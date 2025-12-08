Новини
Свят »
Гърция »
Недоволството на гръцките фермери ескалира

Недоволството на гръцките фермери ескалира

8 Декември, 2025 19:58, обновена 9 Декември, 2025 03:07 2 149 25

  • гърция-
  • фермери-
  • протести-
  • летища-
  • пътища

След Крит, стачниците обмислят от днес да преминат и към блокади на други летища

Недоволството на гръцките фермери ескалира - 1
Снимкa: БГНЕС
БНР БНР

Голямо е напрежението сред фермерите след блокадата на летищата на остров Крит. Стачниците обмислят от днес да преминат и към блокади на други летища.

Специалните части за борба с безредиците от Атина пристигнаха на остров Крит, за да овладеят блокадите на летищата от фермерите. Двете международни летища на острова са окупирани от протестиращи фермери. е позволиха да се приземят само няколко самолета и отново затвориха летището за неопределено време.

На остров Лесбос местните фермери блокираха достъпа до пристанището. Фериботите се движат по разписание, но без пътници и автомобили, които не могат да преминат от струпаните трактори. Властите се страхуват от разпространение на блокадите по летища и пристанища и увеличават силите на полицията за охрана.

Бившите премиери Костас Караманлис и Андонис Самарас се обърнаха към правителството за решаване спешно на проблемите на фермерите, преди ситуацията да излезе извън контрол.

Вътре в страната отново е прекъснато движението по магистралата Солун – Атина, като до Лариса блокираха и обходните маршрути. От Александруполис до Солун тракторите остават на място, но оставиха свободен пътя за движение за няколко часа.

От граничните пунктове не съобщават намеренията си за протестите, но не се оттеглят.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 2 Отговор
    Така се прави.

    20:00 08.12.2025

  • 2 Гост

    36 1 Отговор
    Пълна подкрепа за тях, те си го правят всяка година. А не като наще мишлета...

    20:00 08.12.2025

  • 3 гледам земята там

    39 0 Отговор
    не е заграбена от няколко десетки феодала и селата им са живи и работят

    Коментиран от #11

    20:02 08.12.2025

  • 4 Калчо

    40 0 Отговор
    "разпределяне на 3,7 млрд. евро в подкрепа на земеделците през тази година"
    Тия нашите май вземат повече а ядем гръцки плодове и зеленчуци.
    Що така?

    20:04 08.12.2025

  • 5 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    13 0 Отговор
    Ще останем без мандаринки!💔

    20:04 08.12.2025

  • 6 А нашите ги угояват като Прасета

    28 0 Отговор
    Само ги тъпчат със пари Пари и пак пари

    20:05 08.12.2025

  • 7 нека им е гадно на руснаците па

    20 1 Отговор
    кога ще ги стигнем ние гърците а?

    но все пак важното е че санкцийте на урсула работят ха ха ха ха

    20:09 08.12.2025

  • 8 Новичок

    23 1 Отговор
    Браво,и тук така от Сряда вечерта.Всеки ден ще е така до Победата.

    20:11 08.12.2025

  • 9 Алкеос гърка

    29 0 Отговор
    Как ще ги стигнем ние гърците ,те са борци за разлика от Гннн Яяя Цар Вулла който винаги се успокоява ,че и по лошо можеше да е .

    20:12 08.12.2025

  • 10 зевзек

    38 0 Отговор
    това е за някакви 600 милиона, блокираха всичко, а у нас се крадат милиарди, и никой не реагира

    20:13 08.12.2025

  • 11 QR Виза

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "гледам земята там":

    Земята може и да не е, но субсидийте ги прибират шепа тарикати😉 Например за Калиопи Симерциду чувал ли си, селянката с ферарито, както й викат😉 Дълго е за разправяне е затова са по улиците трактористите!

    20:19 08.12.2025

  • 12 Да,бе

    23 0 Отговор
    Ако си направим ядрена бомба и я хвърлим в Гърция след 100 години ще почнем да ги застигаме...Ще им виждаме гърбовете,де Може би...А бяхме доста пред тях,ама се наскачахме за банани.

    20:29 08.12.2025

  • 13 Иван

    15 3 Отговор
    Как ще се изпращат помощите за юдео-нацистката Хунта в Украйна?

    20:36 08.12.2025

  • 14 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    БРАВО И ЯСООООО

    21:12 08.12.2025

  • 15 Браво на

    19 0 Отговор
    Гърците. Винаги са били буден народ.

    21:13 08.12.2025

  • 16 Гечко

    19 0 Отговор
    Гръцките фермери се държат като чобани с гега в ръка,а българските си остават овчици!

    21:15 08.12.2025

  • 17 Браво подкрепям

    15 1 Отговор
    но парите ви са в Украйна за златни кенефи.Нека овчите български глави да видят как се прави.

    21:20 08.12.2025

  • 18 Тъй се прави

    17 0 Отговор
    Всеки ден тотален блокаж ,а не като тук веднъж седмично извън работно време........

    21:24 08.12.2025

  • 19 САМО ЧЕ ГРЪЦКИТЕ ПОЛИЦАИ НЕ БИЯТ ТИЯ ДЕТ

    10 1 Отговор
    ГИ ХРАНТУТЯТ ! ТУК ПОЛИЦАИТЕ БИЯТ ФЕРМЕРИТЕ И УБИВАТ СТАДАТА ИМ !

    Коментиран от #21

    21:56 08.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Софийски селянин,

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "САМО ЧЕ ГРЪЦКИТЕ ПОЛИЦАИ НЕ БИЯТ ТИЯ ДЕТ":

    Вярно така е,не че гърчулята са много работни и те като нас.
    Но за разлика от тук те поне имат гражданско самосъзнание и достойнство.
    И още нещо,ти да си видял и чул грък чобанин да бачка в България..?!
    Но обратното е вярно,и продължават да им чиракуват и слугуват там..

    22:18 08.12.2025

  • 22 Балкан разлика

    9 1 Отговор
    СИВ решаваше проблеми, а ЕС ги създава!

    22:43 08.12.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    А тукашните бабх ги изпотепаха като пилци!

    22:49 08.12.2025

  • 24 Грък

    8 1 Отговор
    ТИХО ДА НЕ СЪБУДИМ БЪЛГАРИТЕ!

    Коментиран от #25

    22:50 08.12.2025

  • 25 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Грък":

    Споко ,няма .Сега сме си турили киселото зеленце и точиме винцето и като удариме три чаши си мечтаеш за Солунската митница......ама само си мечтаем .

    23:49 08.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания