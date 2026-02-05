Еврейската общност в Манчестър призова Пеп Гуардиола да се „придържа към футбола“

Еврейската общност в английския град Манчестър призова мениджъра на местния футболен гранд Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, да се „придържа към футбола“ и да „внимава с езика си в бъдеще“ след коментарите му за нападенията на Израел в Газа.

Испанският наставник изрази подкрепата си за децата в Палестина по време на благотворително събитие в Барселона през миналата седмица. Във вторник на пресконференция преди полуфинала в Купата на лигата пък каза пред журналистите, че страданията на невинни хора, включително в конфликта в Близкия изток, го „нараняват“ и се чувства длъжен да говори по въпроса.

Еврейският представителен съвет на Голям Манчестър и региона обаче посъветва Гуардиола да се „фокусира върху футбола“, защото според тях подобни коментари „подхранват антисемитски действия“.

„Многократно сме призовавали видни личности да бъдат внимателни с думите, които използват, като се има предвид, че еврейските общности са били принудени да понасят нападения по целия свят“, написаха от организацията, цитирани от ДПА.

„Пеп Гуардиола е футболен мениджър. Докато неговите хуманитарни наблюдения може да са с добър замисъл, той трябва да се фокусира върху футбола. Той предава Манчестър Сити с постоянните си коментари по международни проблеми. Това е втори път през тази седмица, в който той решава да изрази противоречивите си възгледи относно конфликта в Близкия изток“, заявиха още те.

„Настоятелно призоваваме г-н Гуардиола да бъде по-внимателен в бъдеще, като се има предвид значителният риск, пред който е изправена нашата общност“, завършиха текста си от общността.