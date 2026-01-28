Новини
Свят »
Унгария »
Орбан стартира петиция срещу помощта за Украйна
  Тема: Украйна

Орбан стартира петиция срещу помощта за Украйна

28 Януари, 2026 07:15 1 032 71

  • украйна-
  • виктор орбан-
  • унгария-
  • ес-
  • петиция

Това е най-новата от поредица инициативи, която цели да легитимира политиката на Орбан, останал близък партньор на руския президент Путин

Орбан стартира петиция срещу помощта за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария стартира тази седмица "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна, съобщи вчера член на националистическото правителство на Виктор Орбан, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато Унгария се готви за избори през април, съобщи БТА.

Това е най-новата от поредица инициативи, която цели да легитимира политиката на Орбан, останал близък партньор на руския президент Владимир Путин въпреки санкциите на ЕС заради войната на Москва срещу Украйна.

Още новини от Украйна

Писма с петицията ще бъдат изпратени на унгарските граждани, обясни държавният секретар Янош Наги пред обществената телевизия HirTV. Очаква се да има и кампания с плакати, както и съобщения по телевизията и в интернет.

Петицията дава възможност на унгарците да изразят несъгласието си с "продължаването на финансирането на руско-украинската война", както и "финансирането на украинската държава за следващите 10 години" и "повишаването на цените на енергията в резултат на войната".

Унгарците могат да посочат дали се противопоставят на една, две или три от посочените формули. Те трябва да изпратят отговора си до 23 март, три седмици преди изборите.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Орбан

    14 42 Отговор
    губи изборите заради катастрофиралата икономика, затова по цял ден бръщолеви за Украйна да отвлича вниманието на балъците. Иска те да вярват че са бедни и гладни не заради калпавото му управление а заради ЕС и Украйна.

    Коментиран от #22

    07:18 28.01.2026

  • 3 Сравнение

    19 7 Отговор
    Олигарсите: приятели vs. посредници
    В Унгария олигарсите зависят лично от Орбан
    В България политиците често зависят от олигарсите
    Резултатът е сходен, но:
    Унгария → „подредена“ автокрация
    България → хаотична, нестабилна квазидемокрация

    07:18 28.01.2026

  • 4 Качиха ни

    34 10 Отговор
    без да ни питат и насила на Титаник.

    07:18 28.01.2026

  • 5 И още

    11 5 Отговор
    Национализъм vs. апатия
    Орбан мобилизира чрез идентичност и страх
    В България доминира умора и недоверие
    Затова:
    Унгарците гласуват (дори за Орбан)
    Българите масово не гласуват
    И двете обслужват статуквото.

    07:18 28.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Орангутан

    5 15 Отговор
    Този, накрая, просто да ги нападне и той, но изглежда че е от тези приятелчета на биячите, които снимат с телефончета!

    07:19 28.01.2026

  • 8 „Завладяната държава“

    12 5 Отговор
    🇭🇺 Унгария и 🇧🇬 България: сходства, които не са случайни!!
    И в двете:
    формално има избори
    реално има мрежа от лоялни хора в съд, медии, бизнес
    корупцията не е дефект, а модел на управление
    Разликата:
    Орбан го направи централизирано и идеологически
    В България е по-фрагментирано и цинично (без голяма „идея“, само далавера)

    07:19 28.01.2026

  • 9 Унгарец

    7 11 Отговор
    Връщай парите бе!

    Коментиран от #17

    07:20 28.01.2026

  • 10 Иван

    16 2 Отговор
    Синагогата обмисля как да убие Орбан.

    07:20 28.01.2026

  • 11 150

    24 6 Отговор
    Така се прави . Орбан приятел на Путин и човекът на Тръмп в Европа. Не всеки го може.

    07:21 28.01.2026

  • 12 Орбан е хитър и манипулативен

    14 0 Отговор
    Това е част от предизборната му кампания.
    Орбан и неговата партия Фидес стартираха петицията непосредствено преди парламентарните избори през април 2026 г., за да мобилизират електората срещу подкрепата за Украйна и ЕС‑пакетите помощ, които Брюксел предлага. Това е политически инструмент да се създаде „избор между мир и война“, както самият той формулира.

    07:21 28.01.2026

  • 13 Омазна ватенка

    10 23 Отговор
    На тоя 100 пъти му казаха да напуска ЕС. Той не та не.

    07:22 28.01.2026

  • 14 Боруна Лом

    26 8 Отговор
    УСПЕХ,ОРБАНЕ! ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ВИ НАПРАВЯТ ,,МАЙДАН,,!

    07:22 28.01.2026

  • 15 Тити

    8 23 Отговор
    Орбан е боклук.

    Коментиран от #19

    07:22 28.01.2026

  • 16 Отклоняване на вниманието

    3 6 Отговор
    Петицията служи и за политическа мобилизация и образ на враг
    Кампанията използва образи на украинския президент Зеленски и Брюксел като „натрапници на разходи“. Това:
    насърчава националистическа и суверенистка идентичност,
    отклонява вниманието от вътрешни проблеми (икономика, инфлация),
    укрепва усещането за външен враг.

    07:23 28.01.2026

  • 17 Мурка

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Унгарец":

    КОИ ДА ГИ ВРЪЩА-ТУТУ ШИШИ ИЛИ ДРАГАЛЕВСКИЯТ ПРИВАТИЗАТОР

    07:23 28.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Копейко":

    БЕЗникОФЦА НЕумна, що не направиха РЕФЕРЕНДУМ, че да натрият носа на тези 13%❓
    Дали защото знаят, че по-малко от 30% щяха да гласуват "ЗА €" и щеше да им се наложи да анулират резултатите🤔❗

    Коментиран от #69

    07:24 28.01.2026

  • 19 Мурка

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    ПО ГОЛЯМ ОТ ТЕБ ЛИ

    07:24 28.01.2026

  • 20 Ще оттече в канала

    5 6 Отговор
    Още през сприл. Проблемите му ще започнат веднага - кражби,далавери, злоупотреби с власт. И за разлика от нашата Мутра, съдът няма да го пусне от ареста

    07:25 28.01.2026

  • 21 Мнение

    6 9 Отговор
    Повечето твърдения на Виктор Орбан са силно преувеличени или политически манипулативни.
    Някои твърдения са спорни или неверни по същество.

    Коментиран от #24

    07:25 28.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    ДЕМОКРАТИЧНО ИЛИ

    07:26 28.01.2026

  • 25 Студопор

    17 4 Отговор
    Браво на Орбан!! Един от малкото политици с акъл! И естествено според медиите, който не е съгласен с Украйна, е приятел на Путин. Човека просто слага собствената си държава на първо място. Какво лошо има??
    Аман от Украйна!

    Коментиран от #32

    07:29 28.01.2026

  • 26 Стратегията на СТРАХА

    2 10 Отговор
    Орбан изгражда своята власт върху емоционален натиск, а не върху рационална икономика или институционални резултати. Той често използва:
    Външен враг: ЕС, Брюксел, мигранти, Украйна
    Вътрешни заплахи: икономическа криза, инфлация, „загуба на национален суверенитет“
    Идеологическа рамка: „Ние или хаосът, традицията или чуждият натиск“
    Целта е да създаде усещане, че само той може да защити народа.

    Да ви е позната тази стратегия????.

    07:30 28.01.2026

  • 27 Манипулира обществено настроение

    1 8 Отговор
    Икономически натиск в съзнанието
    Дори когато цифрите не подкрепят твърденията, Орбан:
    представя помощта за Украйна като „огромна тежест“
    предупреждава, че това ще доведе до по-високи данъци, сметки, по-малко пенсии
    свързва международни решения с личните финанси на гражданите
    Резултатът: всеки, който мисли да се противопостави на него, се чувства виновен или застрашен.

    07:30 28.01.2026

  • 28 Механизмът е психологически

    2 7 Отговор
    Това не е просто политически шум — това е класическа популистка тактика:
    Създава враг („чужденци“, „институции“)
    Подчертава несигурността („ако не сме аз – хаос“)
    Мобилизира електората чрез страх и чувство за загуба.

    07:31 28.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Резултатът

    1 7 Отговор
    Консолидирана власт – опозицията е деморализирана
    Лоялен електорат – хората гласуват „за сигурност“, а не за политика
    Отклоняване на критика – икономическите и социални проблеми се приписват на „външни фактори“

    07:32 28.01.2026

  • 31 Объркал си статията!

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нещо се е случило в":

    Пиши по статията!

    07:33 28.01.2026

  • 32 Ключовият момент

    1 8 Отговор

    До коментар #25 от "Студопор":

    Няма нищо лошо да поставяш страната си на първо място. Лошо е, когато това се прави чрез:
    страх,
    манипулирана информация,
    черно-бяло мислене,
    отклоняване от истински проблеми в икономиката и социалната сфера.
    В този смисъл Орбан печели краткосрочно доверие, но често за сметка на демокрацията, независимостта на медиите и дългосрочната стабилност.

    Коментиран от #70

    07:35 28.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Въпрос

    8 0 Отговор
    А референдум за напускане на ЕС и НАТО?

    Кога Орбан ще изкара Унгария от ЕС и НАТО?

    07:36 28.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БГР

    7 3 Отговор
    Ако не беше Орбан сега щях да съм без обувки и чорапи защото нашите отдавна да ми ги бяха взели и изпратили в Украйна.

    Коментиран от #46

    07:39 28.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Орбан е автократ

    2 5 Отговор
    Корупцията: контролирана, но токсична
    Орбан централизира корупцията:
    „свои“ олигарси
    обществени поръчки без реална конкуренция
    роднински и приятелски кръгове
    Това му дава контрол, но:
    убива малкия и средния бизнес
    гони млади и квалифицирани хора
    създава икономика без растеж

    07:40 28.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Демографията: тиха катастрофа

    1 5 Отговор
    Орбан говори за „традиционни ценности“, но:
    младите масово емигрират
    населението застарява
    няма кой да поддържа икономиката след 10–15 години
    Нито пропагандата, нито културните войни решават това.

    07:41 28.01.2026

  • 43 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хм...":

    Щото Покровск, Часов яр и Купянск не паднаха.

    07:41 28.01.2026

  • 44 ПОМОЩТА ЗА ЗЕЛЕНИЯ

    7 1 Отговор
    Трябва да е 100% само от Британия. Защо ние да им плащаме техните прокси войни.

    Коментиран от #50

    07:41 28.01.2026

  • 45 Перо

    6 2 Отговор
    В БГ системата не допуска допитвания до населението и референдуми!

    Коментиран от #49, #51

    07:41 28.01.2026

  • 46 Внучето

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "БГР":

    Като дойдат руснаците пак ще ти вземат обувките и чорапите и ще ги пратят в Украйна. Баба ми през войната ми е разказвала за руската окупация. Немците, когато са искали нещо от селяните са си плащали. Руснаците са грабели.

    07:43 28.01.2026

  • 47 Факти

    6 2 Отговор
    89 г. Унгария 8 милиона ....сега 10 мил.
    89 г. България 8 милиона .....сега 6 мил.
    Площад е една и съща.

    Коментиран от #52, #53

    07:43 28.01.2026

  • 48 Който иска да седи на 2 стола пада на зе

    2 4 Отговор
    Международната изолация
    Той играе „между столовете":
    ЕС го финансира, но не му вярва.
    Русия и Китай го използват, но не го спасяват.
    Резултат:
    по-малко влияние
    по-малко инвестиции
    стратегическа уязвимост.

    07:43 28.01.2026

  • 49 Оди у Русиа

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    Там референдуми през седмица.

    07:44 28.01.2026

  • 50 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "ПОМОЩТА ЗА ЗЕЛЕНИЯ":

    Ти си руснак. Иди в Русия и поискай от Путин да спре тия прокси войни. Омръзна ни от руснаци, които се крието в България от чмобилизацията и ни учите как да живеем.

    07:44 28.01.2026

  • 51 Член на БКП

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    В Соц България имахме плурализъм, многопартийна система и всеки месец референдуми. Нали?

    07:45 28.01.2026

  • 52 Емиграцията в Унгария

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Факти":

    Фактически: От 1989 г. насам десетки хиляди унгарци са напуснали страната, особено млади хора и висококвалифицирани специалисти.
    Основните причини: икономически възможности, образование, западноевропейски заплати.
    Въпреки това, масовата емиграция не е толкова силна, колкото в България, и не намалява населението, защото:
    в страната има миграция в обратната посока (възвръщаемост, преселване от съседни страни с унгарско малцинство)

    07:46 28.01.2026

  • 53 Лесна проверка

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Факти":

    Население на Унгария 1949 - 9.2 милиона
    Население на Унгария 2025 - 9.5 милиона

    Какви глупости си написал? Излиза, че за годините, когато Унгария е под руско влияние населението не й е мръднало. А да в Унгария има многодетни цигани.

    07:48 28.01.2026

  • 54 Икономиката на Унгария „скърца“

    1 4 Отговор
    Орбановият модел има структурни слабости:
    корупция и клиентелизъм
    ниска иновация
    висока инфлация
    зависимост от ЕС фондове
    Това означава, че икономиката е уязвима, особено при шокове или спиране на европейски средства.

    Коментиран от #57

    07:49 28.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ТАКА Е

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Икономиката на Унгария „скърца“":

    Само смени името от Унгария с България и ще си абсолютно точен. Иначе съм сигурен, че не си стъпвал в Унгария от 30 години.

    Коментиран от #59

    07:51 28.01.2026

  • 58 Стандарт на живот

    2 2 Отговор
    Показателите за реално потребление и БВП на човек казват същото: и двете страни са под средното за ЕС, като България остава най‑ниската, а Унгария — втората най‑ниска в блока.

    Ниското място на Унгария по стандарт на живот в ЕС се дължи не на липса на растеж, а на структурни проблеми: ниски доходи, корупция, ограничени социални услуги и неравномерно разпределение на богатството. Риториката за „успеха на Орбан“ се базира на някои макро показатели, но те не отразяват реалния живот на голяма част от населението.

    07:55 28.01.2026

  • 59 Фактите говорят сами

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ТАКА Е":

    Реалният стандарт на живот в Унгария за масовия човек остава под средното за ЕС — ниски доходи, неравенство, слаб социален сектор.

    07:58 28.01.2026

  • 60 Роро

    1 2 Отговор
    Орбан е автократ и авторитарен лидер, макар официално Унгария да е парламентарна република.

    08:00 28.01.2026

  • 61 Контрол над медиите

    1 1 Отговор
    Значителна част от медиите в Унгария са под влиянието на правителството на Орбан или свързани с бизнесмени, близки до Орбан.
    Независимите медии са под натиск, а критичните журналисти често срещат затруднения.

    Да ви е позтато това????

    08:01 28.01.2026

  • 62 И още...

    1 1 Отговор
    Политически опоненти и активисти често са демонизирани в публичното пространство.

    08:02 28.01.2026

  • 63 Контекст на кампанията

    1 0 Отговор
    Петицията е насочена срещу подкрепата на ЕС за Украйна.
    Случва се непосредствено преди парламентарните избори през АПРИЛ, което означава, че има ясен вътрешнополитически мотив — да мобилизира националистически и консервативни избиратели.

    08:04 28.01.2026

  • 64 По-широк контекст

    1 0 Отговор
    Подобни инициативи не са нови за Орбан. Той редовно използва „граждански кампании“, за да легитимира решения, които иначе биха срещнали критика от ЕС.
    Това е част от стратегията му за концентрация на властта и управление на общественото мнение, която виждаме и при медиите, образованието и съдебната система.

    08:05 28.01.2026

  • 65 Влияние преди изборите

    1 0 Отговор
    Петицията ще бъде използвана като инструмент за събиране на гласове чрез емоционален национализъм.
    Орбан исторически печели избори чрез комбинация от пропаганда, медийно предимство и активна мобилизация на подкрепящите го региони.
    Съществува реален риск изборите да се наклонят в полза на Фидес, защото инициативата играе директно върху чувствата за национална идентичност и суверенитет.

    08:07 28.01.2026

  • 66 В отношенията с Русия

    1 0 Отговор
    Москва получава индиректно политически бонус: Унгария запазва линията на „съюзник в ЕС“, който оспорва санкциите и подкрепата за Киев.
    Това увеличава дипломатическата роля на Орбан на геополитическата сцена, дори като член на ЕС.

    Унгария е Троянския кон в ЕС.

    08:08 28.01.2026

  • 67 Гандалф

    0 0 Отговор
    Накрая кои ще плаща тази помощ...обикновения европеец...в един момент украйна се превърна в каца без дъно...наливат се едни пари...след време когато трябва да се връщат тези пари по един или друг начин..обикновения европеец пак ще духа супата...природните ресурси на украйна отдавна са презапределени в частни ръце...

    Коментиран от #71

    08:09 28.01.2026

  • 68 Това е предизборна стратегия на Орбан

    1 0 Отговор
    Парламентарните избори в Унгария са насрочени за през АПРИЛ 2026 г.!

    08:10 28.01.2026

  • 69 Оди у Русиа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Там референдуми през седмица.

    08:13 28.01.2026

  • 70 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ключовият момент":

    Добро утро!Изкарахте ли си нормата за днешния надник,след поредицата,която постнахте?Доста плоско и постно.

    08:14 28.01.2026

  • 71 Преувеличаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Гандалф":

    Коментарът ти съдържа сериозни преувеличения:
    Не всеки европеец „плаща директно“.
    Украйна не е „каца без дъно“, парите се контролират.
    Природните ресурси не са напълно в ръцете на частни лица — международните програми ограничават това.
    Идеята за „постоянен абсорбатор на европейски пари“ е прекалено драматизирана, макар да има ядро на истина — помощта е голяма и данъкоплатците я финансират косвено.

    08:15 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания