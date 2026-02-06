Разследват бившия премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд заради връзки с Епстийн

Норвежката икономическа полиция („Екокрим) съобщи снощи, че е започнала разследване срещу бившия премиер и председател на Норвежкия Нобелов комитет, Турбьорн Ягланд, по подозрение в „утежнена корупция“.

Решението за разследване на Ягланд, който е и бивш генерален секретар на Съвета на Европа, се основава на информация, разкрита от наскоро публикуваните досиета, свързани с покойния американски финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.



„Считаме, че има основателни причини за разследване, като се има предвид, че той е заемал длъжностите председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа през периода, обхванат от публикуваните документи“, заяви директорът на „Екокрим“ Пал Льосет в изявление.



Ягланд е без повдигнати обвинения никакво престъпление и разследването, наред с други неща, ще обхване дали са получени подаръци, пътувания и заеми във връзка с неговата позиция.



Полицията поиска също така да бъде отнет имунитетът, който Ягланд има поради позицията си на бивш ръководител на международна организация - искане, с което Министерството на външните работи се съгласи.



„Важно е фактите по този случай да бъдат изяснени“, заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде в изявление. „Следователно реших, че Норвегия ще внесе предложение до Комитета на министрите на Съвета на Европа за отнемане на имунитета на Ягланд“, заяви той.



Адвокат на Ягланд заяви, че приветства започването на разследване от полицията и че клиентът му ще „допринесе изцяло за него“.



Говорител на Норвежкия Нобелов комитет отказа да коментира новината, но добави, че комитетът „приветства всички факти по този случай“.



Ягланд е един от няколкото видни норвежци, появили се в досиетата на финансиста. Друг е престолонаследницата Мете-Марит, която заяви, че е проявила лоша преценка при поддържането на връзки „след като Епстийн беше осъден“.

Министърът на правосъдието на Полша Валдемар Журек обяви, че планира да проведе следващата седмица първо заседание на работна група по полските връзки с досиетата на Джефри Епстийн. Той обяви, че е сформирал по-голямата част от екипа, който ще включва представители на специалните служби, прокурори и полицейски служители, предаде полската новинарска агенция ПАП.



Министърът на правосъдието, който трябва да координира работата на екипа, беше попитан днес на брифинг в Олщин кога ще започне работата му. „Планирам да проведа среща на този екип следващата седмица“, отговори Журек.



Той обяви, че вече е започнал да сформира екип, който ще включва представители на тайните служби, прокурори и полицейски служители. „Вече имаме конкретни лица, които ще бъдат част от този екип“, заяви министърът на правосъдието, но добави, че иска предварително да уточни, че съставът на екипа няма да бъде разкрит. По-късно добави, че по-голямата част от екипа вече е окончателно определена.



Премиерът Доналд Туск обяви във вторник решението за създаване на екип по случая около Епстийн, отнасящ се до скандала с педофилия в САЩ. Миналата седмица Министерството на правосъдието на САЩ публикува приблизително 3 милиона страници документи от досиета, свързани с американския финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Тези документи включват, наред с други неща, кореспонденция на финансиста с или споменавания на видни личности.



Премиерът обяви, че аналитичен екип ще разследва полски теми, включително възможни случаи на малтретиране на деца, както и въпроса за руско участие, повдигнат от експерти. Той не изключи, че Полша ще съдейства на международно разследване.



МВР съобщи във вторник, че аналитичният екип ще иска да разбере, наред с други неща, кой потенциално би могъл да бъде замесен в схемата, дали са били вербувани и полски жени и дали са били пълнолетни.



Журек обяви също, че вече е разговарял с министъра-координатор на специалните служби Томаш Шемоняк, и с министъра на вътрешните работи и администрацията Марчин Кервински, с които си сътрудничи при координирането на екипа.