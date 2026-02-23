Новини
Пребиха до смърт мъж край изоставен строеж в Ловеч

23 Февруари, 2026 21:49 1 690 8

  • пребит-
  • смърт-
  • ловеч

Конфликтът е възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч. На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул

Пребиха до смърт мъж край изоставен строеж в Ловеч - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой.

Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова. Сигналът за престъплението е подаден на 20 февруари от 42-годишна жена.

Тя е съобщила, че 41-годишният ѝ приятел е бил пребит от 25-годишен. Конфликтът е възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч. На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул.

Пребитият мъж бил открит в безсъзнание и с наранявания по главата. Той е откаран с екип на "Спешна медицинска помощ" в болницата в града, а след това е транспортиран до лечебно заведение в Плевен.

Няколко часа по-късно от болницата са съобщили, че мъжът е починал. По случая е образувано досъдебно производство, като 25-годишният е задържан.

Съдът остави за постоянно в ареста мъжа. Разследването по случая продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Конфликт за строителни отпадъци и бране на железо .Ще се избият братчедите

    21:52 23.02.2026

  • 2 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Светли хора остаха ли в тоя град или само лилаво?

    21:57 23.02.2026

  • 3 кой му дреме

    4 2 Отговор
    като го гледам на снимката ще го спукам от бой келеша

    Коментиран от #7

    22:06 23.02.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 9 Отговор
    Само са го били ,или и сагоиб али.?🌈🛴😎🥳🤣👍

    22:26 23.02.2026

  • 5 Перо

    5 0 Отговор
    ДженЗИта-та не могат да минат без Белене!

    22:49 23.02.2026

  • 6 Спокойно

    4 0 Отговор
    Сега ще го пуснат под гаранция.
    Мъртвия - лека му пръст, другия ще търси пари да се откупи и всичко си върви по старо му.

    23:53 23.02.2026

  • 7 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Снимката е илюстрирана има я над всяка статия за побой за съжаление човека никога няма да отстрани животинското в себе си ето защо така наречените извънземни само ни наблюдават но не искат да оставят открит контакт с човешката раса

    23:56 23.02.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Джензитата колят и бесят без да им мигне окото, бъдещият башибозук на герб 💀

    03:03 24.02.2026

