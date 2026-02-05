Унгария забрани на трима украински военни да влизат в страната

Унгарското правителство забрани на трима украински военни лидери да влизат в страната, съобщи днес ръководителят на кабинета на министър-председателя Гергей Гуяш, цитират от агенция МТИ, предаде БТА.
Гуяш каза, че правителството е "научило с болка и тъга, че принудителната мобилизация продължава в Закарпатска област". Кабинетът в Будапеща призова украинските власти да зачитат основните човешки права.
Миналата година наш сънародник загина в резултат на принудителна мобилизация, каза Гуяш и добави, че този път жертва е станал унгарски гражданин със сърдечно заболяване, който многократно е бил обявяван за негоден за военна служба от украинските власти.
Това е неприемливо дори в страна, която е обект на нападение и е във война, допълни Гуяш, като посочи, че унгарското правителство е "особено чувствително" към нарушаването на правата на унгарците в Закарпатието.
Затова правителството е решило да наложи забраната на трима военни лидери, отговорни за принудителната мобилизация. Това, което се е случило, е в противоречие с европейските норми, поради което правителството нареди да им бъде забранено да влизат в Шенгенската зона, обясни той.
Ръководителят на кабинета на унгарския премиер постави под въпрос дали на Украйна трябва да бъде позволено да се присъедини към ЕС през 2027 г., както и дали ЕС трябва да предостави на Киев финансова помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #12, #13, #14
17:26 05.02.2026
2 az СВО Победа 80
Унгария ще получи Закарпатска област, а София ще изплащаме репарации на Москва....
17:29 05.02.2026
3 ха-ха
17:31 05.02.2026
4 1944
17:33 05.02.2026
5 Поета
17:38 05.02.2026
6 закърпатските унгарци
17:42 05.02.2026
7 Мадяр
Коментиран от #10
18:06 05.02.2026
8 Тоз орбан иска да изкара от ЕУ
Коментиран от #11
18:09 05.02.2026
9 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
18:31 05.02.2026
10 Мурка
До коментар #7 от "Мадяр":МАНИ СНАРЯДА---БРЪЖЕ У ФРАНЦИЯ
18:39 05.02.2026
12 Международно право
До коментар #1 от "Лицемерни 60клуци":Всяка нация има право на глас.
18:56 05.02.2026
13 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Лицемерни 60клуци":Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!
23:24 05.02.2026
14 Така де
До коментар #1 от "Лицемерни 60клуци":Крайно време е отново братски руски ботуш да марширува по улиците на Будапеща както през 1956 г.
11:06 06.02.2026