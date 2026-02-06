Новини
Широка обществена подкрепа за ядрената енергетика в Полша

6 Февруари, 2026 07:22

Близо 80% от поляците приемат атомна централа край домовете си, а над 90% я свързват с по-висока енергийна сигурност

Значително мнозинство от полските граждани подкрепят изграждането на атомна електроцентрала в близост до мястото, където живеят. Според проучване на агенция ASM, публикувано от ПАП, 79,9% от анкетираните одобряват подобен проект, докато 17,4% се обявяват против, предава News.bg.

Подкрепата за ядрената енергия се проявява и в по-широк план - 94% от участниците в допитването са убедени, че атомната електроцентрала ще засили енергийната сигурност на страната. Освен това 88% смятат, че ядрената енергия играе важна роля в борбата с климатичните промени.

Правителственият комисар по стратегическата енергийна инфраструктура Войчех Врочна подчерта, че от 2023 г. насам обществената подкрепа за строителството на атомна централа трайно надхвърля 90%, като същевременно броят на противниците постепенно намалява. Той представи резултатите от изследването и акцентира, че местното одобрение е ключов фактор, съпоставим по значение с осигуряването на финансиране и подписването на договори за реализация на проекта.

Проучването е проведено в периода от 24 ноември до 8 декември 2025 г. сред 2000 респонденти на възраст между 15 и 75 години.

В рамките на усилията си за намаляване на зависимостта от въглищата, Полша вече избра американската компания „Уестингхаус Електрик“ за изграждането на първата си атомна електроцентрала, която ще бъде разположена на балтийското крайбрежие. Съгласно действащата програма за развитие на ядрената енергетика от 2020 г., страната планира изграждането на две атомни електроцентрали с обща мощност между 6 и 9 гигавата.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 що така

    16 1 Отговор
    зелената сделка на урсулите не върши ли работа.

    Коментиран от #5

    07:23 06.02.2026

  • 2 Канят Кунева

    13 2 Отговор
    да управлява проекта.

    Коментиран от #4

    07:36 06.02.2026

  • 3 Некой си

    16 1 Отговор
    Поляците искат АЕЦ и не искат еврозона.
    Поляците копейки ли са според вашите малоумни критерии, драги жълтопаветни джензита?

    07:51 06.02.2026

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Канят Кунева":

    Тя е подготвила голямата секира ! И казва само Йес !

    08:15 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 воденМАДАГАВУР

    4 0 Отговор
    Тя от Зелена се превърна в Жълто-Кафява. Толкова хора и политики се о.ПикаХа и нАака-ха , че.....

    08:19 06.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Сериозно начинание. 15 000 мегавата. Интересно как ще ги балансират.

    08:20 06.02.2026

  • 9 ПЪГУОШ

    8 0 Отговор
    Пък ний с бясна страст си затворихме работещи реактори. А една Тиква с просташки кеф каза , че новия проект Белене бил ГьОЛ !

    08:21 06.02.2026

  • 10 Пийпинг ТОМ

    5 0 Отговор
    По-добре е да имаш , отколкото да нямаш !

    08:21 06.02.2026

  • 11 Какво

    3 0 Отговор
    Какво се оказва ,в реалният живот.Че поляка е много по умен, като нация в пъти от Ганчо- изуй гащи.Със щатите са на ти.Без значение,кой е в бялата къща.С Отанчо - на ти,но до определени граници,и винаги в техен интерес - получиха милиарди за превъоръжаване.С Европа- на ти,но само в техен интерес.Селско стопанство - не пипайте нашите! Транспорт - не пипайте! Еврозона- ние ще решим,кога и дали да влизаме.Ние закрихме готов проект" АЕЦБелене,с готова площадка,платени реактори, и Ганчо- изуй гащи ,мълчи.Там народа подкрепя изцяло нова АЕЦ. С воюващия комшия- на ти,но да не му бърка в джоба.Директно спряха безплатната " почивка" за над 1 милион бежанци от Незалежная - тук си,но ще работиш,за се издържаш.Ганчо- изуй гащи им гласува още миналата година издръжка до края на 2027 г.За 78 хиляди души. А и шляхтата и ние сме в един съюз.Затова със сигурност,в близкото бъдеще,те ще изпреварят по икономически показатели Германия,а нас ще изпревари Албанеца.

    09:32 06.02.2026

