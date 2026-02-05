Лавров: Зеленски мисли само за собственото си оцеляване, бяхме изненадани от решението на САЩ

Русия беше изненадана, че САЩ наложиха санкции срещу най-големите ѝ петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж, в Аляска, провели се на 15 август миналата година, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в интервю за Ар Ти, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
"Москва беше изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж. В Анкоридж се разделихме с това, че Русия подкрепи предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. След това очаквахме САЩ да потвърдят....Но изведнъж се случи друго - санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", каза Лавров.
Той също така отбеляза, че САЩ са посочили, че Куба създава заплаха за интересите на Вашингтон в Карибския басейн, включително благодарение на враждебната и злонамерена политика на Русия.
Във връзка със ситуацията между Иран и САЩ Лавров посочи, че тя е "експлозивна" за целия Близък изток. "Там има прекалено много мини със забавено действие, които само чакат някой да ги настъпи", посочи той. Руският външен министър отбеляза, че Москва "не се натрапва като помощник" на участниците в близкоизточния процес - САЩ, Иран и Израел. Но отбеляза, че Москва "не е безразлична към това как ще се развие ситуацията".
Във връзка с война в Украйна Лавров подчерта, че според него президентът Володимир Зеленски мисли само за собственото си "оцеляване": "По мое мнение, съвестта и Зеленски са неща, които не се съчетават добре. Той не мисли за нищо друго, освен за собственото си оцеляване… Всеки мир [в Украйна] ще означава край на политическата му кариера и, вероятно, не само политическата“, заяви Лавров.
Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но Лавров посочи, че европейците се опитват да преформулират предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лекуващ лекар
Коментиран от #6
16:11 05.02.2026
2 Ами
Коментиран от #4, #12, #14, #70
16:13 05.02.2026
3 А?!?
Коментиран от #40
16:13 05.02.2026
4 хмммм
До коментар #2 от "Ами":Казва се Доналд.
Коментиран от #36
16:15 05.02.2026
5 ,,,,,,
16:15 05.02.2026
6 Вярно е,
До коментар #1 от "Лекуващ лекар":същото се отнася и за бункерния дядка.
Коментиран от #9
16:15 05.02.2026
7 Пич
Зеленски НЕ МИСЛИ !!!
16:15 05.02.2026
8 хаха🤣
Коментиран от #16, #29
16:16 05.02.2026
9 Лекуващ лекар
До коментар #6 от "Вярно е,":При нас има всякакви, но не знам, кой е твоят човек!
16:17 05.02.2026
10 Какво става
Коментиран от #13
16:17 05.02.2026
11 Да вярно е
Коментиран от #21
16:19 05.02.2026
12 трудно
До коментар #2 от "Ами":Бай Дончо така удари Матушката с номера с венецуелския петрол, че скоро няма да се свести 😂
16:20 05.02.2026
13 Хасковски каунь
До коментар #10 от "Какво става":Може и да се спори кой пищи /црика/ като приклещено яре
16:22 05.02.2026
14 честен ционист
До коментар #2 от "Ами":Снимка с "Bubba" ли искаш?
16:22 05.02.2026
15 пешо
16:23 05.02.2026
16 Линда
До коментар #8 от "хаха🤣":Не обиждай конете. Тоя е някво удрано муле
16:23 05.02.2026
17 Обективни истини
Нямам думи
16:24 05.02.2026
18 Суровата истина
Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
Московия почти винаги губи.
240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
Поражение от Япония — имперски шок и революция.
Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
Чечня е унижението на армията.
Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
И всеки път - един и същ сценарий:
- загуба
- негодувание
- желание за отмъщение
- нова агресия
- още по-голяма загуба
Московия никога не е печелила с развитие.
Те не са империя.
Те са държава, която постоянно закъснява.
Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….
Московия не е „алтернатива на Запада“.
Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
И този път — ще бъде затворен.
Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.
Коментиран от #32, #35, #49
16:24 05.02.2026
19 Многоходовото
16:26 05.02.2026
20 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи !
Коментиран от #34
16:26 05.02.2026
21 Шопо
До коментар #11 от "Да вярно е":Зеленски е велик политик, с помощ от България той може да победи Русия.
Коментиран от #26, #46
16:27 05.02.2026
22 Хасковски каунь
Мачкате и тчк
16:27 05.02.2026
23 Софиянец
Тия са пълни психопато, нз защо Русия продължава да ги бави, ами не ги изравни със земята!
Коментиран от #30, #42
16:27 05.02.2026
24 стоян георгиев
🇧🇬❤️🇷🇺
16:29 05.02.2026
25 Пак аз
16:29 05.02.2026
26 Бе да питам
До коментар #21 от "Шопо":Кво ни интересува зеленото марионетче
16:29 05.02.2026
27 Ае копейките
16:30 05.02.2026
28 А Путин
16:31 05.02.2026
29 Ха ХаХа
До коментар #8 от "хаха🤣":По-грозен кон не съм виждал.
16:32 05.02.2026
30 Руската пропаганда
До коментар #23 от "Софиянец":Има за цел глупака.
16:33 05.02.2026
31 РФ е въздух под налягане !
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Чеченците унижиха "вторая". Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди данък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
16:33 05.02.2026
32 Хаповете
До коментар #18 от "Суровата истина":че напълно си изпуснал юздите а пропастта е близо.
16:33 05.02.2026
33 Сталин
На сельодка в Маскве през 1992 г:
16:35 05.02.2026
34 Помни
До коментар #20 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":какви си ги надробил защото там няма да ти ги припомнят.
Коментиран от #37
16:36 05.02.2026
35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #18 от "Суровата истина":Точен сте господине! От руснак войник не става.
16:36 05.02.2026
36 Кой тва
До коментар #4 от "хмммм":...патока ли?
16:36 05.02.2026
37 Механик
До коментар #34 от "Помни":Удри копейката с лопатата!!
Коментиран от #39
16:37 05.02.2026
38 Време е
Коментиран от #45
16:38 05.02.2026
39 Техник
До коментар #37 от "Механик":...искаше да кажеш копИЙка.
16:39 05.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Най-великият Президент на 21 век
Бихме ли искали това? Много.
И кога е възможно? Винаги.
И кога ни е необходимо? Вчера.
А през 2026 г. е възможно.
Има санкции - благодарни сме. Санкциите хапят Русия, но само мъртва хватка ще проработи.
Руският петрол е по-евтин, но танкерите им трябва да спрат напълно, за да спре войната.
Руските фабрики забавят работата си, но трябва да спрат, за да не се движи окупаторът.
Европа разбира ли това? Да.
Цяла Европа разбира ли това? Не.
Не искам това разбиране да дойде един ден в 4 сутринта, както се случи в Украйна. Не искам това разбиране да бъде донесено от превозни средства с буквата „Z“ по улиците им.
И когато Путин каже: „Няма да ви атакуваме“, това е първият знак къде точно ще отидат танковете му и къде ще бъдат неговите дронове.
Украйна е единственият щит, който разделя комфортно живеещите в Европа... живот от „руския свят“.
Повечето лидери не се питат защо трябва да подкрепят Украйна. Защото, не дай си Боже, ако Украйна падне, ще възникнат следните въпроси: защо да подкрепяме Полша? Кой ще се бори за балтийските държави? И какво да правим без Украйна в НАТО?
И когато се обаждаме на партньорите си след срещи в Щатите, европейците не могат да спят; всички са много притеснени и винаги са във връзка.
16:41 05.02.2026
42 Пуси
До коментар #23 от "Софиянец":"защо Русия продължава да ги бави, ами не ги изравни със земята!"
Ми аз не искам да ги бавя, а най-много искам да ги изравня със земята, но НЕ МОГА!
16:41 05.02.2026
43 Владимир Путин, президент
Лъжат и незачитат слабаците, дано Русия е разбрала американското послание и спре се излага. Свиквай !!!
16:44 05.02.2026
44 Факти
16:45 05.02.2026
45 Механик
До коментар #38 от "Време е":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
16:47 05.02.2026
46 Вярно е
До коментар #21 от "Шопо":Знаеш ли колко боеприпаси и снаряди сме продали. Естествено имаме и огромна печалба от това.
16:50 05.02.2026
47 Били изненадани
16:51 05.02.2026
48 Няма друго,подобно шоу 😁
16:53 05.02.2026
49 Факти
До коментар #18 от "Суровата истина":Много добре си го написал. Русия страда от тежък комплекс за малоценност, защото все диша праха на Запада. Тя избива този комплекс с агресия. Така се закопава още повече. Сега вече диша праха и на Китай.
16:59 05.02.2026
50 Горски
Коментиран от #61
17:07 05.02.2026
51 талибаните превземат Раша
Коментиран от #59
17:27 05.02.2026
52 По изключение Коня е прав
Коментиран от #56
17:28 05.02.2026
53 Да попитам
17:28 05.02.2026
54 Тити
17:33 05.02.2026
55 Българин
17:49 05.02.2026
56 Няма как кон да е прав
До коментар #52 от "По изключение Коня е прав":Не виждаш ли, че е на 4 крака ?
17:54 05.02.2026
57 Калантарян
ГДЕ ЛУКОЙЛ ???
18:01 05.02.2026
58 емил
Коментиран от #63
18:03 05.02.2026
59 БУРДЯГА
До коментар #51 от "талибаните превземат Раша":А и ние Сме Там.
Путин сам потвърди :
3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ
Ще заместят Руските КАБЗОНЧИЦИ
Русия и без това е КОПТОР
Сега ще стане още по добре .
18:05 05.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Градски
До коментар #50 от "Горски":Хей Горски, май в някаква много далечна гора си се забил и съвсем си подивял.
Вземи излез на светло, пообразовай се малко, попрочети това-онова за да си проветриш главата от тия депресиращи мисли..
Самоизолацията в гората не води до нищо добро ! вЕрвай ми !
Коментиран от #73
18:16 05.02.2026
62 Данко
Или тая опорка се изтърка?
18:38 05.02.2026
63 стоян
До коментар #58 от "емил":До 58 ком - браво много точен коментар
18:39 05.02.2026
64 Иван
Коментиран от #67, #71
18:47 05.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Отреазвяващ
Коментиран от #68
18:51 05.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Путлер може и да си вярва
До коментар #66 от "Отреазвяващ":Отреазвяващ
01ОТГОВОР
От фурнаджийски лопати,какво да очакваш?
-;-
А от путлеристите само дивотии може да се очакват!
18:54 05.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Е-е-е-
До коментар #2 от "Ами":Ами
2917ОТГОВОР
Сега е време Русия да изненада Бай Дончо подлия
-;-
И с какво путлеризъма може да изненада Загниващия империализъм?!
18:58 05.02.2026
71 УРЯЯЯЯЯЯЯ
До коментар #64 от "Иван":ДЛАВА НА ВЕЛИКОТО ЗЕЛЕ
УРЯЯЯЯЯ
СЛАВА НА ДИВАННИТЕ УКРОДЕ....БИЛИ
УРЯЯЯЯЯ
СЛАВА И НА УРСУЛИАНЦИТЕ
УРЯЯЯЯЯЯ
ДА ПРЕВЗЕМЕМ МОСКВА ИЛИ ПОНЕ КРИМ
УРЯЯЯЯЯ
АБЕ ДЕБ.....ИЛ ЩО КУРСА НА ДОЛАРА ОТ 90 СТАНА 70 РУБЛИ
СИГУР ША Е ЗАРАД БИТКОЙНА
19:17 05.02.2026
72 Анджо
19:44 05.02.2026
73 Горски
До коментар #61 от "Градски":Градски, може да си излязъл от селото, но селото не е излязло от теб. Аз преди да пиша чета за разлика от вас, дето говорите на изуст и колкото да се намирате на приказки.
23:00 05.02.2026
74 изненадана
12:56 06.02.2026
75 КИРО ЖЪРТЪ
ЖИВОТА. НА. ЗЕЛЕНСКИ. ВИЕ. СЕ. ПРИТЕСНЯВАЙТЕ. КАКВО. ЩЕ. ОТГОВАРЯТЕ. ЗА. ДАДЕНИТЕ. НА. ЗАКОЛЕНИЕ. РУСКИ. ВОЙНИЦИ. ЧЕ. ГИ. ПРАЩАХТЕ. КАТО. В. КЛАНИЦА. ЗА. ДОБИТЪК. А. ВИЕ. ИЗБИВАХТЕ. ЦИВИЛНИ. ДЕЦА. СТАРЦИ. ЖЕНИ.
15:16 06.02.2026