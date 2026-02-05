ЕС инвестира стотици милиони евро в защита на подводните интернет кабели

Европейската комисия обяви, че отпуска 347 милиона евро за проекти, насочени към засилване на сигурността на подводните кабели за пренос на данни - инфраструктура, която осигурява около 99% от междуконтиненталния интернет трафик, предава БТА.
През настоящата година от бюджета на ЕС ще бъдат заделени 60 милиона евро за развиване на способности за ремонт на повредени кабели, както и допълнителни 20 милиона евро за инсталиране на сензори и други системи за наблюдение на подводната инфраструктура. Те ще позволяват събиране на океански и сеизмични данни в реално време.
Според Комисията Европейският съюз е изправен пред нарастващи рискове за своята критична инфраструктура и предприема мерки за защита на подводните кабели, включително срещу умишлени повреди и саботаж. Първите проекти, финансирани с новоотпуснатите средства, ще бъдат реализирани в Балтийско море, където през последните години са регистрирани все по-чести прекъсвания и съществува повишен риск от враждебни действия. В по-късен етап инициативите ще обхванат и Средиземно море, както и Атлантическия океан.
Финансирането ще бъде насочено към службите за гражданска защита, националните структури за реакция при бедствия, бреговата охрана и военноморските сили.
До края на следващата година общият размер на средствата, предвидени за защита на подводните кабели, ще достигне 533 милиона евро. Към момента вече са отпуснати 186 милиона евро за 25 проекта, а в периода 2021-2024 г. ЕС е финансирал 51 подобни инициативи с общо 420 милиона евро.
1 хехе
Коментиран от #7, #9, #15
13:30 05.02.2026
2 Бацето
Не мога да ги стигна. Утре ще усвояват парици за предпазване от северният вятър
13:31 05.02.2026
3 Xи хи xи
цирк и панаир
13:32 05.02.2026
4 Линда
Коментиран от #8
13:33 05.02.2026
5 Е само толкова пари ли?
13:41 05.02.2026
6 Учуден
И някое козяче ще ми каже ли как се защитават подводни кабели със стотици милиони евро - покриват ги с пари ли? Или просто открадват парите и готово.
13:41 05.02.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "хехе":имаш ли усета , ЧЕ СИ самодостатъчен?
Коментиран от #10
13:42 05.02.2026
8 Зевзек
До коментар #4 от "Линда":А за защита на Гренландия от "руската агресия" колко пари отделиха господарите ти.
13:42 05.02.2026
9 хехе
До коментар #1 от "хехе":ЕС има пари харчи си ги
Коментиран от #11
13:43 05.02.2026
10 Запознат
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"ЧЕ СИ самодостатъчен?"
Е не всички им трябват задължително господари на които да се кланят - някои не могат да живеят без господар.
13:44 05.02.2026
11 Запознат
До коментар #9 от "хехе":ЕС няма пари - 100 милиарда не могат да съберат да се въоръжат. Урсула щеше да налага санкции на Индия пък подписа търговско споразумение.
Коментиран от #12
13:49 05.02.2026
12 българин
До коментар #11 от "Запознат":пари имат имат много, ама се правят на луди, искат само САЩ да се харчи за отбрана.
така беше досега, но с идването на Тръмп, тая тактика приключи. сега ще ЕС трябва да инивестират сами в оръжия, кабели и отбрана
13:56 05.02.2026
13 Хахаха
14:39 05.02.2026
14 Нннн
14:40 05.02.2026
15 От село
До коментар #1 от "хехе":На въстание срещу кабеляка
14:41 05.02.2026