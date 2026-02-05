Украйна нанесе поредица от успешни удари по руски военен полигон за изпитание на балистични ракети

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че са нанесли през януари поредица от "успешни" удари по инфраструктурата на руски военен полигон за изпитание на балистични ракети със среден обсег, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украинското командване съобщи, че някои сгради на територията на ракетния полигон Капустин Яр близо до Каспийско море са били повредени, включително хангар, който е понесъл "значителни" щети, а част от персонала е била евакуирана.
Военните на Киев не уточниха кога са били нанесени ударите.
Те допълниха, че са използвали средства за поразяване на цели с голям обсег, включително ракетата "Фламинго", която е украинско производство.
Междувременно Русия извърши "масирана" атака с дронове срещу железопътната инфраструктура на Украйна в северната Сумска област, заяви украинският заместник министър-председател Олексий Кулеба, като публикува изображения на повредени вагони в канала си в "Телеграм".
"Врагът се опитва да спре движението на влакове", посочи Кулеба, като определи атаката като "поредния терористичен акт" срещу украинската логистика.
1 РФ е един огромен КЕН eф !
14:51 05.02.2026
2 руската мечка
14:51 05.02.2026
3 Факт
Коментиран от #99
14:52 05.02.2026
4 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.
Коментиран от #104
14:53 05.02.2026
5 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
Коментиран от #12, #54, #81
14:55 05.02.2026
6 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
Коментиран от #23, #24, #96, #98
14:55 05.02.2026
8 пиночет
14:56 05.02.2026
9 Всичко точно
Коментиран от #93
14:59 05.02.2026
10 Кирило Буданов, разведчик
14:59 05.02.2026
11 Софиянец
То нали полигона е за това, какво като са стреляли по него,аххахах, тъпи бандеровци!
14:59 05.02.2026
12 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #5 от "„Дмитрий Медведев заяви,":Ами след тези думи, очаквам нови вълни от копейки, разочаровани от живота си в страни от ЕС и НАТО, да тръгнат на тълпи към Рашисткия рай Руслямия или Северна Корея.
И да ви предупредя копейки, никакво блъскане и викане, че този път ще играе нагайката !!!
14:59 05.02.2026
13 безспорен факт...
15:00 05.02.2026
15:01 05.02.2026
15 Боко
15:01 05.02.2026
16 Копейки
15:02 05.02.2026
17 Паветник
Коментиран от #22, #82
18 РУСИЯ ИЗСТРЕЛВА 500 РАКЕТИ И БОМБИ
19 Утре
15:04 05.02.2026
20 Хаха
В коментарите лидерът на киевския режим е наречен „лъжливо същество“.
Ето още няколко примера за популярни коментари:
„Все едно диша“;
„А гробищата просто продължават да растат“;
„Ами, трябва да знаеш как да лъжеш“;
„Защо хващат по 30 000 души всеки месец?!“;
► „А за какво са знамената и гробищата?!“
Украинците пишат, че гробищата в страната са препълнени, а данните за жертвите, обявени от Зеленски, изглеждат по-скоро като месечни загуби
Коментиран от #28, #37
15:04 05.02.2026
21 ...
22 Струваше ли си
До коментар #17 от "Паветник":Да измрат 1,2 милиона клети русначета?
Коментиран от #27
23 Боко
До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":А ти какъв си ? НАЙ ОБИКНОВЕН пеннДерасттт с разбиен ауспух 💩💩🤮👌
15:05 05.02.2026
25 ЕПЩАЙН
15:06 05.02.2026
26 Маромаро
15:06 05.02.2026
28 Руската пропаганда
Коментиран от #34, #86
29 Сатана Z
15:06 05.02.2026
30 Марче
15:06 05.02.2026
31 ЗА ШЕСТИ ПЪТ
15:07 05.02.2026
32 Като чете човек пропагандата срещу Русия
15:07 05.02.2026
33 Лука
Коментиран от #43
15:08 05.02.2026
34 Така е
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #41
15:08 05.02.2026
35 гост
Коментиран от #38, #50
15:09 05.02.2026
36 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Пропусна най-същественият момент. Украинците винаги са били авангарда както на руската имперска армия, така и на РККА на сталин. Изключителни бойци и твърди мъже. Това е фундамента на ЗСУ.
Слава на Украйна!
Коментиран от #42
15:09 05.02.2026
37 аz CВО Победа 80
До коментар #20 от "Хаха":Накратко:
Както писах най-големият крематориум в Европа е Санкт Петербург работи 24/7.🤣
Коментиран от #64
15:10 05.02.2026
38 Пропагандата
До коментар #35 от "гост":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #83
15:11 05.02.2026
39 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ
15:11 05.02.2026
40 Смях
15:11 05.02.2026
41 Атина Палада
До коментар #34 от "Така е":Руската пропаганда има за цел глупаците😄
Коментиран от #44, #94
15:12 05.02.2026
42 Един минус от мен
До коментар #36 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":за славене на фашизма в Украйна и за ниско интелигентната тъпотия за която са те изкарали.
Коментиран от #45
15:12 05.02.2026
43 Мишел
До коментар #33 от "Лука":На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.
Коментиран от #47, #57, #88
15:12 05.02.2026
44 Така е
До коментар #41 от "Атина Палада":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака да открадне ник и да лее пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #46
15:13 05.02.2026
45 Оня с парчето
До коментар #42 от "Един минус от мен":Ако ти вкарам парчето оченцата ти ще изхвръкнат като на настъпен жабок.
Коментиран от #53, #72
15:14 05.02.2026
46 Руската пропаганда
До коментар #44 от "Така е":Има за цел глупаците.
Коментиран от #49
15:14 05.02.2026
47 Пропагандата
До коментар #43 от "Мишел":ви9наги се цели в глупака!
15:14 05.02.2026
48 тъй, тъй,
15:15 05.02.2026
49 Така е
До коментар #46 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #55
15:15 05.02.2026
50 Хаха
До коментар #35 от "гост":"Руснаците са пред катастрофа на фронта"
Чудесно, значи перемогата е близо!? Кога ще "измъкват" Путин от кремълските подземия с вдигнати ръце с бял байрак....
15:15 05.02.2026
51 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #59
15:15 05.02.2026
52 хаха
Това е без преувеличение аналогично със змията преди да и отрежеш главата.
15:15 05.02.2026
53 На трола като му вкарват
До коментар #45 от "Оня с парчето":не значи е другите са глупаци като него. 😄
15:16 05.02.2026
54 хаха🤣
До коментар #5 от "„Дмитрий Медведев заяви,":а тук един тавариш лъжеше, че рашите били наши братя..🤣 а то било на северно корейците и те минават на купони🤣🤣🤣
15:16 05.02.2026
55 Руската пропаганда
До коментар #49 от "Така е":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #56
15:16 05.02.2026
56 Така е
До коментар #55 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #60
15:17 05.02.2026
57 Ха,ха,ха,ха,ха
До коментар #43 от "Мишел":Пък на 404 да и необходими 114 г. да си върне поне една махала.
15:17 05.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Това е
До коментар #51 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Безспорен факт.
15:17 05.02.2026
61 Така е
До коментар #60 от "Марш по кофите ти казах!":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #65
15:18 05.02.2026
62 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
15:18 05.02.2026
63 Копейка
15:18 05.02.2026
64 Хаха
До коментар #37 от "аz CВО Победа 80":"Както писах най-големият крематориум в Европа е Санкт Петербург... "
Лично го видя и инспектира капацитета му или какво, та така убедително твърдиш глупости...
Коментиран от #68
15:18 05.02.2026
65 Руската пропаганда
До коментар #61 от "Така е":Има за цел глупаците 😄.
Коментиран от #67
15:19 05.02.2026
67 Така е
До коментар #65 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #70
15:19 05.02.2026
69 Опс
15:20 05.02.2026
70 Руската пропаганда
До коментар #67 от "Така е":Има за цел глупаците.
Коментиран от #71
15:20 05.02.2026
71 Така е
До коментар #70 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #74
15:22 05.02.2026
72 Хохохохахаха
До коментар #45 от "Оня с парчето":Ти първо си извади изкуствения от дника с размер на дирек защото това е най-малкия размер, който те радва денонощно.
15:22 05.02.2026
73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
15:23 05.02.2026
74 Руската пропаганда
До коментар #71 от "Така е":Има за цел глупака.
Коментиран от #76, #77
15:24 05.02.2026
75 Замислен
15:29 05.02.2026
77 Така е
До коментар #74 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #78
15:33 05.02.2026
78 Механик
До коментар #77 от "Така е":Руската пропагандна има за цел глупаците.
Коментиран от #79
15:35 05.02.2026
79 Така е
До коментар #78 от "Механик":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
15:36 05.02.2026
80 Усс...ран русофил
15:37 05.02.2026
81 Абсолютно
До коментар #5 от "„Дмитрий Медведев заяви,":прав е Медведев. Тук, а и от останалия свят никой не е ходил в Северна Корея, а пък всеки знае с най-големи подробности колко е зле там и как нямят нищо. Как така се развиват на собствена енергийна и суровинна база, изолирани и под санкции отвсякъде? Всички ги цитират вкл. и америте като много опасни. Уж нямат нищо и умират от глад а пък правели ракети и били много опасни - и как става това? Трябва и ние да изучим техния опит, не само да драскаме глупости в несвяст.
15:38 05.02.2026
82 Дървен философ
До коментар #17 от "Паветник":Сядай спокойно - на ръб не е толкова опасно. По скоро гледай да не седнеш на някой връх че тогава прошка няма.
15:43 05.02.2026
83 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #38 от "Пропагандата":Като гледам-подействала ти е...!
Коментиран от #85
15:43 05.02.2026
84 Читател
15:44 05.02.2026
85 Пропагандата
До коментар #83 от "ТОЧНО ТАКА...!":винаги има за цел глупака.
15:45 05.02.2026
86 Орк
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Глупака - най голямата демократическа придобивка и западна ценост. Като четеш такива коментари жалко става за горката България
15:45 05.02.2026
87 Механик
Значи нощес да се стягат Киев, Кривия Рог, Одеса (дето има 150 българе) и Лвов.
забележка на автора:
В Лвов нема българе. Там е пълно с палячета и руснаци дето се мислят за паляци и за това се наричат украинци.
15:47 05.02.2026
89 Блатна скрап
15:50 05.02.2026
90 Натовска скрап
15:54 05.02.2026
91 Питащ
15:58 05.02.2026
92 дядя Пу
16:00 05.02.2026
93 Това си е
До коментар #9 от "Всичко точно":обичайната пропаганда по време на война, нищо важно. По-важното е че тази война може да продължи още десетки години и Русия да бъде изолирана като Северна Корея. Няма да могат да мръднат. Това ще е голяма трагедия за руснаците.
16:01 05.02.2026
94 Абе
До коментар #41 от "Атина Палада":Атина па и Палада, пък западната - за цел умниците, за капак и красивите................
16:04 05.02.2026
95 Наум и Ангеларий
16:09 05.02.2026
97 Ивелина
16:15 05.02.2026
98 Омбре
До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":Не знам ,тук в сайта излезе статия за едни връзки на зеленски с тоя Епщийн, барабар с други известни люде. Не знам дали е вярно, но ако е,не съм склонен като теб да се възхищавам на такива хора , които са в тия списъци.
16:15 05.02.2026
100 Мишел
Така става при измислени успехи. За пореден път демонстрацията на измислени успехите не води до победа.
16:19 05.02.2026
101 Пръчат
16:35 05.02.2026
102 Пешо
Хайде сега ще се лъжеме!
16:37 05.02.2026
103 Ха ХаХа
11:56 06.02.2026
104 Продължавай да си го представяш
До коментар #4 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Лаико жендероски
Явно са слаби само в твойте представи
13:05 06.02.2026