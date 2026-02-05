Русия обяви, че има напредък в постигането на мирно споразумение за Украйна

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин заяви, че има напредък и положително развитие в постигането на мирно споразумение за Украйна преди началото на втория ден от тристранните преговори в Дубай, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", изтъкна Дмитриев.
"Налице е положително развитие", допълни специалният пратеник.
Кирил Дмитриев посочи също, че се работи активно за възстановяване на отношенията със САЩ, включително в рамките на руско-американската работна група по икономическите въпроси.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.
Украйна и Русия днес започнаха втория ден преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби, за да обсъдят края на четиригодишната война, заяви ръководителят на украинския преговорен екип Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.
„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна“, написа Умеров в приложението „Телеграм“. „Работим в същите формати като вчера – тристранни консултации, работа по групи и след това синхронизиране на позициите“, уточни той.
След тристранната среща в Обединените арабски емирства Киев очаква размяна на пленници с Русия в близко бъдеще, написа снощи в „Телеграм“ украинският президент Володимир Зеленски.
„Имаме важна стъпка – очакваме размяна на пленници в близко бъдеще. Нашите пленени трябва да се върнат вкъщи“, посочи Зеленски, цитиран от Укринформ.
Той подчерта още, че партньорите трябва да гарантират, че процесът ще бъде реален. „Партньорите ни трябва да са готови да гарантират реални гаранции за сигурност и с реален натиск върху агресора“, добави Зеленски.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #51, #68
11:30 05.02.2026
2 Атина Палада
11:31 05.02.2026
4 Уж Русия заявила
Ай бегай от тука, МА.
11:32 05.02.2026
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #16, #29
11:33 05.02.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
11:34 05.02.2026
7 мерко
11:35 05.02.2026
8 Глобален ястреб
Коментиран от #21, #77
11:35 05.02.2026
9 татунчо 🍌
11:36 05.02.2026
10 Пепи Волгата
11:37 05.02.2026
12 За Европа и САЩ е по добре да няма мир
2 милиона Руснака за погребани Икономиката е пред крах
А Руският народ Гладува
Какво по добро за нормалният свят??
Коментиран от #14, #15, #18, #22
13 Новина от последния час
11:39 05.02.2026
11:41 05.02.2026
16 Абе
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Дотам я докараха,че евролиберастите са готови сегашните фронтови граници да ги обявят за победа и върната територия колкото цяла България им се вижда малко:)))Абе пак до на Бисмарк предупрежденията за първите предложения на руснаците се докараха:)))И ако се мотат може само това за 2,3 дни дето Киев да им остане за утеха:))
Коментиран от #25
17 Пленници?
Коментиран от #24
11:42 05.02.2026
До коментар #12 от "За Европа и САЩ е по добре да няма мир":Знаете ли?
11:42 05.02.2026
19 Както често казва Путин за Руският народ
Коментиран от #45, #57
11:43 05.02.2026
20 Смрад
11:43 05.02.2026
21 Те пък има най дибрата Кавалерия
До коментар #8 от "Глобален ястреб":И не им пука от Американците
Само да припарят и ще има : Братя на Нож!, Братя на Щит!
Коментиран от #44
11:45 05.02.2026
22 Мдаа
До коментар #12 от "За Европа и САЩ е по добре да няма мир":Европа и САЩ печелят от войната и продажбата на оръжия. Най-големия губещ и с ной-много жертви от войната ще е Русия. На Украйна ще й се помогне за възстановяването, но на Русия никой няма да помогне, както и тя не помага на съюзниците си.
11:45 05.02.2026
23 хихи
До коментар #17 от "Пленници?":36 руски генерала на тор.
11:49 05.02.2026
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Абе":Страшна победа на бункерния, 5та година се крие из мазетата, над 1.5 милиона вати при кобзон, икономиката върви към дъното, блатата са в разпад и пред гражданска война, а копейката гладна си мисли, че като ватите заграбили няколко села в донбас ще цъфнат, къде ви намират толкова глуповати всеки път си чудя‼️
Коментиран от #36
26 Ами
До коментар #14 от "Евалла голем си":Когато тръгнете да да пишете заклинания и пишманпророчества ,имайте в предвид че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия:)Даже папата бившият им каза да се смирят и отстъпят на Бандерите,те го обявиха за агент на Путин:)А папата и и баш пророците имат повече инфо Свише сякаш:)))Там имайте страх от Бога и винаги пишете Господ с голяма буква,без значение какви глупости сте съчинения в бездарието си:)
11:50 05.02.2026
11:50 05.02.2026
Коментиран от #33
11:51 05.02.2026
29 Ама то въпроса и проблема е в Зелю
11:52 05.02.2026
30 Руската пропаганда
Коментиран от #48
11:52 05.02.2026
31 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
Коментиран от #40, #42
11:52 05.02.2026
32 Питам
11:52 05.02.2026
33 А ко тана с контранаступа
До коментар #28 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Наближихте ли Лвов...
11:53 05.02.2026
34 Точо
Коментиран от #38
11:53 05.02.2026
35 Ами
Коментиран от #41, #73
11:54 05.02.2026
36 Абе
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":То по постовете то си личи ,че се чудиш:))Иначе ние нямаме нищо против бездарното ти повествование с нереални констатации:)))А и подобно ниво на съждения докара до това положение да се потвърдят думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))и Слава Богу:)
11:56 05.02.2026
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "Ама то въпроса и проблема е в Зелю":Над 1.5 милиона блатара са при кабзон, бункерното с ботокса се крие по мазетата, блатата до във фалит и разпад, колко по добре до е за Зеленски, опитвал ли си да се замислиш със прогнилата ти червина кратуна‼️
11:57 05.02.2026
38 Абе
До коментар #34 от "Точо":На болото на никой не му пука за жертвите, пиянште вдовици ще раждат нови, важни са дворците и яхтите на бункерния плъх.
12:00 05.02.2026
39 На руснята все някой им пречи
12:00 05.02.2026
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "„Дмитрий Медведев заяви,":И блатата като в корея ще ядат корени и кори от бреза, друго нямат ватите, до къде ги докара бункерния страхливец с ботокса‼️
Коментиран от #43
12:03 05.02.2026
42 Хехеее
До коментар #31 от "„Дмитрий Медведев заяви,":руснаците ще се окопават и изолират като гладните си севернокорейски братя :)))
Коментиран от #49
12:05 05.02.2026
43 Ами
До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нямат,нямат,само в тубата и нета не гледайте и границите от Минските споразумения не гледайте и вярвайте на подобни бездарни пишманпророци:)))
12:07 05.02.2026
44 Руската кавалерия е най-добрата
До коментар #21 от "Те пък има най дибрата Кавалерия":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/". 🐎 🐎 🐎 🐎 🐎
Коментиран от #50
12:09 05.02.2026
47 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #56, #84, #93, #96
12:11 05.02.2026
48 Абе
До коментар #30 от "Руската пропаганда":Проблемът е,че не е само пропаганда ,а и истината винаги излиза накрая и затова се потвърждават думите пак на Бисмарк за първите предложения на руснаците :)))Иначе той излиза ,че е най големия им пропагандатор:)))
12:12 05.02.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Хехеее":И ще те пратят в Сибир
12:12 05.02.2026
50 Ами
До коментар #44 от "Руската кавалерия е най-добрата":В блатата технологично са в 19 век, до там ги докара геостратега с ботокса на 27 години, само задуайските раби им завиждат на клошарията и мизерията!
Коментиран от #54, #63
12:13 05.02.2026
52 Владимир Путин, президент
Разбира се че има тотален напредък -
Мир без Русия, Свят без Русия 👍
Коментиран от #55
12:14 05.02.2026
53 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #61
12:14 05.02.2026
54 Ха ХаХа
До коментар #50 от "Ами":Ще мукате чакъл в Белене като национални предатели, способствевали на наркомана да ликвидира българите в Украйна
12:15 05.02.2026
56 Абе
До коментар #47 от "РФ е въздух под налягане !":За ботокса живота на блатара и копейките срува нула, просто пушечно месо, важно е кабааева да е ок!
12:16 05.02.2026
57 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Както често казва Путин за Руският народ":"... Както често казва Путин за Руският народ - Ета Проста ИЗМЕТ.. "
Казвам - это просто мусор, pyccкие yшлепки 😆
12:16 05.02.2026
58 Всичко от московия е лъжа и измама !
„Ох, как тежко се живее в Русия, в този смрадлив център на физически и морален разврат, подлостта на лъжата и злодейството. Вие не можете да разберете тези истински мъчения, които трябва да изпитате от пребиваването в тази среда, от стълкновението с продуктите на руската почва. Каквото и да говорите в защита на тази земя, на цялата тази мерзост лежи принадлежащият й руски национален характер“. (Аксаков).
„Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
Коментиран от #60
12:20 05.02.2026
60 Абе
До коментар #58 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Все едно да цитираме нашите тук "с не народ ,а мърша"за българския народ:)Само,че преди да пишете глупости за космическа нация тук, с ток от руски Аец и чиято всъщност победа ни е национален празник:)Имайте в предвид,че Русия ако нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)За култура и да не говорим о сега там половете са само 2 и мъже не бият жени като олимпийски спорт в Париж:)и Слава Богу:)
Коментиран от #67, #72
12:27 05.02.2026
61 Ами
До коментар #53 от "РФ е въздух под налягане !":Територия колкото цяла България си върнаха,може и още:)Те наистина са подарили на Украйна много:)
Коментиран от #66, #86
12:29 05.02.2026
62 Многоходовото
Коментиран от #64, #65
12:31 05.02.2026
63 Абе
До коментар #50 от "Ами":То се видя технологиите на космическа нация като се сравнят с кинкалерията на Европа и се оказа,че о сателити нямат и Мъск ако им спре старлинка и дотам е цялото Нато:)))
Коментиран от #78, #88
12:32 05.02.2026
64 Ами
До коментар #62 от "Многоходовото":Като гледаме преговорите и за какви граници се надяват наркомана и евролиберастите и някак пак за Бисмарк се сещаме и неговите предупреждения за първите предложения на руснаците:)))
12:34 05.02.2026
65 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Многоходовото":Ти ли бе Духалоф?
Коментиран от #69
12:34 05.02.2026
66 Драги ми Смехурко
До коментар #61 от "Ами":За 4 г 1,2 милиона ватенки 900 милиарда долара толкова.През това време свърши ВСВ и стигнаха фо Берлин.Забрави че Крим го окупираха едни зелени човечета,а Донбас и Луганск го превзеха 9 батальонно тактически групи.В момента се придвижват с 15 м. на ден и 1000 ватенки фира.Очен многа,очен.
Коментиран от #89
12:36 05.02.2026
67 Абеее копейка
До коментар #60 от "Абе":Русия воюва само за себе си! Не и пука за теб, България, балканите и пр. Относно АЕЦ -а не само руснаците имат технологии за ядрена енергия.
Коментиран от #74
12:36 05.02.2026
68 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Както винаги, Путлер се подиграва на Тръмп!
12:36 05.02.2026
69 Казал съм ти
До коментар #65 от "Ха ХаХа":Ще ми Ха ха каш на неуморния Селския бик съм.Ще ти разпора русофилския ауспух,едногънково анал но творение
Коментиран от #76
12:38 05.02.2026
70 Перо
12:39 05.02.2026
71 АГАНАС БУРОВ
Коментиран от #75
12:41 05.02.2026
72 Лешпер ти
До коментар #60 от "Абе":Ватенките за големи мъжаги ли ги имаш.Я си направи справка колко гей барове има в Мацква.Знаеш ли на най големия пропутински глашатай Соловьов синчето му е с псевдоним Русокоска.Ей Тъ пир.
12:42 05.02.2026
75 Знаеш ли кой
До коментар #71 от "АГАНАС БУРОВ":Е Райко Алексиев провери,бесило за русофилство.
Коментиран от #80, #82
12:43 05.02.2026
76 Ха ХаХа
До коментар #69 от "Казал съм ти":Ти ли бе разчепатен еерасино?
Марш на фронта за оборска тор гювендиьо
Коментиран от #79
12:45 05.02.2026
77 другарииии
До коментар #8 от "Глобален ястреб":Другари ,това разбрахте ли го?Съмнявам се...В главите ви сърпове и чукове се въртят.!
Коментиран от #98
12:45 05.02.2026
78 Ей Смех
До коментар #63 от "Абе":Точно мим.седмицата тестваха алтернативата на Стар линк.
12:45 05.02.2026
79 Ка Путин има
До коментар #76 от "Ха ХаХа":Нужда от крепостни за месните щурмове.Там атакуват като мало ум ни като през ВСВ ,ама дроновете не прощават.Семката ти русофилска едногънкова в Ауспуха.
Коментиран от #83
12:47 05.02.2026
81 Мнение
12:51 05.02.2026
82 Ха ХаХа
До коментар #75 от "Знаеш ли кой":Русофоци управляваха България от Освобождението до 9.9.44 г.
Поведоха и загубиха 4 войни,40% територии,половин млн.убити мъже,попиляна София.
Оставиха 5 млрд.д.активи
НРБ с Русия осигури 45 г.мир и остави 161 млрд.д.активи които русофобите окрадоха.
Билети и мукате на чакъл ви чака
12:52 05.02.2026
84 Дивуй
До коментар #47 от "РФ е въздух под налягане !":Голям си писател няма що. Ама трябва и да си читател.Сега дай инфо с факти потвърдени от независими източници за тая велика укро победа.Вземи се информирай малко как Русия води тая война в момента ,че дописката ти от фронта е трагична смешка.
Коментиран от #87
12:54 05.02.2026
86 Териториите
До коментар #61 от "Ами":нямат никакво значение, те са нищо. Влиянието е целта, то е всичко. За съжаление на Русия, тя се провали.
Коментиран от #92
12:55 05.02.2026
88 Механик
До коментар #63 от "Абе":Руснаците не могат да произведат два еднакви пирона.
Коментиран от #91
12:56 05.02.2026
89 Дивуй
До коментар #66 от "Драги ми Смехурко":Колко много тролчета понаучихте руски език.
Коментиран от #100
12:57 05.02.2026
90 Бързо трепан3
12:58 05.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Ццц
До коментар #47 от "РФ е въздух под налягане !":Приятелю, пий един лексотан и веднага след това 1 пакет мента, глог и валериан. Повтаряй упражнението на всеки 30 минути. Ако до довечера още ти се пишат от твоите вълнуващи истории, се обърни към личния лекар за направление за психиатър.
Коментиран от #95
13:01 05.02.2026
94 Факти
13:03 05.02.2026
96 Цеко
До коментар #47 от "РФ е въздух под налягане !":Много руска смраТ измре.
13:05 05.02.2026
97 Т.КОЛЕВ
13:06 05.02.2026
98 не разбирам
До коментар #77 от "другарииии":от американски самолети, но ми изглежда че нищо добро не чака Матушката.
13:09 05.02.2026
99 Руски депутати заявиха днес,
Коментиран от #105
13:10 05.02.2026
100 хаха🤣
До коментар #89 от "Дивуй":подиграва се човека...аз използвам само 1 руска дума " тавариш" 🤣 може и да не се пише така 🤣🤣🤣
Коментиран от #104
13:23 05.02.2026
101 Факти
Коментиран от #103
13:23 05.02.2026
102 Запознат
Ами така е като спреш тока на Кииф и зеления става по отстъпчив - иначе отложи преговорите със седмица.
13:29 05.02.2026
103 Историк
До коментар #101 от "Факти":"Княжество България е 32% от Българската Екзархия"
Е така де ама амнезия получи кой накъса България на парчета след като Русия ни освободи на 100% и ни даде сан Стефанска България - или то не е политкоректно да се споменава кой го направи това.
Коментиран от #109
13:32 05.02.2026
104 Езиковед
До коментар #100 от "хаха🤣":" тавариш" не руска дума щото нашите козячета са неграмотни и не знаят българските думи как се пишат пък да не говорим за руските. Даже и гугъл преводача не знаят как да ползват.
13:34 05.02.2026
105 Зевзек
До коментар #99 от "Руски депутати заявиха днес,":"че СВО е претърпяла провал"
Обаче НАТО е "силно и сплотено както никога преди" - нали така. Пък Урсула не се моли на Индия за търговски споразумения - тя им налага санкции защото купуват петрол от Путин.
Опазихте ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ" - не е лесно да си наведен евроатлантик.
13:38 05.02.2026
106 Фалира ли Русия?
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
4. Русия
5. Япония
6. Германия
..................
71. Гана
72. България
73. Гватемала
По-бедни сме от Гана! Хахаха! Знаете ли къде се намира Гана?
Коментиран от #108
13:44 05.02.2026
107 САЩ са обезпокоени
13:55 05.02.2026
108 Факти
До коментар #106 от "Фалира ли Русия?":Русия е 145 милиона, а България само 6 милиона. Забравил си да разделиш на човек. Гана е 35 милиона. Понякога искам да съм русофил. Казват, че простите хора са по-щастливи.
14:06 05.02.2026
109 Факти
До коментар #103 от "Историк":Е да де, ама забравяш, че Сан Стефанският договор е бутафорен ПРЕДВАРИТЕЛЕН договор с цел пропаганда и манупилация на nросmumе хора, като той нарушава четири предишни договора - Парижкият мирен договор, Лондонският протокол, Будапещенската конвенция и Райхщадското споразумение. В последните два Русия изрично се разписва, че на Балканите няма да се създава голяма държава, а такава може да е само България. Още нещо - Сан Стефанска България е 170 000 кв.км. - точно 80% от Българската Екзархия. Още с този предварителен бутафорен договор губим 20% - Северна Добруджа, Поморавието и Одринска Транкия. После в Берлин Русия и другите велики сили сядат ЗАЕДНО и пишат ОКОНЧАТЕЛНИЯ договор, с който губим 70%. Проверих отново - Княжество България е точно 30% от екзархията, а Източна Румелия е точно 15,6%. Да не забравяме, че Русия е била против Съединението. Тя е искала да си останем на 30%, защото сме отказали да влезем в Руската империя. За Съединението ни е помогнала Англия, която е натиснала султана да не ни напада.
14:24 05.02.2026
110 Отец Дионисий
14:26 05.02.2026
111 Ха ха ха
14:35 05.02.2026
112 Цвете
15:04 05.02.2026
113 Цвете
15:25 05.02.2026