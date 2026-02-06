Новини
Германия изследва слабости в НАТО чрез хипотетичен руски удар в Литва

6 Февруари, 2026 14:55 816 7

Симулация на Die Welt разкрива рискове от бавна реакция и колебание на съюзниците при кризисен сценарий

Германия изследва слабости в НАТО чрез хипотетичен руски удар в Литва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската медия Die Welt проведе мащабна симулация на хипотетичен руски военен удар срещу страна членка на НАТО, с цел да бъдат идентифицирани слабостите в реакцията на Германия и съюзниците ѝ, предава News.bg.

Сценарият, макар и фиктивен, е базиран на реалистични оценки на експерти по сигурността и е реализиран като т.нар. "военна игра" - аналитично упражнение, използвано от правителства и армии за подготовка за кризисни ситуации.

Симулацията се развива на 27 октомври 2026 г., когато руски войски са струпани на границата с Литва и са готови да навлязат на територията на страната. Два екипа - "Син" (германското правителство и съюзниците му) и "Червен" (Кремъл) - вземат ключови решения в първите часове и дни на кризата. В ролите участват бивши политици, военни и експерти, включително бившият генерален секретар на ХДС Петер Таубер като федерален канцлер и политологът Александър Габуев в ролята на руски президент.

Симулацията показа тревожен сценарий, при който Русия успява да постигне повечето от целите си в Литва, без да разгръща мащабни сили, използвайки хибридни действия и колебанията на НАТО.

"Руснаците постигнаха повечето от целите си, без да преместят много от собствените си части", коментира Бартломей Кот, който играе ролята на полски министър-председател. Той подчертава, че западното мислене често предполага отстъпване при руска ескалация.

Ключов елемент е град Мариямполе в Южна Литва - стратегически възел на магистралата Via Baltica и транзитния маршрут между Беларус и Калининград. В симулацията Русия интерпретира нахлуването си там като "хуманитарна мисия".

Сценарият показва, че САЩ отказват да се позоват на член 5 от НАТО, Германия се колебае, а разположената 45-а танкова бригада в Литва не се намесва. Полша мобилизира войски, но не ги изпраща на литовска територия.

"Възпирането не зависи само от военните способности, а и от това как противникът възприема нашата политическа воля", обяснява австрийският анализатор Франц-Стефан Гади, който играе началник на щаба на руската армия.

По резултатите Русия успява да постигне целите си с първоначален контингент от около 15 000 войници. Литовски военни обаче оспорват песимистичните изводи, като контраадмирал Гедрус Пременецкас подчертава, че Литва и съюзниците ѝ биха разполагали с разузнавателна информация и могат да се справят със стратегията на Русия, включително риска от загуба на Калининград за Москва.

Симулацията подчертава уязвимости в европейската система за сигурност, най-вече бавната скорост на вземане на решения и демонстрацията на политическа воля в първите критични дни на криза.

Упражнението бе проведено през декември 2025 г. в Университета на Бундесвера в Хамбург, с помощта на German Wargaming Center. Резултатите ще бъдат представени чрез подкасти, публикации и телевизионни материали, за да се стимулира обществен дебат за готовността на Германия и НАТО.


Литва
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 2 Отговор
    Германия изследва слабости в НАТО чрез съсипване на енергетика, промишленост, селско стопанство, армия и човешки потенциал на партньорски държави.

    Коментиран от #3

    15:00 06.02.2026

  • 2 хаха

    3 1 Отговор
    Тя "слабоста" е ясна. И на НАТО, и на ЕС, и на сАвеЦкия съюз, и на Нацистка Германия ...

    Едни ориенталци на Балканите тоест. Пълна измет.

    15:09 06.02.2026

  • 3 хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    То на калпавите хасърджиевци...пардон меки китки, все някой друг им бил виновен.
    Нали така бе копейка евтина и рязана?

    15:10 06.02.2026

  • 4 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Щом е хипотетично, не чета нататък.

    15:14 06.02.2026

  • 5 Бла бла бла

    5 1 Отговор
    Пак глупости на таркалета

    15:16 06.02.2026

  • 6 Нашта Мара

    5 2 Отговор
    И аз хипотетично пуснах една прдня а пък напълних кюлотите

    15:17 06.02.2026

  • 7 Н уф ццх

    2 1 Отговор
    Бе направо в град щайн да тестват

    15:56 06.02.2026

