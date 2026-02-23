Пребиха до смърт мъж край изоставен строеж в Ловеч

Има арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой.

Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова. Сигналът за престъплението е подаден на 20 февруари от 42-годишна жена.

Тя е съобщила, че 41-годишният ѝ приятел е бил пребит от 25-годишен. Конфликтът е възникнал в района на изоставен строеж след Богоявленския мост в Ловеч. На място веднага са изпратени криминалисти и полицейски патрул.

Пребитият мъж бил открит в безсъзнание и с наранявания по главата. Той е откаран с екип на "Спешна медицинска помощ" в болницата в града, а след това е транспортиран до лечебно заведение в Плевен.

Няколко часа по-късно от болницата са съобщили, че мъжът е починал. По случая е образувано досъдебно производство, като 25-годишният е задържан.

Съдът остави за постоянно в ареста мъжа. Разследването по случая продължава.