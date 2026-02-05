Новини
Еврейската общност в Манчестър призова Пеп Гуардиола да се „придържа към футбола“

5 Февруари, 2026 18:59 1 511 13

  • пеп гуардиола-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • израел-
  • еврейската общност-
  • газа

И да „внимава с езика си в бъдеще“ след коментарите му за нападенията на Израел в Газа

Еврейската общност в Манчестър призова Пеп Гуардиола да се „придържа към футбола“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Еврейската общност в английския град Манчестър призова мениджъра на местния футболен гранд Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, да се „придържа към футбола“ и да „внимава с езика си в бъдеще“ след коментарите му за нападенията на Израел в Газа.

Испанският наставник изрази подкрепата си за децата в Палестина по време на благотворително събитие в Барселона през миналата седмица. Във вторник на пресконференция преди полуфинала в Купата на лигата пък каза пред журналистите, че страданията на невинни хора, включително в конфликта в Близкия изток, го „нараняват“ и се чувства длъжен да говори по въпроса.

Еврейският представителен съвет на Голям Манчестър и региона обаче посъветва Гуардиола да се „фокусира върху футбола“, защото според тях подобни коментари „подхранват антисемитски действия“.

„Многократно сме призовавали видни личности да бъдат внимателни с думите, които използват, като се има предвид, че еврейските общности са били принудени да понасят нападения по целия свят“, написаха от организацията, цитирани от ДПА.

„Пеп Гуардиола е футболен мениджър. Докато неговите хуманитарни наблюдения може да са с добър замисъл, той трябва да се фокусира върху футбола. Той предава Манчестър Сити с постоянните си коментари по международни проблеми. Това е втори път през тази седмица, в който той решава да изрази противоречивите си възгледи относно конфликта в Близкия изток“, заявиха още те.

„Настоятелно призоваваме г-н Гуардиола да бъде по-внимателен в бъдеще, като се има предвид значителният риск, пред който е изправена нашата общност“, завършиха текста си от общността.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано да изгорите в ада по-скоро

    55 3 Отговор
    гнусни мръсни долни ционисти !!!

    19:02 05.02.2026

  • 2 Лост

    31 2 Отговор
    Много точно е заглавието на книгата "Скитникът евреин".

    19:04 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така Така

    35 2 Отговор
    Ако вие станете добри няма да има смисъл от подобни изявления но вие не дте добри поне за сега

    19:17 05.02.2026

  • 6 Фйкгф

    46 2 Отговор
    Това е цензура и директна заплаха

    19:18 05.02.2026

  • 7 да си ходят

    42 1 Отговор
    в израел, и да си гледат тамошните отбори.

    19:47 05.02.2026

  • 8 Какъв

    29 0 Отговор
    е този тон ,който държат на Пеп ,за какви се мислят ,може да лъжете до време. Няма как лъжите ви да победят здравият разум . Никой не упреква редовите евреи ,които също са против геноцида над палестинците а тези които участват в този нечовешки акт от 1948г. Няма да промиете мозъка на цялото човечество ,хората вее виждат вашите мръсни души .

    20:30 05.02.2026

  • 9 Имало едно време

    24 0 Отговор
    Измислена нация с измислени претенции на измислен народ.

    20:41 05.02.2026

  • 10 име

    12 0 Отговор
    Еврейската общност на острово да си стяга багажа и да изчезва, щото утре приемат Шериата и ще хвърчат глави.

    21:39 05.02.2026

  • 11 Нагли

    9 0 Отговор
    Кои сте вие да казвате на Гуардиола какво да говори нагли сте и мислите че командвате света е все още не напълно и дано не ви се позволи

    22:54 05.02.2026

  • 12 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Един да стиснеш за вратът или да настъпиш и почват в един хор да квичат като пред заколение .медиите са техни нищо чудно сега да обвинят и Гуардиола за нацист ,останаха ли още хора които да не мрази това долно племе освен купените от тях политици и медии

    23:08 05.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

