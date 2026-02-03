НАТО подчертава ключовата роля на механизма PURL за доставките на оръжие в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че от миналото лято около 75% от всички ракети, доставяни в Украйна, както и 90% от боеприпасите за противовъздушна отбрана, са предоставени чрез механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Списък с приоритетни нужди на Украйна), предаде Укринформ, цитирана от БТА.
В изказване пред украинския парламент Рюте подчерта, че партньорите и съюзниците на Украйна са насочили милиони евро за финансиране на PURL. Той отбеляза, че НАТО е наясно със спешната необходимост от допълнителни доставки и работи непрекъснато, за да осигури непрекъсваем поток на оръжия както чрез PURL, така и по другите съществуващи канали.
Рюте добави, че алиансът продължава да насърчава държавите членки да оказват двустранна и координирана помощ на Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана.
По-рано медиите съобщиха, че финансирането по програмата PURL ще бъде сред основните теми на следващата среща на формата Рамщайн, насрочена за 12 февруари в централата на НАТО в Брюксел.
Програмата PURL е съвместна инициатива на САЩ и НАТО, създадена през 2025 г., за да ускори доставките на критично важни американски оръжия и оборудване за Украйна. Партньорските държави финансират покупките по приоритетния списък на Украйна и координират вноските си чрез специален фонд на НАТО. Механизмът позволява бързо прехвърляне на оръжие, включително ракети за системите „Пейтриът“ и ХАЙМАРС, директно от американските запаси.
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
14:34 03.02.2026
2 Варна 3
Коментиран от #28
14:35 03.02.2026
3 Атина Палада
14:36 03.02.2026
4 Не милиони евро а много милиарди !
Описано е подробно. Препоръчвам на всички колеги които действително искат да разберат за престъпната същност на НАТО и за генезиса му да прочетат история на Теодор Ахил, човека който реално е създал НАТО. Има я в trumanlibrary gov ..... Theodore Achilles Oral History Interview .... човека е водил лично преговорите за Северноатлантическия пакт и е участвал в корупцията , 1948-49, НАТО, 1950, 1952, 1960; и конференциите на CENTO, SEATO и Colombo Plan, 1960 г......Описал е за каква корупция и гнус става дума.....Статията в архивите е много дълга но си струва да се прочете. ===В рационализирането на отбранителното производство имахме светлата идея; нека французите произвеждат противотанковите оръдия, белгийците пушките, италианците камионите и така и така надолу по линията, като всеки произвежда нещо в голям мащаб и го прави много ефективно. Дълго време нищо не се случва и тогава френската армия внезапно поръчва 10 000 камиона Fiat. Мислехме, че най-после тази идея се е наложила; започваме от тук нататък. Малко по-късно разбрахме, че съпругата на тогавашния френски военен министър е сестра на шефа на компанията Fiat. Така става...... Това е НАТО но трябва да се чете и чете ..
Коментиран от #9, #29
14:36 03.02.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #10, #24
14:36 03.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Атина Палада
Коментиран от #35
14:37 03.02.2026
8 Ели 🔩
Коментиран от #13
14:37 03.02.2026
9 Диктор
До коментар #4 от "Не милиони евро а много милиарди !":Все пак ще си има нов военен алианс, но без САЩ.
Коментиран от #27
14:38 03.02.2026
10 Атина Палада
До коментар #5 от "Атина Палада":КолежКЕ ,да говориш за руснаците е лошо,а да се биеш с руснаците е фатално"! Това го е казал много по умен човек от теб .
Коментиран от #14, #32
14:38 03.02.2026
11 НАТО е смърт, НАТО е разруха
14:40 03.02.2026
12 НАТО е смърт, НАТО е разруха
Коментиран от #17
14:44 03.02.2026
13 Трудно и скъпо се спира
До коментар #8 от "Ели 🔩":армия ползваща необятните ресурси на СССР от оръжия произвеждани и трупани 40 години, взетите от Беларусь, подкрепата от С.Корея и косвено от Китай. Освен това с 4 пъти повече население.
14:45 03.02.2026
14 Атина Палада
До коментар #10 от "Атина Палада":Колежке-изкарай чле.а от устата си и си го за.ри в гъ.а!
Коментиран от #19
14:46 03.02.2026
15 Атлантизма е мамник, той е зло
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.
14:47 03.02.2026
16 анадъмо
14:49 03.02.2026
17 Нормално е да се
До коментар #12 от "НАТО е смърт, НАТО е разруха":въоръжават след като дълги години не са го правили. Имаха военен бюджет под 1% от БВП (Германия), закриваха и преустройваха военни заводи особено след края на Студената война. Същото и с другите европейски държави, изцяло разчитаха на САЩ които отделяха 3,5% от БВП за отбрана.
Коментиран от #20, #23
14:51 03.02.2026
18 Варварството на Запада....е...
14:53 03.02.2026
19 Атина Палада
До коментар #14 от "Атина Палада":А ти се научи да пишеш грамотно на български език:) Какви са тези тирета след "КолежКЕ"?
След обръщение към някого,независимо дали се обръщаш към него по име ,колега и пр. ,се слага запетайка а не тире.:))))
Не можете да пишете на грамотен български език,но драскате из форумите:) такива сте всичките от ш.орошките НПО!
15:01 03.02.2026
20 Нормално ли е?
До коментар #17 от "Нормално е да се":военният бюджет теб храни ли те ? Каква полза от него имаш? За Германия последиците са още по-мащабни. Управляващата класа се готви да увеличи военните разходи от приблизително 2% на 5% от БВП до 2029 г., достигайки 225 милиарда евро годишно. След като през 2022 г. беше приет „специален фонд“ от 100 милиарда евро и бяха очертани допълнителни военни пакети на стойност над 1 трилион евро тази година, германският империализъм е решен да си възвърне „водещата роля“ на световната сцена. В правителственото си изявление преди срещата на върха, канцлерът Фридрих Мерц подчерта, че милитаризацията на Германия не е просто действие по заповед на Тръмп, а действие въз основа на „собствените ѝ убеждения и вярвания“. Германия, заяви той, ще „направи Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа“, както с право се очакваше „предвид нашия размер, икономическа мощ и географско местоположение“. Мерц добави, че Германия сега трябва „активно и пряко да представлява нашите интереси“ и „да оформи геополитическата среда, в която живеем“......Хитлер -2 ама едно към едно
Коментиран от #25
15:04 03.02.2026
21 руската мечка
15:04 03.02.2026
22 И казват там , че паднали хиляди
Но какво сте ги ,, запрелиствали"
в таз ,, аритметика" ний сме неуки!
15:05 03.02.2026
23 Историята се завръща с отмъщение.
До коментар #17 от "Нормално е да се":Почти 70 години след престъпленията на нацистите и поражението им във Втората световна война, германската управляваща класа отново възприема империалистическата политика на великите сили на Кайзерската империя и Хитлер...
Пропагандата от следвоенната епоха – че Германия се е поучила от ужасните престъпления на нацистите, че е „стигнала до Запада“, че е възприела мирна външна политика и се е развила в стабилна демокрация – е разобличена като лъжа. Германският империализъм отново показва истинските си цветове, както се е появил исторически, с цялата си агресивност у дома и в чужбина.
15:06 03.02.2026
24 Единствената война която
До коментар #5 от "Атина Палада":Грмания печели е през 70 години на 19 век с Франция , но с помоща на Русия!
15:10 03.02.2026
25 Военните разходи на Русия,
До коментар #20 от "Нормално ли е?":чиято икономика президентът Владимир Путин постави на бойна основа, сега надхвърлят всички бюджети за отбрана на Европа взети заедно, според проучване на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон (International Institute for Strategic Studies, или IISS), цитирано от "Файненшъл таймс", съобщава националното радио. Общите разходи за отбрана на Русия скочиха миналата година с 42% в реално изражение до 13,1 трилиона рубли. Това се равнява на около 462 млрд. долара на база на паритета на покупателната способност. За сравнение, европейските бюджети за отбрана, включително на Обединеното кралство и на страните членки на ЕС, са се увеличили с почти 12% през миналата година до 457 млрд. долара - малко по-малко от разходите на Москва, съобщи в сряда мозъчният тръст IISS.
15:12 03.02.2026
26 НРБ
Коментиран от #31, #33
15:16 03.02.2026
27 Няма да има нов военен алианс
До коментар #9 от "Диктор":Ще има международни срочни договори но не и алианс! Противоречието между глобално интегрираната икономика и системата на националните държави, както и конфликтът между социалния характер на съвременното производство и неговото подчинение на частната печалба, не могат да бъдат разрешени в сегашната рамка. Разногласията между сегашните страни членки ще се изострят и това е неминуемо.
15:18 03.02.2026
28 варна
До коментар #2 от "Варна 3":и за нас ще има.и завод за дронове ще правим с Рейнметал.
15:23 03.02.2026
29 хаха🤣
До коментар #4 от "Не милиони евро а много милиарди !":Ей,голям страх от тия нацисти, голямо нещо. стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣
15:26 03.02.2026
30 Въртим сучем и все
15:27 03.02.2026
31 Ами тогава
До коментар #26 от "НРБ":напишете едно писмо на Путин, да му се скарате защо е започнал тази война. Така само да недоволстваме е безсмислено, не дава резултат. :)
Коментиран от #37, #38, #40
15:28 03.02.2026
32 Лука
До коментар #10 от "Атина Палада":Трябва да сме наясно русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !
15:28 03.02.2026
33 В Украйна има
До коментар #26 от "НРБ":около 8мил. руско население което е в основата на корупцията, бойкота на всичко което се прави, произвежда. Тия хора няма как да са изолират от другите, украинците ги наричат "ждуни" т.е. очакващи с радост руските войски на които помагат със шпионски сведения, диверсии, бойкоти. Голяма част от тия руснаци емигрираха като украинци и нарочно се държат нахално и надменно за да компрометират истинските украинци, така както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи.
15:29 03.02.2026
34 Истината е че
15:30 03.02.2026
35 хаха🤣
До коментар #7 от "Атина Палада":То пък на хобита Пуся е много голяма 🤣 от толкова високи токчета, съвсем не се вижда 🤣 🤣 🤣
15:32 03.02.2026
36 Лука
15:32 03.02.2026
37 Аре по сериозно моля
До коментар #31 от "Ами тогава":Кога започна войната? На 24 февруари 2022 г., със стартирането на Централния военен окръг? На 11 май 2014 г., след референдума за независимостта на ЛНР и ДНР? Или на 13 април 2014 г., когато „временният президент“ Турчинов обяви началото на Антитерористичната операция (АТО)? Защо този човек изобщо стана „временният президент“, ако председателят на Върховната рада трябваше да бъде временен президент в негово отсъствие, а това беше Володимир Рибак преди преврата? Значи Рибак беше насилствено отстранен от властта, подобно на Янукович, а на негово място въоръжени мъже заявиха: „Сега Турчинов ще бъде председател, а и президент“?
И вярно ли е, че незаконното завземане на властта се нарича „узурпация“? И вярно ли е, че съчетаването на законодателни и изпълнителни функции се нарича „диктатура“?
И тези личности все още говорят за законност и спазване на Конституцията?
Коментиран от #45
15:33 03.02.2026
38 Атина Палада
До коментар #31 от "Ами тогава":Късно е да пише писма.Вече ни казаха ! А именно правителството на САЩ ни каза ,че войната в Украйна е прокси война на САЩ срещу Русия,започната от Байдън!
Коментиран от #41
15:34 03.02.2026
39 Руски депутати заявиха днес
Коментиран от #43
15:36 03.02.2026
40 Войната започна
До коментар #31 от "Ами тогава":още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-известен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ? А? Има е в нета. Важното е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Цитати искаш ли от западни нищожества?
15:37 03.02.2026
41 Копейка
До коментар #38 от "Атина Палада":Нас не са ни казали такова нещо. Казаха само да викаме за Иран, Северна Корея и Русия, и то безплатно нищо не ни дават.
15:38 03.02.2026
42 Мишел
Коментиран от #44
15:38 03.02.2026
43 Ако на мястото на добряка Путин
До коментар #39 от "Руски депутати заявиха днес":дойде някой от породата на Жириновски ей тогава вече ще видиш що е то "провал" ....
15:41 03.02.2026
44 Войната се
До коментар #42 от "Мишел":очертава до последния руснак, защото руските жертви са поне 5 пъти повече от украинските. Такава е руската тактика хвърля пушечно месо срещу украинската артилерия.
15:41 03.02.2026
45 Така беше
До коментар #37 от "Аре по сериозно моля":въоръжени мъже включително и англоговорящи заявиха: „Сега Турчинов ще бъде председател, а и президент“? ..... и започна "Демокрацията" и светлото бъдеще атлантическо
15:44 03.02.2026