НАТО подчертава ключовата роля на механизма PURL за доставките на оръжие в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че от миналото лято около 75% от всички ракети, доставяни в Украйна, както и 90% от боеприпасите за противовъздушна отбрана, са предоставени чрез механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Списък с приоритетни нужди на Украйна), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

В изказване пред украинския парламент Рюте подчерта, че партньорите и съюзниците на Украйна са насочили милиони евро за финансиране на PURL. Той отбеляза, че НАТО е наясно със спешната необходимост от допълнителни доставки и работи непрекъснато, за да осигури непрекъсваем поток на оръжия както чрез PURL, така и по другите съществуващи канали.

Рюте добави, че алиансът продължава да насърчава държавите членки да оказват двустранна и координирана помощ на Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана.

По-рано медиите съобщиха, че финансирането по програмата PURL ще бъде сред основните теми на следващата среща на формата Рамщайн, насрочена за 12 февруари в централата на НАТО в Брюксел.

Програмата PURL е съвместна инициатива на САЩ и НАТО, създадена през 2025 г., за да ускори доставките на критично важни американски оръжия и оборудване за Украйна. Партньорските държави финансират покупките по приоритетния списък на Украйна и координират вноските си чрез специален фонд на НАТО. Механизмът позволява бързо прехвърляне на оръжие, включително ракети за системите „Пейтриът“ и ХАЙМАРС, директно от американските запаси.