Австралия потвърди визитата на израелския президент въпреки призивите за арест

Австралийското правителство потвърди, че няма да арестува израелския президент Ицхак Херцог по време на предстоящото му посещение в страната, чиято цел е да почете жертвите на антисемитския атентат на плажа Бондай в Сидни, предава Франс прес, цитирана от БТА.

Външната министърка Пени Уонг заяви, че четиридневната визита, която започва в понеделник, е по покана на австралийското правителство и съответства на желанията на еврейската общност.

"Президентът Херцог идва в Австралия, за да отдаде почит на жертвите от Бондай и да подкрепи местната еврейска общност след най-смъртоносното терористично и антисемитско нападение на наша територия", каза Уонг.

При атентата на 14 декември загинаха 15 души, след като двама нападатели откриха огън по участници в отбелязване на еврейския празник Ханука на плажа.

Крис Сидоти, адвокат за човешки права и член на Независимата международна комисия на ООН за разследване на нарушенията на правата в Израел и палестинските територии, поиска оттегляне на поканата или арест на Херцог. Според комисията, докладвана през 2025 г., Израел извършва геноцид в Газа, а израелски лидери, включително Херцог, са били обвинени, че са подстрекавали към тези действия. Израел отхвърля твърденията като "пристрастени и неверни".

Сидоти нарече поканата от премиера Антъни Албанезе "лошо решение", което трябва да бъде отменено навреме. Пропалестински активисти планират протести, включително в Сидни, но местната полиция вече забрани организирането им.

В понеделник федералната полиция повдигна обвинение срещу 19-годишен жител на Сидни за отправяне на "смъртни заплахи" онлайн срещу чуждестранен държавен глава, без да потвърди дали Херцог е бил мишената.