Украйна и Русия не постигнаха споразумение по ключовите въпроси

Американският пратеник Стив Уиткоф обяви, че Украйна и Русия са се договорили да извършат нова размяна на военнопленници на тристранните преговори в Абу Даби, определени от емисаря като "продуктивни", предаде Франс прес, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че уреждането на останалите въпроси, свързани с прекратяването на продължаващата четвърта година война, изглежда в застой.
"Днес делегациите на САЩ, Украйна и Русия се договориха да разменят 314 пленници – първата размяна от този тип от пет месеца насам", съобщи Уиткоф в профила си в "Екс".
"Този резултат беше постигнат благодарение на задълбочени и продуктивни мирни преговори. Макар да остава още значителна работа, напредък като този показва, че трайния дипломатически ангажимент дава конкретни резултати и допринася за усилията за прекратяване на войната в Украйна", увери той.
Преговорите "продължават" и днес, съобщи, от своя страна, Диана Давитян, говорителка на ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров. Вашингтон от месеци полага дипломатически усилия за намиране на решение, но засега единствените конкретни резултати са няколко размени на военнопленници и тела на загинали войници.
Русия вчера отново поиска Украйна да изпълни исканията ѝ, засилвайки съмненията в шансовете за успех на преговорите, водени по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.
"Докато режимът в Киев не вземе съответното решение, специалната военна операция ще продължи", предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Москва настоява Киев да се откаже от цялата Донецка област, включително зоните, контролирани от украинската армия, в замяна на евентуално замразяване на фронтовата линия.
Украйна отказва да се откаже от областта, където се намират основните ѝ защитни линии срещу руските атаки, но се опасява Вашингтон да не подкрепи позицията на Москва. Още повече че президентът Тръмп прекъсна почти цялата военна помощ за Киев, откакто се върна в Белия дом преди година и, за разлика от своя предшественик Джо Байдън, се представя като посредник в този конфликт, а не като поддръжник на Украйна.
Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин заяви по-рано днес, че има напредък и положително развитие в постигането на мирно споразумение за Украйна преди началото на втория ден от тристранните преговори в Дубай, предаде Ройтерс.
"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", изтъкна Дмитриев.
"Налице е положително развитие", допълни специалният пратеник. Кирил Дмитриев посочи също, че се работи активно за възстановяване на отношенията със САЩ, включително в рамките на руско-американската работна група по икономическите въпроси.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той
Пълен нон сенс, ако украйна отказва да върне територията на Русия, защо се срещат въобще
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
Коментиран от #53
15:11 05.02.2026
2 Пич
Коментиран от #4, #61
15:11 05.02.2026
3 Абсурдистан
Коментиран от #18
15:13 05.02.2026
4 мм даа
До коментар #2 от "Пич":точно казано - а покрай Украйна ще отече и ес/кочината
15:14 05.02.2026
5 Путин
15:15 05.02.2026
6 Пак се подиграха
Коментиран от #56
15:15 05.02.2026
7 Шопо
Коментиран от #9, #14
15:17 05.02.2026
8 партиен секретар - пенсионер, тръмпист:
Инак става за какво ги ручахме жабетата!
Може би някъде догодина по туй време.
Коментиран от #63
15:19 05.02.2026
9 Ще. ще!
До коментар #7 от "Шопо":Към 2055 година!
15:19 05.02.2026
10 руската мечка
15:19 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Истината
Коментиран от #39
15:20 05.02.2026
13 Миролюб Войнов, сеирджия
Купуваме пуканки и броим Грузовете от двете страни.
Нравится 😁👍
Коментиран от #64
15:20 05.02.2026
14 Демек
До коментар #7 от "Шопо":никога, защото целта е непостижима.
15:21 05.02.2026
15 Логично
15:29 05.02.2026
16 ЗАПОВЕДИТЕ ОТ ЛОНДОН
15:29 05.02.2026
17 Уса
15:29 05.02.2026
18 Дума дупка не прави..
До коментар #3 от "Абсурдистан":Абсурдистан се римува с ..улгаристан
15:29 05.02.2026
19 Е НЕ СЛУШАТ ПУТИН
15:30 05.02.2026
20 НА САЩ НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
15:32 05.02.2026
21 Цвете
15:32 05.02.2026
22 ЪПСТЕЙН ЗАПОЗНАЛ ТРЪМ И МЕЛАНИЯ
15:35 05.02.2026
23 Цвете
Коментиран от #51
15:35 05.02.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
отиват някъде да работят,
връщат се, хапват си, спят, разхождат се…
гледат телевизия…
Знаят всичко…
знаят всичко, което се случва в Украйна…
Милиони руснаци знаят,
че русия убива невинни хора…
убива малки деца…
всеки ден, докато те се разхождат…
Знаят, че там умират от студ малки деца…
И продължават да поддържат този режѝм…
Мразя ви, руснаци!
Мразя ви от сърце!
Мразя и всички българи,
коѝто подкрепят режѝма на Путин!
А такѝва са плъзнали напоследък
по всички медии…
Мразя и българските журналѝсти,
коѝто манипулативно работят за руския режѝм!
Коментиран от #62
15:35 05.02.2026
25 Валяк
Коментиран от #28
15:36 05.02.2026
26 Архимандрисандрит Бибиян
15:43 05.02.2026
27 Петрова
Питам се, кого възхвалява българинът днес, една диктатура, управлявяща чрез внушение на страх от ядрен удар ли?
Давате ли си сметка какво представлява тактическото и стратегическото ядрено оръжие? Осъзнаваш ли човеко, че всъщност възхваляваш собственото си - човешко самоунищожение...
Явно не!
Толкова злоба в част от общество ни, което с лекота пожелава разрухата на цяла една независима държава, каквато е Украйна...
Безумно е да изпитваш удоволствие, когато горят детски градини, когато се бомбардират болници, жилищни сгради, когато пищят от ужас и страх украински деца, в собствените им домове, в собствената им Родина. Та дори мирните руски граждани се възмущават от престъпленията на собствената си политическа и военнопрестъпна върхушка спрямо украинските мирни граждани. Но част от обществото ни, оная отровна част, го счита за гордост. Част позорна!
Коментиран от #32, #46
15:45 05.02.2026
28 4-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #25 от "Валяк":Добро чувство за хумор, Валяк ! 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #35
15:46 05.02.2026
29 Асф
15:47 05.02.2026
30 Хахахахаха
Коментиран от #36, #58
15:51 05.02.2026
31 Клоуна пусин 🤡💩
И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!
Коментиран от #34
15:51 05.02.2026
32 Лельо
До коментар #27 от "Петрова":Другарко Петрова, преди така обилно да ревеш и да махаш като знаме "човеколюбието" си, просто се замисли, къде има справедливост по този свят и защо "цивилизованите" са готови по всякакъв начин да я унищожат. Защо едно лице иска ресурсите на милиарди и как, освен да ги изнудва и унижава, мисли да ги преразпределя, ако изобщо мисли. Защо тези лица в скуката си стигат до всякакви извращения и се опитват да ги налагат и на света и тогава моралствай!
Коментиран от #57
15:51 05.02.2026
33 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Завинаги!
15:52 05.02.2026
34 Хахахахаха
До коментар #31 от "Клоуна пусин 🤡💩":Хахах, маняк какви са тея вицове, 5години ги повтаряте, вече се изтъркаха, незнам вие където ще на лепило, всеки ден едно и също пиши те, събери малко лев и си купи нещо по качествено, че и да си смениш малко репертоара
15:54 05.02.2026
35 Валяк
До коментар #28 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Друга глупост не научи ли за 4 години? Байтове няма?
15:55 05.02.2026
36 Е, как
До коментар #30 от "Хахахахаха":всеки ден пищят Путин и Лавров, само днес 4 пъти )))
Коментиран от #37
15:57 05.02.2026
37 Хахахахаха
До коментар #36 от "Е, как":Това ли измисли, ама вие вярно ще силно ограничени, като по горния колега каза, всеки път пишете едно и също
16:00 05.02.2026
38 Украинската
16:02 05.02.2026
39 Истината
До коментар #12 от "Истината":Въобще не е знаем . Така наречената кубинска криза ,също беше огромен успех за САЩ . Реално обаче руснаците получиха това което искат тогава. Истината лъсна десетки години след това . И не само Русия е дала много жертви. Украинците също . Жалко за всичките погубени животи . Вместо да се наливат средства и сили в науката ние ги даваме за машини ,които могат единствено да убиват и разрушават . Човечеството е много далече от истината за живота .
16:04 05.02.2026
40 Това
Коментиран от #45
16:04 05.02.2026
41 Европейските
16:06 05.02.2026
42 Предстои
Догодина по това време още толкова няма да имат ток и вода.
16:08 05.02.2026
43 Зеленски тупа топката
16:10 05.02.2026
44 Неоспорим факт!
Никаква идеология, никакви ценности, никаква вяра!
Варвари срещу цивилизацията!
Коментиран от #47
16:11 05.02.2026
45 Така ще да е
До коментар #40 от "Това":Ще, ще ... 4 години ще
16:12 05.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 За да не е голословно
До коментар #44 от "Неоспорим факт!":Хайде сега вземи и опиши цивилизацията!
16:14 05.02.2026
48 Ха ХаХа
Путин му каза в Москва, а наркоманът в Киев.
Който иска срещата той се съгласява с предложението на контратента
Закон в международните отношения
16:15 05.02.2026
49 РФ е въздух под налягане !
16:17 05.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Омбре
До коментар #23 от "Цвете":Без да искам ти дадох плюс.
16:18 05.02.2026
52 Ционисткият план
16:21 05.02.2026
53 Ами защото
До коментар #1 от "Той":Безплатни екскурзийки, хапване и пийване на корем... тия четири хубави работи.
16:22 05.02.2026
54 Дудов
16:23 05.02.2026
55 А в "руската" делегация какви са?
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Щот май не са сефарди.
16:24 05.02.2026
56 Коуега
До коментар #6 от "Пак се подиграха":На Тръмп му е все едно.Той печели в момента от оръжие към НАТО-Украйна,Русиясе изтощава,ЕС също.. Ако спре СВО, ще възобнови търговско-икономическите връзки с Русия.Все печели.На него му е фикс идея наградите.Иска Нобел за мир.Взе на Мачадо медала.Иска да връчи лично купата по футбол, той си присвои една,ако помниш.Иска да печели награди.
Коментиран от #66
16:34 05.02.2026
57 Факти
До коментар #32 от "Лельо":Според индекса за Върховенство на Закона лидери в света са Скандинавските държави, следвани от Нова Зеландия, Германия, Люксембург, Ирландия, Холандия, Естония, Австралия, Австрия, Канада, Англия, Япония... САЩ са на 27 място, България 62, Китай 92 и Русия 119 от 143 дръжави.
Коментиран от #65
16:37 05.02.2026
58 Хахахаха
До коментар #30 от "Хахахахаха":Е па пич, как да си видял някой руснак да рИве за нещо, като гледаш вярната руска теуевизия? Как да го видиш? Те по руската теуевизия, се първа сила в света по икономически и военен план. По руската теуевизия рашите са непобедими и асвабаждават. Но реалността е съвсем друга от руската теуевизия.
16:39 05.02.2026
59 Лука
16:47 05.02.2026
60 РФ е Zаразно Zло !
Европа отново се преструва, че нищо не се случва. Това е любимата ѝ роля.
Политиците на днешна Европа уверяват, че „избягват ескалация“, „търсят баланс“, „поддържат диалог“. Със същите думи, със същия студен плам, техните предшественици някога са обяснявали защо е невъзможно да се намесват в делата на Хитлер. Тогава те също са говорили за мир, стабилност и икономика. Тогава също са се надявали, че злото ще се насити.
Историята не се повтаря буквално - тя си отмъщава със стил.
Европа се страхува от война, но не се страхува от срам. Той се страхува от инфлация, но не се страхува от робство. Страхува се да загуби комфорта, но не се страхува да загуби бъдещето. Тя е готова да плати за газ, за петрол, за илюзията за нормалност, но не е готова да плати за свобода. Защото свободата изисква риск, а Европа отдавна живее в режим на застраховка срещу историята.
Руското робство, което днес се разпространява отвъд Русия, не са танкове като такива. Това е система. Това е идеята, че човекът е за разход, истината е враг, а силата е винаги права. Третият райх беше откровено, директно, крещящо чудовище. Руското робство е много по-опасно: то е сиво, лепкаво, преструва се на „традиция“, „суверенитет“, „специален път“. То не марширува – то смила. Т
Коментиран от #67
16:48 05.02.2026
61 Лука
До коментар #2 от "Пич":Мнението на рашистите да си го поставят там където диамантите не блестят!
16:50 05.02.2026
62 Лука
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":Сега фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети!
16:55 05.02.2026
63 Ха ХаХа
До коментар #8 от "партиен секретар - пенсионер, тръмпист:":Чей Покровск ?
16:57 05.02.2026
64 Лука
До коментар #13 от "Миролюб Войнов, сеирджия":Явно по професия си гробар или любител некрофил !
16:58 05.02.2026
65 Кои сме ние
До коментар #57 от "Факти":Този индекс и съответно класацията ги смята кой? От сайтът им не можем да разберем, но може да е другарят Сорос, примерно. Такива "факти" и класации в нета с вагони да ги местиш.
16:58 05.02.2026
66 Така е
До коментар #56 от "Коуега":Тръмп на първо място е бизнесмен. Изигра си картите добре, фалира Русия толкова майсторски, че самите руснаци не се усетиха как и кога стана.
16:59 05.02.2026
67 Тази тема е вече обдъвкана
До коментар #60 от "РФ е Zаразно Zло !":Не ставаш за автор, на хорър истории, опитай с нещо по-просто!
17:00 05.02.2026
68 Урсулите:
война до последната укра и последната укренска земя.
Укрия може да изчезне от картата на Света,
но важното е да изтощим Русия!
17:01 05.02.2026
69 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
17:01 05.02.2026
70 Хмм
17:19 05.02.2026