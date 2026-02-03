Новини
Свят »
Украйна »
НАТО подчертава ключовата роля на механизма PURL за доставките на оръжие в Украйна
  Тема: Украйна

НАТО подчертава ключовата роля на механизма PURL за доставките на оръжие в Украйна

3 Февруари, 2026 14:33, обновена 3 Февруари, 2026 14:34 773 45

  • нато-
  • ключова роля-
  • доставки-
  • оръжие-
  • украйна-
  • марк рюте

Генералният секретар Марк Рюте отбеляза, че милиони евро и значителна част от ракетите вече са пристигнали чрез приоритетния списък на Украйна

НАТО подчертава ключовата роля на механизма PURL за доставките на оръжие в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че от миналото лято около 75% от всички ракети, доставяни в Украйна, както и 90% от боеприпасите за противовъздушна отбрана, са предоставени чрез механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Списък с приоритетни нужди на Украйна), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

В изказване пред украинския парламент Рюте подчерта, че партньорите и съюзниците на Украйна са насочили милиони евро за финансиране на PURL. Той отбеляза, че НАТО е наясно със спешната необходимост от допълнителни доставки и работи непрекъснато, за да осигури непрекъсваем поток на оръжия както чрез PURL, така и по другите съществуващи канали.

Рюте добави, че алиансът продължава да насърчава държавите членки да оказват двустранна и координирана помощ на Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана.

По-рано медиите съобщиха, че финансирането по програмата PURL ще бъде сред основните теми на следващата среща на формата Рамщайн, насрочена за 12 февруари в централата на НАТО в Брюксел.

Програмата PURL е съвместна инициатива на САЩ и НАТО, създадена през 2025 г., за да ускори доставките на критично важни американски оръжия и оборудване за Украйна. Партньорските държави финансират покупките по приоритетния списък на Украйна и координират вноските си чрез специален фонд на НАТО. Механизмът позволява бързо прехвърляне на оръжие, включително ракети за системите „Пейтриът“ и ХАЙМАРС, директно от американските запаси.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 5 Отговор
    Искам още оръжия, още!

    14:34 03.02.2026

  • 2 Варна 3

    5 8 Отговор
    Доставете и още и на България за защита.

    Коментиран от #28

    14:35 03.02.2026

  • 3 Атина Палада

    5 13 Отговор
    До последния руснак

    14:36 03.02.2026

  • 4 Не милиони евро а много милиарди !

    19 3 Отговор
    НАТО е корупция ! САЩ е нацистки коптор...
    Описано е подробно. Препоръчвам на всички колеги които действително искат да разберат за престъпната същност на НАТО и за генезиса му да прочетат история на Теодор Ахил, човека който реално е създал НАТО. Има я в trumanlibrary gov ..... Theodore Achilles Oral History Interview .... човека е водил лично преговорите за Северноатлантическия пакт и е участвал в корупцията , 1948-49, НАТО, 1950, 1952, 1960; и конференциите на CENTO, SEATO и Colombo Plan, 1960 г......Описал е за каква корупция и гнус става дума.....Статията в архивите е много дълга но си струва да се прочете. ===В рационализирането на отбранителното производство имахме светлата идея; нека французите произвеждат противотанковите оръдия, белгийците пушките, италианците камионите и така и така надолу по линията, като всеки произвежда нещо в голям мащаб и го прави много ефективно. Дълго време нищо не се случва и тогава френската армия внезапно поръчва 10 000 камиона Fiat. Мислехме, че най-после тази идея се е наложила; започваме от тук нататък. Малко по-късно разбрахме, че съпругата на тогавашния френски военен министър е сестра на шефа на компанията Fiat. Така става...... Това е НАТО но трябва да се чете и чете ..

    Коментиран от #9, #29

    14:36 03.02.2026

  • 5 Атина Палада

    5 12 Отговор
    Проблема е,че от руснака войник не става !!!

    Коментиран от #10, #24

    14:36 03.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    12 3 Отговор
    На тоя Рюте и оня Мерц главите им са като карфици:)))

    Коментиран от #35

    14:37 03.02.2026

  • 8 Ели 🔩

    12 3 Отговор
    Тия Украйна не се накрадоха и онази акушерката.

    Коментиран от #13

    14:37 03.02.2026

  • 9 Диктор

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не милиони евро а много милиарди !":

    Все пак ще си има нов военен алианс, но без САЩ.

    Коментиран от #27

    14:38 03.02.2026

  • 10 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    КолежКЕ ,да говориш за руснаците е лошо,а да се биеш с руснаците е фатално"! Това го е казал много по умен човек от теб .

    Коментиран от #14, #32

    14:38 03.02.2026

  • 11 НАТО е смърт, НАТО е разруха

    8 2 Отговор
    Осемдесет години след престъпленията на Вермахта и СС, германската управляваща класа отново се готви за завоевателна война на Изток. Под знамето на „защита на демокрацията“ Берлин преследва същите империалистически цели, които два пъти тласнаха Европа към катастрофа: господство над континента, контрол над Източна Европа и в крайна сметка подчинение на самата Русия. Безразсъдният стремеж да се въоръжи Украйна с „Томахауки“, да се репетират ядрени удари под „Непоколебим блабла“ и да се превърне Европа в предна оперативна база за войната на НАТО изправя човечеството лице в лице с опасността от унищожение.държавите в ЕС са жертви на пълен авторитаризъм и липса на способност за вземане на самостоятелни решения. 

    14:40 03.02.2026

  • 12 НАТО е смърт, НАТО е разруха

    7 1 Отговор
    Обективните тенденции са безпогрешни. Интеграцията на ЕС, НАТО и оръжейната индустрия в единен военен апарат върви ръка за ръка с обрата към авторитарно управление. Посягането върху демократичните права, криминализирането на протестите срещу геноцида в Гааза и милитаризацията на полицейските сили отразяват страха на управляващата класа от масова опозиция.спонтанната опозиция не е достатъчна. Тя трябва да бъде въоръжена със съзнателна политическа програма, която свързва борбата срещу войната и диктатурата с борбата срещу тяхната коренна причина: самата олигарйична атлантическо нацистка система. Германското правителство систематично използва конфронтацията с Русия, за да се утвърди отново като основна военна сила. Мащабните планове за превъоръжаване, обявени тази година – договори за оръжие на стойност 80 милиарда евро през следващите 15 месеца и дългосрочни поръчки на стойност над 350 милиарда евро – представляват най-голямата милитаризация на германското общество от нацистката ера. Комбинираните военни кредити, одобрени с подкрепата и на Зелените и на Лявата партия, надхвърлят 1 трилион евро.

    Коментиран от #17

    14:44 03.02.2026

  • 13 Трудно и скъпо се спира

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ели 🔩":

    армия ползваща необятните ресурси на СССР от оръжия произвеждани и трупани 40 години, взетите от Беларусь, подкрепата от С.Корея и косвено от Китай. Освен това с 4 пъти повече население.

    14:45 03.02.2026

  • 14 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Колежке-изкарай чле.а от устата си и си го за.ри в гъ.а!

    Коментиран от #19

    14:46 03.02.2026

  • 15 Атлантизма е мамник, той е зло

    8 0 Отговор
    Броди по света и сее разруха, бедност и смърт. Осъзнайте го хора ! Осъзнайте го и за атлантици и атлантически партии не гласувайте. По времето на социализма имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.

    14:47 03.02.2026

  • 16 анадъмо

    7 0 Отговор
    няма рюте муте, макрони и разни фондери - историята е една и винаги всичко се повтаря през 80-100 г. Който разбрал разбрал. Аааа какво драскат и плюят от две години вече, е абсолютно без значение.

    14:49 03.02.2026

  • 17 Нормално е да се

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "НАТО е смърт, НАТО е разруха":

    въоръжават след като дълги години не са го правили. Имаха военен бюджет под 1% от БВП (Германия), закриваха и преустройваха военни заводи особено след края на Студената война. Същото и с другите европейски държави, изцяло разчитаха на САЩ които отделяха 3,5% от БВП за отбрана.

    Коментиран от #20, #23

    14:51 03.02.2026

  • 18 Варварството на Запада....е...

    6 1 Отговор
    Дългата история на феодализма и убежище за коронованите глави на Европа. Уилям Завоевателят – от когото са произлезли всички английски монарси – е бил просто един гнусен „френски престъпник, слязъл на брега като въоръжен бандит“, узурпатор, който се е провъзгласил за крал „срещу съгласието на местните“. Точно позорният му произход е породил в подследствие този корумпиран политически ред, в който векове по-късно Джордж III „няма почти нищо друго да прави, освен да води войни и да раздава постове“ – „наистина хубава работа“, подиграва се Пейн, „за да може един човек да получава осемстотин хиляди стерлинга годишно и да бъде почитан в допълнение към сделката“ трябва да е нищожество .... Кой е Пейн знаете ли или да обясня ? Навършват се 250 години от публикуването на „Здрав разум“ на Том Пейн и все по актуална става. „Здрав разум“ на Том Пейн . Публикуван за първи път януари 1776 г., преди 250 години е фронтална атака срещу целия аристократичен свят, и е признат за проправянето на пътя за Декларацията за независимост, която е ратифицирана само шест месеца по-късно.

    14:53 03.02.2026

  • 19 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    А ти се научи да пишеш грамотно на български език:) Какви са тези тирета след "КолежКЕ"?
    След обръщение към някого,независимо дали се обръщаш към него по име ,колега и пр. ,се слага запетайка а не тире.:))))
    Не можете да пишете на грамотен български език,но драскате из форумите:) такива сте всичките от ш.орошките НПО!

    15:01 03.02.2026

  • 20 Нормално ли е?

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално е да се":

    военният бюджет теб храни ли те ? Каква полза от него имаш? За Германия последиците са още по-мащабни. Управляващата класа се готви да увеличи военните разходи от приблизително 2% на 5% от БВП до 2029 г., достигайки 225 милиарда евро годишно. След като през 2022 г. беше приет „специален фонд“ от 100 милиарда евро и бяха очертани допълнителни военни пакети на стойност над 1 трилион евро тази година, германският империализъм е решен да си възвърне „водещата роля“ на световната сцена. В правителственото си изявление преди срещата на върха, канцлерът Фридрих Мерц подчерта, че милитаризацията на Германия не е просто действие по заповед на Тръмп, а действие въз основа на „собствените ѝ убеждения и вярвания“. Германия, заяви той, ще „направи Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа“, както с право се очакваше „предвид нашия размер, икономическа мощ и географско местоположение“. Мерц добави, че Германия сега трябва „активно и пряко да представлява нашите интереси“ и „да оформи геополитическата среда, в която живеем“......Хитлер -2 ама едно към едно

    Коментиран от #25

    15:04 03.02.2026

  • 21 руската мечка

    1 2 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    15:04 03.02.2026

  • 22 И казват там , че паднали хиляди

    0 0 Отговор
    двеста ли триста ли, по незнайните блата и чуки
    Но какво сте ги ,, запрелиствали"
    в таз ,, аритметика" ний сме неуки!

    15:05 03.02.2026

  • 23 Историята се завръща с отмъщение.

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално е да се":

    Почти 70 години след престъпленията на нацистите и поражението им във Втората световна война, германската управляваща класа отново възприема империалистическата политика на великите сили на Кайзерската империя и Хитлер...

    Пропагандата от следвоенната епоха – че Германия се е поучила от ужасните престъпления на нацистите, че е „стигнала до Запада“, че е възприела мирна външна политика и се е развила в стабилна демокрация – е разобличена като лъжа. Германският империализъм отново показва истинските си цветове, както се е появил исторически, с цялата си агресивност у дома и в чужбина.

    15:06 03.02.2026

  • 24 Единствената война която

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Грмания печели е през 70 години на 19 век с Франция , но с помоща на Русия!

    15:10 03.02.2026

  • 25 Военните разходи на Русия,

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Нормално ли е?":

    чиято икономика президентът Владимир Путин постави на бойна основа, сега надхвърлят всички бюджети за отбрана на Европа взети заедно, според проучване на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон (International Institute for Strategic Studies, или IISS), цитирано от "Файненшъл таймс", съобщава националното радио. Общите разходи за отбрана на Русия скочиха миналата година с 42% в реално изражение до 13,1 трилиона рубли. Това се равнява на около 462 млрд. долара на база на паритета на покупателната способност. За сравнение, европейските бюджети за отбрана, включително на Обединеното кралство и на страните членки на ЕС, са се увеличили с почти 12% през миналата година до 457 млрд. долара - малко по-малко от разходите на Москва, съобщи в сряда мозъчният тръст IISS.

    15:12 03.02.2026

  • 26 НРБ

    3 1 Отговор
    КРАДАТ ПАРИ ОТ ХОРАТА И ОРЪЖИЯТА ПОТЪВАТ В УКРАЙНА !!! КАКВО ПРАВИ НАТО В УКРАЙНА ???

    Коментиран от #31, #33

    15:16 03.02.2026

  • 27 Няма да има нов военен алианс

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Диктор":

    Ще има международни срочни договори но не и алианс! Противоречието между глобално интегрираната икономика и системата на националните държави, както и конфликтът между социалния характер на съвременното производство и неговото подчинение на частната печалба, не могат да бъдат разрешени в сегашната рамка. Разногласията между сегашните страни членки ще се изострят и това е неминуемо.

    15:18 03.02.2026

  • 28 варна

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    и за нас ще има.и завод за дронове ще правим с Рейнметал.

    15:23 03.02.2026

  • 29 хаха🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не милиони евро а много милиарди !":

    Ей,голям страх от тия нацисти, голямо нещо. стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣

    15:26 03.02.2026

  • 30 Въртим сучем и все

    3 0 Отговор
    за доставките на оръжие в Украйна говорят. Нищо друго

    15:27 03.02.2026

  • 31 Ами тогава

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "НРБ":

    напишете едно писмо на Путин, да му се скарате защо е започнал тази война. Така само да недоволстваме е безсмислено, не дава резултат. :)

    Коментиран от #37, #38, #40

    15:28 03.02.2026

  • 32 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Трябва да сме наясно русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    15:28 03.02.2026

  • 33 В Украйна има

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "НРБ":

    около 8мил. руско население което е в основата на корупцията, бойкота на всичко което се прави, произвежда. Тия хора няма как да са изолират от другите, украинците ги наричат "ждуни" т.е. очакващи с радост руските войски на които помагат със шпионски сведения, диверсии, бойкоти. Голяма част от тия руснаци емигрираха като украинци и нарочно се държат нахално и надменно за да компрометират истинските украинци, така както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи.

    15:29 03.02.2026

  • 34 Истината е че

    2 1 Отговор
    Подчинението на Алианса на фашисткия президент на САЩ Доналд Тръмп беше напълно демонстрирано в Хага. Европейските лидери се наведоха, за да потвърдят лоялността си към Тръмп и Съединените щати. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, по-специално, обсипа с похвали Тръмп - дори се твърди, че го е наричал „татко“. Силите на ЕС не действат като предпазливи или по-малко агресивни противотежести на американския империализъм. Напротив, те са пълноправни и доброволни партньори в глобална програма на милитаризъм, репресии и варварство.

    15:30 03.02.2026

  • 35 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    То пък на хобита Пуся е много голяма 🤣 от толкова високи токчета, съвсем не се вижда 🤣 🤣 🤣

    15:32 03.02.2026

  • 36 Лука

    1 0 Отговор
    Вън рашистите от БГ сайтове !!!

    15:32 03.02.2026

  • 37 Аре по сериозно моля

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ами тогава":

    Кога започна войната? На 24 февруари 2022 г., със стартирането на Централния военен окръг? На 11 май 2014 г., след референдума за независимостта на ЛНР и ДНР? Или на 13 април 2014 г., когато „временният президент“ Турчинов обяви началото на Антитерористичната операция (АТО)? Защо този човек изобщо стана „временният президент“, ако председателят на Върховната рада трябваше да бъде временен президент в негово отсъствие, а това беше Володимир Рибак преди преврата? Значи Рибак беше насилствено отстранен от властта, подобно на Янукович, а на негово място въоръжени мъже заявиха: „Сега Турчинов ще бъде председател, а и президент“?
    И вярно ли е, че незаконното завземане на властта се нарича „узурпация“? И вярно ли е, че съчетаването на законодателни и изпълнителни функции се нарича „диктатура“?
    И тези личности все още говорят за законност и спазване на Конституцията?

    Коментиран от #45

    15:33 03.02.2026

  • 38 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ами тогава":

    Късно е да пише писма.Вече ни казаха ! А именно правителството на САЩ ни каза ,че войната в Украйна е прокси война на САЩ срещу Русия,започната от Байдън!

    Коментиран от #41

    15:34 03.02.2026

  • 39 Руски депутати заявиха днес

    1 1 Отговор
    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #43

    15:36 03.02.2026

  • 40 Войната започна

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами тогава":

    още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-известен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ? А? Има е в нета. Важното е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Цитати искаш ли от западни нищожества?

    15:37 03.02.2026

  • 41 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Нас не са ни казали такова нещо. Казаха само да викаме за Иран, Северна Корея и Русия, и то безплатно нищо не ни дават.

    15:38 03.02.2026

  • 42 Мишел

    0 1 Отговор
    НатО харесва и се надява да воюва с Русия до последния украинец. Като свършат украинците войната приключва, защото няма да се намерят други глупаци.

    Коментиран от #44

    15:38 03.02.2026

  • 43 Ако на мястото на добряка Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Руски депутати заявиха днес":

    дойде някой от породата на Жириновски ей тогава вече ще видиш що е то "провал" ....

    15:41 03.02.2026

  • 44 Войната се

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    очертава до последния руснак, защото руските жертви са поне 5 пъти повече от украинските. Такава е руската тактика хвърля пушечно месо срещу украинската артилерия.

    15:41 03.02.2026

  • 45 Така беше

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аре по сериозно моля":

    въоръжени мъже включително и англоговорящи заявиха: „Сега Турчинов ще бъде председател, а и президент“? ..... и започна "Демокрацията" и светлото бъдеще атлантическо

    15:44 03.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания