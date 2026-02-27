Новини
Кремъл предупреждава за предполагаеми планове на Киев за саботаж на „Син поток“ и „Турски поток“
  Тема: Украйна

Кремъл предупреждава за предполагаеми планове на Киев за саботаж на „Син поток“ и „Турски поток“

27 Февруари, 2026 14:53 684 14

Говорителят Песков заяви, че руските специални служби наблюдават потенциални опити за разрушителни действия

Кремъл предупреждава за предполагаеми планове на Киев за саботаж на „Син поток“ и „Турски поток“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Дмитрий Песков съобщи, че руските разузнавателни служби разполагат с информация за евентуални планове на Украйна за саботаж на газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Нашите специални служби регистрират опити на киевския режим да се подготви за нови актове на саботаж“, заяви Песков пред медиите.

Още новини от Украйна

По отношение на политическия курс на Украйна и вчерашните преговори на руския пратеник Кирил Дмитриев с американски представители в Женева, говорителят отбеляза, че „засега няма съществени промени в отношението на киевския режим“.

По-рано президентът Владимир Путин също предупреди, че е получена информация за евентуални планове за атака срещу горепосочените газопроводи от страна на Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    9 6 Отговор
    Краварите го заявиха открито - искат само те да продават !!! Като има тъпаци да плащат двойно...

    14:59 27.02.2026

  • 2 Ха-ха

    7 5 Отговор
    Руските служби не стават и за чистачи от комунала.!

    15:00 27.02.2026

  • 3 Трол

    0 2 Отговор
    България е взела мерки и гарантира, че няма да има проблеми по трасето.

    15:00 27.02.2026

  • 4 Някой

    7 6 Отговор
    Реално искат да ударят и нас и да замърсят Черно море. Трябват санкции срещу Зеленски-те.

    Коментиран от #7, #12

    15:01 27.02.2026

  • 5 гост

    5 6 Отговор
    Крайно време е да разкарат тия тръбички на ББ и да приключим с руския боклук !!

    15:05 27.02.2026

  • 6 така е

    3 2 Отговор
    знае какво той би направил на тяхно място

    15:05 27.02.2026

  • 7 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Русия стана причина за екологична катастрофа. Руснаците са вредни не само за света, но и за природата. Затова винаги са наказани.

    15:10 27.02.2026

  • 8 ЗНАЕМ ВИ НОМЕРАТА ИЗРОДИ

    4 1 Отговор
    Пияните дегенерати явно са решили да прибегнат до саботажи и затова предварително хвърлят вината върху Украйна

    15:35 27.02.2026

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОЛКОВА МРЪСНО ДЕЙСТВАЙТЕ, ЧЕ ДОРИ ВАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ СА ОТВРАТЕНИ ОТ ЛЪЖИТЕ ВИ. ЗАЩО НИТО ЕДНА РУСКА ТВ НЕПОКАЗВА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ НА УКРАИНЦИТЕ? ЗАЩО ЖИВЕЯТ В ЗАТЪМНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА? ВЕСТНИЦИТЕ СА ПЪЛНИ С ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ ,НО ИМА МЕЖДУ ДРУГОТО МНОГО СМЕЛИ МЛАДИ ХОРА, КОИТО ВИ ИЗОБЛИЧАВАТ.

    15:37 27.02.2026

  • 10 Новини от тинята

    1 1 Отговор
    Блатата предупреждават за масово обедняване на редовия блатар, в много тинести региони живота на туземците се е върнал на ниво 18 век!

    15:38 27.02.2026

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОЛКОВА МРЪСНО ДЕЙСТВАЙТЕ, ЧЕ ДОРИ ВАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ СА ОТВРАТЕНИ ОТ ЛЪЖИТЕ ВИ. ЗАЩО НИТО ЕДНА РУСКА ТВ НЕПОКАЗВА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ НА УКРАИНЦИТЕ? ЗАЩО ЖИВЕЯТ В ЗАТЪМНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА? ВЕСТНИЦИТЕ СА ПЪЛНИ С ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ ,НО ИМА МЕЖДУ ДРУГОТО МНОГО СМЕЛИ МЛАДИ ХОРА, КОИТО ВИ ИЗОБЛИЧАВАТ.

    15:39 27.02.2026

  • 12 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Реално си се родил увредено неумен,а и още по реално българите искат изгонването на блатните подлоги от България!!

    15:40 27.02.2026

  • 13 Блатар от москалската тиня

    0 1 Отговор
    В проссии жизнь очень харошие,у нас антифриз есть,кал есть,лож тоже....🤣🤣🤣🤣

    15:48 27.02.2026

  • 14 Тиква

    1 0 Отговор
    Всички знаят какво може окрабандера,дронове, ракети по мирните жители, саботаж и мръсотия,това е истинското лице на окраинец,без малко да забравя,паразитизъм и хрантутизъм ,основно им във гените.

    15:50 27.02.2026

Новини по държави:
