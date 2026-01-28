Орбан стартира петиция срещу помощта за Украйна

Унгария стартира тази седмица "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна, съобщи вчера член на националистическото правителство на Виктор Орбан, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато Унгария се готви за избори през април, съобщи БТА.
Това е най-новата от поредица инициативи, която цели да легитимира политиката на Орбан, останал близък партньор на руския президент Владимир Путин въпреки санкциите на ЕС заради войната на Москва срещу Украйна.
Писма с петицията ще бъдат изпратени на унгарските граждани, обясни държавният секретар Янош Наги пред обществената телевизия HirTV. Очаква се да има и кампания с плакати, както и съобщения по телевизията и в интернет.
Петицията дава възможност на унгарците да изразят несъгласието си с "продължаването на финансирането на руско-украинската война", както и "финансирането на украинската държава за следващите 10 години" и "повишаването на цените на енергията в резултат на войната".
Унгарците могат да посочат дали се противопоставят на една, две или три от посочените формули. Те трябва да изпратят отговора си до 23 март, три седмици преди изборите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Орбан
Коментиран от #22
07:18 28.01.2026
3 Сравнение
В Унгария олигарсите зависят лично от Орбан
В България политиците често зависят от олигарсите
Резултатът е сходен, но:
Унгария → „подредена“ автокрация
България → хаотична, нестабилна квазидемокрация
07:18 28.01.2026
4 Качиха ни
07:18 28.01.2026
5 И още
Орбан мобилизира чрез идентичност и страх
В България доминира умора и недоверие
Затова:
Унгарците гласуват (дори за Орбан)
Българите масово не гласуват
И двете обслужват статуквото.
07:18 28.01.2026
7 Орангутан
07:19 28.01.2026
8 „Завладяната държава“
И в двете:
формално има избори
реално има мрежа от лоялни хора в съд, медии, бизнес
корупцията не е дефект, а модел на управление
Разликата:
Орбан го направи централизирано и идеологически
В България е по-фрагментирано и цинично (без голяма „идея“, само далавера)
07:19 28.01.2026
9 Унгарец
Коментиран от #17
07:20 28.01.2026
10 Иван
07:20 28.01.2026
11 150
07:21 28.01.2026
12 Орбан е хитър и манипулативен
Орбан и неговата партия Фидес стартираха петицията непосредствено преди парламентарните избори през април 2026 г., за да мобилизират електората срещу подкрепата за Украйна и ЕС‑пакетите помощ, които Брюксел предлага. Това е политически инструмент да се създаде „избор между мир и война“, както самият той формулира.
07:21 28.01.2026
13 Омазна ватенка
07:22 28.01.2026
14 Боруна Лом
07:22 28.01.2026
15 Тити
Коментиран от #19
07:22 28.01.2026
16 Отклоняване на вниманието
Кампанията използва образи на украинския президент Зеленски и Брюксел като „натрапници на разходи“. Това:
насърчава националистическа и суверенистка идентичност,
отклонява вниманието от вътрешни проблеми (икономика, инфлация),
укрепва усещането за външен враг.
07:23 28.01.2026
17 Мурка
До коментар #9 от "Унгарец":КОИ ДА ГИ ВРЪЩА-ТУТУ ШИШИ ИЛИ ДРАГАЛЕВСКИЯТ ПРИВАТИЗАТОР
07:23 28.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Копейко":БЕЗникОФЦА НЕумна, що не направиха РЕФЕРЕНДУМ, че да натрият носа на тези 13%❓
Дали защото знаят, че по-малко от 30% щяха да гласуват "ЗА €" и щеше да им се наложи да анулират резултатите🤔❗
Коментиран от #69
07:24 28.01.2026
19 Мурка
До коментар #15 от "Тити":ПО ГОЛЯМ ОТ ТЕБ ЛИ
07:24 28.01.2026
20 Ще оттече в канала
07:25 28.01.2026
21 Мнение
Някои твърдения са спорни или неверни по същество.
Коментиран от #24
07:25 28.01.2026
24 Мурка
До коментар #21 от "Мнение":ДЕМОКРАТИЧНО ИЛИ
07:26 28.01.2026
25 Студопор
Аман от Украйна!
Коментиран от #32
07:29 28.01.2026
26 Стратегията на СТРАХА
Външен враг: ЕС, Брюксел, мигранти, Украйна
Вътрешни заплахи: икономическа криза, инфлация, „загуба на национален суверенитет“
Идеологическа рамка: „Ние или хаосът, традицията или чуждият натиск“
Целта е да създаде усещане, че само той може да защити народа.
Да ви е позната тази стратегия????.
07:30 28.01.2026
27 Манипулира обществено настроение
Дори когато цифрите не подкрепят твърденията, Орбан:
представя помощта за Украйна като „огромна тежест“
предупреждава, че това ще доведе до по-високи данъци, сметки, по-малко пенсии
свързва международни решения с личните финанси на гражданите
Резултатът: всеки, който мисли да се противопостави на него, се чувства виновен или застрашен.
07:30 28.01.2026
28 Механизмът е психологически
Създава враг („чужденци“, „институции“)
Подчертава несигурността („ако не сме аз – хаос“)
Мобилизира електората чрез страх и чувство за загуба.
07:31 28.01.2026
30 Резултатът
Лоялен електорат – хората гласуват „за сигурност“, а не за политика
Отклоняване на критика – икономическите и социални проблеми се приписват на „външни фактори“
07:32 28.01.2026
31 Объркал си статията!
До коментар #29 от "Нещо се е случило в":Пиши по статията!
07:33 28.01.2026
32 Ключовият момент
До коментар #25 от "Студопор":Няма нищо лошо да поставяш страната си на първо място. Лошо е, когато това се прави чрез:
страх,
манипулирана информация,
черно-бяло мислене,
отклоняване от истински проблеми в икономиката и социалната сфера.
В този смисъл Орбан печели краткосрочно доверие, но често за сметка на демокрацията, независимостта на медиите и дългосрочната стабилност.
Коментиран от #70
07:35 28.01.2026
34 Въпрос
Кога Орбан ще изкара Унгария от ЕС и НАТО?
07:36 28.01.2026
38 БГР
Коментиран от #46
07:39 28.01.2026
40 Орбан е автократ
Орбан централизира корупцията:
„свои“ олигарси
обществени поръчки без реална конкуренция
роднински и приятелски кръгове
Това му дава контрол, но:
убива малкия и средния бизнес
гони млади и квалифицирани хора
създава икономика без растеж
07:40 28.01.2026
42 Демографията: тиха катастрофа
младите масово емигрират
населението застарява
няма кой да поддържа икономиката след 10–15 години
Нито пропагандата, нито културните войни решават това.
07:41 28.01.2026
43 Ха ха ха ха
До коментар #33 от "Хм...":Щото Покровск, Часов яр и Купянск не паднаха.
07:41 28.01.2026
44 ПОМОЩТА ЗА ЗЕЛЕНИЯ
Коментиран от #50
07:41 28.01.2026
45 Перо
Коментиран от #49, #51
07:41 28.01.2026
46 Внучето
До коментар #38 от "БГР":Като дойдат руснаците пак ще ти вземат обувките и чорапите и ще ги пратят в Украйна. Баба ми през войната ми е разказвала за руската окупация. Немците, когато са искали нещо от селяните са си плащали. Руснаците са грабели.
07:43 28.01.2026
47 Факти
89 г. България 8 милиона .....сега 6 мил.
Площад е една и съща.
Коментиран от #52, #53
07:43 28.01.2026
48 Който иска да седи на 2 стола пада на зе
Той играе „между столовете":
ЕС го финансира, но не му вярва.
Русия и Китай го използват, но не го спасяват.
Резултат:
по-малко влияние
по-малко инвестиции
стратегическа уязвимост.
07:43 28.01.2026
49 Оди у Русиа
До коментар #45 от "Перо":Там референдуми през седмица.
07:44 28.01.2026
50 Ха ха ха ха
До коментар #44 от "ПОМОЩТА ЗА ЗЕЛЕНИЯ":Ти си руснак. Иди в Русия и поискай от Путин да спре тия прокси войни. Омръзна ни от руснаци, които се крието в България от чмобилизацията и ни учите как да живеем.
07:44 28.01.2026
51 Член на БКП
До коментар #45 от "Перо":В Соц България имахме плурализъм, многопартийна система и всеки месец референдуми. Нали?
07:45 28.01.2026
52 Емиграцията в Унгария
До коментар #47 от "Факти":Фактически: От 1989 г. насам десетки хиляди унгарци са напуснали страната, особено млади хора и висококвалифицирани специалисти.
Основните причини: икономически възможности, образование, западноевропейски заплати.
Въпреки това, масовата емиграция не е толкова силна, колкото в България, и не намалява населението, защото:
в страната има миграция в обратната посока (възвръщаемост, преселване от съседни страни с унгарско малцинство)
07:46 28.01.2026
53 Лесна проверка
До коментар #47 от "Факти":Население на Унгария 1949 - 9.2 милиона
Население на Унгария 2025 - 9.5 милиона
Какви глупости си написал? Излиза, че за годините, когато Унгария е под руско влияние населението не й е мръднало. А да в Унгария има многодетни цигани.
07:48 28.01.2026
54 Икономиката на Унгария „скърца“
корупция и клиентелизъм
ниска иновация
висока инфлация
зависимост от ЕС фондове
Това означава, че икономиката е уязвима, особено при шокове или спиране на европейски средства.
Коментиран от #57
07:49 28.01.2026
57 ТАКА Е
До коментар #54 от "Икономиката на Унгария „скърца“":Само смени името от Унгария с България и ще си абсолютно точен. Иначе съм сигурен, че не си стъпвал в Унгария от 30 години.
Коментиран от #59
07:51 28.01.2026
58 Стандарт на живот
Ниското място на Унгария по стандарт на живот в ЕС се дължи не на липса на растеж, а на структурни проблеми: ниски доходи, корупция, ограничени социални услуги и неравномерно разпределение на богатството. Риториката за „успеха на Орбан“ се базира на някои макро показатели, но те не отразяват реалния живот на голяма част от населението.
07:55 28.01.2026
59 Фактите говорят сами
До коментар #57 от "ТАКА Е":Реалният стандарт на живот в Унгария за масовия човек остава под средното за ЕС — ниски доходи, неравенство, слаб социален сектор.
07:58 28.01.2026
60 Роро
08:00 28.01.2026
61 Контрол над медиите
Независимите медии са под натиск, а критичните журналисти често срещат затруднения.
Да ви е позтато това????
08:01 28.01.2026
62 И още...
08:02 28.01.2026
63 Контекст на кампанията
Случва се непосредствено преди парламентарните избори през АПРИЛ, което означава, че има ясен вътрешнополитически мотив — да мобилизира националистически и консервативни избиратели.
08:04 28.01.2026
64 По-широк контекст
Това е част от стратегията му за концентрация на властта и управление на общественото мнение, която виждаме и при медиите, образованието и съдебната система.
08:05 28.01.2026
65 Влияние преди изборите
Орбан исторически печели избори чрез комбинация от пропаганда, медийно предимство и активна мобилизация на подкрепящите го региони.
Съществува реален риск изборите да се наклонят в полза на Фидес, защото инициативата играе директно върху чувствата за национална идентичност и суверенитет.
08:07 28.01.2026
66 В отношенията с Русия
Това увеличава дипломатическата роля на Орбан на геополитическата сцена, дори като член на ЕС.
Унгария е Троянския кон в ЕС.
08:08 28.01.2026
67 Гандалф
Коментиран от #71
08:09 28.01.2026
68 Това е предизборна стратегия на Орбан
08:10 28.01.2026
69 Оди у Русиа
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Там референдуми през седмица.
08:13 28.01.2026
70 Гост
До коментар #32 от "Ключовият момент":Добро утро!Изкарахте ли си нормата за днешния надник,след поредицата,която постнахте?Доста плоско и постно.
08:14 28.01.2026
71 Преувеличаваш
До коментар #67 от "Гандалф":Коментарът ти съдържа сериозни преувеличения:
Не всеки европеец „плаща директно“.
Украйна не е „каца без дъно“, парите се контролират.
Природните ресурси не са напълно в ръцете на частни лица — международните програми ограничават това.
Идеята за „постоянен абсорбатор на европейски пари“ е прекалено драматизирана, макар да има ядро на истина — помощта е голяма и данъкоплатците я финансират косвено.
08:15 28.01.2026