Унгария забрани на трима украински военни да влизат в страната

Унгарското правителство забрани на трима украински военни лидери да влизат в страната, съобщи днес ръководителят на кабинета на министър-председателя Гергей Гуяш, цитират от агенция МТИ, предаде БТА.

Гуяш каза, че правителството е "научило с болка и тъга, че принудителната мобилизация продължава в Закарпатска област". Кабинетът в Будапеща призова украинските власти да зачитат основните човешки права.

Миналата година наш сънародник загина в резултат на принудителна мобилизация, каза Гуяш и добави, че този път жертва е станал унгарски гражданин със сърдечно заболяване, който многократно е бил обявяван за негоден за военна служба от украинските власти.

Това е неприемливо дори в страна, която е обект на нападение и е във война, допълни Гуяш, като посочи, че унгарското правителство е "особено чувствително" към нарушаването на правата на унгарците в Закарпатието.

Затова правителството е решило да наложи забраната на трима военни лидери, отговорни за принудителната мобилизация. Това, което се е случило, е в противоречие с европейските норми, поради което правителството нареди да им бъде забранено да влизат в Шенгенската зона, обясни той.

Ръководителят на кабинета на унгарския премиер постави под въпрос дали на Украйна трябва да бъде позволено да се присъедини към ЕС през 2027 г., както и дали ЕС трябва да предостави на Киев финансова помощ.