Руски удари принудиха украинските АЕЦ да намалят производството на електроенергия

Атомните електроцентрали в Украйна бяха принудени да намалят производствения си капацитет след масирани руски удари по енергийната инфраструктура, съобщава Укринформ, като се позовава на Министерството на енергетиката в Киев, предава БТА.

„Врагът нанесе силен удар с дронове и ракети по подстанции и електропроводи с напрежение 750 kV и 330 kV. В резултат атомните електроцентрали трябваше да ограничат производството си“, се посочва в официалното съобщение.

За да се балансира енергийната система, Украйна прибягва към внос на електроенергия и въвеждане на мерки за ограничаване на потреблението. По заповед на Националния електроенергиен системен оператор „Укренерго“ са увеличени временните прекъсвания на тока, а в повечето региони е въведен режим на ограничено електроснабдяване.

Министерството на енергетиката подчертава, че ограниченията се дължат основно на последиците от масираните руски атаки срещу електроцентрали и подстанции на преносната и разпределителната мрежа. Извънредното положение в енергийния сектор остава в сила заради постоянните обстрели, изисквайки пълно съдействие от държавните и регионални служби.

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди днес, че украинските АЕЦ са намалили мощностите си заради подновените удари по електрическите подстанции и прекъснатите електропроводи.

Междувременно украински дронове удариха завод за компоненти на ракетно гориво в Тверска област, западна Русия, съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна. Там се произвеждат части за руските крилати ракети X-55 и X-101, както и други компоненти за дизелово и авиационно гориво. По думите на украинския представител ударът е предизвикал голям пожар, който временно ще затрудни производството на ракетно гориво и ще намали способността на врага да поддържа интензитета на обстрелите по украински градове.

Генералният щаб на Киев съобщи, че украинските сили са ударили петролен склад „Балашово“ в руската Саратовска област, както и няколко центъра за управление на дронове в окупираните територии.

От своя страна, Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските войски са превзели село Чугуновка в източната част на Харковска област, предаде РИА Новости.