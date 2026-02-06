Името на бивш френски министър се появи в досиетата „Епстийн“

Натискът върху бившия френски министър на културата Жак Ланг да подаде оставка като президент на Института на арабския свят нараства заради контактите му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Френското външно министерство е привикало Ланг на среща, за да обсъди случая.
По-рано тази седмица Ланг заяви, че не е знаел за осъждането на Епстийн през 2008 г., когато двамата са се срещнали около 2012 г. Той описа финансиста като познат, проявяващ интерес към изкуството и киното, с когото го е запознал американският режисьор Уди Алън.
86-годишният Ланг, който оглавява Института на арабския свят от 2013 г., не е обвинен в неправомерни действия. В сряда той подчерта, че Епстийн не му е бил приятел и че знае малко за него, като го определи като „страстен почитател на изкуството, културата и киното“.
Публикувани миналата седмица документи от Министерството на правосъдието на САЩ обаче повдигат въпроси относно характера на отношенията между двамата. Досиетата показват, че Ланг и Епстийн са поддържали периодична кореспонденция от 2012 г. до смъртта на финансиста чрез самоубийство в затвора през 2019 г.
В имейл от 7 април 2017 г., изпратен близо десетилетие след осъждането на Епстийн за склоняване към проституция на непълнолетно момиче, Ланг му благодари за „прекрасно прекараното време“ предния ден. „Вашето приятелство и вашата изключителна щедрост наистина ни трогнаха“, пише той.
Източник, близък до президента Еманюел Макрон, съобщи, че президентството и кабинетът на премиера са поискали от ресорните министри да се свържат с Ланг и да го насърчат да „помисли за институцията“. Министерството на външните работи потвърди, че го е поканило на среща в неделя.
Институтът на арабския свят е културна и изследователска институция, разположена в Париж на брега на река Сена, чиято цел е да насърчава разбирането на арабския свят.
Името на Ланг се споменава над 600 пъти в т.нар. досиета „Епстийн“. Въпреки това той настоява, че няма от какво да се притеснява. „Не се страхувам от нищо и съм напълно чист“, заяви той.
Разкритията отново насочиха вниманието към мрежата от глобални контакти на Епстийн с публични личности, сред които британецът Андрю Маунтбатън-Уиндзор - по-малкият брат на крал Чарлз, както и Питър Манделсън - бивш посланик на Обединеното кралство в САЩ.
В понеделник дъщерята на Жак Ланг - Каролайн, подаде оставка като ръководител на френския съюз на независимите продуценти, след като станаха публични нейните връзки с Епстийн. И бащата, и дъщерята отричат да са извършили неправомерни действия. Каролайн Ланг заяви, че е разбрала за осъждането на Епстийн от 2008 г. едва през 2014 г., след като самият той ѝ предложил да го потърси в интернет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
Забравихте ли премеждията на "културния" министър?! Сагата бе точно като от "Епщайн"!
Подхващате ги всички евроатлантици и ги тикате в кауша заради антибългарските политики, които приеха и прокараха!!!
13:04 06.02.2026
2 беги беги
13:05 06.02.2026
3 Хм.....
13:06 06.02.2026
4 Този Епстийн
13:07 06.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Извратен елит
13:25 06.02.2026
7 страх ме е да отворя компотЕпстайн
13:39 06.02.2026
8 Сесил
Коментиран от #10
13:40 06.02.2026
9 Ставате банални
Всички венерически болести идват от природните извращения!
13:46 06.02.2026
10 Няма.
До коментар #8 от "Сесил":Защото той и гнусната зурла, освен да клатят тия дами от Околовръсното с бекини и без бекини, няма как да ги поканят при елитите на извратените !
Много пари ще трябва да се изръсят, а току що ги събраха по някой безплатен милиярд от секс услугите на мургавите им сестрици.
13:51 06.02.2026
11 Не знам друго
Коментиран от #12
13:56 06.02.2026
12 ТОВА СА ТЕЗИ
До коментар #11 от "Не знам друго":Които ни излъгаха да си разрушим държавата
Които ни излъгаха да си разрушим семействата
Които ни излъгаха, че не ни превъзхождат морално
А са педофили, канибали и убийци - истински англосаксонци.
Коментиран от #14
14:03 06.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
До коментар #12 от "ТОВА СА ТЕЗИ":Значи други били виновни!
17:59 06.02.2026