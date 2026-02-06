Името на бивш френски министър се появи в досиетата „Епстийн“

Натискът върху бившия френски министър на културата Жак Ланг да подаде оставка като президент на Института на арабския свят нараства заради контактите му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Френското външно министерство е привикало Ланг на среща, за да обсъди случая.

По-рано тази седмица Ланг заяви, че не е знаел за осъждането на Епстийн през 2008 г., когато двамата са се срещнали около 2012 г. Той описа финансиста като познат, проявяващ интерес към изкуството и киното, с когото го е запознал американският режисьор Уди Алън.

86-годишният Ланг, който оглавява Института на арабския свят от 2013 г., не е обвинен в неправомерни действия. В сряда той подчерта, че Епстийн не му е бил приятел и че знае малко за него, като го определи като „страстен почитател на изкуството, културата и киното“.

Публикувани миналата седмица документи от Министерството на правосъдието на САЩ обаче повдигат въпроси относно характера на отношенията между двамата. Досиетата показват, че Ланг и Епстийн са поддържали периодична кореспонденция от 2012 г. до смъртта на финансиста чрез самоубийство в затвора през 2019 г.

В имейл от 7 април 2017 г., изпратен близо десетилетие след осъждането на Епстийн за склоняване към проституция на непълнолетно момиче, Ланг му благодари за „прекрасно прекараното време“ предния ден. „Вашето приятелство и вашата изключителна щедрост наистина ни трогнаха“, пише той.

Източник, близък до президента Еманюел Макрон, съобщи, че президентството и кабинетът на премиера са поискали от ресорните министри да се свържат с Ланг и да го насърчат да „помисли за институцията“. Министерството на външните работи потвърди, че го е поканило на среща в неделя.

Институтът на арабския свят е културна и изследователска институция, разположена в Париж на брега на река Сена, чиято цел е да насърчава разбирането на арабския свят.

Името на Ланг се споменава над 600 пъти в т.нар. досиета „Епстийн“. Въпреки това той настоява, че няма от какво да се притеснява. „Не се страхувам от нищо и съм напълно чист“, заяви той.

Разкритията отново насочиха вниманието към мрежата от глобални контакти на Епстийн с публични личности, сред които британецът Андрю Маунтбатън-Уиндзор - по-малкият брат на крал Чарлз, както и Питър Манделсън - бивш посланик на Обединеното кралство в САЩ.

В понеделник дъщерята на Жак Ланг - Каролайн, подаде оставка като ръководител на френския съюз на независимите продуценти, след като станаха публични нейните връзки с Епстийн. И бащата, и дъщерята отричат да са извършили неправомерни действия. Каролайн Ланг заяви, че е разбрала за осъждането на Епстийн от 2008 г. едва през 2014 г., след като самият той ѝ предложил да го потърси в интернет.