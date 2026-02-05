Новини
Свят »
Унгария »
Унгария забрани на трима украински военни да влизат в страната
  Тема: Украйна

Унгария забрани на трима украински военни да влизат в страната

5 Февруари, 2026 17:20 1 377 14

  • унгария-
  • украйна-
  • русия-
  • виктор орбан-
  • гергей гуяш

Ръководителят на кабинета на унгарския премиер постави под въпрос дали на Украйна трябва да бъде позволено да се присъедини към ЕС

Унгария забрани на трима украински военни да влизат в страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарското правителство забрани на трима украински военни лидери да влизат в страната, съобщи днес ръководителят на кабинета на министър-председателя Гергей Гуяш, цитират от агенция МТИ, предаде БТА.

Гуяш каза, че правителството е "научило с болка и тъга, че принудителната мобилизация продължава в Закарпатска област". Кабинетът в Будапеща призова украинските власти да зачитат основните човешки права.

Още новини от Украйна

Миналата година наш сънародник загина в резултат на принудителна мобилизация, каза Гуяш и добави, че този път жертва е станал унгарски гражданин със сърдечно заболяване, който многократно е бил обявяван за негоден за военна служба от украинските власти.

Това е неприемливо дори в страна, която е обект на нападение и е във война, допълни Гуяш, като посочи, че унгарското правителство е "особено чувствително" към нарушаването на правата на унгарците в Закарпатието.

Затова правителството е решило да наложи забраната на трима военни лидери, отговорни за принудителната мобилизация. Това, което се е случило, е в противоречие с европейските норми, поради което правителството нареди да им бъде забранено да влизат в Шенгенската зона, обясни той.

Ръководителят на кабинета на унгарския премиер постави под въпрос дали на Украйна трябва да бъде позволено да се присъедини към ЕС през 2027 г., както и дали ЕС трябва да предостави на Киев финансова помощ.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемерни 60клуци

    21 8 Отговор
    В ЕС, старателно подготвят закон, с който ще се приемат решения с мнозинство, а не както досега, всяка държава,трябва да е съгласна. Това означава, че пълноправна членка на ЕС, няма да има пълно право.Парадокс на лицемерните 60клуци.

    Коментиран от #12, #13, #14

    17:26 05.02.2026

  • 2 az СВО Победа 80

    28 7 Отговор
    Разликата между Унгария и България:

    Унгария ще получи Закарпатска област, а София ще изплащаме репарации на Москва....

    17:29 05.02.2026

  • 3 ха-ха

    6 8 Отговор
    какво е тов руско розово пони Гергей

    17:31 05.02.2026

  • 4 1944

    5 10 Отговор
    още два месеца власт им останаха

    17:33 05.02.2026

  • 5 Поета

    17 7 Отговор
    Укрите в окопа а не да миткат из Европа !

    17:38 05.02.2026

  • 6 закърпатските унгарци

    6 9 Отговор
    са като нашите волжки болгари.Смугли,опушени и малко ококорени.

    17:42 05.02.2026

  • 7 Мадяр

    3 7 Отговор
    Унгарецът генерял Роберт Бровди - Мадяр е най-големият изтребител на руснаци в редиците на ВСУ. Ако реши да иде в Унгария, нищо не може да го спре.

    Коментиран от #10

    18:06 05.02.2026

  • 8 Тоз орбан иска да изкара от ЕУ

    3 9 Отговор
    Унгария и да зароби и загроби бедният си народ

    Коментиран от #11

    18:09 05.02.2026

  • 9 Унгарците

    8 3 Отговор
    Са Мъдри.!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    18:31 05.02.2026

  • 10 Мурка

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мадяр":

    МАНИ СНАРЯДА---БРЪЖЕ У ФРАНЦИЯ

    18:39 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Международно право

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лицемерни 60клуци":

    Всяка нация има право на глас.

    18:56 05.02.2026

  • 13 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лицемерни 60клуци":

    Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!

    23:24 05.02.2026

  • 14 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лицемерни 60клуци":

    Крайно време е отново братски руски ботуш да марширува по улиците на Будапеща както през 1956 г.

    11:06 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания