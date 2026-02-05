Русия обяви, че има напредък в постигането на мирно споразумение за Украйна

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин заяви, че има напредък и положително развитие в постигането на мирно споразумение за Украйна преди началото на втория ден от тристранните преговори в Дубай, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", изтъкна Дмитриев.

Още новини от Украйна

"Налице е положително развитие", допълни специалният пратеник.

Кирил Дмитриев посочи също, че се работи активно за възстановяване на отношенията със САЩ, включително в рамките на руско-американската работна група по икономическите въпроси.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Украйна и Русия днес започнаха втория ден преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби, за да обсъдят края на четиригодишната война, заяви ръководителят на украинския преговорен екип Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна“, написа Умеров в приложението „Телеграм“. „Работим в същите формати като вчера – тристранни консултации, работа по групи и след това синхронизиране на позициите“, уточни той.

След тристранната среща в Обединените арабски емирства Киев очаква размяна на пленници с Русия в близко бъдеще, написа снощи в „Телеграм“ украинският президент Володимир Зеленски.

„Имаме важна стъпка – очакваме размяна на пленници в близко бъдеще. Нашите пленени трябва да се върнат вкъщи“, посочи Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той подчерта още, че партньорите трябва да гарантират, че процесът ще бъде реален. „Партньорите ни трябва да са готови да гарантират реални гаранции за сигурност и с реален натиск върху агресора“, добави Зеленски.