Руското военно командване планира да разположи вероятно ограничените си стратегически резерви за лятна офанзива през 2026 г. в южната и/или източната част на Украйна. Въпреки това армията вероятно не разполага с достатъчно ресурси, за да постигне поставените цели, предава News.bg.

Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи на 5 февруари, че подготовката за офанзивата вероятно вече е започнала и прогнозира началото ѝ още в края на април 2026 г. Според него руските сили ще се съсредоточат основно в посока Славянск-Краматорск и/или Орихов-Запорожие.

Машовец подчертава, че руските войски се борят да завземат необходимите изходни позиции за лятната офанзива. Те не успяват да напредват достатъчно бързо, за да спазят сроковете на военното командване. В същото време руските стратегически резерви, формирани от есента на 2025 г., се запазват за основната кампания и не се използват за ускоряване на текущите тактически действия.

Според ISW Русия от юли 2025 г. изгражда стратегически резерв от нови новобранци, за да улесни бъдеща офанзива, но се бори да компенсира загубите си в Украйна. Руското командване вероятно ще трябва да избере между разполагането на ограничените си резерви сега или рискуването на по-късно използване от по-неблагоприятни позиции.

Руските сили създават условия за настъпателни операции в посока Славянск-Краматорск и Орихов-Запорожие, но напредъкът остава ограничен. След три месеца боеве е превзят град Хуляйполе (предвоенно население около 13 000 души), но бързо напредване отвъд него изглежда малко вероятно без отнемане на ресурси от други участъци на фронта.

Допълнително предизвикателство за руските операции представлява блокирането на нерегистрирани терминали Starlink в Украйна от SpaceX, което според съобщенията пречи на наземните операции и тактическите удари.

На 6 февруари неизвестни лица извършиха опит за покушение срещу първия заместник-началник на ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, в Москва.

В последно време украинските сили са напреднали близо до Борова, а руските - в районите Покровск, Хуляйполе и тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.