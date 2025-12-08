Голямо е напрежението сред фермерите след блокадата на летищата на остров Крит. Стачниците обмислят от днес да преминат и към блокади на други летища.
Специалните части за борба с безредиците от Атина пристигнаха на остров Крит, за да овладеят блокадите на летищата от фермерите. Двете международни летища на острова са окупирани от протестиращи фермери. е позволиха да се приземят само няколко самолета и отново затвориха летището за неопределено време.
На остров Лесбос местните фермери блокираха достъпа до пристанището. Фериботите се движат по разписание, но без пътници и автомобили, които не могат да преминат от струпаните трактори. Властите се страхуват от разпространение на блокадите по летища и пристанища и увеличават силите на полицията за охрана.
Бившите премиери Костас Караманлис и Андонис Самарас се обърнаха към правителството за решаване спешно на проблемите на фермерите, преди ситуацията да излезе извън контрол.
Вътре в страната отново е прекъснато движението по магистралата Солун – Атина, като до Лариса блокираха и обходните маршрути. От Александруполис до Солун тракторите остават на място, но оставиха свободен пътя за движение за няколко часа.
От граничните пунктове не съобщават намеренията си за протестите, но не се оттеглят.
Недоволството на гръцките фермери ескалира
8 Декември, 2025 19:58, обновена 9 Декември, 2025 03:07 2 149 25
След Крит, стачниците обмислят от днес да преминат и към блокади на други летища
1 Последния Софиянец
20:00 08.12.2025
2 Гост
20:00 08.12.2025
3 гледам земята там
Коментиран от #11
20:02 08.12.2025
4 Калчо
Тия нашите май вземат повече а ядем гръцки плодове и зеленчуци.
Що така?
20:04 08.12.2025
5 Ужас!!!!!☹️☹️☹️
20:04 08.12.2025
6 А нашите ги угояват като Прасета
20:05 08.12.2025
7 нека им е гадно на руснаците па
но все пак важното е че санкцийте на урсула работят ха ха ха ха
20:09 08.12.2025
8 Новичок
20:11 08.12.2025
9 Алкеос гърка
20:12 08.12.2025
10 зевзек
20:13 08.12.2025
11 QR Виза
До коментар #3 от "гледам земята там":Земята може и да не е, но субсидийте ги прибират шепа тарикати😉 Например за Калиопи Симерциду чувал ли си, селянката с ферарито, както й викат😉 Дълго е за разправяне е затова са по улиците трактористите!
20:19 08.12.2025
12 Да,бе
20:29 08.12.2025
13 Иван
20:36 08.12.2025
14 Боруна Лом
21:12 08.12.2025
15 Браво на
21:13 08.12.2025
16 Гечко
21:15 08.12.2025
17 Браво подкрепям
21:20 08.12.2025
18 Тъй се прави
21:24 08.12.2025
19 САМО ЧЕ ГРЪЦКИТЕ ПОЛИЦАИ НЕ БИЯТ ТИЯ ДЕТ
Коментиран от #21
21:56 08.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Софийски селянин,
До коментар #19 от "САМО ЧЕ ГРЪЦКИТЕ ПОЛИЦАИ НЕ БИЯТ ТИЯ ДЕТ":Вярно така е,не че гърчулята са много работни и те като нас.
Но за разлика от тук те поне имат гражданско самосъзнание и достойнство.
И още нещо,ти да си видял и чул грък чобанин да бачка в България..?!
Но обратното е вярно,и продължават да им чиракуват и слугуват там..
22:18 08.12.2025
22 Балкан разлика
22:43 08.12.2025
23 Ивелин Михайлов
22:49 08.12.2025
24 Грък
Коментиран от #25
22:50 08.12.2025
25 Българин
До коментар #24 от "Грък":Споко ,няма .Сега сме си турили киселото зеленце и точиме винцето и като удариме три чаши си мечтаеш за Солунската митница......ама само си мечтаем .
23:49 08.12.2025