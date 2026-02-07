Новини
Свят »
Украйна »
Руски удари принудиха украинските АЕЦ да намалят производството на електроенергия
  Тема: Украйна

Руски удари принудиха украинските АЕЦ да намалят производството на електроенергия

7 Февруари, 2026 15:46 1 661 79

  • украйна-
  • аец-
  • производство-
  • елетроенергия

Киев прилага временни прекъсвания на тока, докато военните действия засегнаха електропроводи и подстанции

Руски удари принудиха украинските АЕЦ да намалят производството на електроенергия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Атомните електроцентрали в Украйна бяха принудени да намалят производствения си капацитет след масирани руски удари по енергийната инфраструктура, съобщава Укринформ, като се позовава на Министерството на енергетиката в Киев, предава БТА.

„Врагът нанесе силен удар с дронове и ракети по подстанции и електропроводи с напрежение 750 kV и 330 kV. В резултат атомните електроцентрали трябваше да ограничат производството си“, се посочва в официалното съобщение.

За да се балансира енергийната система, Украйна прибягва към внос на електроенергия и въвеждане на мерки за ограничаване на потреблението. По заповед на Националния електроенергиен системен оператор „Укренерго“ са увеличени временните прекъсвания на тока, а в повечето региони е въведен режим на ограничено електроснабдяване.

Министерството на енергетиката подчертава, че ограниченията се дължат основно на последиците от масираните руски атаки срещу електроцентрали и подстанции на преносната и разпределителната мрежа. Извънредното положение в енергийния сектор остава в сила заради постоянните обстрели, изисквайки пълно съдействие от държавните и регионални служби.

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди днес, че украинските АЕЦ са намалили мощностите си заради подновените удари по електрическите подстанции и прекъснатите електропроводи.

Междувременно украински дронове удариха завод за компоненти на ракетно гориво в Тверска област, западна Русия, съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна. Там се произвеждат части за руските крилати ракети X-55 и X-101, както и други компоненти за дизелово и авиационно гориво. По думите на украинския представител ударът е предизвикал голям пожар, който временно ще затрудни производството на ракетно гориво и ще намали способността на врага да поддържа интензитета на обстрелите по украински градове.

Генералният щаб на Киев съобщи, че украинските сили са ударили петролен склад „Балашово“ в руската Саратовска област, както и няколко центъра за управление на дронове в окупираните територии.

От своя страна, Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските войски са превзели село Чугуновка в източната част на Харковска област, предаде РИА Новости.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Тиква

    48 4 Отговор
    Няма страшно ще ви дадем ток от нашия АЕЦ и без това го вдигнах двойно заради леврота🎃

    15:48 07.02.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 51 Отговор
    Това е най голямата опасност в момента.руските удари може да предизвикат ядрена катастрофа.

    Коментиран от #5

    15:49 07.02.2026

  • 3 внос на ток

    36 3 Отговор
    е те за това лаещите седят на тъмно, а не заради неизвестни проблеми в електрозахранването.

    15:49 07.02.2026

  • 4 хаха🤣

    7 47 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #12, #17

    15:51 07.02.2026

  • 5 Миши

    33 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    скрий се под кревата.

    Коментиран от #6

    15:51 07.02.2026

  • 6 И защо да се

    6 38 Отговор

    До коментар #5 от "Миши":

    крие като е прав. Като стане ядрен инцидент, пак ще пищите, че укроинците са ви виновни. А то всъщност Путин бил е виновен.

    Коментиран от #8, #31

    15:54 07.02.2026

  • 7 да питам

    5 41 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #11, #19, #39, #53, #63

    15:56 07.02.2026

  • 8 стоян георгиев

    4 35 Отговор

    До коментар #6 от "И защо да се":

    Те са бг патриоти.искат путин да ни удари с ядрени ракети.можеш ли разбра фена на путин?

    Коментиран от #32

    15:58 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 татунчо 🍌

    33 1 Отговор
    Време е олимпийският огън да се разгори в уркия ! Само така зеля ще му уври кра....туна....та празна , че това повече не може да продължава .

    Коментиран от #38

    16:00 07.02.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 21 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    ми то кво има да се продава според теб? само кажи на русафилите ако спят случайно с рускиня , за първи път..да я вкарат в банята

    Коментиран от #26, #33

    16:01 07.02.2026

  • 12 Всъщнст САЩ точно така прави

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха🤣":

    Яко бомбене, докато нищо вече не се движи и чак после сухопътни войски.
    САЩ са унищожили ТЕЦ-овете на Багдад в първите 30 минути на войната в Ирак, Путин какво е чакал досега не знам.

    Коментиран от #68

    16:01 07.02.2026

  • 13 Сатана Z

    26 1 Отговор
    Всички АЕЦ в Укрия са от тежкото наследство от времето на комунизма в СССР и затова трябва да бъдат декомунизирани .

    16:05 07.02.2026

  • 14 хахото

    20 0 Отговор
    боли ма дядовия за украинските парчета

    16:07 07.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    21 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #41

    16:07 07.02.2026

  • 16 Подправения кантар

    16 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:07 07.02.2026

  • 17 Европеец

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха🤣":

    Краварите в Ирак и Югославия точно така биеха, още си спомням усмивката и думите на генерал Кларк за ударите по Белград..... Путин все ощепродължава да е жаловит.... АЕЦ и ел мрежата са строени от съветските строители здраво, но сега е ред да бъдат разрушени, нали това исках украинците декумонизация.....

    Коментиран от #24, #72

    16:08 07.02.2026

  • 18 Подправения кантар

    13 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    16:08 07.02.2026

  • 19 Жклтопаветната измет

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    Спонсор на педофилите в БГ

    16:08 07.02.2026

  • 20 Подправения кантар

    11 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:08 07.02.2026

  • 21 Олеся 🇺🇦

    12 1 Отговор
    Кто не скачет тот замерз !

    16:10 07.02.2026

  • 22 Ами

    15 0 Отговор
    За сега в окраина е като в дискотека, скоро може да е като в пещера :)

    16:12 07.02.2026

  • 23 Ха-ха

    3 10 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #27

    16:12 07.02.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    аре на бас , че Корольов-бащата на руската космонавтика е украинец?и те сами по себе си не са достигнали нищо(рашаните)

    Коментиран от #28, #35, #42

    16:13 07.02.2026

  • 25 Копейки

    2 12 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    16:14 07.02.2026

  • 26 оня с коня

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо 😼 за пръв път чувам ,че в Максуда и бани имате ,а на времето когато си бил млад на всички от СССР им викаха рускини ,та може и украинка с рунтави небръснати крака да си прекарал някъде по Златните на младини ,ама ся с тоя дрртт виснал ....й ,само за е .....не ставаш вече .

    Коментиран от #30

    16:14 07.02.2026

  • 27 Ужас

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха":

    Излиза, че не можеш да четеш.
    7 пъти са повече укрожертвите.

    Коментиран от #65

    16:15 07.02.2026

  • 28 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аре на бас че баща ти е бил турско говорящ ром,мир на праха му ,то други в Максуда няма .

    16:16 07.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    АЕЦ не могат да намалят производството на ел. енергия. Твърде опасно е. За това построихме ПАВЕЦ Чаира. За да поема енергията произведена от АЕЦ Козлодуй, когато има ниско потребление, тъй като ядрените блокове не могат да намалят производството си.
    Украинците трябва да изведат атомните централи в студен режим, в противен случай рискуват 2ри и 3ти Чернобил.

    Коментиран от #36

    16:17 07.02.2026

  • 30 ха-ха !

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Може котьо да е от Каменар , и там са като в Максуда .

    16:17 07.02.2026

  • 31 Мишел

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "И защо да се":

    Аварията в Чернобил стана, защото украинският екип на ЧАЕЦ направи експеримент с намаляване мощността на ядрения реактор под разрешеното ниво, без да има разрешение и без да попита предварително руските проектанти и конструктори. Русия прави нещата стабилно и дуракоустойчиво, но не чак да издържат на украинци.

    Коментиран от #71

    16:19 07.02.2026

  • 32 Ивайло

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    СиСи ,Алито каза че си възлагал обгрижването на половинката Десислава на маймуни ,кай честно толкова ли пропадна ?Кво стана с инвестициите и интересите в соларните паркове и перките ,мерцедеса ?

    16:19 07.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Знаеш ли нещо за Игор Курчатов.... А това, че Сергей Корольов е роден в Житомир, не го прави украинец, че е починал в Москва, не го прави руснак... Корольов си е съветски гражданин на Великия Съветски съюз....

    16:30 07.02.2026

  • 36 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    АЕЦ могат да намалят производството си на ел енергия до определена степен,
    но това става доста бавно и не е рентабилно да го правят.
    Когато производство бъде намалено под допустимото ниво
    автоматично сработват защитите и реактора самоизключва.
    От самосебе си атомен реактр не може да гръмне.
    За да гръмне реактор на АЕЦ е необходима сериозна външна намеса.

    Коментиран от #37

    16:37 07.02.2026

  • 37 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Украинците имат опит в гърменето на реактори .... Справка Чернобил... Спасението е да намалят мощността на реактора и да го държат в студен режим, но като се вижда безотговорността и наглостта на украинците нищо чудно да предизвикат умишлено ядрена авария.........

    Коментиран от #51

    16:41 07.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Софиянец

    9 0 Отговор
    Укрите като искат ток, вода и парно да си построят техни централи, а не да ползват руските останали им от ссср или пък да изпросят от западните си "приятели" 😂😂😂

    16:45 07.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А какая е проблема?
    А Вернер фон Браун знаеш ли кой е? А какъв е?

    16:47 07.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Бикът от Шри Ланка":

    Ти па,куче със салам ще плашиш

    Коментиран от #48

    16:52 07.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Демокрацията- диктатура на капитала

    5 2 Отговор
    Ало персонала на Факти, погледнете, какви неща написано по горе, толерирате

    Коментиран от #52

    16:56 07.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сър Артър Харис

    2 0 Отговор
    Ударете ги с 50000 тона тротилов еквивалент тия два АЕЦ и бандерия ще приключи съществуването си завинаги, превърната в радиоактивна пустиня. Ще бъдат унищожени хората, животните и всичко, което расте на земята. Земята ще се превърне в пещ, изгаряща всичко живо.

    17:00 07.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    В момента окраинците са намалили производство на ел енергия от АЕЦ.
    Ако руснаците ударят още да речем две-три големи подстанции, реакторите
    просто ще спрат да работят. Демек ще преминат към студен режим.
    Както е в Запорожката АЕЦ. Реакторите не работят. Само се охлаждат.
    По-разумно е, окраинците да изключат няколко блока на АЕЦ ако не могат
    да консумират произведемата енергия, отколкото да ги карат на намалена мошност.
    Пак повтарям - атомен реактор не гърми без сериозна външна намеса.

    17:01 07.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Да, родата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    ти от женски род. Отдавна ги ползват.

    17:03 07.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Много обичам белогвардейци в калната си вена да ме изпълват

    Коментиран от #57

    17:06 07.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Сър Артър Харис

    4 2 Отговор
    Урките са руснаци с дефектен ген, обработени в американските био лаборатории. Агресивни и хиперподвижни терористи, те са опастност за всичко живо на земята и полежат на масово унищожение с атомен огън от небесата. Удри с атома и спаси Русия от терористични атаки!

    17:09 07.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ебонитовата пръчка":

    На тебеееее

    Коментиран от #64

    17:11 07.02.2026

  • 63 Вярно вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    И путин пак е умрял за незнам кои път всичко е вярно

    17:17 07.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Да, но това е

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ужас":

    според 1 случаен човек от България. Според данните на ЦРУ и Тръмп руските жертви са над 1.6 милиона, а украинските са около 350 хиляди.

    Коментиран от #66, #67

    17:19 07.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тарас

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "Да, но това е":

    5 милиона укр безследно изчезнали. Само 40 000 убити . Слава !

    17:34 07.02.2026

  • 68 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщнст САЩ точно така прави":

    Путин разчиташе на задушаваща хватка За това не бързаше Изчака Европа да се набълбука и да си повярва и сега вече ги довършва За тези години Русия пренаписа всички учебници по стратегия и тактика Язовирите Язовирите

    17:35 07.02.2026

  • 69 В.В.Путин

    3 0 Отговор
    Декомунизация в действие, нали това искахте

    17:37 07.02.2026

  • 70 "В Русия

    1 1 Отговор
    ударно увеличават данъците. От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    17:51 07.02.2026

  • 71 1945

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Чернобил е некадърно-проектирана, некачествено построена атомна електростанция от СССР. Главните конструктори и оператори, както и началника на екипа в момента на аварията и който е взел решението за провеждане на експерименталния тест също е руснак. Аварията е изцяло причинена от некадърността на руснаци.

    Коментиран от #74

    18:03 07.02.2026

  • 72 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Никой от Русия няма да бомбардира и разрушава АЕЦ, защото замърсена с радиоактивност територия не е нужна никому.. Разрушават подстанциите на 750 и 330 kV, които вкарват произведеното електричество в мрежата и централата АЕЦ спира.
    Аварии с изтичане на радиация и бомбардировки с безпилотници, които са сглобени от части на руски апарати могат да организират украинците. Губещата войната страна може да използва и мръсна бомба

    18:09 07.02.2026

  • 73 Мишел

    1 0 Отговор
    Следствие последния руски удар днес по украинските подстанции на 750 и 330 kV, бяха спрени всички АЕЦ в Украйна.

    Коментиран от #76

    18:22 07.02.2026

  • 74 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "1945":

    Фантазираш. Екипът, който е проектирал и построил централата е руски . Екипът, който прави експеримента е изцяло украински, този, който работи и управлява централата. Експериментът се прави в разрез с работните инструкции на Росатом, при работни условия извън тези по инструкциите и без да е обсъден с проектантите на АЕЦ от Росатом . Има книга, където аварията е подробно проследена и там са дадени причините за нея.
    Към началото на 2026 г. "Росатом" е безспорен световен лидер в строителството на АЕЦ, като държи около 90% от световния износ на ядрени технологии. Корпорацията има изключително мащабно присъствие както в Русия, така и на международния пазар. Построила е над 70 реактора на АЕЦ в цял свят. Строи реактори поколение 3++, конкурентите от САЩ от 2++.

    Коментиран от #75, #77

    18:46 07.02.2026

  • 75 руснак = потенциален ядрен инцидент

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    ами това е проблема, при разследването се установява, реактора е бил с производствен дефект. има и осъдени руски инженери, прочети. присъдите са им от по 15-20г затвор.

    18:55 07.02.2026

  • 76 Сър Артър Харис

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мишел":

    Отлична новина! Но още по-добре е и атомен удар по Лвов. Там е гнездото на злото! Два пъти по 50000 тона тротилов еквивалент на нощ е рецептата от сър Артър Харис.

    18:57 07.02.2026

  • 77 руснак = потенциален ядрен инцидент

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Дефектния реактор (РБМК-1000) станал причина за Чернобилската авария: Тип реактор: Четвърти енергоблок е бил от тип РБМК-1000 (Реактор с голяма мощност, канален), който се характеризира с определени конструктивни недостатъци. Поради конструктивните дефекти (особено в контролните пръти) реакторът става нестабилен, което води до внезапен скок на мощността, експлозии и разрушаване на сградата.

    Коментиран от #78, #79

    19:00 07.02.2026

  • 78 Осведомен

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "руснак = потенциален ядрен инцидент":

    Същата централа, като Чернобилската имаше край Ленинград и реакторите изработиха проектния си срок, НО! Там експлоатацията не се извършваше от мразещи СССР урки! Централата край Санкт Петербург си работи до ден днешен.

    19:26 07.02.2026

  • 79 Василева

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "руснак = потенциален ядрен инцидент":

    Четох,че е правен експеримент с реактора,когато е станала аварията.

    19:26 07.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания