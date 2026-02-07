ISW: Руското командване подготвя летна офанзива в Украйна

Руското военно командване планира да разположи вероятно ограничените си стратегически резерви за лятна офанзива през 2026 г. в южната и/или източната част на Украйна. Въпреки това армията вероятно не разполага с достатъчно ресурси, за да постигне поставените цели, предава News.bg.
Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи на 5 февруари, че подготовката за офанзивата вероятно вече е започнала и прогнозира началото ѝ още в края на април 2026 г. Според него руските сили ще се съсредоточат основно в посока Славянск-Краматорск и/или Орихов-Запорожие.
Машовец подчертава, че руските войски се борят да завземат необходимите изходни позиции за лятната офанзива. Те не успяват да напредват достатъчно бързо, за да спазят сроковете на военното командване. В същото време руските стратегически резерви, формирани от есента на 2025 г., се запазват за основната кампания и не се използват за ускоряване на текущите тактически действия.
Според ISW Русия от юли 2025 г. изгражда стратегически резерв от нови новобранци, за да улесни бъдеща офанзива, но се бори да компенсира загубите си в Украйна. Руското командване вероятно ще трябва да избере между разполагането на ограничените си резерви сега или рискуването на по-късно използване от по-неблагоприятни позиции.
Руските сили създават условия за настъпателни операции в посока Славянск-Краматорск и Орихов-Запорожие, но напредъкът остава ограничен. След три месеца боеве е превзят град Хуляйполе (предвоенно население около 13 000 души), но бързо напредване отвъд него изглежда малко вероятно без отнемане на ресурси от други участъци на фронта.
Допълнително предизвикателство за руските операции представлява блокирането на нерегистрирани терминали Starlink в Украйна от SpaceX, което според съобщенията пречи на наземните операции и тактическите удари.
На 6 февруари неизвестни лица извършиха опит за покушение срещу първия заместник-началник на ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, в Москва.
В последно време украинските сили са напреднали близо до Борова, а руските - в районите Покровск, Хуляйполе и тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.
1 Майна
Окраина замръзна..
За какво лято мечтаят
Бандеровците са капут,бе!
Коментиран от #14
11:38 07.02.2026
2 да питам
Коментиран от #17, #34, #58
11:38 07.02.2026
3 Питам:
Коментиран от #11, #25, #36
11:40 07.02.2026
4 Време е
Коментиран от #19
11:40 07.02.2026
5 Майна
Която е славянска държава?
Това означава ,че е овладяна от чужда?!
Вдянаха!
11:41 07.02.2026
6 гост
11:43 07.02.2026
7 Владимир Путин, президент
С галоши, ръждав калаш, без Старлинк, интернет, бензин и без генерали. Няма да има нищо, завтра подписвам Капитулация. Рассия пpоигpaла .....
11:44 07.02.2026
8 Руското командване
11:44 07.02.2026
9 матю хари
11:45 07.02.2026
10 Механик
Или лъжехте 4 години?
11:46 07.02.2026
11 Ами...
До коментар #3 от "Питам:":ПролЕтна..
Коментиран от #20
11:46 07.02.2026
12 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
11:46 07.02.2026
14 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #1 от "Майна":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #33
11:48 07.02.2026
15 опала
1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.
В летни и летен не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.
Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: лятна, лятно
11:48 07.02.2026
16 цоко
11:48 07.02.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "да питам":не точно / като пе де ру га в УНИмаг
11:48 07.02.2026
18 Летна
11:49 07.02.2026
19 Путлеристан
До коментар #4 от "Време е":Интересното е че раша овладяна от няколко безмислено богати олигарси отговаря от всякъде на дефиницията за фашизъм
Коментиран от #35
11:50 07.02.2026
20 Именно
До коментар #11 от "Ами...":ПролЕт- пролЕтна.
ЛЯто- лЯтна, НЕ лЕтна.
Абе, мисиро4ки.
11:51 07.02.2026
21 наблюдател
Коментиран от #22
11:51 07.02.2026
22 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #21 от "наблюдател":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
11:52 07.02.2026
23 РФ е един смърдящ КЕН eф !
"Руската икономика е в критично състояние! Финансовата система на страната е на ръба на колапса!"
Игор Липсиц е един от основателите на Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, той познава отлично хората, които в момента управляват финансите на Русия (като Елвира Набиулина). Това му позволява да разкодира техните ходове и да обясни кога официалната статистика е просто дезинформация. Неговите анализи показват, че Русия навлиза в период на хиперинфлация и възможен дефолт, което директно ще удари способността на Кремъл да плаща на наемници и да поддържа социалния мир. Професор Липсиц е този, който поставя финалната икономическа диагноза: „2026 ще бъде фатална за сегашния модел на Русия“.
Коментиран от #43
11:53 07.02.2026
24 Добри новини
В Запорожие се срещнали две руски подразделения, които нямат никаква комуникация и откриват огън. Резултат: щурмова група от 12 човек е напълни унищожена.
11:54 07.02.2026
25 Ели
До коментар #3 от "Питам:":думата лЯтоска ще използвам веке,а не лЕтоска:))
11:54 07.02.2026
26 Истината
Коментиран от #40
11:55 07.02.2026
27 Помни
11:56 07.02.2026
28 az СВО Победа 80
За пореден път вече.... 🤣🤣🤣
Досега ни обясняваха, как Киев щеше да "спечели", но понеже с тази лъжа не може повече да се продължава, започнаха да обясняват как Мозква щяла да "загуби".... 🤣🤣🤣
11:56 07.02.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Подсказвам, Русия е на 6.
Америка на 18
11:59 07.02.2026
30 Владимир Путин, президент
Четири Года безспирни майтапи, подигравки, шеги с неумелия захватчик. То не бяха крайцери, стратези, корейци, генерали и какво ли не се стовари връз клетите ру3ки тикви. Тази аперация влезна в Историята под името Специална Дарвинова Операция. Не ми благодарете, спасибо 😆
11:59 07.02.2026
31 Зелю
Коментиран от #54
11:59 07.02.2026
32 Силата на Москва е в свирката .
Opките по фронтовете нямат просто проблеми, а катастрофа. Цялото управление на войските се срина. В много сектори щурмовите действия са спрени.
От сряда Z-блоговете активно се оплакват от проблеми с терминалите, наричайки Мъск „фашист“. „Белоруски силовик“ написа, че почти 90% от подразделенията, на които помага, са останали без интернет. Alex Parker Returns отбеляза, че блокирането ще удари най-силно щурмовите групи.
12:00 07.02.2026
33 ХиХи
До коментар #14 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Ти давай по 2 млрд заеми на зеля от нашите днъци сека година и не питай къде отиват
Коментиран от #41
12:01 07.02.2026
35 а бе..
До коментар #19 от "Путлеристан":По интересното е че урсулците казаха че бгбандерците поне още една петилетка ще кушать от жлътото във weцето на пеефтьски0
12:01 07.02.2026
36 Е тя
До коментар #3 от "Питам:":откъде да знае, това не е нейна работа.
12:03 07.02.2026
37 да питам
12:05 07.02.2026
38 Дивуй
12:07 07.02.2026
39 Пенсионер
Бил съм в целия соцлагер - никъде нямаше такова чудо на пречупен гръбнак пред чужд владетел!
Излишно е да казвам, че сте нелечими ypoди!
А за десерт, за да ви е сладък поста ми, ще пожелая на вашата матушка да ври в ада от огън и жупел - от Тихия океан, до Невския залив! Тя не само го заслужи, но и ще го предизвика сама!
12:07 07.02.2026
40 а ма..
До коментар #26 от "Истината":Масковците казват..тише едешь,дальше будешь и важното е зеления мухал хубаво да издои урсулците и бгбандерците
Коментиран от #42
12:08 07.02.2026
41 Лол
До коментар #33 от "ХиХи":Аз знам че Отиват да трепят блатни оркове и съм ЗА✌️😁
12:09 07.02.2026
42 Чиба Рашка
До коментар #40 от "а ма..":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #53
12:10 07.02.2026
43 ру БЛАТА
До коментар #23 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
12:10 07.02.2026
44 Димяща ушанка
12:11 07.02.2026
45 Орк на тротинетка 🧌🛴
12:12 07.02.2026
46 Благой
12:25 07.02.2026
47 коки
неграмотнициии...
12:25 07.02.2026
48 Мунчо мотиката
12:29 07.02.2026
50 русия е превзета от талибаните
12:45 07.02.2026
51 Военен
Затова тероризират украинските градове с бомбардировки по критичната инфраструктура .
12:47 07.02.2026
52 ДНЯ
Вече тече
1444 ДНЯ.
Само сменят Сезона
Блатните Уроди.
13:45 07.02.2026
53 Даже и за Северна
До коментар #42 от "Чиба Рашка":Корея няма кандидати.
Капейките обаче твърдят че там било още по хубаво .
Хахахаха хахахаха
13:46 07.02.2026
54 ПУЧЯ ВЪШКИН
До коментар #31 от "Зелю":Аз дадох над 450 МИЛИАРДА ДОЛАРА
За войната ,
А РУСКИТЕ МЪРЛЯЧИ
ОЩЕ СЕ ТЪРКАЛЯТ
НА 40 КИЛОМЕТРА ОТ ГРАНИЦАТА.....
13:49 07.02.2026
55 стоян георгиев
Коментиран от #57
14:06 07.02.2026
56 Петър
14:49 07.02.2026
57 Моряка
До коментар #55 от "стоян георгиев":Много си кръвожаден,бе момчето ми.Ами украинците до тогава колко ще изгубят?(макар че такъв народ няма).Като гледам съотношението на разменените трупове в съотношение 1 към 20 в полза на руснаците,
Ако бяха послушали папата да вдигнат белия байряк,до сега да са възтановили паметника на Екатерина в Одеса.Лично Зелю,с пранги и мистрия.
15:52 07.02.2026
59 Ало джурналята
19:18 07.02.2026