Експлозия на автомобил в Одеса е квалифицирана като терористичен акт

Регионалните служби за сигурност в Одеска област определиха експлозията на автомобил в Киевски район на Одеса като терористичен акт, съобщават от пресслужбата на ведомството във Фейсбук, предава БТА.
По случая вече е образувано наказателно дело, а досъдебното разследване продължава по член 258 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до терористични актове.
"По предварителни данни от разследването инцидентът е станал днес около 5:00 часа сутринта, близо до жилищна сграда на улица „Академик Корольов“. Шофьорът на автомобила е загинал. Службата за сигурност, заедно с Националната полиция, провежда комплексни мерки за изясняване на всички обстоятелства и установяване на участниците в извършването на акта", уточняват от ведомството.
Според информацията на одеския информационен сайт "Думская", загиналият е 21-годишен военнослужещ, а за взрива е използвано дистанционно активирано взривно устройство.
