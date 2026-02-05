Новини
Свят »
Белгия »
ЕС инвестира стотици милиони евро в защита на подводните интернет кабели

ЕС инвестира стотици милиони евро в защита на подводните интернет кабели

5 Февруари, 2026 13:27 788 15

  • европейски съюз-
  • интернет кабели-
  • подводни кабели-
  • евро-
  • защита

Балтийско море е сред първите приоритети заради зачестили прекъсвания и риск от саботаж

ЕС инвестира стотици милиони евро в защита на подводните интернет кабели - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия обяви, че отпуска 347 милиона евро за проекти, насочени към засилване на сигурността на подводните кабели за пренос на данни - инфраструктура, която осигурява около 99% от междуконтиненталния интернет трафик, предава БТА.

През настоящата година от бюджета на ЕС ще бъдат заделени 60 милиона евро за развиване на способности за ремонт на повредени кабели, както и допълнителни 20 милиона евро за инсталиране на сензори и други системи за наблюдение на подводната инфраструктура. Те ще позволяват събиране на океански и сеизмични данни в реално време.

Според Комисията Европейският съюз е изправен пред нарастващи рискове за своята критична инфраструктура и предприема мерки за защита на подводните кабели, включително срещу умишлени повреди и саботаж. Първите проекти, финансирани с новоотпуснатите средства, ще бъдат реализирани в Балтийско море, където през последните години са регистрирани все по-чести прекъсвания и съществува повишен риск от враждебни действия. В по-късен етап инициативите ще обхванат и Средиземно море, както и Атлантическия океан.

Финансирането ще бъде насочено към службите за гражданска защита, националните структури за реакция при бедствия, бреговата охрана и военноморските сили.

До края на следващата година общият размер на средствата, предвидени за защита на подводните кабели, ще достигне 533 милиона евро. Към момента вече са отпуснати 186 милиона евро за 25 проекта, а в периода 2021-2024 г. ЕС е финансирал 51 подобни инициативи с общо 420 милиона евро.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    20 2 Отговор
    Пари на вятъра достатъчно е някой кораб да повлачи котвата и чао с кабелите.

    Коментиран от #7, #9, #15

    13:30 05.02.2026

  • 2 Бацето

    15 0 Отговор
    Ей тия са по добри от мен , за лапането.
    Не мога да ги стигна. Утре ще усвояват парици за предпазване от северният вятър

    13:31 05.02.2026

  • 3 Xи хи xи

    15 1 Отговор
    тиа защитиха газопроводите сега ЩЕ защитават кабелите.......

    цирк и панаир

    13:32 05.02.2026

  • 4 Линда

    1 7 Отговор
    А Пу ши прави рунет пхахаха

    Коментиран от #8

    13:33 05.02.2026

  • 5 Е само толкова пари ли?

    3 0 Отговор
    Все пак малко ми се виждат тия пари за охрана на европейските кабли

    13:41 05.02.2026

  • 6 Учуден

    10 0 Отговор
    "стотици милиони евро в защита на подводните интернет кабели"

    И някое козяче ще ми каже ли как се защитават подводни кабели със стотици милиони евро - покриват ги с пари ли? Или просто открадват парите и готово.

    13:41 05.02.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    имаш ли усета , ЧЕ СИ самодостатъчен?

    Коментиран от #10

    13:42 05.02.2026

  • 8 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    А за защита на Гренландия от "руската агресия" колко пари отделиха господарите ти.

    13:42 05.02.2026

  • 9 хехе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ЕС има пари харчи си ги

    Коментиран от #11

    13:43 05.02.2026

  • 10 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "ЧЕ СИ самодостатъчен?"

    Е не всички им трябват задължително господари на които да се кланят - някои не могат да живеят без господар.

    13:44 05.02.2026

  • 11 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    ЕС няма пари - 100 милиарда не могат да съберат да се въоръжат. Урсула щеше да налага санкции на Индия пък подписа търговско споразумение.

    Коментиран от #12

    13:49 05.02.2026

  • 12 българин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    пари имат имат много, ама се правят на луди, искат само САЩ да се харчи за отбрана.
    така беше досега, но с идването на Тръмп, тая тактика приключи. сега ще ЕС трябва да инивестират сами в оръжия, кабели и отбрана

    13:56 05.02.2026

  • 13 Хахаха

    0 0 Отговор
    Новия охтопод от техната, ще пляскам по пипалцата

    14:39 05.02.2026

  • 14 Нннн

    0 0 Отговор
    Хаха, спомняте ли си матрицата, хахаха

    14:40 05.02.2026

  • 15 От село

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    На въстание срещу кабеляка

    14:41 05.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания