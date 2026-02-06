Експлозия на автомобил в Одеса е квалифицирана като терористичен акт

Регионалните служби за сигурност в Одеска област определиха експлозията на автомобил в Киевски район на Одеса като терористичен акт, съобщават от пресслужбата на ведомството във Фейсбук, предава БТА.

По случая вече е образувано наказателно дело, а досъдебното разследване продължава по член 258 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до терористични актове.

"По предварителни данни от разследването инцидентът е станал днес около 5:00 часа сутринта, близо до жилищна сграда на улица „Академик Корольов“. Шофьорът на автомобила е загинал. Службата за сигурност, заедно с Националната полиция, провежда комплексни мерки за изясняване на всички обстоятелства и установяване на участниците в извършването на акта", уточняват от ведомството.

Според информацията на одеския информационен сайт "Думская", загиналият е 21-годишен военнослужещ, а за взрива е използвано дистанционно активирано взривно устройство.