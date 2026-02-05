Новини
Лавров: Зеленски мисли само за собственото си оцеляване, бяхме изненадани от решението на САЩ
  Тема: Украйна

Лавров: Зеленски мисли само за собственото си оцеляване, бяхме изненадани от решението на САЩ

5 Февруари, 2026 16:09 4 277 75

Москва беше изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" , каза Лавров

Лавров: Зеленски мисли само за собственото си оцеляване, бяхме изненадани от решението на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия беше изненадана, че САЩ наложиха санкции срещу най-големите ѝ петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж, в Аляска, провели се на 15 август миналата година, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в интервю за Ар Ти, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Москва беше изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж. В Анкоридж се разделихме с това, че Русия подкрепи предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. След това очаквахме САЩ да потвърдят....Но изведнъж се случи друго - санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", каза Лавров.

Той също така отбеляза, че САЩ са посочили, че Куба създава заплаха за интересите на Вашингтон в Карибския басейн, включително благодарение на враждебната и злонамерена политика на Русия.

Във връзка със ситуацията между Иран и САЩ Лавров посочи, че тя е "експлозивна" за целия Близък изток. "Там има прекалено много мини със забавено действие, които само чакат някой да ги настъпи", посочи той. Руският външен министър отбеляза, че Москва "не се натрапва като помощник" на участниците в близкоизточния процес - САЩ, Иран и Израел. Но отбеляза, че Москва "не е безразлична към това как ще се развие ситуацията".

Във връзка с война в Украйна Лавров подчерта, че според него президентът Володимир Зеленски мисли само за собственото си "оцеляване": "По мое мнение, съвестта и Зеленски са неща, които не се съчетават добре. Той не мисли за нищо друго, освен за собственото си оцеляване… Всеки мир [в Украйна] ще означава край на политическата му кариера и, вероятно, не само политическата“, заяви Лавров.

Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но Лавров посочи, че европейците се опитват да преформулират предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта.


  • 1 Лекуващ лекар

    58 10 Отговор
    Дончо не е човек, с когото може да се преговаря, опитайте с лекуващият му лекар.

    Коментиран от #6

    16:11 05.02.2026

    45 19 Отговор
    Сега е време Русия да изненада Бай Дончо подлия😉

    Коментиран от #4, #12, #14, #70

    16:13 05.02.2026

  • 3 А?!?

    24 30 Отговор
    Кой се обажда от коневръза?

    Коментиран от #40

    16:13 05.02.2026

  • 4 хмммм

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Казва се Доналд.

    Коментиран от #36

    16:15 05.02.2026

  • 5 ,,,,,,

    36 14 Отговор
    Е за кво да мисли зелената марионетка

    16:15 05.02.2026

    24 35 Отговор

    До коментар #1 от "Лекуващ лекар":

    същото се отнася и за бункерния дядка.

    Коментиран от #9

  • 7 Пич

    Доживях да споря с Лавров , но сори !!!
    16:15 05.02.2026

  • 8 хаха🤣

    19 33 Отговор
    Кон, бе кон....не сте ли виждали 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #29

    16:16 05.02.2026

  • 9 Лекуващ лекар

    12 9 Отговор

    До коментар #6 от "Вярно е,":

    При нас има всякакви, но не знам, кой е твоят човек!

    16:17 05.02.2026

  • 10 Какво става

    19 27 Отговор
    днес цял ден не спират да пищят руснаците ?

    Коментиран от #13

    16:17 05.02.2026

  • 11 Да вярно е

    16 33 Отговор
    Ми ,то ако края на войната е края на Зеленски,същото се отнася и за Путин и Лавров.Но Зеленски ще остане в историята като герой,Путин и лавров като всички преди тях мракобесни убийци.!

    Коментиран от #21

    16:19 05.02.2026

  • 12 трудно

    16 23 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Бай Дончо така удари Матушката с номера с венецуелския петрол, че скоро няма да се свести 😂

    16:20 05.02.2026

  • 13 Хасковски каунь

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "Какво става":

    Може и да се спори кой пищи /црика/ като приклещено яре

    16:22 05.02.2026

  • 14 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Снимка с "Bubba" ли искаш?

    16:22 05.02.2026

  • 15 пешо

    31 9 Отговор
    на краварите не може да се вярва на времето така вземаха земята на местното население на америка с измами и трепане

    16:23 05.02.2026

  • 16 Линда

    17 21 Отговор

    До коментар #8 от "хаха🤣":

    Не обиждай конете. Тоя е някво удрано муле

    16:23 05.02.2026

  • 17 Обективни истини

    10 6 Отговор
    Тея са абсолютни фаш-исти и убийци. Ясно е че ще го изгубят, но защо да умират още хора
    Нямам думи

    16:24 05.02.2026

  • 18 Суровата истина

    23 24 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Московия не е „алтернатива на Запада“.
    Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
    И този път — ще бъде затворен.
    Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.

    Коментиран от #32, #35, #49

    16:24 05.02.2026

  • 19 Многоходовото

    14 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    16:26 05.02.2026

  • 20 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    18 18 Отговор
    Baтенkитe никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи !

    Коментиран от #34

    16:26 05.02.2026

  • 21 Шопо

    10 15 Отговор

    До коментар #11 от "Да вярно е":

    Зеленски е велик политик, с помощ от България той може да победи Русия.

    Коментиран от #26, #46

    16:27 05.02.2026

  • 22 Хасковски каунь

    11 10 Отговор
    Никакво договаряне с англосакс! Хем го знаете и хем грешки правите.
    Мачкате и тчк

    16:27 05.02.2026

  • 23 Софиянец

    14 12 Отговор
    Значи Зеля ще продължава да лъже, че имало само 55 хил денацифицирани укри 😂😂😂

    Тия са пълни психопато, нз защо Русия продължава да ги бави, ами не ги изравни със земята!

    Коментиран от #30, #42

    16:27 05.02.2026

  • 24 стоян георгиев

    12 10 Отговор
    Това е добре за Русия и лошо за западния фашизъм!

    🇧🇬❤️🇷🇺

    16:29 05.02.2026

  • 25 Пак аз

    13 15 Отговор
    От кремълските смешници само Коня ще умре от естествена смърт.

    16:29 05.02.2026

  • 26 Бе да питам

    11 10 Отговор

    До коментар #21 от "Шопо":

    Кво ни интересува зеленото марионетче

    16:29 05.02.2026

  • 27 Ае копейките

    17 2 Отговор
    Сега Лукойл руски или марсиански е? Последно?!

    16:30 05.02.2026

  • 28 А Путин

    9 2 Отговор
    за цялото човечество!

    16:31 05.02.2026

  • 29 Ха ХаХа

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "хаха🤣":

    По-грозен кон не съм виждал.

    16:32 05.02.2026

  • 30 Руската пропаганда

    14 8 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    Има за цел глупака.

    16:33 05.02.2026

  • 31 РФ е въздух под налягане !

    14 8 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Чеченците унижиха "вторая". Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди данък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    16:33 05.02.2026

  • 32 Хаповете

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Суровата истина":

    че напълно си изпуснал юздите а пропастта е близо.

    16:33 05.02.2026

  • 33 Сталин

    13 4 Отговор
    Годината е 1992 г. Доналд Джон Тръмп (агент Краснов) на спявка в Москва. Също присъства и Николас Мадуро ( в далечината най отзад),тогава близък на президента на Венецуела Уго Чавес.
    На сельодка в Маскве през 1992 г:

    16:35 05.02.2026

  • 34 Помни

    7 8 Отговор

    До коментар #20 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    какви си ги надробил защото там няма да ти ги припомнят.

    Коментиран от #37

    16:36 05.02.2026

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 9 Отговор

    До коментар #18 от "Суровата истина":

    Точен сте господине! От руснак войник не става.

    16:36 05.02.2026

  • 36 Кой тва

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    ...патока ли?

    16:36 05.02.2026

  • 37 Механик

    12 7 Отговор

    До коментар #34 от "Помни":

    Удри копейката с лопатата!!

    Коментиран от #39

    16:37 05.02.2026

  • 38 Време е

    12 9 Отговор
    Путин да ги задумка наред с мощни оръжия и ще видите, колко бързо ще клекнат всички, че взе да писва на всички с прецизните им удари.Като Нетаняху,да ги сгази всички.

    Коментиран от #45

    16:38 05.02.2026

  • 39 Техник

    8 7 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    ...искаше да кажеш копИЙка.

    16:39 05.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Най-великият Президент на 21 век

    13 9 Отговор
    Способна ли е Америка да спре Русия много бързо и решително? Определено?
    Бихме ли искали това? Много.
    И кога е възможно? Винаги.
    И кога ни е необходимо? Вчера.
    А през 2026 г. е възможно.
    Има санкции - благодарни сме. Санкциите хапят Русия, но само мъртва хватка ще проработи.
    Руският петрол е по-евтин, но танкерите им трябва да спрат напълно, за да спре войната.
    Руските фабрики забавят работата си, но трябва да спрат, за да не се движи окупаторът.
    Европа разбира ли това? Да.
    Цяла Европа разбира ли това? Не.
    Не искам това разбиране да дойде един ден в 4 сутринта, както се случи в Украйна. Не искам това разбиране да бъде донесено от превозни средства с буквата „Z“ по улиците им.
    И когато Путин каже: „Няма да ви атакуваме“, това е първият знак къде точно ще отидат танковете му и къде ще бъдат неговите дронове.
    Украйна е единственият щит, който разделя комфортно живеещите в Европа... живот от „руския свят“.
    Повечето лидери не се питат защо трябва да подкрепят Украйна. Защото, не дай си Боже, ако Украйна падне, ще възникнат следните въпроси: защо да подкрепяме Полша? Кой ще се бори за балтийските държави? И какво да правим без Украйна в НАТО?
    И когато се обаждаме на партньорите си след срещи в Щатите, европейците не могат да спят; всички са много притеснени и винаги са във връзка.

    16:41 05.02.2026

  • 42 Пуси

    9 8 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    "защо Русия продължава да ги бави, ами не ги изравни със земята!"

    Ми аз не искам да ги бавя, а най-много искам да ги изравня със земята, но НЕ МОГА!

    16:41 05.02.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    14 6 Отговор
    Колко жалка и безпомощна е Русия с вечно изнедаданата, излъгана конска физиономия.
    Лъжат и незачитат слабаците, дано Русия е разбрала американското послание и спре се излага. Свиквай !!!

    16:44 05.02.2026

  • 44 Факти

    13 8 Отговор
    Зеленски работи като вол за оцеляването на Украйна. За 4 години тотална война е дал само 12% на могъщата Русия (9% си бяха окупирани още преди това). Представете си Путин или Тръмп на мястото на Зеленски - щяха да офейкат на секундата и цяла Украйна да падне под чуждно робство. За щастие тя случи на исторически велик лидер в лицето на Зеленски. След време ще гледаме филми за него с внуците си и ще им разказваме, че сме го гледали в реално време.

    16:45 05.02.2026

  • 45 Механик

    13 8 Отговор

    До коментар #38 от "Време е":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    16:47 05.02.2026

  • 46 Вярно е

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Шопо":

    Знаеш ли колко боеприпаси и снаряди сме продали. Естествено имаме и огромна печалба от това.

    16:50 05.02.2026

  • 47 Били изненадани

    9 7 Отговор
    Дори и така да е,в което не вярвам,тъй като знам що за хора са крепостните,искам да им кажа,че изнанадите за напред ще стават все по неприятни и непоносими за руската икономика и руския военно-промишлен комплекс.Русия няма полезен ход в тази СВО,преминала в широкомащабна война и си го знае много добре.Въпросът е,колко още ще издържи на санкции и лобут,докото се разкапи.

    16:51 05.02.2026

  • 48 Няма друго,подобно шоу 😁

    11 5 Отговор
    Медицинските работници в Санкт Петербург са "помолени" да дарят част от заплатите си за "СВО "...😂

    16:53 05.02.2026

  • 49 Факти

    11 7 Отговор

    До коментар #18 от "Суровата истина":

    Много добре си го написал. Русия страда от тежък комплекс за малоценност, защото все диша праха на Запада. Тя избива този комплекс с агресия. Така се закопава още повече. Сега вече диша праха и на Китай.

    16:59 05.02.2026

  • 50 Горски

    11 9 Отговор
    Русомразният ЕС силно се самонаранява. Каква недалновидност. ЕС си затваряше очите и ушите за апелите на Русия за европейска сигурност, подкрепяше охотно националистично-фашизираната русофобска укрохунта и безобразията й на границата с Русия, мамеше Русия с Минските споразумения, налагаше санкции и започна да воюва с Русия в Украйна, а като похлупак сега ЕС е и безкрайно сърдит, какво безумие. ЕС сам се простреля в единия крак, а сега са решили да се прострелят и в другия, за да паднат на колене и така гордо ще победят Русия. А Русия, защо да им пречи след сато ЕС ЕС искат сами да се приключат? Това вече дори не е смешно, а жалко. Тези с ислямистките мигранти не могат да се справят в собствените си държави тръгнали с Русия да се мерят. Техните ръководни умове явно имат тотална и необратима повреда.

    Коментиран от #61

    17:07 05.02.2026

  • 51 талибаните превземат Раша

    8 2 Отговор
    Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.

    Коментиран от #59

    17:27 05.02.2026

  • 52 По изключение Коня е прав

    4 8 Отговор
    за оцеляването на зеления чиф.ut. Друсания еврей жертва украинците точно както нашите мафиоти жертват българите, за да си откупи кожата от господарите си. За другото Коня да си благодари на умния си многоразов шеф Шеломович.

    Коментиран от #56

    17:28 05.02.2026

  • 53 Да попитам

    5 6 Отговор
    днес дали са превждани пари на соросоидите от не-легитимното правителство че тук много са се разгорещили!?

    17:28 05.02.2026

  • 54 Тити

    8 7 Отговор
    Лавроввве боклук скапан не можеш да се сравняваш даже и приматите защото си по долу и от тях.

    17:33 05.02.2026

  • 55 Българин

    9 6 Отговор
    Ало Факти, докога ще ни облъчвате с този некадърен кон и с неговите простотии.

    17:49 05.02.2026

  • 56 Няма как кон да е прав

    9 5 Отговор

    До коментар #52 от "По изключение Коня е прав":

    Не виждаш ли, че е на 4 крака ?

    17:54 05.02.2026

  • 57 Калантарян

    6 4 Отговор
    КАТЪРЕ

    ГДЕ ЛУКОЙЛ ???

    18:01 05.02.2026

  • 58 емил

    10 5 Отговор
    Тоя живее в един свят на илюзиите когато говори за някакви Международни закони , дипломация , съглашения , споразумения . Светът не е това което живееш драги ! само за няколко месеца ви изхвърлиха от Европейският енергиен отрасъл който започна в далечна 1967 година с Западна Германия. Изгониха ви от Сирия , от Венецуела когато гледахте безпомощно без да можете да направите нещо. Пред очите нанесоха масиран ракетен удар на Иран - който е много важен не само като партньор но и като регионален съюзник. Сега ще унищожат и Куба - това е урок за онези страни които ви подкрепят -- след което ще довършат и Иран и по тоя начин не само ще прекъснат икономическите връзки между Русия и Китай но и между Европа и ще спрат настъплението на Китай като икономическа сила в региона след което ще започне -- контролуемият хаос който е изгоден само за тях.. Войната ви с Украйна върза ръцете ви и безпомощно се мятате като риба на суха но сега и то в най близко време ще дойде редът на вас. Масови протести , "оранжева революция " финансирани и организирани и Путин нищо чудно да избяга в С. Корея или Китай -- натам вървят нещата защото са умни всичко планират с години напред и с няколко хода са винаги напред. Докато Путин гледа безпомощно и чака какво ще стане за да разбере -- става това което трябва да се случи . Най накрая ще дойде редът на Китай - пълна изолация, санкции , забрана на всички страни да търгуват с нея до пълното им унищожение за да остане Америка ощ

    Коментиран от #63

    18:03 05.02.2026

  • 59 БУРДЯГА

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "талибаните превземат Раша":

    А и ние Сме Там.

    Путин сам потвърди :

    3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ

    Ще заместят Руските КАБЗОНЧИЦИ

    Русия и без това е КОПТОР
    Сега ще стане още по добре .

    18:05 05.02.2026

  • 61 Градски

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Горски":

    Хей Горски, май в някаква много далечна гора си се забил и съвсем си подивял.
    Вземи излез на светло, пообразовай се малко, попрочети това-онова за да си проветриш главата от тия депресиращи мисли..
    Самоизолацията в гората не води до нищо добро ! вЕрвай ми !

    Коментиран от #73

    18:16 05.02.2026

  • 62 Данко

    5 1 Отговор
    Ееее - нали санкциите правеха РуZия по-силна?
    Или тая опорка се изтърка?

    18:38 05.02.2026

  • 63 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "емил":

    До 58 ком - браво много точен коментар

    18:39 05.02.2026

  • 64 Иван

    4 3 Отговор
    Добре го казва Лавров. Стара школа на руската дипломация. Но той недовижда защото не му изнася за новата дипломация. Грешка на Путин, че още залага на него. Та, драги ми Лавров, добре прозря за добрината кора в Аляска и последвалите санкции. Европа иска да спре вашата война. Тя е ваша, война на европейски агресор. Накъдето и както и да се въртите в международната политика, светът не ще ви приеме за жертвата Русия, за миролюбивата Русия, загрижена за световния мир. Няма какво да каканижеш за Зеленски! Той вече е казал, че сам иска да се оттегли, само да свърши войната. Зеленски е на топа на устата в тази ваша война, всеки ден и час и неговото родолюбие е видно и под лупа гледано. Каква сила у този човек! Лавров и т.н. им е време да спасяват своите кожи, новото, останало в страната си, руско поколение, ще ви изрита, това е вашето бъдеще.

    Коментиран от #67, #71

    18:47 05.02.2026

  • 66 Отреазвяващ

    1 2 Отговор
    От фурнаджийски лопати,какво да очакваш?

    Коментиран от #68

    18:51 05.02.2026

  • 68 Путлер може и да си вярва

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Отреазвяващ":

    Отреазвяващ
    01ОТГОВОР
    От фурнаджийски лопати,какво да очакваш?
    -;-
    А от путлеристите само дивотии може да се очакват!

    18:54 05.02.2026

  • 70 Е-е-е-

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Ами
    2917ОТГОВОР
    Сега е време Русия да изненада Бай Дончо подлия
    -;-
    И с какво путлеризъма може да изненада Загниващия империализъм?!

    18:58 05.02.2026

  • 71 УРЯЯЯЯЯЯЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Иван":

    ДЛАВА НА ВЕЛИКОТО ЗЕЛЕ
    УРЯЯЯЯЯ
    СЛАВА НА ДИВАННИТЕ УКРОДЕ....БИЛИ
    УРЯЯЯЯЯ
    СЛАВА И НА УРСУЛИАНЦИТЕ
    УРЯЯЯЯЯЯ
    ДА ПРЕВЗЕМЕМ МОСКВА ИЛИ ПОНЕ КРИМ
    УРЯЯЯЯЯ
    АБЕ ДЕБ.....ИЛ ЩО КУРСА НА ДОЛАРА ОТ 90 СТАНА 70 РУБЛИ
    СИГУР ША Е ЗАРАД БИТКОЙНА

    19:17 05.02.2026

  • 72 Анджо

    2 1 Отговор
    А , путин за какво мисли. Ако не му признаят ,че е победил тази воина и после няма да му направят паметник.

    19:44 05.02.2026

  • 73 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Градски":

    Градски, може да си излязъл от селото, но селото не е излязло от теб. Аз преди да пиша чета за разлика от вас, дето говорите на изуст и колкото да се намирате на приказки.

    23:00 05.02.2026

  • 74 изненадана

    2 0 Отговор
    Няма какво да си правите илюзии. Тези са ви смъртен враг и единственото, което ги кара да разговарят с вас, е че ви смятат за силни. Или че може да ви използват, за да се справят по-лесно с Китай. САЩ са хищници. Те направиха тази братоубийствена война. Техните "мозъци", Фридман, Нюланд, Кисинджир и оня с "шахматната дъска". Те ненавиждат Русия и от много години искат да ви ликвидират.

    12:56 06.02.2026

  • 75 КИРО ЖЪРТЪ

    1 0 Отговор
    ДЪРТИЯТ. РУСКИ. КОН. СЕ. ПРИТЕСНЯВАЛ. ЗА
    ЖИВОТА. НА. ЗЕЛЕНСКИ. ВИЕ. СЕ. ПРИТЕСНЯВАЙТЕ. КАКВО. ЩЕ. ОТГОВАРЯТЕ. ЗА. ДАДЕНИТЕ. НА. ЗАКОЛЕНИЕ. РУСКИ. ВОЙНИЦИ. ЧЕ. ГИ. ПРАЩАХТЕ. КАТО. В. КЛАНИЦА. ЗА. ДОБИТЪК. А. ВИЕ. ИЗБИВАХТЕ. ЦИВИЛНИ. ДЕЦА. СТАРЦИ. ЖЕНИ.

    15:16 06.02.2026

