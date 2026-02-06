Новини
Детската смъртност в Румъния тревожно нараства

Детската смъртност в Румъния тревожно нараства

6 Февруари, 2026 09:20 755 5

  • румъния-
  • детска смъртност

Смъртността сред новородените достига 6,6 на 1000 живородени, с големи регионални различия и нужда от модерна медицинска апаратура

Детската смъртност в Румъния тревожно нараства - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Детската смъртност в Румъния се е повишила през 2024 г. до 6,6 смъртни случая на 1000 живородени деца, което е най-високото ниво за последното десетилетие, показват данни на Националния институт по статистика, цитирани от телевизия Диджи 24, предава БТА.

Разликите между различните окръзи са значителни. Най-висока детска смъртност е регистрирана в окръг Муреш в Северна Румъния - 13 случая на 1000 новородени, почти четири пъти повече от Букурещ, където показателят е 3,3 на 1000. Високи нива са отчетени и в окръзите Яломица (Югоизточна Румъния) и Сучава (Северна Румъния) - съответно 12,7 и 10,7 смъртни случая на 1000 живородени.

Данните показват, че Румъния остава сред страните с най-висока детска смъртност в ЕС, при средно равнище за съюза от 3,3 на 1000 живородени.

Организацията „Спасете децата Румъния“ алармира, че животът на недоносените новородени или тези с комплексни патологии зависи от наличието на модерно оборудване в родилните отделения и неонаталните клиники, както и от бързия достъп до медицински услуги.

През 2026 г. 35 медицински заведения са поискали спешна помощ за оборудване с модерна апаратура, като общата стойност на инвестицията се изчислява на 3 милиона евро. За сравнение, през 2025 г. организацията завърши обширни ремонтни работи в три жизненоважни отделения на родилен дом „Полизу“ в Букурещ с обща инвестиция от 3,6 милиона евро, припомня телевизията.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лекар

    4 1 Отговор
    Много набодени деца има

    Коментиран от #2

    09:25 06.02.2026

  • 2 белия ангел

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лекар":

    Тричане чака мафията в бяло навсякъде по Земята.

    09:26 06.02.2026

  • 3 Родител

    6 0 Отговор
    Трябваше при тези новини Урсула и Кая да ся нонстоп в родителното за спасяване на детски живот. С милиарди за кувъози.
    Я те да връзват капачки за шишето.
    И хвърлят милиарда у златния кен.еф.

    09:30 06.02.2026

  • 4 кой му дреме

    1 4 Отговор
    без туй като вземат книжканщяха да изпотрепят себе си и някое българско семейство на път към морето

    09:31 06.02.2026

  • 5 14 годишни майки

    1 0 Отговор
    С непълнолетни майки какво друго да се очаква

    12:05 06.02.2026

