Детската смъртност в Румъния тревожно нараства

Детската смъртност в Румъния се е повишила през 2024 г. до 6,6 смъртни случая на 1000 живородени деца, което е най-високото ниво за последното десетилетие, показват данни на Националния институт по статистика, цитирани от телевизия Диджи 24, предава БТА.

Разликите между различните окръзи са значителни. Най-висока детска смъртност е регистрирана в окръг Муреш в Северна Румъния - 13 случая на 1000 новородени, почти четири пъти повече от Букурещ, където показателят е 3,3 на 1000. Високи нива са отчетени и в окръзите Яломица (Югоизточна Румъния) и Сучава (Северна Румъния) - съответно 12,7 и 10,7 смъртни случая на 1000 живородени.

Данните показват, че Румъния остава сред страните с най-висока детска смъртност в ЕС, при средно равнище за съюза от 3,3 на 1000 живородени.

Организацията „Спасете децата Румъния“ алармира, че животът на недоносените новородени или тези с комплексни патологии зависи от наличието на модерно оборудване в родилните отделения и неонаталните клиники, както и от бързия достъп до медицински услуги.

През 2026 г. 35 медицински заведения са поискали спешна помощ за оборудване с модерна апаратура, като общата стойност на инвестицията се изчислява на 3 милиона евро. За сравнение, през 2025 г. организацията завърши обширни ремонтни работи в три жизненоважни отделения на родилен дом „Полизу“ в Букурещ с обща инвестиция от 3,6 милиона евро, припомня телевизията.