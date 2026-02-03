Германия и Нова Зеландия задълбочават партньорството си в Антарктида

Германия и Нова Зеландия обявиха намерение да разширят сътрудничеството си в Антарктида като ясен сигнал срещу евентуални бъдещи претенции на големите световни сили, съобщи ДПА, предава БТА.

По време на среща с новозеландския си колега Уинстън Питърс германският външен министър Йохан Вадефул подчерта, че двете страни са твърдо решени да гарантират, че Антарктида ще остане пространство за научни изследвания и международно сътрудничество, а няма да се превърне в поле за геополитическа конкуренция.

Питърс покани Вадефул в родния си регион Бей ъв Айлъндс, в близост до град Керикери на Северния остров на Нова Зеландия. Там германският министър отбеляза стратегическата роля на страната не само като врата към Тихия океан, но и като ключов достъп до Антарктида - континент, който все по-често заема място във външнополитическите и стратегическите анализи на Берлин.

Вадефул подчерта, че Германия и Нова Зеландия от години работят в тясно и доверително партньорство в областта на антарктическите изследвания и че сега целта е това сътрудничество да бъде изведено на по-високо равнище.

В публикувана днес съвместна декларация двете държави заявяват общия си ангажимент Антарктида да остане мирна и демилитаризирана територия, защитена от комерсиален добив на полезни изкопаеми за неопределено време и подложена на всеобхватна екологична защита.

Германският външен министър е на обиколка в Югоизточна Азия и региона на Тихия океан. В рамките на визитата си той официално установи и дипломатически отношения с островната държава Ниуе.

В Окланд Вадефул подписа съвместна декларация с премиера на Ниуе Далтън Тагелаги, с което беше даден официален старт на двустранните отношения между Германия и автономния остров с население около 1700 души и площ приблизително 260 квадратни километра.