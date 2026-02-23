Жоан Лапорта разкри за тежката раздяла с Меси и обяви: Отношенията ни не са това, което бяха преди

Бившият президент на Барселона Жоан Лапорта, който отново обяви кандидатурата си за поста начело на клуба, коментира обстоятелствата около напускането на Лионел Меси през 2021 година.

Аржентинецът напусна Барселона и се присъедини към Пари Сен Жермен със свободен трансфер.

Лапорта призна, че решението да се раздели с Меси е било най-трудното, което е трябвало да вземе по време на президентския си мандат. Той каза, че клубът не може да поднови договора на нападателя по финансови причини.

„Не искахме да подписваме споразумение с CVC, за да можем да регистрираме договора му, тъй като смятахме, че това ще навреди на клуба. Барселона е над играчите, мениджърите или президентите и не можехме да направим това. Това е най-тъжното събитие по време на моето президентство. Имаше разочароващи моменти, когато Куман, Шави, Пике и други си тръгнаха. Това са трудни времена, но не можехме да поемем такъв ангажимент. Условията на договора му, ако бъде подновен, бяха непосилни, така че той не можеше да остане“, каза Лапорта по Catalunya Radio.

Лапорта също така призна, че отношенията му с Меси в момента „не са това, което бяха преди“ и „на практика са прекъснати“.

„Имаше инцидент на церемонията по връчването на „Златната топка“, когато отидох да го поздравя, и той реши, че не трябва да го прави. След това имаше опити за сближаване и се надявам това да продължи и в бъдеще. Връзката пострада, но той е легенда за феновете на Барселона“, отбеляза Лапорта.

Функционерът също така подчерта, че клубът възнамерява да организира изпращане на Меси: „Лео заслужава статуя на „Камп Ноу“, като тази на Кройф. И заслужава да бъде почетен. Вярваме, че подходящият момент за това е, когато стадионът бъде напълно реновиран и може да побере над 100 000 зрители. Надяваме се, че това ще бъде възможно да се постигне“.