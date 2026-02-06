Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Името на бивш френски министър се появи в досиетата „Епстийн“

Името на бивш френски министър се появи в досиетата „Епстийн“

6 Февруари, 2026 13:01 1 123 14

  • джефри епстийн-
  • франция-
  • жак ланг

Американски досиета поставят под въпрос твърденията на бившия френски министър за характера на контактите му с финансиста

Името на бивш френски министър се появи в досиетата „Епстийн“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Натискът върху бившия френски министър на културата Жак Ланг да подаде оставка като президент на Института на арабския свят нараства заради контактите му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Френското външно министерство е привикало Ланг на среща, за да обсъди случая.

По-рано тази седмица Ланг заяви, че не е знаел за осъждането на Епстийн през 2008 г., когато двамата са се срещнали около 2012 г. Той описа финансиста като познат, проявяващ интерес към изкуството и киното, с когото го е запознал американският режисьор Уди Алън.

86-годишният Ланг, който оглавява Института на арабския свят от 2013 г., не е обвинен в неправомерни действия. В сряда той подчерта, че Епстийн не му е бил приятел и че знае малко за него, като го определи като „страстен почитател на изкуството, културата и киното“.

Публикувани миналата седмица документи от Министерството на правосъдието на САЩ обаче повдигат въпроси относно характера на отношенията между двамата. Досиетата показват, че Ланг и Епстийн са поддържали периодична кореспонденция от 2012 г. до смъртта на финансиста чрез самоубийство в затвора през 2019 г.

В имейл от 7 април 2017 г., изпратен близо десетилетие след осъждането на Епстийн за склоняване към проституция на непълнолетно момиче, Ланг му благодари за „прекрасно прекараното време“ предния ден. „Вашето приятелство и вашата изключителна щедрост наистина ни трогнаха“, пише той.

Източник, близък до президента Еманюел Макрон, съобщи, че президентството и кабинетът на премиера са поискали от ресорните министри да се свържат с Ланг и да го насърчат да „помисли за институцията“. Министерството на външните работи потвърди, че го е поканило на среща в неделя.

Институтът на арабския свят е културна и изследователска институция, разположена в Париж на брега на река Сена, чиято цел е да насърчава разбирането на арабския свят.

Името на Ланг се споменава над 600 пъти в т.нар. досиета „Епстийн“. Въпреки това той настоява, че няма от какво да се притеснява. „Не се страхувам от нищо и съм напълно чист“, заяви той.

Разкритията отново насочиха вниманието към мрежата от глобални контакти на Епстийн с публични личности, сред които британецът Андрю Маунтбатън-Уиндзор - по-малкият брат на крал Чарлз, както и Питър Манделсън - бивш посланик на Обединеното кралство в САЩ.

В понеделник дъщерята на Жак Ланг - Каролайн, подаде оставка като ръководител на френския съюз на независимите продуценти, след като станаха публични нейните връзки с Епстийн. И бащата, и дъщерята отричат да са извършили неправомерни действия. Каролайн Ланг заяви, че е разбрала за осъждането на Епстийн от 2008 г. едва през 2014 г., след като самият той ѝ предложил да го потърси в интернет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    13 0 Отговор
    А Боко, шишо и ппдб, кога ще ги викат в прокуратурата???
    Забравихте ли премеждията на "културния" министър?! Сагата бе точно като от "Епщайн"!

    Подхващате ги всички евроатлантици и ги тикате в кауша заради антибългарските политики, които приеха и прокараха!!!

    13:04 06.02.2026

  • 2 беги беги

    3 1 Отговор
    Ко, нееее 😅

    13:05 06.02.2026

  • 3 Хм.....

    7 0 Отговор
    Започвам да мисля, че на един важен президент, жена му само аз не съм я мабал?!

    13:06 06.02.2026

  • 4 Този Епстийн

    9 0 Отговор
    направо е владеел света :)

    13:07 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Извратен елит

    10 0 Отговор
    Че то целият "елит" на Запада се оказа че са били там на партита...Дори Бил и Хилъри Клинтън са посещавали оргиите на острова...И после не се чудете защо унищожават нашите традиции и ценности....

    13:25 06.02.2026

  • 7 страх ме е да отворя компотЕпстайн

    4 2 Отговор
    Човекът е умрял преди 7 години, а тия като бесни кучета. Ми ИЗРОВЕТЕ ГО И ГО СЛОЖЕТЕ В ЗАТВОРА ДОЖИВОТ, какво да ви кажа?! Бааааси ненормалниците.

    13:39 06.02.2026

  • 8 Сесил

    3 0 Отговор
    А някой тенесист и любител на непълнолетни момиченца от село Банкя няма ли да изскочи от тия файлове?

    Коментиран от #10

    13:40 06.02.2026

  • 9 Ставате банални

    4 2 Отговор
    Явно е, че с малки изключения, целият запвденен, арабски, щатски и кой ли не още е опитал от таратора на Епщеейн.
    Всички венерически болести идват от природните извращения!

    13:46 06.02.2026

  • 10 Няма.

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сесил":

    Защото той и гнусната зурла, освен да клатят тия дами от Околовръсното с бекини и без бекини, няма как да ги поканят при елитите на извратените !
    Много пари ще трябва да се изръсят, а току що ги събраха по някой безплатен милиярд от секс услугите на мургавите им сестрици.

    13:51 06.02.2026

  • 11 Не знам друго

    2 0 Отговор
    Но ако публикуваните фотоси в определен сайт,са истина,не мога да повярвам,че човешката деградация е достигнала до такива чудовищни извращения.Човешки останки,без крайници,въртени на шиш,дори потръпвам от ужас само като пиша.Малки дечица,...спирам! Това не са хора,а чудовища,който трябва да бъдат затворени в стоманени клетки,без светлина,храна,докато умират бавно.

    Коментиран от #12

    13:56 06.02.2026

  • 12 ТОВА СА ТЕЗИ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не знам друго":

    Които ни излъгаха да си разрушим държавата
    Които ни излъгаха да си разрушим семействата
    Които ни излъгаха, че не ни превъзхождат морално
    А са педофили, канибали и убийци - истински англосаксонци.

    Коментиран от #14

    14:03 06.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТОВА СА ТЕЗИ":

    Значи други били виновни!

    17:59 06.02.2026

