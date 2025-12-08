Недоволството на гръцките фермери ескалира

Голямо е напрежението сред фермерите след блокадата на летищата на остров Крит. Стачниците обмислят от днес да преминат и към блокади на други летища.



Специалните части за борба с безредиците от Атина пристигнаха на остров Крит, за да овладеят блокадите на летищата от фермерите. Двете международни летища на острова са окупирани от протестиращи фермери. е позволиха да се приземят само няколко самолета и отново затвориха летището за неопределено време.



На остров Лесбос местните фермери блокираха достъпа до пристанището. Фериботите се движат по разписание, но без пътници и автомобили, които не могат да преминат от струпаните трактори. Властите се страхуват от разпространение на блокадите по летища и пристанища и увеличават силите на полицията за охрана.



Бившите премиери Костас Караманлис и Андонис Самарас се обърнаха към правителството за решаване спешно на проблемите на фермерите, преди ситуацията да излезе извън контрол.



Вътре в страната отново е прекъснато движението по магистралата Солун – Атина, като до Лариса блокираха и обходните маршрути. От Александруполис до Солун тракторите остават на място, но оставиха свободен пътя за движение за няколко часа.



От граничните пунктове не съобщават намеренията си за протестите, но не се оттеглят.

