Новини
Свят »
Русия »
Русия обяви, че преговорите с Украйна в Абу Даби са били много сложни
  Тема: Украйна

Русия обяви, че преговорите с Украйна в Абу Даби са били много сложни

6 Февруари, 2026 13:42 1 949 52

  • абу даби-
  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • война

Както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, заяви Песков

Русия обяви, че преговорите с Украйна в Абу Даби са били много сложни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че продължилите два дни разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна са били сложни, но конструктивни и че те ще продължат, предаде Ройтерс, като се позова на изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БТА.

Украйна и Русия приключиха втория етап на разговорите вчера и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници и се споразумяха да възобновят преговорите скоро.

Още новини от Украйна

„Работата продължава“, каза Песков. „Работата продължи два дни, работата беше конструктивна и в същото време много сложна. Тя ще продължи“, подчерта прессекретарят на Кремъл.

Той каза още, че както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, след като вчера изтече срокът на действие на договора „Нов СТАРТ“, който ограничаваше броя на стратегическите ракети, носители и бойни глави.

Песков каза, че по време на разговорите в Абу Даби двете страни са се споразумели, че ще действат отговорно след изтичането на срока на действие на договора, подписан през 2010 година.

Говорителят на Кремъл също така изрази надежда, че преговорите между Иран и САЩ в Оман ще дадат резултат и ще доведат до деескалация и призова всички страни междувременно да демонстрират сдържаност.

Иран и САЩ днес започнаха преговори, за да се опитат да преодолеят сериозните си различия относно ядрената програма на Техеран, като Оман посредничи между двете страни. Спор относно разширяване на дневния ред обаче изложи на риск дипломатическите усилия и създаде опасност от предизвикване на нов конфликт в Близкия изток.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    14 13 Отговор
    на снимката от престарание ще си счупят вратовете да му козируват .

    Коментиран от #11, #20, #24

    13:44 06.02.2026

  • 2 Смех с ватенки

    6 19 Отговор
    Руснаците освободили пленени азовци по настояване на Кирило Буданов.
    На този човек не се отказва.🤪

    Коментиран от #10

    13:48 06.02.2026

  • 3 Шопо

    25 8 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #5, #31

    13:53 06.02.2026

  • 4 Злодеи под слънцето

    8 20 Отговор
    Няма нищо сложно - разкарайте се от земята, която не е ваша!

    Коментиран от #7, #49

    13:54 06.02.2026

  • 5 Защото

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #6

    13:54 06.02.2026

  • 6 Тоест

    20 8 Отговор

    До коментар #5 от "Защото":

    Украйна в състава на РФ

    Коментиран от #9

    13:55 06.02.2026

  • 7 Всичко

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Злодеи под слънцето":

    там е Русия.

    13:55 06.02.2026

  • 8 Многоходовото

    7 19 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    13:56 06.02.2026

  • 9 Наистина

    9 19 Отговор

    До коментар #6 от "Тоест":

    неможе руснаци да се правят на европейци.

    Коментиран от #12

    13:56 06.02.2026

  • 10 Европеец

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Смех с ватенки":

    Да останах учуден че са освободили азовци..... Но Буданов в Русия е обявен за терорист, всички казват че с терористи не се преговаря,а се унищожават..... Да се учудвам че Русия преговаря с обявен терорист, но падението си е само за тях.....

    13:57 06.02.2026

  • 11 Пълна бутафория 😂

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Смешници отвсякъде. 😂

    13:57 06.02.2026

  • 12 Вярно

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Наистина":

    Европейците станаха мароканци

    13:58 06.02.2026

  • 13 наблюдател

    8 12 Отговор
    преговорите са сложни защото путин иска победа а украинците не дават и няма да му дадат а фалита и глада тропат на руската врата

    Коментиран от #21

    13:58 06.02.2026

  • 14 Ами сложни са

    15 3 Отговор
    Как да убедиш психари и наркомани че това което са намислили няма да стане!

    13:58 06.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    15 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:58 06.02.2026

  • 16 Подправения кантар

    14 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:59 06.02.2026

  • 17 Подправения кантар

    8 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23, #33

    13:59 06.02.2026

  • 18 Подправения кантар

    9 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:59 06.02.2026

  • 19 Мишел

    7 11 Отговор
    "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фронта руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    Коментиран от #26

    13:59 06.02.2026

  • 20 Иван

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Снимката е страхотно показателна кой на кого козирува. Оня дребния, главнокомандващ неврастеник в крачка към залата и Песков зад вратата, с папка в ръка!!!! Е, генерали могат и да бъдат простреляни, ако не се метнат сами от някой прозорец. Браво на козируващи те( разбирай на направилия тази снимка), пораснали са!!!!Дано иотвътрв!

    14:02 06.02.2026

  • 21 Те тропат

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "наблюдател":

    на Твоята врата, Тях не ги мисли! От наложените на Русия страдат народите на ЕС!

    14:04 06.02.2026

  • 22 Реалност

    16 11 Отговор
    Процесите, които са задвижени, вече са необратими.
    Залогът вече не е дали ще има криза, а каква ще бъде формата на финалния разпад на Русия.
    Процесите са „заложени“ още в момента, в който икономиката беше превърната във военна машина, изцяло зависима от китайския юан.
    Когато държавата престане да изпълнява основната си функция – да гарантира сигурност и хляб – местните лидери в Кавказ, Татарстан или Далечния изток ще предпочетат оцеляването пред лоялността към един фалирал център.
    В този смисъл Русия в сегашния си вид вече е в „терминална фаза“, а битката за наследството ѝ ще пренареди картата на Евразия за векове напред.
    Много силно ме съмнява, че руският елит ще успее да се договори с Пекин, за да си запази богатството, защото няма какво да предложи.
    Русия промени федералните закони в полза на Китай.
    В една сделка трябва да имаш лост за влияние, а руският елит методично унищожи своите.
    Когато си предложил всичко (ресурси, земя, законова инфраструктура) предварително, ти вече не си партньор за преговори, а актив, който просто се усвоява.
    И всичко заради егото и суетата на един д е б и л, който се взе твърде насериозно.
    Наистина изпитвам огромно удоволствие да го напиша – такова нещо като Русия вече не съществува.

    Коментиран от #27, #32, #35

    14:05 06.02.2026

  • 23 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Подправения кантар":

    Така са отвътре заредени тези хакери с политическа школовка, така си изкарват хляба

    14:05 06.02.2026

  • 24 смешен си

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Това е традиция. Така е било от времето на Петър Велики. Дори и униформата е запазена. Но вие трябва да си грачите. Грачете си , не му пречите.

    14:06 06.02.2026

  • 25 ТРЯБВА ОПРОСТЯВАНЕ

    10 3 Отговор
    С няколко орешника.

    Коментиран от #43

    14:07 06.02.2026

  • 26 А България

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    каде я поставяш? У нас по малко ли са или повече спрямо брой жители и територия!?

    14:08 06.02.2026

  • 27 хахахахо

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "Реалност":

    Илюзиите на болното мисирче. Русия с най-големия ядрен арсенал вече не съществувала. Говори си ако това те успокоява.

    14:08 06.02.2026

  • 28 Мишел

    5 11 Отговор
    "Трите неразрешими предизвикателства пред Русия след войната. Как провалената "СВО" ще се отрази на бъдещето на Русия. Първото предизвикателство е социално. Русия не разполага с ресурси да поддържа армия от 2,4 милиона души, а демобилизацията им носи сериозни рискове. Второто предизвикателство е финансово. Войната погълна средства, предназначени за поддържане на базовата инфраструктура и публичните услуги. Много предприятия бяха принудително преориентирани към производство на дронове, боеприпаси и друга военна техника, без да разполагат с капитала, необходим за връщане към гражданско производство. Ръководството на Руската централна банка открито призна, че финансовите резерви на страната са изчерпани. Третият проблем е демографският. Огромния брой загинали и инвалидизирани руски мъже във войната, както и дълбоката демографска криза, белязана от изключително ниска раждаемост и висока смъртност, безпрецедентна в историята на Русия."

    14:09 06.02.2026

  • 29 русия е васал на Китай

    6 9 Отговор
    СССР и Китай никога не са били дружески държави. Това е масовата заблуда – че щом има комунизъм, те са приятели.
    Една от най-големите повърхностни заблуди на XX век.
    Истината е, че зад общата „червена“ идеология се криеше дълбоко геополитическо съперничество, расизъм и борба за лидерство в комунистическия свят.
    Сталин се отнасяше към Мао с пренебрежение, наричайки го „маргаритен комунист“ червен отвън, бял отвътре, а Мао се чувстваше унизен, че трябва да чака с дни за среща в Москва.
    И двете страни са имали силни предразсъдъци – Москва е гледала на китайците като на „изостанали азиатски маси“, а Пекин е виждал в руснаците поредните „бели варвари“ и империалисти.
    Пекин не е забравил униженията от XIX и XX век.
    За Си Дзинпин превръщането на Русия в суровинен придатък е начинът Китай най-после да заеме мястото на „Централното царство“ (Zhongguo), на което всички останали, включително бившият „голям брат“, плащат данък под формата на евтини ресурси. Днес Си Дзинпин просто завършва това, което Мао започна – той превръща Русия от „голям брат“ в „ресурсен васал“.
    Борис Немцов предупреждаваше преди повече от десетилетие какво ще се случи с Русия – как Путин, за да остане вечен президент, ще подари Русия на Китай. Но и той със сигурност не е очаквал толкова мрачен сценарий

    14:09 06.02.2026

  • 30 Руската армия в колапс.

    4 10 Отговор
    Загубите на жива сила надвишават новопостъпилите.

    14:10 06.02.2026

  • 31 Град Козлодуй

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #37

    14:10 06.02.2026

  • 32 То и от

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Реалност":

    заден Ти много неща се движат! Та внимавай...

    14:11 06.02.2026

  • 33 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:12 06.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Всяко признание и подписване на Капитулация е сложна, отговорна задача, но аз ще поема цялата отговорност !!! Сегодня с престъпна лекота застреляха разведчика зам.шефа на разузнаването генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Това е ясен знак кой е следващия и не смятам повече да рискувам. Подписвам всичко което ми пъхнат 😁

    14:13 06.02.2026

  • 35 Град Козлодуй

    12 10 Отговор

    До коментар #22 от "Реалност":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    14:14 06.02.2026

  • 36 Елементарно Уотсън !

    10 5 Отговор
    Няма смисъл от тези "преговори ". Империалистическа Русия е заложила на карта своя "имидж" на "свръх държава " 😂 и не може да си позволи да бъде унизена от Украйна .
    Войната ще свърши едва когато бункерния пcиxoпат бъде свален от или умре .

    Коментиран от #39

    14:30 06.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Копейки

    2 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    14:40 06.02.2026

  • 39 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Елементарно Уотсън !":

    Прав си войната ще свърши когато целите на СВО бъдат постигнати.

    Коментиран от #40

    14:41 06.02.2026

  • 40 "Руски депутати заявиха днес,

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Шопо":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    14:44 06.02.2026

  • 41 Мишел

    4 1 Отговор
    Днес руската армия е нанесла удари по авиобаза Канатово, Кропивницки район с два хиперзвукови Кинжала, втора вълна ракети Х-69 и трета вълна безпилотници. Ударите са контролирани от разузнавателни наблюдателни безпилотници.

    Коментиран от #46

    14:53 06.02.2026

  • 42 „Дмитрий Медведев заяви,

    2 1 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    14:55 06.02.2026

  • 43 Нищо не може да се промени

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "ТРЯБВА ОПРОСТЯВАНЕ":

    Ако орешника беше такова невиждано оръжие, за каквото го представят, Русия щеше да смени правителството на Украйна с проруско такова, точно за 1 ден, както правят САЩ. А не Русия да дава милиони руснаци като жертви и инвалиди, и то в продължение на 4 години, и да фалира цялата федерация.

    14:58 06.02.2026

  • 44 Ушанков

    0 1 Отговор
    Но не можахме да ги излъжем!

    15:11 06.02.2026

  • 45 Цвете

    2 1 Отговор
    СТАНАХА СЛОЖНИ, ЗАРАДИ ИГРИТЕ ВИ. ОБИКОЛИХТЕ ПОЛОВИН СВЯТ ЗА " ПРЕГОВОРИ " И НАКРАЯ БИЛИ СЛОЖНИ.

    15:13 06.02.2026

  • 46 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Кинжалите по Канатово са били 3 броя. Украйна очаква още удари с 6 броя Кинжал, както и нови масови удари крилати ракети от излетели Ту95МС и Ту95М3. В атаката са включени и Су57 с Кинжали. Ударите се нанасят по енергийната система на Украйна в 5 области и Киев. Очаква се тя да престане да функционира.

    Коментиран от #47

    15:17 06.02.2026

  • 47 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Смята се ,че ударите са в отговор на терористичния акт в Москва.

    15:21 06.02.2026

  • 48 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Двете Джуджета водят Преговори, заради самия процес на "преговорите", нито едно от тях не е готово да отстъпи, защото това би означавало, че ще стане с една глава по-късо... -))) От друга страна са притиснати от обстоятелствата - разрушена икономика, инфраструктура, взаимни удари па енергетиката, джужето в Кремъм е под безпрецедентни санкции, а джуджето в кУев скоро ще остане без спонсори (парите им свършват) и без хора за наторяване на почвата... Но, искат-не искат трябва да се съобразят с дядо Великан, който ги заплашва, че ако не преговарят ще им сккъса ушлетата! -))))

    Коментиран от #50

    15:22 06.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Теслатъ":

    Твоят дядо великан загуби войната с Русия, която водеше чрез Украйна и сега опитва да се присламчи към победителят Русия и поне да получи Запорожката АЕЦ. Тръмп няма нито една сполучлива сделка и няма да има, защото няма козове в играта.

    Коментиран от #52

    15:46 06.02.2026

  • 51 Всичко е ясно

    1 0 Отговор
    Монголоидния педофил стана за посмешище на цел СВЕТ; Да се предава и тва е!
    НЕМА ...3 ДНЯ,нема КИЕВ, Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ, СУМИ--монголски навсегда!
    Нема даже ... Селото ПОКРОВСК и Купянск,...за Виена, Берлин и Лисабон ИЗОБЩО нема да оратим...
    СДА ВАЙ СЯ...ху ЙЛО
    АааааааХахахаха

    16:40 06.02.2026

  • 52 Малиии шо си ПроЗДТ ))

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Как ли се чувстват родителите ти като да наясно,че си де--- БИЛ и умствено недоразвит?!?
    Хехехехехехе

    16:43 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания