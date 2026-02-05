Новини
Свят »
Украйна »
Украйна нанесе поредица от успешни удари по руски военен полигон за изпитание на балистични ракети
  Тема: Украйна

Украйна нанесе поредица от успешни удари по руски военен полигон за изпитание на балистични ракети

5 Февруари, 2026 14:49 2 323 104

  • украйна-
  • капустин яр-
  • полигон-
  • русия-
  • ракети-
  • война

Украинското командване съобщи, че някои сгради на територията на ракетния полигон Капустин Яр са били повредени

Украйна нанесе поредица от успешни удари по руски военен полигон за изпитание на балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че са нанесли през януари поредица от "успешни" удари по инфраструктурата на руски военен полигон за изпитание на балистични ракети със среден обсег, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинското командване съобщи, че някои сгради на територията на ракетния полигон Капустин Яр близо до Каспийско море са били повредени, включително хангар, който е понесъл "значителни" щети, а част от персонала е била евакуирана.

Военните на Киев не уточниха кога са били нанесени ударите.

Те допълниха, че са използвали средства за поразяване на цели с голям обсег, включително ракетата "Фламинго", която е украинско производство.

Междувременно Русия извърши "масирана" атака с дронове срещу железопътната инфраструктура на Украйна в северната Сумска област, заяви украинският заместник министър-председател Олексий Кулеба, като публикува изображения на повредени вагони в канала си в "Телеграм".

"Врагът се опитва да спре движението на влакове", посочи Кулеба, като определи атаката като "поредния терористичен акт" срещу украинската логистика.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РФ е един огромен КЕН eф !

    18 70 Отговор
    Ета "втораяяяяя" .... 🤣🤣🤣

    14:51 05.02.2026

  • 2 руската мечка

    16 65 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:51 05.02.2026

  • 3 Факт

    14 64 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да моли могъщите САЩ да освободят Мадуро, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #99

    14:52 05.02.2026

  • 4 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    19 63 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия. Десетилетия са ни заблуждавали, че са някаква сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин е успя да разруши цялото градено величие на СССР.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #104

    14:53 05.02.2026

  • 5 „Дмитрий Медведев заяви,

    16 36 Отговор
    че Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😆

    Коментиран от #12, #54, #81

    14:55 05.02.2026

  • 6 Най-великият Президент на 21 век

    14 73 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    Коментиран от #23, #24, #96, #98

    14:55 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пиночет

    4 22 Отговор
    нормално война е

    14:56 05.02.2026

  • 9 Всичко точно

    53 7 Отговор
    Утре пак ще ревът укрите начело с наркото. Стой та гледай.

    Коментиран от #93

    14:59 05.02.2026

  • 10 Кирило Буданов, разведчик

    11 34 Отговор
    Който не xoчет мира, палучава секира 😁👍

    14:59 05.02.2026

  • 11 Софиянец

    44 7 Отговор
    Няма никаква логика в тоя пасквил 😂

    То нали полигона е за това, какво като са стреляли по него,аххахах, тъпи бандеровци!

    14:59 05.02.2026

  • 12 Tётя Мyтpaфановна

    12 37 Отговор

    До коментар #5 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    Ами след тези думи, очаквам нови вълни от копейки, разочаровани от живота си в страни от ЕС и НАТО, да тръгнат на тълпи към Рашисткия рай Руслямия или Северна Корея.
    И да ви предупредя копейки, никакво блъскане и викане, че този път ще играе нагайката !!!

    14:59 05.02.2026

  • 13 безспорен факт...

    8 35 Отговор
    " Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда." 😆

    15:00 05.02.2026

  • 14 ЧУДЕСНО

    40 6 Отговор
    Путин сега има железни доводи да върне Киев в каменната ера

    15:01 05.02.2026

  • 15 Боко

    38 5 Отговор
    А утре лепиларо почва: студено е, бебета, майки…той каза… Марс е следващия…ДАЙТЕ ПАРИ 🤪

    15:01 05.02.2026

  • 16 Копейки

    8 30 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    15:02 05.02.2026

  • 17 Паветник

    16 3 Отговор
    Русия губи защото и скрихме всички бомби и снаряди ! Аз лично прибрах боеприпас от Т-90М на много скришно място! Но някак си ми е малко притеснено , защото забравих да му измъкна капсата! И сега ако седна на някой ръб...?!

    Коментиран от #22, #82

    15:02 05.02.2026

  • 18 РУСИЯ ИЗСТРЕЛВА 500 РАКЕТИ И БОМБИ

    35 4 Отговор
    в така наречената Украйна - 3 ранени. Фашагите от Азов умишлено преследват гражданското население в граничните райони. Стрелят по жилищните сгради, всеки ден поне 2-3 убити и десетки ранени цивилни. После по нашите ТВ-та бълват декларации колко лош е Путин.

    15:04 05.02.2026

  • 19 Утре

    25 3 Отговор
    Зеления гей пак ще плаче😀👍🇧🇬🇷🇺

    15:04 05.02.2026

  • 20 Хаха

    27 4 Отговор
    Украинците се нахвърлиха върху Зеленски след думите му за 55 000 украински войници, убити в бойни операции в Украйна.
    В коментарите лидерът на киевския режим е наречен „лъжливо същество“.
    Ето още няколко примера за популярни коментари:
    „Все едно диша“;
    „А гробищата просто продължават да растат“;
    „Защо тогава украинските градове са празни?“
    „Ами, трябва да знаеш как да лъжеш“;
    „Защо хващат по 30 000 души всеки месец?!“;
    ► „А за какво са знамената и гробищата?!“
    Украинците пишат, че гробищата в страната са препълнени, а данните за жертвите, обявени от Зеленски, изглеждат по-скоро като месечни загуби

    Коментиран от #28, #37

    15:04 05.02.2026

  • 21 ...

    6 22 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по фалирането и унищожаването на Русия.

    15:05 05.02.2026

  • 22 Струваше ли си

    6 23 Отговор

    До коментар #17 от "Паветник":

    Да измрат 1,2 милиона клети русначета?

    Коментиран от #27

    15:05 05.02.2026

  • 23 Боко

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":

    А ти какъв си ? НАЙ ОБИКНОВЕН пеннДерасттт с разбиен ауспух 💩💩🤮👌

    15:05 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЕПЩАЙН

    27 4 Отговор
    Зелената юда лъже точно като истински юдосатанист.

    15:06 05.02.2026

  • 26 Маромаро

    25 4 Отговор
    Рупор на световните и укра гниди. Времето ви изтича, опичай си акъла.

    15:06 05.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руската пропаганда

    5 20 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #34, #86

    15:06 05.02.2026

  • 29 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Украйна нанесе удар с тролове във Факти БГ.Почеркът е един и същ и нищо чудно самата Мара да троли форума с ежедневните малоумни поръчкови глупости

    15:06 05.02.2026

  • 30 Марче

    18 3 Отговор
    Откога не ти е чесан терлика?

    15:06 05.02.2026

  • 31 ЗА ШЕСТИ ПЪТ

    24 2 Отговор
    бе извършена обмяна на телата на загинали войници. 1000 украински срещу 27 руснаци. КОЙ е людоеда. Този в Кремъл или Киев. Или този дето държи Зеления като кукла на конци

    15:07 05.02.2026

  • 32 Като чете човек пропагандата срещу Русия

    24 4 Отговор
    и как все успешни удари, все побеждават, все милиони избили и се чуди да се смее ли да плаче ли на фона на реалността! Жалка история! Да паднеш на дъното да бориш Русия с лъжи!

    15:07 05.02.2026

  • 33 Лука

    20 4 Отговор
    Руснаците Съдраха шушонте На укразалИзница

    Коментиран от #43

    15:08 05.02.2026

  • 34 Така е

    19 5 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #41

    15:08 05.02.2026

  • 35 гост

    4 21 Отговор
    Руснаците са пред катастрофа на фронта На 5 февруари терминалите от сателитната система на SpaceX - Starlink - са престанали да функционират масово за руските сили. Руснаците се оплакват, че не могат да възстановят връзката и че това ще повлияе на координацията им по цялата линия на фронта, съобщи Серхий „Флаш“ Бескрестов, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров по технологични въпроси. Коментарите му са само потвърждение на оплакванията в руските военнопропагандни канали в Telegram. "За врага на фронта това не е просто проблем – това е катастрофа. Командването и контролът са напълно разрушени. Атаките са спрени в много райони. Що се отнася до нашите войски, се оказа, че проблеми са възникнали сред онези, които не са подали навреме заявления за частни терминали Starlink. Обработката продължава", каза Бескрестов Отбелязва се, че ситуацията ефективно се е върнала към периода от февруари 2022 г., когато е имало пълна липса на координация между руските подразделения.

    Коментиран от #38, #50

    15:09 05.02.2026

  • 36 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    6 23 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш украинците ?!!
    Пропусна най-същественият момент. Украинците винаги са били авангарда както на руската имперска армия, така и на РККА на сталин. Изключителни бойци и твърди мъже. Това е фундамента на ЗСУ.
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #42

    15:09 05.02.2026

  • 37 аz CВО Победа 80

    2 17 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Накратко:
    Както писах най-големият крематориум в Европа е Санкт Петербург работи 24/7.🤣

    Коментиран от #64

    15:10 05.02.2026

  • 38 Пропагандата

    10 4 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #83

    15:11 05.02.2026

  • 39 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ

    18 3 Отговор
    плюете срещу РУСИЯ, толкова повече хората се настройват срещу вас. И най-върлите ЕвроАтлантици Тиквата и Прасето се изкараха най-големите "демократи" угрижени за хората. Даже при Живков по-малко лъжеха по телевизията

    15:11 05.02.2026

  • 40 Смях

    17 3 Отговор
    А нещо да кажете за едни засечени и унищожени площадки за далекобойни дронове в Украйна няма ли да кажете нещо?

    15:11 05.02.2026

  • 41 Атина Палада

    4 15 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Руската пропаганда има за цел глупаците😄

    Коментиран от #44, #94

    15:12 05.02.2026

  • 42 Един минус от мен

    15 3 Отговор

    До коментар #36 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    за славене на фашизма в Украйна и за ниско интелигентната тъпотия за която са те изкарали.

    Коментиран от #45

    15:12 05.02.2026

  • 43 Мишел

    5 15 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.

    Коментиран от #47, #57, #88

    15:12 05.02.2026

  • 44 Така е

    15 3 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака да открадне ник и да лее пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #46

    15:13 05.02.2026

  • 45 Оня с парчето

    1 12 Отговор

    До коментар #42 от "Един минус от мен":

    Ако ти вкарам парчето оченцата ти ще изхвръкнат като на настъпен жабок.

    Коментиран от #53, #72

    15:14 05.02.2026

  • 46 Руската пропаганда

    5 13 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #49

    15:14 05.02.2026

  • 47 Пропагандата

    8 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    ви9наги се цели в глупака!

    15:14 05.02.2026

  • 48 тъй, тъй,

    16 4 Отговор
    някога през януари, с фламинго, дето още никой не го е виждал, резултат никакъв! Това като онова, дето бяха свалили Орешник преди да се е чуло за него, ама те сигурно и затова са го свалили, щото не са знаели какво е, сега като разбраха и вече не могат да ги свалят! Оправихте ми следобяда! 🤣🤣🤣

    15:15 05.02.2026

  • 49 Така е

    14 4 Отговор

    До коментар #46 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #55

    15:15 05.02.2026

  • 50 Хаха

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    "Руснаците са пред катастрофа на фронта"

    Чудесно, значи перемогата е близо!? Кога ще "измъкват" Путин от кремълските подземия с вдигнати ръце с бял байрак....

    15:15 05.02.2026

  • 51 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 14 Отговор
    От руснак войник не става!

    Коментиран от #59

    15:15 05.02.2026

  • 52 хаха

    16 3 Отговор
    Хлебарките(атлантсорс...)са активирани,, което показва безнадеждното положение укрия и нейните поддръжници от джунглата ЕС.
    Това е без преувеличение аналогично със змията преди да и отрежеш главата.

    15:15 05.02.2026

  • 53 На трола като му вкарват

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Оня с парчето":

    не значи е другите са глупаци като него. 😄

    15:16 05.02.2026

  • 54 хаха🤣

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    а тук един тавариш лъжеше, че рашите били наши братя..🤣 а то било на северно корейците и те минават на купони🤣🤣🤣

    15:16 05.02.2026

  • 55 Руската пропаганда

    4 12 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #56

    15:16 05.02.2026

  • 56 Така е

    14 2 Отговор

    До коментар #55 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #60

    15:17 05.02.2026

  • 57 Ха,ха,ха,ха,ха

    15 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Пък на 404 да и необходими 114 г. да си върне поне една махала.

    15:17 05.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Това е

    3 10 Отговор

    До коментар #51 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Безспорен факт.

    15:17 05.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Така е

    11 3 Отговор

    До коментар #60 от "Марш по кофите ти казах!":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #65

    15:18 05.02.2026

  • 62 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    13 3 Отговор
    То било през януари ама били забравили и сега, като Руснаците им бомбики влаковете, се сетили.

    15:18 05.02.2026

  • 63 Копейка

    6 8 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    15:18 05.02.2026

  • 64 Хаха

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "аz CВО Победа 80":

    "Както писах най-големият крематориум в Европа е Санкт Петербург... "

    Лично го видя и инспектира капацитета му или какво, та така убедително твърдиш глупости...

    Коментиран от #68

    15:18 05.02.2026

  • 65 Руската пропаганда

    5 8 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Има за цел глупаците 😄.

    Коментиран от #67

    15:19 05.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #65 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #70

    15:19 05.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Опс

    11 3 Отговор
    Е, затова ще ви бомбят и днес и ношес....и ще стоите на тъмно и студено,на зеления нарко нос да се благодарите....

    15:20 05.02.2026

  • 70 Руската пропаганда

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Така е":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #71

    15:20 05.02.2026

  • 71 Така е

    9 4 Отговор

    До коментар #70 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #74

    15:22 05.02.2026

  • 72 Хохохохахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Оня с парчето":

    Ти първо си извади изкуствения от дника с размер на дирек защото това е най-малкия размер, който те радва денонощно.

    15:22 05.02.2026

  • 73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    3 3 Отговор
    😂😂😂😂😂👍

    15:23 05.02.2026

  • 74 Руската пропаганда

    4 3 Отговор

    До коментар #71 от "Така е":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #76, #77

    15:24 05.02.2026

  • 75 Замислен

    5 3 Отговор
    Ами то вече средата на февруари,бе!Представяте ли си укрите да ударят по нещо и да не бият тъпана веднага?Ударили те,на зелника по един гол.

    15:29 05.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #78

    15:33 05.02.2026

  • 78 Механик

    1 4 Отговор

    До коментар #77 от "Така е":

    Руската пропагандна има за цел глупаците.

    Коментиран от #79

    15:35 05.02.2026

  • 79 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #78 от "Механик":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    15:36 05.02.2026

  • 80 Усс...ран русофил

    2 3 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    15:37 05.02.2026

  • 81 Абсолютно

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    прав е Медведев. Тук, а и от останалия свят никой не е ходил в Северна Корея, а пък всеки знае с най-големи подробности колко е зле там и как нямят нищо. Как така се развиват на собствена енергийна и суровинна база, изолирани и под санкции отвсякъде? Всички ги цитират вкл. и америте като много опасни. Уж нямат нищо и умират от глад а пък правели ракети и били много опасни - и как става това? Трябва и ние да изучим техния опит, не само да драскаме глупости в несвяст.

    15:38 05.02.2026

  • 82 Дървен философ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Паветник":

    Сядай спокойно - на ръб не е толкова опасно. По скоро гледай да не седнеш на някой връх че тогава прошка няма.

    15:43 05.02.2026

  • 83 ТОЧНО ТАКА...!

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пропагандата":

    Като гледам-подействала ти е...!

    Коментиран от #85

    15:43 05.02.2026

  • 84 Читател

    6 0 Отговор
    После ще пищят на умряло!

    15:44 05.02.2026

  • 85 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "ТОЧНО ТАКА...!":

    винаги има за цел глупака.

    15:45 05.02.2026

  • 86 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Глупака - най голямата демократическа придобивка и западна ценост. Като четеш такива коментари жалко става за горката България

    15:45 05.02.2026

  • 87 Механик

    7 1 Отговор
    Ми хубу.
    Значи нощес да се стягат Киев, Кривия Рог, Одеса (дето има 150 българе) и Лвов.
    забележка на автора:
    В Лвов нема българе. Там е пълно с палячета и руснаци дето се мислят за паляци и за това се наричат украинци.

    15:47 05.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Блатна скрап

    1 3 Отговор
    А где още по най новейший пъвъо С-500 супер нет аналогов в най цялото мире,или както на всегда с него маже да се пъдят само ята с гарги????!!🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂

    15:50 05.02.2026

  • 90 Натовска скрап

    5 1 Отговор
    Довечера ще има дискотека у Киев ще се пие самогон на тъмно и студено и ще се пеят тъжни и протяжни нацистки песни!

    15:54 05.02.2026

  • 91 Питащ

    1 7 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    15:58 05.02.2026

  • 92 дядя Пу

    5 1 Отговор
    Довечера пак ще иам заря над цялата покрайнина, а също и безплатно топло и светло за Киiв!

    16:00 05.02.2026

  • 93 Това си е

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Всичко точно":

    обичайната пропаганда по време на война, нищо важно. По-важното е че тази война може да продължи още десетки години и Русия да бъде изолирана като Северна Корея. Няма да могат да мръднат. Това ще е голяма трагедия за руснаците.

    16:01 05.02.2026

  • 94 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Атина па и Палада, пък западната - за цел умниците, за капак и красивите................

    16:04 05.02.2026

  • 95 Наум и Ангеларий

    3 1 Отговор
    Отново дезинформация за наивници!

    16:09 05.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ивелина

    4 2 Отговор
    Какъв геноцид, какви пет лева?! Правите ли сравнение с Газа?

    16:15 05.02.2026

  • 98 Омбре

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Не знам ,тук в сайта излезе статия за едни връзки на зеленски с тоя Епщийн, барабар с други известни люде. Не знам дали е вярно, но ако е,не съм склонен като теб да се възхищавам на такива хора , които са в тия списъци.

    16:15 05.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Мишел

    8 1 Отговор
    Как при толкова много украински успехи , Украйна на фронта от три години непрекъснато губи територията си и войната?
    Така става при измислени успехи. За пореден път демонстрацията на измислени успехите не води до победа.

    16:19 05.02.2026

  • 101 Пръчат

    3 7 Отговор
    Украинските ракети са много по ефективни и приближават победата, защото унищожават все военни обекти, а руснаците тормозят бабите, което пък няма никакъв ефект, защото на бабите не им пyка! Дали мъ разбрахти...?

    16:35 05.02.2026

  • 102 Пешо

    7 1 Отговор
    "Военните на Киев не уточниха кога са били нанесени ударите."

    Хайде сега ще се лъжеме!

    16:37 05.02.2026

  • 103 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Удариха на Марко Тотев струмента

    11:56 06.02.2026

  • 104 Продължавай да си го представяш

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Лаико жендероски
    Явно са слаби само в твойте представи

    13:05 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания