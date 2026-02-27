Говорителят на Дмитрий Песков съобщи, че руските разузнавателни служби разполагат с информация за евентуални планове на Украйна за саботаж на газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Нашите специални служби регистрират опити на киевския режим да се подготви за нови актове на саботаж“, заяви Песков пред медиите.

Още новини от Украйна

По отношение на политическия курс на Украйна и вчерашните преговори на руския пратеник Кирил Дмитриев с американски представители в Женева, говорителят отбеляза, че „засега няма съществени промени в отношението на киевския режим“.

По-рано президентът Владимир Путин също предупреди, че е получена информация за евентуални планове за атака срещу горепосочените газопроводи от страна на Украйна.