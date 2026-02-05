Украйна нанесе поредица от успешни удари по руски военен полигон за изпитание на балистични ракети

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че са нанесли през януари поредица от "успешни" удари по инфраструктурата на руски военен полигон за изпитание на балистични ракети със среден обсег, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинското командване съобщи, че някои сгради на територията на ракетния полигон Капустин Яр близо до Каспийско море са били повредени, включително хангар, който е понесъл "значителни" щети, а част от персонала е била евакуирана.

Военните на Киев не уточниха кога са били нанесени ударите.

Те допълниха, че са използвали средства за поразяване на цели с голям обсег, включително ракетата "Фламинго", която е украинско производство.

Междувременно Русия извърши "масирана" атака с дронове срещу железопътната инфраструктура на Украйна в северната Сумска област, заяви украинският заместник министър-председател Олексий Кулеба, като публикува изображения на повредени вагони в канала си в "Телеграм".

"Врагът се опитва да спре движението на влакове", посочи Кулеба, като определи атаката като "поредния терористичен акт" срещу украинската логистика.