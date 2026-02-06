Новини
Свят »
Украйна »
Експлозия на автомобил в Одеса е квалифицирана като терористичен акт
  Тема: Украйна

Експлозия на автомобил в Одеса е квалифицирана като терористичен акт

6 Февруари, 2026 13:58 1 839 49

  • експлозия-
  • одеса-
  • терористичен акт-
  • украйна-
  • автомобил

21-годишен военнослужещ загина при дистанционно активирано взривно устройство в Киевски район

Експлозия на автомобил в Одеса е квалифицирана като терористичен акт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Регионалните служби за сигурност в Одеска област определиха експлозията на автомобил в Киевски район на Одеса като терористичен акт, съобщават от пресслужбата на ведомството във Фейсбук, предава БТА.

По случая вече е образувано наказателно дело, а досъдебното разследване продължава по член 258 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до терористични актове.

"По предварителни данни от разследването инцидентът е станал днес около 5:00 часа сутринта, близо до жилищна сграда на улица „Академик Корольов“. Шофьорът на автомобила е загинал. Службата за сигурност, заедно с Националната полиция, провежда комплексни мерки за изясняване на всички обстоятелства и установяване на участниците в извършването на акта", уточняват от ведомството.

Според информацията на одеския информационен сайт "Думская", загиналият е 21-годишен военнослужещ, а за взрива е използвано дистанционно активирано взривно устройство.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подправения кантар

    40 5 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #18, #25

    14:00 06.02.2026

  • 2 Подправения кантар

    34 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #13

    14:00 06.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    24 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #20

    14:01 06.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    32 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:01 06.02.2026

  • 5 Трябва

    29 2 Отговор
    не експлозия на автомобил а Орешник !

    14:01 06.02.2026

  • 6 Сър Артър Харис

    37 4 Отговор
    Пристанищата на Одеса трябва да бъдат унищожени с ядрено оръжие, за да не могат бандеровците да продават украинското жито и да получават оръжия и муниции.

    14:03 06.02.2026

  • 7 Димитър Георгиев

    26 1 Отговор
    Голяма работа ,къде е драмата ,хохохол повече ,хохохол по малко ,все тая ?

    14:06 06.02.2026

  • 8 Някой

    37 3 Отговор
    Въпрос на време бе да се отговори на тероризма с терор. Това, което укрите правят в Русия, вче че се върна при тях.

    Коментиран от #11, #29

    14:06 06.02.2026

  • 9 НЯМА ДА ИМА МИР

    33 3 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    14:06 06.02.2026

  • 10 Сър Артър Харис

    23 3 Отговор
    Орешник не бива да се използва без ядрено оръжие. Балистичните ракети Искандер, хиперзвуковите Кинжал, крилатите Калибър трябва да бъдат със спец заряди от 50000 тона тротилов еквивалент. Кинжал е прекалено мощен с ядрени заряди за употреба в Украйна. С малки атомни заряди, но РЕДОВНО, КАТО В ТОТОТО.

    14:10 06.02.2026

  • 11 Това е за

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    руския генерал. Да не реват бандарлаците.

    14:10 06.02.2026

  • 12 Сър Артър Харис

    23 4 Отговор
    Докога Владимир Владимирович ще се залъгва, че украинците са братя на руснаците и се нуждаят от освобождение? Те са враг, а врагът се убива иначе ще убие тебе. Украинските градове трябва да бъдат унищожени с ядрено оръжие. Украинската работническата класа и мобилизационен потенциал избити и осакатени. Украйна да бъде превърната в радиоактивна пустиня с блуждаещи облъчени и умиращи бандеровци.
    Одеса е изключение, защото е руски град и там живеят половин милион българи😜. Но пристанищата трябва да бъдат унищожени.

    14:16 06.02.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    5 26 Отговор

    До коментар #2 от "Подправения кантар":

    Та тя Русия в момента е фашистка държава!!!
    Освен да стане гражданска война, като през 1917 година, защото революцията на т.н. комунисти
    се превърна днес в Крепостна Държава на Диктатор с една група Олигарси!!

    Коментиран от #15, #16, #44

    14:21 06.02.2026

  • 14 Учуден

    20 1 Отговор
    "загиналият е 21-годишен военнослужещ"

    Военнослужещ или от ТЦК е защото ако е военнослужещ защо не е на фронта. А пък от ТЦК вече четирима си заминаха и двама са в болница.

    14:23 06.02.2026

  • 15 МНЗ предупреждава

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Повтарянето на лъжливи опорки води до оглупяване

    Коментиран от #48

    14:25 06.02.2026

  • 16 Антитрол

    26 2 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    "Та тя Русия в момента е фашистка държава!!!"

    Да бе пък Украйна изобщо не е фашистка държава - нищо че има паради с пречупени кръстове и вдигнати ръце за хитлеристки поздрав.

    14:27 06.02.2026

  • 17 татунчо 🍌

    16 1 Отговор
    Око - за око , зъб- за зъб....

    Коментиран от #19, #21

    14:27 06.02.2026

  • 18 Тома

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "Подправения кантар":

    Този момък е от ТЦК които ловят хора по улиците за фронта.Така че украинците са му пуснали и на него призовка

    Коментиран от #23, #24

    14:28 06.02.2026

  • 19 Запознат

    23 1 Отговор

    До коментар #17 от "татунчо 🍌":

    Не, предполагам че това е синчето на някой бандера уредил го към ТЦК за да не го мобилизират на фронта а той е проявил усърдие в лова на хора и сега му го връщат самите украинци приятели и роднини на заловените и пратени насила на фронта.

    Коментиран от #22

    14:31 06.02.2026

  • 20 Ха-ха

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #26

    14:31 06.02.2026

  • 21 минувачът 🌟

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "татунчо 🍌":

    Не , че нещо , ама трябваше Медведев да е на мястото на Путин . Отдавна щяхме да сме забравили за СВО-то и тям подобните щуротии с урките .

    14:32 06.02.2026

  • 22 татунчо 🍌

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    От урките всичко може да се очаква ! От тях освен бандюхи - друго нищо не става ...

    14:34 06.02.2026

  • 23 Запознат

    21 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    И аз така мисля - на 21 години няма как да е някой важен генерал или пък да е служил в армията и да се е върнал. Явно е от ловците на пушечно месо за фронта и си го е получил.

    14:34 06.02.2026

  • 24 ТАКА Е!

    20 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    На Украинците им писна да ги натикват насила в бусовете-с ритници и юмруци ,с белезниците и като добитък-право на фронта...!
    Това е отмъщение към служител на ТЦК...!

    14:34 06.02.2026

  • 25 Механик

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Подправения кантар":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #27, #31, #32, #47

    14:34 06.02.2026

  • 26 Учуден

    20 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    "тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските"

    На теб от посолството ли ти казаха че били 7 пъти повече или ти ходи да ги броиш.

    Как пък не родиха мозъчетата ви нещо или казваш там е мисия невъзможна.

    14:36 06.02.2026

  • 27 Но ти

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    не повярва. На лъжи кой вярва

    14:36 06.02.2026

  • 28 Иван

    7 0 Отговор
    Като "терористичен акт".

    14:36 06.02.2026

  • 29 Факт е

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Ако този военен е от тези , които ловят хората по улиците и ги пращат на фронта, то тази проява набира силата, защото това не е единичен случай

    Коментиран от #33

    14:37 06.02.2026

  • 30 Като Содом и Гомор!

    12 0 Отговор
    Украинските содомити и педофили трябва да бъдат изгорени с божествен атомен огън!

    14:37 06.02.2026

  • 31 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че съм имал нещо в главата пък то нищо.

    14:37 06.02.2026

  • 32 овч, 🐑

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Теб за всичко могат да те излъжат , като си плит.....коумен , кой ти е виновен ?!

    14:39 06.02.2026

  • 33 Запознат

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факт е":

    Те от ТЦК не са военни нищо че ходят облечени във военни униформи - тяхната работа по закон е просто да разнасят призовки но при хунтата нищо не е по закон и те ловят хора по улиците и ги натикват като добитък в бусовете и изчезват безследно.

    Смятай колко зеления е закъсал за жива сила че тези от ТЦК наброявали 47 000 - толкова разносвачи на призовки никъде го няма - това са точно ловци на пушечно месо. И само в Одеса има 4 убити от тях и двама в болницата - този е петия.

    Коментиран от #35, #45

    14:43 06.02.2026

  • 34 Иван

    9 1 Отговор
    Полковник на 21 години.

    14:43 06.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иван

    5 1 Отговор
    Израел, Германия, Англия, САЩ, Франция, Холандия, Швеция, ще участват в разследването.

    Коментиран от #39

    14:45 06.02.2026

  • 37 Иван

    11 2 Отговор
    Колко са българите в Одеса?

    14:47 06.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тагарев!

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Иван":

    Обиден съм!
    А мен...къде за развийте...😠😮‍💨🙄😨😓🤭?!

    Коментиран от #40, #43

    14:48 06.02.2026

  • 40 Поправка !

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тагарев!":

    ,,забравихте"

    14:48 06.02.2026

  • 41 Содом и Гомор

    8 1 Отговор
    И Господ изля върху Содом и Гомор атомен жупел и огън от небето и съсипа онези градове и цялата равнина, и всичките жители на градовете, и всичко, което растяше по земята. А жената на Лот погледна назад и се превърна в солен стълб. И Авраам стана рано сутринта на мястото, където стоеше пред Господа, и погледна към Содом и Гомор и към цялата равнина, и видя, и ето, дим се издигаше от земята, като дим от пещ.

    14:49 06.02.2026

  • 42 Запознат

    11 1 Отговор

    До коментар #35 от "татунчо 🍌":

    Ами те почнаха да ги трепят и се усилва ама те ходят въоръжени нищо че нямат право да носят оръжие и минимум по 6 човека. Един такъв заловен взриви граната в местния ТЦК и уби и себе си и още един от ТЦК и рани трима други. Смятай с какво желание ходят на фронта да умират за интересите на господарите на киевската хунта.

    Все повече "терористични актове" ще има

    14:55 06.02.2026

  • 43 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тагарев!":

    Тагарев ще участва в преброяването на ядрените оръжия на Китай и Израел.

    14:59 06.02.2026

  • 44 Врачката от кЪспичан

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Тая пак сЪ чеши дет не я сърби ???!

    Използването на помпозни никове
    НЕ принажда интелект

    16:24 06.02.2026

  • 45 Това е безспорен

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Запознат":

    Факт

    16:27 06.02.2026

  • 46 Екатерина

    6 0 Отговор
    Одеса е исконен руски град !!!

    16:28 06.02.2026

  • 47 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Я се разкарай ма ефтина .урво !!!

    НЕ СИ Механик-а !!!
    Нямаш инъф пипе за да си.!!!

    16:34 06.02.2026

  • 48 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "МНЗ предупреждава":

    То я ясно, че сте оглупели тези, които вярвате на Русия!

    Коментиран от #49

    17:34 06.02.2026

  • 49 А на кой да вярваме?!

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Путин":

    На Зеленски ли?!
    Дето каза,пред медиите,че ще си пие лятото,кафето в Крим...!
    Само,че не каза...кое лято...!

    18:01 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания