ISW: Руското командване подготвя летна офанзива в Украйна
ISW: Руското командване подготвя летна офанзива в Украйна

7 Февруари, 2026 11:37 1 892 59

Стратегическите резерви на Русия се изчерпват, а тактическото напредване е бавно в ключови райони

ISW: Руското командване подготвя летна офанзива в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското военно командване планира да разположи вероятно ограничените си стратегически резерви за лятна офанзива през 2026 г. в южната и/или източната част на Украйна. Въпреки това армията вероятно не разполага с достатъчно ресурси, за да постигне поставените цели, предава News.bg.

Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи на 5 февруари, че подготовката за офанзивата вероятно вече е започнала и прогнозира началото ѝ още в края на април 2026 г. Според него руските сили ще се съсредоточат основно в посока Славянск-Краматорск и/или Орихов-Запорожие.

Машовец подчертава, че руските войски се борят да завземат необходимите изходни позиции за лятната офанзива. Те не успяват да напредват достатъчно бързо, за да спазят сроковете на военното командване. В същото време руските стратегически резерви, формирани от есента на 2025 г., се запазват за основната кампания и не се използват за ускоряване на текущите тактически действия.

Според ISW Русия от юли 2025 г. изгражда стратегически резерв от нови новобранци, за да улесни бъдеща офанзива, но се бори да компенсира загубите си в Украйна. Руското командване вероятно ще трябва да избере между разполагането на ограничените си резерви сега или рискуването на по-късно използване от по-неблагоприятни позиции.

Руските сили създават условия за настъпателни операции в посока Славянск-Краматорск и Орихов-Запорожие, но напредъкът остава ограничен. След три месеца боеве е превзят град Хуляйполе (предвоенно население около 13 000 души), но бързо напредване отвъд него изглежда малко вероятно без отнемане на ресурси от други участъци на фронта.

Допълнително предизвикателство за руските операции представлява блокирането на нерегистрирани терминали Starlink в Украйна от SpaceX, което според съобщенията пречи на наземните операции и тактическите удари.

На 6 февруари неизвестни лица извършиха опит за покушение срещу първия заместник-началник на ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, в Москва.

В последно време украинските сили са напреднали близо до Борова, а руските - в районите Покровск, Хуляйполе и тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.


  • 1 Майна

    44 33 Отговор
    Шегаджии
    Окраина замръзна..
    За какво лято мечтаят
    Бандеровците са капут,бе!

    Коментиран от #14

    11:38 07.02.2026

  • 2 да питам

    13 33 Отговор
    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #17, #34, #58

    11:38 07.02.2026

  • 3 Питам:

    38 4 Отговор
    Прекрасна Ели, руската офанзива лЕтна ли ще бъде или лЯтна?

    Коментиран от #11, #25, #36

    11:40 07.02.2026

  • 4 Време е

    35 5 Отговор
    за тотален разгром на фашизма е Европа! Слава на Русия!

    Коментиран от #19

    11:40 07.02.2026

  • 5 Майна

    31 3 Отговор
    В американско издание-;почти нито едно славянско име в управлението на Окраина
    Която е славянска държава?
    Това означава ,че е овладяна от чужда?!
    Вдянаха!

    11:41 07.02.2026

  • 6 гост

    28 2 Отговор
    Украинският коментатор е изключително точен: Всяко следващо изречение отрича предходното!

    11:43 07.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 29 Отговор
    Лятна офанзива......как, с чем ???
    С галоши, ръждав калаш, без Старлинк, интернет, бензин и без генерали. Няма да има нищо, завтра подписвам Капитулация. Рассия пpоигpaла .....

    11:44 07.02.2026

  • 8 Руското командване

    28 2 Отговор
    в момента каква офанзива води в украйна?Май офанзивата е целогодишна ,струва ми са...

    11:44 07.02.2026

  • 9 матю хари

    8 24 Отговор
    Мъката продължава. За 4 години Сталин стигна до Берлин, а Путин за същото време не може да стигне даже до Киев.

    11:45 07.02.2026

  • 10 Механик

    21 4 Отговор
    Каква офанзива бе? Нали бяха без ракети и им унищожихте армията???????????
    Или лъжехте 4 години?

    11:46 07.02.2026

  • 11 Ами...

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    ПролЕтна..

    Коментиран от #20

    11:46 07.02.2026

  • 12 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    6 19 Отговор
    Почваме значи от юни да месим погачи, този път звездите показват че ще са на Дунав 9 септември

    11:46 07.02.2026

  • 14 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    22 21 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #33

    11:48 07.02.2026

  • 15 опала

    13 4 Отговор
    Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

    1) я се намира в сричка под ударение;
    2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
    3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

    В летни и летен не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

    Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: лятна, лятно

    11:48 07.02.2026

  • 16 цоко

    15 2 Отговор
    до летоска ъкропотек нема да има вече.ша има и евроколоака на 10 скорост,и най вече русия ще си е пак русия заедно със сащ срещу евроколоаката ако е останал некой див член като нас богат умен и красив да квичи че е в еврозоната с празния чувал

    11:48 07.02.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    не точно / като пе де ру га в УНИмаг

    11:48 07.02.2026

  • 18 Летна

    17 1 Отговор
    Къфто ви прафописа, такваз и имформацийта !

    11:49 07.02.2026

  • 19 Путлеристан

    4 17 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    Интересното е че раша овладяна от няколко безмислено богати олигарси отговаря от всякъде на дефиницията за фашизъм

    Коментиран от #35

    11:50 07.02.2026

  • 20 Именно

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами...":

    ПролЕт- пролЕтна.
    ЛЯто- лЯтна, НЕ лЕтна.
    Абе, мисиро4ки.

    11:51 07.02.2026

  • 21 наблюдател

    5 19 Отговор
    Кремълският карлик е отчаян.На всяка цена трябва да излезе с някаква победа до лятото пред орките иначе си заминава. За това се моли на Тръмп да му даде Донбас. До лятото трябва да е направил нещо иначе федерацийката е в тотален фалит.Гладните 90 се връщат и може да няма бутчета от САЩ сега.

    Коментиран от #22

    11:51 07.02.2026

  • 22 RIP Сесесере 1920 1991💀

    6 16 Отговор

    До коментар #21 от "наблюдател":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    11:52 07.02.2026

  • 23 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    8 15 Отговор
    Критично състояние на икономиката на Руската федерация! финансовата система на страната е на ръба на колапс!

    "Руската икономика е в критично състояние! Финансовата система на страната е на ръба на колапса!"
    Игор Липсиц е един от основателите на Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, той познава отлично хората, които в момента управляват финансите на Русия (като Елвира Набиулина). Това му позволява да разкодира техните ходове и да обясни кога официалната статистика е просто дезинформация. Неговите анализи показват, че Русия навлиза в период на хиперинфлация и възможен дефолт, което директно ще удари способността на Кремъл да плаща на наемници и да поддържа социалния мир. Професор Липсиц е този, който поставя финалната икономическа диагноза: „2026 ще бъде фатална за сегашния модел на Русия“.

    Коментиран от #43

    11:53 07.02.2026

  • 24 Добри новини

    4 15 Отговор
    Санкциите са ни от полза, комуникациите ни пречат.
    В Запорожие се срещнали две руски подразделения, които нямат никаква комуникация и откриват огън. Резултат: щурмова група от 12 човек е напълни унищожена.

    11:54 07.02.2026

  • 25 Ели

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    думата лЯтоска ще използвам веке,а не лЕтоска:))

    11:54 07.02.2026

  • 26 Истината

    7 5 Отговор
    Нали са на три дни от Киев!

    Коментиран от #40

    11:55 07.02.2026

  • 27 Помни

    13 3 Отговор
    ISW е спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини. И това е същата Витория Нюланд която раздаваше през година курабийки на противоконситуционния Майдан и се хвалеше на журналистите, че САЩ са платили милиарда долара за организирането и провеждането му. ISW публикуват манипулациите и дезинформациите които получава от ЦРУ, а след това се разпространяват от грантаджийските соросоидни медии по света.

    11:56 07.02.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    7 3 Отговор
    От НПО-то ISW ни "информират", че РФ пак щяла да загуби войната!
    За пореден път вече.... 🤣🤣🤣

    Досега ни обясняваха, как Киев щеше да "спечели", но понеже с тази лъжа не може повече да се продължава, започнаха да обясняват как Мозква щяла да "загуби".... 🤣🤣🤣

    11:56 07.02.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор
    Познайте, като гледате коментарите на бгбандеровците, на кое място са БГи Укрия по ай кю.По точно кой е73 кой 84?
    Подсказвам, Русия е на 6.
    Америка на 18

    11:59 07.02.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    Четири Года.....
    Четири Года безспирни майтапи, подигравки, шеги с неумелия захватчик. То не бяха крайцери, стратези, корейци, генерали и какво ли не се стовари връз клетите ру3ки тикви. Тази аперация влезна в Историята под името Специална Дарвинова Операция. Не ми благодарете, спасибо 😆

    11:59 07.02.2026

  • 31 Зелю

    4 3 Отговор
    Дайте 100 те млрд пък ний ша прайм контранаступ, а и хора пратете за контранаступа

    Коментиран от #54

    11:59 07.02.2026

  • 32 Силата на Москва е в свирката .

    5 4 Отговор
    Два дни след фактическото ограничаване на достъпа на руските терминали до Starlink, темповете на придвижване на ВС на РФ забележимо са спаднали. „Те са като слепи котенца“
    Opките по фронтовете нямат просто проблеми, а катастрофа. Цялото управление на войските се срина. В много сектори щурмовите действия са спрени.

    От сряда Z-блоговете активно се оплакват от проблеми с терминалите, наричайки Мъск „фашист“. „Белоруски силовик“ написа, че почти 90% от подразделенията, на които помага, са останали без интернет. Alex Parker Returns отбеляза, че блокирането ще удари най-силно щурмовите групи.

    12:00 07.02.2026

  • 33 ХиХи

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Ти давай по 2 млрд заеми на зеля от нашите днъци сека година и не питай къде отиват

    Коментиран от #41

    12:01 07.02.2026

  • 35 а бе..

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Путлеристан":

    По интересното е че урсулците казаха че бгбандерците поне още една петилетка ще кушать от жлътото във weцето на пеефтьски0

    12:01 07.02.2026

  • 36 Е тя

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    откъде да знае, това не е нейна работа.

    12:03 07.02.2026

  • 37 да питам

    3 4 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция е катастрофирала на луната ?

    12:05 07.02.2026

  • 38 Дивуй

    3 1 Отговор
    Много обичам думата ,, вероятно " .

    12:07 07.02.2026

  • 39 Пенсионер

    5 7 Отговор
    Никога не съм срещал по-отвратителни типове и "специалисти" в лизане на ботуши, подметки, Zaдни части и всичко, каквото може да се сетите, от българският русофил !
    Бил съм в целия соцлагер - никъде нямаше такова чудо на пречупен гръбнак пред чужд владетел!
    Излишно е да казвам, че сте нелечими ypoди!
    А за десерт, за да ви е сладък поста ми, ще пожелая на вашата матушка да ври в ада от огън и жупел - от Тихия океан, до Невския залив! Тя не само го заслужи, но и ще го предизвика сама!

    12:07 07.02.2026

  • 40 а ма..

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Истината":

    Масковците казват..тише едешь,дальше будешь и важното е зеления мухал хубаво да издои урсулците и бгбандерците

    Коментиран от #42

    12:08 07.02.2026

  • 41 Лол

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "ХиХи":

    Аз знам че Отиват да трепят блатни оркове и съм ЗА✌️😁

    12:09 07.02.2026

  • 42 Чиба Рашка

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "а ма..":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #53

    12:10 07.02.2026

  • 43 ру БЛАТА

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    12:10 07.02.2026

  • 44 Димяща ушанка

    6 4 Отговор
    По Гергьовден Ден влизам в Киев!

    12:11 07.02.2026

  • 45 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 4 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    12:12 07.02.2026

  • 46 Благой

    2 1 Отговор
    Силно им желанието че чак сънуват чеса напреднали

    12:25 07.02.2026

  • 47 коки

    2 2 Отговор
    пише се лЯтна...
    неграмотнициии...

    12:25 07.02.2026

  • 48 Мунчо мотиката

    6 1 Отговор
    Удри Валодя, да са пyкaт душите черни душмански! СЛАВА УКРАИНЕ!

    12:29 07.02.2026

  • 50 русия е превзета от талибаните

    4 3 Отговор
    Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.

    12:45 07.02.2026

  • 51 Военен

    7 3 Отговор
    Това са възможностите на кремълските фашисти . Нищо не може да ги спаси от поражението което им предстои .
    Затова тероризират украинските градове с бомбардировки по критичната инфраструктура .

    12:47 07.02.2026

  • 52 ДНЯ

    2 1 Отговор
    То тая Офанзива

    Вече тече

    1444 ДНЯ.

    Само сменят Сезона

    Блатните Уроди.

    13:45 07.02.2026

  • 53 Даже и за Северна

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Чиба Рашка":

    Корея няма кандидати.

    Капейките обаче твърдят че там било още по хубаво .

    Хахахаха хахахаха

    13:46 07.02.2026

  • 54 ПУЧЯ ВЪШКИН

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Зелю":

    Аз дадох над 450 МИЛИАРДА ДОЛАРА

    За войната ,

    А РУСКИТЕ МЪРЛЯЧИ

    ОЩЕ СЕ ТЪРКАЛЯТ

    НА 40 КИЛОМЕТРА ОТ ГРАНИЦАТА.....

    13:49 07.02.2026

  • 55 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Руснаците докато не загубят два милиона човека няма да мирясат.хубавото е че вероятно до края на тази година ще са го изпълнили.

    Коментиран от #57

    14:06 07.02.2026

  • 56 Петър

    1 3 Отговор
    Имах един приятел - лека му пръст. Той много обичаше русия и на екскурзия беше ходил там. Но отиде да работи там, върна се след няколко месеца и докрая на живота му псуваше руснаците когато и да го видя все ги кълнеше и това още преди войната беше разбрал що за стока са.

    14:49 07.02.2026

  • 57 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Много си кръвожаден,бе момчето ми.Ами украинците до тогава колко ще изгубят?(макар че такъв народ няма).Като гледам съотношението на разменените трупове в съотношение 1 към 20 в полза на руснаците,
    Ако бяха послушали папата да вдигнат белия байряк,до сега да са възтановили паметника на Екатерина в Одеса.Лично Зелю,с пранги и мистрия.

    15:52 07.02.2026

  • 59 Ало джурналята

    0 0 Отговор
    "Руското командване подготвя летна офанзива в Украйна", колко да е лЕтна, когато не се знае граматиката? Ж.р., ед.ч., под ударение и следващата сричка да има гласните а,о,у,ъ! С една дума офанзивата е лятна а не летна!

    19:18 07.02.2026

