Новини
Свят »
Германия »
Германия и Нова Зеландия задълбочават партньорството си в Антарктида

Германия и Нова Зеландия задълбочават партньорството си в Антарктида

3 Февруари, 2026 16:00 466 6

  • германия-
  • нова зеландия-
  • антарктида

Берлин и Уелингтън искат да запазят континента като зона за наука и мир, извън геополитически съперничества

Германия и Нова Зеландия задълбочават партньорството си в Антарктида - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия и Нова Зеландия обявиха намерение да разширят сътрудничеството си в Антарктида като ясен сигнал срещу евентуални бъдещи претенции на големите световни сили, съобщи ДПА, предава БТА.

По време на среща с новозеландския си колега Уинстън Питърс германският външен министър Йохан Вадефул подчерта, че двете страни са твърдо решени да гарантират, че Антарктида ще остане пространство за научни изследвания и международно сътрудничество, а няма да се превърне в поле за геополитическа конкуренция.

Питърс покани Вадефул в родния си регион Бей ъв Айлъндс, в близост до град Керикери на Северния остров на Нова Зеландия. Там германският министър отбеляза стратегическата роля на страната не само като врата към Тихия океан, но и като ключов достъп до Антарктида - континент, който все по-често заема място във външнополитическите и стратегическите анализи на Берлин.

Вадефул подчерта, че Германия и Нова Зеландия от години работят в тясно и доверително партньорство в областта на антарктическите изследвания и че сега целта е това сътрудничество да бъде изведено на по-високо равнище.

В публикувана днес съвместна декларация двете държави заявяват общия си ангажимент Антарктида да остане мирна и демилитаризирана територия, защитена от комерсиален добив на полезни изкопаеми за неопределено време и подложена на всеобхватна екологична защита.

Германският външен министър е на обиколка в Югоизточна Азия и региона на Тихия океан. В рамките на визитата си той официално установи и дипломатически отношения с островната държава Ниуе.

В Окланд Вадефул подписа съвместна декларация с премиера на Ниуе Далтън Тагелаги, с което беше даден официален старт на двустранните отношения между Германия и автономния остров с население около 1700 души и площ приблизително 260 квадратни километра.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 елче

    2 0 Отговор
    голям праз

    16:01 03.02.2026

  • 2 Фашистките блянове май привършват

    7 1 Отговор
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.

    Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijiahao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.

    Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.

    Коментиран от #4

    16:05 03.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Без коментар !!! 😆😆😆

    16:09 03.02.2026

  • 4 Мдааа

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фашистките блянове май привършват":

    Павел Залевски.
    Той простичко и откровено призна: „Полша не е готова за съвременната война.“

    16:12 03.02.2026

  • 5 Пимпирата

    3 0 Отговор
    Правете що щете само не ми пипайте склада за рикия

    16:19 03.02.2026

  • 6 голем смех

    2 0 Отговор
    Видела жабата че коват вола и тя вдигнала крак. Германия и Нова Зеландия нали са много близо до северния полюс и са големи специалисти, се занимават с него. Изпускат Южния...

    16:51 03.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания