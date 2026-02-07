Руски удари принудиха украинските АЕЦ да намалят производството на електроенергия

Атомните електроцентрали в Украйна бяха принудени да намалят производствения си капацитет след масирани руски удари по енергийната инфраструктура, съобщава Укринформ, като се позовава на Министерството на енергетиката в Киев, предава БТА.
„Врагът нанесе силен удар с дронове и ракети по подстанции и електропроводи с напрежение 750 kV и 330 kV. В резултат атомните електроцентрали трябваше да ограничат производството си“, се посочва в официалното съобщение.
За да се балансира енергийната система, Украйна прибягва към внос на електроенергия и въвеждане на мерки за ограничаване на потреблението. По заповед на Националния електроенергиен системен оператор „Укренерго“ са увеличени временните прекъсвания на тока, а в повечето региони е въведен режим на ограничено електроснабдяване.
Министерството на енергетиката подчертава, че ограниченията се дължат основно на последиците от масираните руски атаки срещу електроцентрали и подстанции на преносната и разпределителната мрежа. Извънредното положение в енергийния сектор остава в сила заради постоянните обстрели, изисквайки пълно съдействие от държавните и регионални служби.
Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди днес, че украинските АЕЦ са намалили мощностите си заради подновените удари по електрическите подстанции и прекъснатите електропроводи.
Междувременно украински дронове удариха завод за компоненти на ракетно гориво в Тверска област, западна Русия, съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна. Там се произвеждат части за руските крилати ракети X-55 и X-101, както и други компоненти за дизелово и авиационно гориво. По думите на украинския представител ударът е предизвикал голям пожар, който временно ще затрудни производството на ракетно гориво и ще намали способността на врага да поддържа интензитета на обстрелите по украински градове.
Генералният щаб на Киев съобщи, че украинските сили са ударили петролен склад „Балашово“ в руската Саратовска област, както и няколко центъра за управление на дронове в окупираните територии.
От своя страна, Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските войски са превзели село Чугуновка в източната част на Харковска област, предаде РИА Новости.
1 Боко Тиква
15:48 07.02.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #5
15:49 07.02.2026
3 внос на ток
15:49 07.02.2026
4 хаха🤣
Коментиран от #12, #17
15:51 07.02.2026
5 Миши
До коментар #2 от "стоян георгиев":скрий се под кревата.
Коментиран от #6
15:51 07.02.2026
6 И защо да се
До коментар #5 от "Миши":крие като е прав. Като стане ядрен инцидент, пак ще пищите, че укроинците са ви виновни. А то всъщност Путин бил е виновен.
Коментиран от #8, #31
15:54 07.02.2026
7 да питам
Коментиран от #11, #19, #39, #53, #63
15:56 07.02.2026
8 стоян георгиев
До коментар #6 от "И защо да се":Те са бг патриоти.искат путин да ни удари с ядрени ракети.можеш ли разбра фена на путин?
Коментиран от #32
15:58 07.02.2026
10 татунчо 🍌
Коментиран от #38
16:00 07.02.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "да питам":ми то кво има да се продава според теб? само кажи на русафилите ако спят случайно с рускиня , за първи път..да я вкарат в банята
Коментиран от #26, #33
16:01 07.02.2026
12 Всъщнст САЩ точно така прави
До коментар #4 от "хаха🤣":Яко бомбене, докато нищо вече не се движи и чак после сухопътни войски.
САЩ са унищожили ТЕЦ-овете на Багдад в първите 30 минути на войната в Ирак, Путин какво е чакал досега не знам.
Коментиран от #68
16:01 07.02.2026
13 Сатана Z
16:05 07.02.2026
14 хахото
16:07 07.02.2026
15 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #41
16:07 07.02.2026
16 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
16:07 07.02.2026
17 Европеец
До коментар #4 от "хаха🤣":Краварите в Ирак и Югославия точно така биеха, още си спомням усмивката и думите на генерал Кларк за ударите по Белград..... Путин все ощепродължава да е жаловит.... АЕЦ и ел мрежата са строени от съветските строители здраво, но сега е ред да бъдат разрушени, нали това исках украинците декумонизация.....
Коментиран от #24, #72
16:08 07.02.2026
18 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #23
16:08 07.02.2026
19 Жклтопаветната измет
До коментар #7 от "да питам":Спонсор на педофилите в БГ
16:08 07.02.2026
20 Подправения кантар
16:08 07.02.2026
21 Олеся 🇺🇦
16:10 07.02.2026
22 Ами
16:12 07.02.2026
23 Ха-ха
До коментар #18 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #27
16:12 07.02.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Европеец":аре на бас , че Корольов-бащата на руската космонавтика е украинец?и те сами по себе си не са достигнали нищо(рашаните)
Коментиран от #28, #35, #42
16:13 07.02.2026
25 Копейки
16:14 07.02.2026
26 оня с коня
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котьо 😼 за пръв път чувам ,че в Максуда и бани имате ,а на времето когато си бил млад на всички от СССР им викаха рускини ,та може и украинка с рунтави небръснати крака да си прекарал някъде по Златните на младини ,ама ся с тоя дрртт виснал ....й ,само за е .....не ставаш вече .
Коментиран от #30
16:14 07.02.2026
27 Ужас
До коментар #23 от "Ха-ха":Излиза, че не можеш да четеш.
7 пъти са повече укрожертвите.
Коментиран от #65
16:15 07.02.2026
28 Европеец
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аре на бас че баща ти е бил турско говорящ ром,мир на праха му ,то други в Максуда няма .
16:16 07.02.2026
29 Данко Харсъзина
Украинците трябва да изведат атомните централи в студен режим, в противен случай рискуват 2ри и 3ти Чернобил.
Коментиран от #36
16:17 07.02.2026
30 ха-ха !
До коментар #26 от "оня с коня":Може котьо да е от Каменар , и там са като в Максуда .
16:17 07.02.2026
31 Мишел
До коментар #6 от "И защо да се":Аварията в Чернобил стана, защото украинският екип на ЧАЕЦ направи експеримент с намаляване мощността на ядрения реактор под разрешеното ниво, без да има разрешение и без да попита предварително руските проектанти и конструктори. Русия прави нещата стабилно и дуракоустойчиво, но не чак да издържат на украинци.
Коментиран от #71
16:19 07.02.2026
32 Ивайло
До коментар #8 от "стоян георгиев":СиСи ,Алито каза че си възлагал обгрижването на половинката Десислава на маймуни ,кай честно толкова ли пропадна ?Кво стана с инвестициите и интересите в соларните паркове и перките ,мерцедеса ?
16:19 07.02.2026
35 Европеец
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Знаеш ли нещо за Игор Курчатов.... А това, че Сергей Корольов е роден в Житомир, не го прави украинец, че е починал в Москва, не го прави руснак... Корольов си е съветски гражданин на Великия Съветски съюз....
16:30 07.02.2026
36 Ами
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":АЕЦ могат да намалят производството си на ел енергия до определена степен,
но това става доста бавно и не е рентабилно да го правят.
Когато производство бъде намалено под допустимото ниво
автоматично сработват защитите и реактора самоизключва.
От самосебе си атомен реактр не може да гръмне.
За да гръмне реактор на АЕЦ е необходима сериозна външна намеса.
Коментиран от #37
16:37 07.02.2026
37 Европеец
До коментар #36 от "Ами":Украинците имат опит в гърменето на реактори .... Справка Чернобил... Спасението е да намалят мощността на реактора и да го държат в студен режим, но като се вижда безотговорността и наглостта на украинците нищо чудно да предизвикат умишлено ядрена авария.........
Коментиран от #51
16:41 07.02.2026
40 Софиянец
16:45 07.02.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А какая е проблема?
А Вернер фон Браун знаеш ли кой е? А какъв е?
16:47 07.02.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Бикът от Шри Ланка":Ти па,куче със салам ще плашиш
Коментиран от #48
16:52 07.02.2026
46 Демокрацията- диктатура на капитала
Коментиран от #52
16:56 07.02.2026
49 Сър Артър Харис
17:00 07.02.2026
51 Ами
До коментар #37 от "Европеец":В момента окраинците са намалили производство на ел енергия от АЕЦ.
Ако руснаците ударят още да речем две-три големи подстанции, реакторите
просто ще спрат да работят. Демек ще преминат към студен режим.
Както е в Запорожката АЕЦ. Реакторите не работят. Само се охлаждат.
По-разумно е, окраинците да изключат няколко блока на АЕЦ ако не могат
да консумират произведемата енергия, отколкото да ги карат на намалена мошност.
Пак повтарям - атомен реактор не гърми без сериозна външна намеса.
17:01 07.02.2026
53 Да, родата
До коментар #7 от "да питам":ти от женски род. Отдавна ги ползват.
17:03 07.02.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #57
17:06 07.02.2026
59 Сър Артър Харис
17:09 07.02.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "Ебонитовата пръчка":На тебеееее
Коментиран от #64
17:11 07.02.2026
63 Вярно вярно
До коментар #7 от "да питам":И путин пак е умрял за незнам кои път всичко е вярно
17:17 07.02.2026
65 Да, но това е
До коментар #27 от "Ужас":според 1 случаен човек от България. Според данните на ЦРУ и Тръмп руските жертви са над 1.6 милиона, а украинските са около 350 хиляди.
Коментиран от #66, #67
17:19 07.02.2026
67 Тарас
До коментар #65 от "Да, но това е":5 милиона укр безследно изчезнали. Само 40 000 убити . Слава !
17:34 07.02.2026
68 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Всъщнст САЩ точно така прави":Путин разчиташе на задушаваща хватка За това не бързаше Изчака Европа да се набълбука и да си повярва и сега вече ги довършва За тези години Русия пренаписа всички учебници по стратегия и тактика Язовирите Язовирите
17:35 07.02.2026
69 В.В.Путин
17:37 07.02.2026
70 "В Русия
17:51 07.02.2026
71 1945
До коментар #31 от "Мишел":Чернобил е некадърно-проектирана, некачествено построена атомна електростанция от СССР. Главните конструктори и оператори, както и началника на екипа в момента на аварията и който е взел решението за провеждане на експерименталния тест също е руснак. Аварията е изцяло причинена от некадърността на руснаци.
Коментиран от #74
18:03 07.02.2026
72 Мишел
До коментар #17 от "Европеец":Никой от Русия няма да бомбардира и разрушава АЕЦ, защото замърсена с радиоактивност територия не е нужна никому.. Разрушават подстанциите на 750 и 330 kV, които вкарват произведеното електричество в мрежата и централата АЕЦ спира.
Аварии с изтичане на радиация и бомбардировки с безпилотници, които са сглобени от части на руски апарати могат да организират украинците. Губещата войната страна може да използва и мръсна бомба
18:09 07.02.2026
73 Мишел
Коментиран от #76
18:22 07.02.2026
74 Мишел
До коментар #71 от "1945":Фантазираш. Екипът, който е проектирал и построил централата е руски . Екипът, който прави експеримента е изцяло украински, този, който работи и управлява централата. Експериментът се прави в разрез с работните инструкции на Росатом, при работни условия извън тези по инструкциите и без да е обсъден с проектантите на АЕЦ от Росатом . Има книга, където аварията е подробно проследена и там са дадени причините за нея.
Към началото на 2026 г. "Росатом" е безспорен световен лидер в строителството на АЕЦ, като държи около 90% от световния износ на ядрени технологии. Корпорацията има изключително мащабно присъствие както в Русия, така и на международния пазар. Построила е над 70 реактора на АЕЦ в цял свят. Строи реактори поколение 3++, конкурентите от САЩ от 2++.
Коментиран от #75, #77
18:46 07.02.2026
75 руснак = потенциален ядрен инцидент
До коментар #74 от "Мишел":ами това е проблема, при разследването се установява, реактора е бил с производствен дефект. има и осъдени руски инженери, прочети. присъдите са им от по 15-20г затвор.
18:55 07.02.2026
76 Сър Артър Харис
До коментар #73 от "Мишел":Отлична новина! Но още по-добре е и атомен удар по Лвов. Там е гнездото на злото! Два пъти по 50000 тона тротилов еквивалент на нощ е рецептата от сър Артър Харис.
18:57 07.02.2026
77 руснак = потенциален ядрен инцидент
До коментар #74 от "Мишел":Дефектния реактор (РБМК-1000) станал причина за Чернобилската авария: Тип реактор: Четвърти енергоблок е бил от тип РБМК-1000 (Реактор с голяма мощност, канален), който се характеризира с определени конструктивни недостатъци. Поради конструктивните дефекти (особено в контролните пръти) реакторът става нестабилен, което води до внезапен скок на мощността, експлозии и разрушаване на сградата.
Коментиран от #78, #79
19:00 07.02.2026
78 Осведомен
До коментар #77 от "руснак = потенциален ядрен инцидент":Същата централа, като Чернобилската имаше край Ленинград и реакторите изработиха проектния си срок, НО! Там експлоатацията не се извършваше от мразещи СССР урки! Централата край Санкт Петербург си работи до ден днешен.
19:26 07.02.2026
79 Василева
До коментар #77 от "руснак = потенциален ядрен инцидент":Четох,че е правен експеримент с реактора,когато е станала аварията.
19:26 07.02.2026