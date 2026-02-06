Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мицкоски: Очакваме източните съседи да спазват подписаните конвенции

6 Февруари, 2026 06:45, обновена 6 Февруари, 2026 20:03

По думите на северномакедонският премиер, страната му е готова да спазва поетите ангажименти, но „очаква същото и от съседите си и от ЕС”

Мицкоски: Очакваме източните съседи да спазват подписаните конвенции - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Позицията на правителството на Северна Македония за промените в конституцията на страната остава непроменена и българите няма да бъдат вписани в основния закон на страната - условие за начало на преговори с ЕС - без гаранции, че процесът няма да бъде съпроводен „с нови блокади и двустранни условия”, заяви в интервю за МРТ 1 премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.

По думите му страната е готова да спазва поетите ангажименти, но „очаква същото и от съседите си и от ЕС”.

„Всички ли уважаваме международното право? Уважаваме го. Ако го уважаваме и ако сме наясно с ангажиментите, поети от предишното правителство (на Северна Македония), колкото и катастрофални да са, те са поети от нашето правителство, независимо кой е премиер.... независимо дали е по волята му или не. Въпросът е какво бъдеще очаква държавата. Колкото и горчиво да е всичко това, реалността е такава”, каза Мицкоски.

Той отново заяви тезата си, че очаква България да спазва конвенциите, които е ратифицирала.

„Изискваме също така те да са наясно с ангажиментите, които някои от техните (българските) правителства са поели. Ако едно правителство на източния ни съсед е поело ангажимент, като е подписало и ратифицирало резолюции и конвенции за защита на правата на човека, да спазва решенията на Страсбургския съд по правата на човека. А това е да се позволи на македонската общност да си регистрира организация, в която да може да общува културно и образователно. Тази общност трябва да има свой представител в Съвета на министрите по правата на малцинствата, който функционира в рамките на правителството на източния ни съсед. Това е принципна позиция”, заяви Мицкоски.

По думите му, след като представителите на ЕС уверяват, че „няма да позволят следващо вето, следващи двустранни условия и че признава македонската идентичност, език”, тези уверения трябва да бъдат официализирани чрез заключения.

Относно информацията, която се разпространява в страна за евентуален „нонпейпър“ от Еврокомисаря по разширяването Марта Кос, премиерът на Северна Македония обяви, че такъв документ не е получен.

„От информацията, с която разполагаме, как биха изглеждали очертанията (на този документ), в момента (това) не зависи от ЕК, а от Съвета, от държавите членки. Така че ЕК може да направи предложение, но все пак, за да функционира всичко това, държавите- членки трябва да се съгласят. Не можем само да следим този процес, той не зависи от нас. Ако има политическа воля сред държавите - членки, те трябва да приемат предложението, което ще дойде от ЕК за улесняване на процеса на присъединяване, или някаква нова методология, или, както се казва, „постепенна интеграция“. Т.е. интеграция, която би имала определени защитни механизми...Че не можете да използвате за всичко структурните фондове. Имаше идея държавите от Западните Балкани да нямат право на вето, имаше идея да нямаме еврокомисар. Така че, всичко това се слага на масата като идея, но все още няма никаква форма. Най-малко това зависи от нас, държавите-членки трябва да се съгласят за каквито и да било промени”, заяви Мицкоски в интервюто за MРT1.


Северна Македония
Оценка 1.3 от 52 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гоце

    95 3 Отговор
    Кметче на кварталче, нищо повече!

    05:57 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    11 117 Отговор
    След като в Москва са решили, че ще има македонци и македонска държава, то такива ще има!
    Ние няма какво да ритаме срещу ръжена!

    Коментиран от #10, #17, #25, #40

    06:01 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само да попитам!

    125 5 Отговор
    Каква е тази македонска общност у нас, къде вирее и колко членове има и ако въобще съществува дали уважаемото правителство на Северна Македония го спонсорира? Щото нещо не се говори, а още по-малко се чува за нещо подобно...

    Коментиран от #26, #27, #41

    06:08 06.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха,ха

    91 4 Отговор
    Тоя първо да покаже документите от 1914-1918 и тогава може си говорим.

    06:37 06.02.2026

  • 10 Ама

    32 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    нека и ние да се изпъчиме !

    06:40 06.02.2026

  • 11 пламен

    10 83 Отговор
    Казал е истината

    07:34 06.02.2026

  • 12 Трол

    11 21 Отговор
    Ристе е бугарски агент под прикритие.

    07:53 06.02.2026

  • 13 Северомакедонски ветър

    113 10 Отговор
    Омо Пирин е спонсорирана от сръбските служби, доказано с документи, омо е сепаратистка организация, която иска да отдели Пирин от България. Никога няма да бъде позволена! Северномакедонски организации има достатъчно в България. От 45 000 организации в РСМ вие забранихте само 2 със задна дата, Български! Вие не сте запазили нищо от приетите договори с България! Всеки ден жалките ви медии бълват ОМРАЗА към България, както и смешните ви политици!

    Коментиран от #43

    07:54 06.02.2026

  • 14 Перо

    91 7 Отговор
    Тоя пак започна да бълнува, че у нас има измислена и несъществуваща нация от македонци, които да бъдат вписани в Конституция, в която няма вписани малцинства и не могат да се регистрират в съда етнически партии, още по-малко несъществуващи! Мицкоски не е в позиция да иска нови условия и да дава “акъл”, как да се промени ЕС за да приеме “македонци” и македонисти! РСМ има подписан договор с 27 страни и един двустранен с два протокола и до като не ги изпълни, няма да има стартиране на процедурата! При забавяне на изпълнението на задължението, само едната страна е губеща, другите не бързат за никъде! Ако Мицкоски няма да впише в Конституцията българите, а тази процедура е измислена от македонистите специално заради българите, просто е по-добре да си изтеглят кандидатурат за ЕС!!!

    07:56 06.02.2026

  • 15 шо е северно маке, все е айно

    65 6 Отговор
    Ала севеномакедонското айно е най-арното айно!

    07:57 06.02.2026

  • 16 Перо

    92 6 Отговор
    След като тая чугунена глава, гласно и открито заяви, че няма да вписва българите в Конституцията, това означава, че нямат намерение да влизат в ЕС. Тогава защо ЕС им плаща милиони от предприсъединителните фондове? Това са пари на всички данъкоплатци! Защо нашите евродепутати не поставят въпроса в Европарламента за прекратяване на тези плащания?

    08:02 06.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 X.о.м.о-Илинден

    66 5 Отговор
    Като го слушам Мишковски оставям с впечатлението, че Русия ще се присъедини към ЕС преди СЕВЕРНА македония. 🧐🧐🧐
    Всичко е договорено и трябва да се изпълнява. Това е положението.🧐🧐🧐
    А ако Х.о.м.о Илинден направят център в България, то ние ще ги посрещнем както северномакедонците посрещат нашите центрове 😂😂😂 Така е честно.
    И да забравят за безвизови влизания на техните шофьори. Ако искат да работят за европейски фирми-може, но няма да жертваме нашия бизнес за измислена държава 😂😂😂😂😂
    Аз не съм съгласен 💪💪💪

    Коментиран от #42

    12:17 06.02.2026

  • 19 Пловдив 1912

    32 17 Отговор
    Дайте им право , но така или иначе сме един народ с тях ...хората , обикновените хора знаят това и няма никаква омраза , като дете съм бил многократно на спортни лагери в Македония , хората ни посрещаха като свои деца ...измислена омраза между един и същ народ , почти толкова измислена като омразата между Руснаци и украинци....

    12:44 06.02.2026

  • 20 Честен евроатлантик

    51 5 Отговор
    Абе Мунчо ще спазваш всички без условно и безпрекословно без да мрънкаш иначе ще продължаваш да гледаш ЕС през май кривия макарон

    13:30 06.02.2026

  • 21 хомо елинден

    32 7 Отговор
    майд ин рушия

    13:36 06.02.2026

  • 22 Василий

    26 5 Отговор
    А оня парцел от 100 хил.кв.км. на Луната дето си го имат от времето на Искандер кога ли ще го населят с макета :) :)

    Коментиран от #44

    13:49 06.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    33 2 Отговор
    Къв е тоя и кой го пита за нещо?

    14:56 06.02.2026

  • 25 Пепи

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    В Москва, могат да решът че има марсиянци и марсиянска държава! И какво правим тогава?

    14:58 06.02.2026

  • 26 Делян Петров!

    37 4 Отговор

    До коментар #7 от "Само да попитам!":

    Има десетина-петнайсе пияници дето се мислят за антични! И, да! Някой трябва да да им плаща пиенето! Но цяла общност?? Мицко пак е предозирал със сръбска шлюкавица! Но както и да е, човека просто не е запознат с Българската конституция!

    15:03 06.02.2026

  • 27 Няма!

    27 6 Отговор

    До коментар #7 от "Само да попитам!":

    Така ги учат лобистите на Македония! Македонците плащат луди пари на лобисти в САЩ, също и в други страни. И всичко е на закона, формулиран от Борисов преди години "Една лъжа, повторена 100 пъти, става истина!" Те това е. Провеждат агресивна политика спрямо нас, а нашите правителства нищо не правят по въпроса!

    15:12 06.02.2026

  • 28 Долни.

    4 1 Отговор
    Дало. комунистическия. президент. / В. изолация сме.

    15:18 06.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Всичко е ясно

    23 4 Отговор
    Северна Македония НЕ ИСКА да е член на ЕС! Не иска да има върховенство на закона и да спазва подписаните от самата нея договори.Е, в такъв случай ЕС няма да седне да плаче - има си критерии, те не се спазват и членство няма.Кой разбрал-разбрал, кой не разбрал - в чакалнята докато му уври главата!

    15:38 06.02.2026

  • 31 604

    34 0 Отговор
    Кът нещеш да вписваш връщайте 200 000 паспорта...нагъл сръбски лизач!

    15:42 06.02.2026

  • 32 Бърза СВО

    9 4 Отговор
    и от утре са в европа

    16:01 06.02.2026

  • 33 Герги

    24 2 Отговор
    Лакърдии....лакърдии...от старият българин Мицков...омръзва все едно и също..

    Коментиран от #37

    16:01 06.02.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    21 2 Отговор
    Тоя вечно дрънка охотно и бодро,като комунист на разпит при Гешев!

    16:09 06.02.2026

  • 35 Алекс

    29 4 Отговор
    Така наречената Република Северна Македония е исконна Българска провинция. Това е историята, това са фактите.

    16:22 06.02.2026

  • 36 ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ

    16 4 Отговор
    ЕХ. ТИ МИЦКА, ЕХ ВИЕ СЕВЕРНОМЪНКИДОНЦИ. ДОКАТО. ВЛЕЗЕТЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЯ, СЪЩАТА ВЕЧЕ НЯМА ДА Я. ИМА. ТОГАВА НЯМА ДА Я ИМА И ТАЗИ ИЗМИСЛЕНА ДРЪЖАВА СЕВЕРНОМЪНКИДОНИЯ. НА НЕЙНО МЯСТО ЩЕ БЪДЕ КОСОВО.

    17:19 06.02.2026

  • 37 Той

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Герги":

    Не българин,а сръбско-еврейско .айно.

    18:01 06.02.2026

  • 38 Абе Мицка

    7 7 Отговор
    Че те половината в парламента и правителството в България са македонци. Другите са шопи, тракийци, гагаузи. Даже и ТИМаджий и СиКаджий има. Демокрация да искаш в България.

    19:55 06.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Перо

    12 5 Отговор

    До коментар #13 от "Северомакедонски ветър":

    Чугунените глави от ВМРО ДПМНЕ направили опит да внесат северномакедонски паспорти за “членовете” на ОМО. Ако има такива тъпаци за къде са с тоя пасош? Той не става за нищо и за никъде! Само луди хора могат да направят такава простотия!

    22:14 06.02.2026

  • 44 луно,

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Василий":

    луно, земльо македонска !

    22:17 06.02.2026

  • 45 На тоя му хлопа дъската

    13 4 Отговор
    Защото в България македонци няма. Както впрочем и в Македония няма - има българи и югозападни българи. А Мицковски да духа таратора!

    22:42 06.02.2026

  • 46 Що не си Е.П.М

    4 0 Отговор
    бе Мицко - пицко

    23:00 06.02.2026

  • 47 да питам

    13 3 Отговор
    Този неандертлец какво е спазил споразумение или договор, че да има някакви претенции за това другите да му спазват нещо си?

    Казус със северомация вече няма. ЕС не се натиска да приема тази объкана територийка. Просто трябва да продължим разговора с тях с идеята, че няма да има положително развитие, т.е. няма да има никакво развитие. Не и с тез политици начело.

    23:05 06.02.2026

  • 48 Анонимен

    13 1 Отговор
    Муха ли бръмна...или Мицко отново пр.дна

    23:06 06.02.2026

  • 49 няма защо

    11 0 Отговор
    да се занимаваме със сръбските мекерета.
    Ако имат нещо да ни казват западните съседи, да говорят от свое име, а не през пъпета си.

    23:07 06.02.2026

  • 50 Александър Северомакедонски

    8 2 Отговор
    Че на кой му трябва Бюрм в ЕС.Да си направят нова Югославия заедно със сърбите.

    Коментиран от #52

    23:08 06.02.2026

  • 51 Розов пеньоар

    6 0 Отговор
    .айно миризливо

    23:10 06.02.2026

  • 52 не могат

    12 3 Отговор

    До коментар #50 от "Александър Северомакедонски":

    Няма други желаещи. Ни словенци, ни хървати, ни осненци нито даже черногорци. Сал макетата останаха най-верните подметки. Точно на тъпканите от сръбския ботуш.
    Стокхолмски синдром плюс еничерски комплекс.
    Но щом се харсват робът и господарят, да се вземат. Могат да си направят държавичка сърбомация. Ще биде най-великата чалга мация на земята.

    23:12 06.02.2026

  • 53 въпрос

    6 8 Отговор
    Защо трябва да се вписват българите в конституцията след като те всички са българи. Някои са сърбомани например, но така или иначе са българи. Това е остатък от сбърканите идеи на Радев.

    00:41 07.02.2026

  • 54 Мръсни помияри макета

    5 2 Отговор
    Кога ще се вдигне армията и да превземе това Македонско племе ??? КОООГАА

    Коментиран от #55

    08:49 07.02.2026

  • 55 Кан Кубрат

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мръсни помияри макета":

    Н И К О Г А ! Защото няма смисъл да се тревожим! Кому е нужно да се трепим взаимно - българи срещу българи? И то само за една незначителна територия наречена "Северомакедония" ...

    10:12 07.02.2026

  • 56 Проблемът е техен

    7 0 Отговор
    Така ще е докато самите Северномакедонци не се усетят че Мицкоски Вучич и Путин умишлено не ги пускат в ЕС

    13:26 07.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

