
Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова. Сигналът за престъплението е подаден на 20 февруари от 42-годишна жена.
Тя е съобщила, че 41-годишният ѝ приятел е бил пребит от 25-годишен. Конфликтът е възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч. На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул.
Пребитият мъж бил открит в безсъзнание и с наранявания по главата. Той е откаран с екип на "Спешна медицинска помощ" в болницата в града, а след това е транспортиран до лечебно заведение в Плевен.
Няколко часа по-късно от болницата са съобщили, че мъжът е починал. По случая е образувано досъдебно производство, като 25-годишният е задържан.
Съдът остави за постоянно в ареста мъжа. Разследването по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:52 23.02.2026
2 ООрана държава
21:57 23.02.2026
3 кой му дреме
Коментиран от #7
22:06 23.02.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
22:26 23.02.2026
5 Перо
22:49 23.02.2026
6 Спокойно
Мъртвия - лека му пръст, другия ще търси пари да се откупи и всичко си върви по старо му.
23:53 23.02.2026
7 Стенли
До коментар #3 от "кой му дреме":Снимката е илюстрирана има я над всяка статия за побой за съжаление човека никога няма да отстрани животинското в себе си ето защо така наречените извънземни само ни наблюдават но не искат да оставят открит контакт с човешката раса
23:56 23.02.2026
8 Ивелин Михайлов
03:03 24.02.2026