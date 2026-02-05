ЕС инвестира стотици милиони евро в защита на подводните интернет кабели

Европейската комисия обяви, че отпуска 347 милиона евро за проекти, насочени към засилване на сигурността на подводните кабели за пренос на данни - инфраструктура, която осигурява около 99% от междуконтиненталния интернет трафик, предава БТА.

През настоящата година от бюджета на ЕС ще бъдат заделени 60 милиона евро за развиване на способности за ремонт на повредени кабели, както и допълнителни 20 милиона евро за инсталиране на сензори и други системи за наблюдение на подводната инфраструктура. Те ще позволяват събиране на океански и сеизмични данни в реално време.

Според Комисията Европейският съюз е изправен пред нарастващи рискове за своята критична инфраструктура и предприема мерки за защита на подводните кабели, включително срещу умишлени повреди и саботаж. Първите проекти, финансирани с новоотпуснатите средства, ще бъдат реализирани в Балтийско море, където през последните години са регистрирани все по-чести прекъсвания и съществува повишен риск от враждебни действия. В по-късен етап инициативите ще обхванат и Средиземно море, както и Атлантическия океан.

Финансирането ще бъде насочено към службите за гражданска защита, националните структури за реакция при бедствия, бреговата охрана и военноморските сили.

До края на следващата година общият размер на средствата, предвидени за защита на подводните кабели, ще достигне 533 милиона евро. Към момента вече са отпуснати 186 милиона евро за 25 проекта, а в периода 2021-2024 г. ЕС е финансирал 51 подобни инициативи с общо 420 милиона евро.