Еврейската общност в Манчестър призова Пеп Гуардиола да се „придържа към футбола“

Еврейската общност в английския град Манчестър призова мениджъра на местния футболен гранд Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, да се „придържа към футбола“ и да „внимава с езика си в бъдеще“ след коментарите му за нападенията на Израел в Газа.
Испанският наставник изрази подкрепата си за децата в Палестина по време на благотворително събитие в Барселона през миналата седмица. Във вторник на пресконференция преди полуфинала в Купата на лигата пък каза пред журналистите, че страданията на невинни хора, включително в конфликта в Близкия изток, го „нараняват“ и се чувства длъжен да говори по въпроса.
Еврейският представителен съвет на Голям Манчестър и региона обаче посъветва Гуардиола да се „фокусира върху футбола“, защото според тях подобни коментари „подхранват антисемитски действия“.
„Многократно сме призовавали видни личности да бъдат внимателни с думите, които използват, като се има предвид, че еврейските общности са били принудени да понасят нападения по целия свят“, написаха от организацията, цитирани от ДПА.
„Пеп Гуардиола е футболен мениджър. Докато неговите хуманитарни наблюдения може да са с добър замисъл, той трябва да се фокусира върху футбола. Той предава Манчестър Сити с постоянните си коментари по международни проблеми. Това е втори път през тази седмица, в който той решава да изрази противоречивите си възгледи относно конфликта в Близкия изток“, заявиха още те.
„Настоятелно призоваваме г-н Гуардиола да бъде по-внимателен в бъдеще, като се има предвид значителният риск, пред който е изправена нашата общност“, завършиха текста си от общността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дано да изгорите в ада по-скоро
19:02 05.02.2026
2 Лост
19:04 05.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така Така
19:17 05.02.2026
6 Фйкгф
19:18 05.02.2026
7 да си ходят
19:47 05.02.2026
8 Какъв
20:30 05.02.2026
9 Имало едно време
20:41 05.02.2026
10 име
21:39 05.02.2026
11 Нагли
22:54 05.02.2026
12 Kaлпазанин
23:08 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.