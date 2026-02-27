Кремъл предупреждава за предполагаеми планове на Киев за саботаж на „Син поток“ и „Турски поток“

Говорителят на Дмитрий Песков съобщи, че руските разузнавателни служби разполагат с информация за евентуални планове на Украйна за саботаж на газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
„Нашите специални служби регистрират опити на киевския режим да се подготви за нови актове на саботаж“, заяви Песков пред медиите.
По отношение на политическия курс на Украйна и вчерашните преговори на руския пратеник Кирил Дмитриев с американски представители в Женева, говорителят отбеляза, че „засега няма съществени промени в отношението на киевския режим“.
По-рано президентът Владимир Путин също предупреди, че е получена информация за евентуални планове за атака срещу горепосочените газопроводи от страна на Украйна.
1 Пич
14:59 27.02.2026
2 Ха-ха
15:00 27.02.2026
3 Трол
15:00 27.02.2026
4 Някой
Коментиран от #7, #12
15:01 27.02.2026
5 гост
15:05 27.02.2026
6 така е
15:05 27.02.2026
7 Така е
До коментар #4 от "Някой":Русия стана причина за екологична катастрофа. Руснаците са вредни не само за света, но и за природата. Затова винаги са наказани.
15:10 27.02.2026
8 ЗНАЕМ ВИ НОМЕРАТА ИЗРОДИ
15:35 27.02.2026
9 Цвете
15:37 27.02.2026
10 Новини от тинята
15:38 27.02.2026
11 Цвете
15:39 27.02.2026
12 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #4 от "Някой":Реално си се родил увредено неумен,а и още по реално българите искат изгонването на блатните подлоги от България!!
15:40 27.02.2026
13 Блатар от москалската тиня
15:48 27.02.2026
14 Тиква
15:50 27.02.2026