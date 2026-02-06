Мицкоски: Очакваме източните съседи да спазват подписаните конвенции

Позицията на правителството на Северна Македония за промените в конституцията на страната остава непроменена и българите няма да бъдат вписани в основния закон на страната - условие за начало на преговори с ЕС - без гаранции, че процесът няма да бъде съпроводен „с нови блокади и двустранни условия”, заяви в интервю за МРТ 1 премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски.
По думите му страната е готова да спазва поетите ангажименти, но „очаква същото и от съседите си и от ЕС”.
„Всички ли уважаваме международното право? Уважаваме го. Ако го уважаваме и ако сме наясно с ангажиментите, поети от предишното правителство (на Северна Македония), колкото и катастрофални да са, те са поети от нашето правителство, независимо кой е премиер.... независимо дали е по волята му или не. Въпросът е какво бъдеще очаква държавата. Колкото и горчиво да е всичко това, реалността е такава”, каза Мицкоски.
Той отново заяви тезата си, че очаква България да спазва конвенциите, които е ратифицирала.
„Изискваме също така те да са наясно с ангажиментите, които някои от техните (българските) правителства са поели. Ако едно правителство на източния ни съсед е поело ангажимент, като е подписало и ратифицирало резолюции и конвенции за защита на правата на човека, да спазва решенията на Страсбургския съд по правата на човека. А това е да се позволи на македонската общност да си регистрира организация, в която да може да общува културно и образователно. Тази общност трябва да има свой представител в Съвета на министрите по правата на малцинствата, който функционира в рамките на правителството на източния ни съсед. Това е принципна позиция”, заяви Мицкоски.
По думите му, след като представителите на ЕС уверяват, че „няма да позволят следващо вето, следващи двустранни условия и че признава македонската идентичност, език”, тези уверения трябва да бъдат официализирани чрез заключения.
Относно информацията, която се разпространява в страна за евентуален „нонпейпър“ от Еврокомисаря по разширяването Марта Кос, премиерът на Северна Македония обяви, че такъв документ не е получен.
„От информацията, с която разполагаме, как биха изглеждали очертанията (на този документ), в момента (това) не зависи от ЕК, а от Съвета, от държавите членки. Така че ЕК може да направи предложение, но все пак, за да функционира всичко това, държавите- членки трябва да се съгласят. Не можем само да следим този процес, той не зависи от нас. Ако има политическа воля сред държавите - членки, те трябва да приемат предложението, което ще дойде от ЕК за улесняване на процеса на присъединяване, или някаква нова методология, или, както се казва, „постепенна интеграция“. Т.е. интеграция, която би имала определени защитни механизми...Че не можете да използвате за всичко структурните фондове. Имаше идея държавите от Западните Балкани да нямат право на вето, имаше идея да нямаме еврокомисар. Така че, всичко това се слага на масата като идея, но все още няма никаква форма. Най-малко това зависи от нас, държавите-членки трябва да се съгласят за каквито и да било промени”, заяви Мицкоски в интервюто за MРT1.
2 Гоце
05:57 06.02.2026
4 Българин
Ние няма какво да ритаме срещу ръжена!
Коментиран от #10, #17, #25, #40
06:01 06.02.2026
7 Само да попитам!
Коментиран от #26, #27, #41
06:08 06.02.2026
9 Ха,ха
06:37 06.02.2026
10 Ама
До коментар #4 от "Българин":нека и ние да се изпъчиме !
06:40 06.02.2026
11 пламен
07:34 06.02.2026
12 Трол
07:53 06.02.2026
13 Северомакедонски ветър
Коментиран от #43
07:54 06.02.2026
14 Перо
07:56 06.02.2026
15 шо е северно маке, все е айно
07:57 06.02.2026
16 Перо
08:02 06.02.2026
18 X.о.м.о-Илинден
Всичко е договорено и трябва да се изпълнява. Това е положението.🧐🧐🧐
А ако Х.о.м.о Илинден направят център в България, то ние ще ги посрещнем както северномакедонците посрещат нашите центрове 😂😂😂 Така е честно.
И да забравят за безвизови влизания на техните шофьори. Ако искат да работят за европейски фирми-може, но няма да жертваме нашия бизнес за измислена държава 😂😂😂😂😂
Аз не съм съгласен 💪💪💪
Коментиран от #42
12:17 06.02.2026
19 Пловдив 1912
12:44 06.02.2026
20 Честен евроатлантик
13:30 06.02.2026
21 хомо елинден
13:36 06.02.2026
22 Василий
Коментиран от #44
13:49 06.02.2026
24 Факти
14:56 06.02.2026
25 Пепи
До коментар #4 от "Българин":В Москва, могат да решът че има марсиянци и марсиянска държава! И какво правим тогава?
14:58 06.02.2026
26 Делян Петров!
До коментар #7 от "Само да попитам!":Има десетина-петнайсе пияници дето се мислят за антични! И, да! Някой трябва да да им плаща пиенето! Но цяла общност?? Мицко пак е предозирал със сръбска шлюкавица! Но както и да е, човека просто не е запознат с Българската конституция!
15:03 06.02.2026
27 Няма!
До коментар #7 от "Само да попитам!":Така ги учат лобистите на Македония! Македонците плащат луди пари на лобисти в САЩ, също и в други страни. И всичко е на закона, формулиран от Борисов преди години "Една лъжа, повторена 100 пъти, става истина!" Те това е. Провеждат агресивна политика спрямо нас, а нашите правителства нищо не правят по въпроса!
15:12 06.02.2026
28 Долни.
15:18 06.02.2026
30 Всичко е ясно
15:38 06.02.2026
31 604
15:42 06.02.2026
32 Бърза СВО
16:01 06.02.2026
33 Герги
Коментиран от #37
16:01 06.02.2026
34 Архимандрисандрит Бибиян
16:09 06.02.2026
35 Алекс
16:22 06.02.2026
36 ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ
17:19 06.02.2026
37 Той
До коментар #33 от "Герги":Не българин,а сръбско-еврейско .айно.
18:01 06.02.2026
38 Абе Мицка
19:55 06.02.2026
43 Перо
До коментар #13 от "Северомакедонски ветър":Чугунените глави от ВМРО ДПМНЕ направили опит да внесат северномакедонски паспорти за “членовете” на ОМО. Ако има такива тъпаци за къде са с тоя пасош? Той не става за нищо и за никъде! Само луди хора могат да направят такава простотия!
22:14 06.02.2026
44 луно,
До коментар #22 от "Василий":луно, земльо македонска !
22:17 06.02.2026
45 На тоя му хлопа дъската
22:42 06.02.2026
46 Що не си Е.П.М
23:00 06.02.2026
47 да питам
Казус със северомация вече няма. ЕС не се натиска да приема тази объкана територийка. Просто трябва да продължим разговора с тях с идеята, че няма да има положително развитие, т.е. няма да има никакво развитие. Не и с тез политици начело.
23:05 06.02.2026
48 Анонимен
23:06 06.02.2026
49 няма защо
Ако имат нещо да ни казват западните съседи, да говорят от свое име, а не през пъпета си.
23:07 06.02.2026
50 Александър Северомакедонски
Коментиран от #52
23:08 06.02.2026
51 Розов пеньоар
23:10 06.02.2026
52 не могат
До коментар #50 от "Александър Северомакедонски":Няма други желаещи. Ни словенци, ни хървати, ни осненци нито даже черногорци. Сал макетата останаха най-верните подметки. Точно на тъпканите от сръбския ботуш.
Стокхолмски синдром плюс еничерски комплекс.
Но щом се харсват робът и господарят, да се вземат. Могат да си направят държавичка сърбомация. Ще биде най-великата чалга мация на земята.
23:12 06.02.2026
53 въпрос
00:41 07.02.2026
54 Мръсни помияри макета
Коментиран від #55
08:49 07.02.2026
55 Кан Кубрат
До коментар #54 от "Мръсни помияри макета":Н И К О Г А ! Защото няма смисъл да се тревожим! Кому е нужно да се трепим взаимно - българи срещу българи? И то само за една незначителна територия наречена "Северомакедония" ...
10:12 07.02.2026
56 Проблемът е техен
13:26 07.02.2026
