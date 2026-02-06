Широка обществена подкрепа за ядрената енергетика в Полша

Значително мнозинство от полските граждани подкрепят изграждането на атомна електроцентрала в близост до мястото, където живеят. Според проучване на агенция ASM, публикувано от ПАП, 79,9% от анкетираните одобряват подобен проект, докато 17,4% се обявяват против, предава News.bg.

Подкрепата за ядрената енергия се проявява и в по-широк план - 94% от участниците в допитването са убедени, че атомната електроцентрала ще засили енергийната сигурност на страната. Освен това 88% смятат, че ядрената енергия играе важна роля в борбата с климатичните промени.

Правителственият комисар по стратегическата енергийна инфраструктура Войчех Врочна подчерта, че от 2023 г. насам обществената подкрепа за строителството на атомна централа трайно надхвърля 90%, като същевременно броят на противниците постепенно намалява. Той представи резултатите от изследването и акцентира, че местното одобрение е ключов фактор, съпоставим по значение с осигуряването на финансиране и подписването на договори за реализация на проекта.

Проучването е проведено в периода от 24 ноември до 8 декември 2025 г. сред 2000 респонденти на възраст между 15 и 75 години.

В рамките на усилията си за намаляване на зависимостта от въглищата, Полша вече избра американската компания „Уестингхаус Електрик“ за изграждането на първата си атомна електроцентрала, която ще бъде разположена на балтийското крайбрежие. Съгласно действащата програма за развитие на ядрената енергетика от 2020 г., страната планира изграждането на две атомни електроцентрали с обща мощност между 6 и 9 гигавата.