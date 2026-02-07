Орбан: „Украйна е враг на Унгария“ - премиерът критикува Брюксел и енергийната политика

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече Украйна „враг на Унгария“ по време на „антивоенен митинг“ в град Сомбатхей, съобщава Европейска Правда, предава Фокус.
Според Орбан Киев постоянно оказва натиск върху Брюксел да ограничи достъпа на Унгария до евтин руски газ, което според премиера води до риск от увеличаване на разходите за комунални услуги за унгарските семейства.
„Всеки, който казва това, е враг на Унгария - значи Украйна е наш враг“, заяви Орбан. Той добави, че без намаляване на сметките за комунални услуги, годишните разходи на унгарските домакинства могат да нараснат с около 1 милион форинта (приблизително 2 600 евро).
Премиерът подчерта, че Украйна, като съседна държава, трябва да си сътрудничи с Унгария, но според него не би трябвало да ѝ бъде позволено да се присъедини към Европейския съюз.
Унгария ще започне съдебно производство с цел оспорване на указа на ЕС за постепенното премахване на вноса на руски газ до 1 януари 2027 г. Планът беше одобрен от страните членки на 26 януари и трябва да се прилага до края на 2027 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Враг на сатанизма, нацизма!
Това Радев никога няма да каже
Той е оценен за НАТО и Брюксел
Коментиран от #14, #24
17:52 07.02.2026
2 Сатана Z
17:53 07.02.2026
3 Реалист
17:53 07.02.2026
4 Тупан Орбан
Коментиран от #7, #38, #39, #41
17:53 07.02.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #6
17:54 07.02.2026
6 Руската пропаганда
До коментар #5 от "стоян георгиев":Има за цел глупака.
Коментиран от #12
17:55 07.02.2026
7 Майна
До коментар #4 от "Тупан Орбан":Пътник е Тримореца на Бай Дън - Радев
Той е кадър на лондонсити
17:55 07.02.2026
8 Гост
17:55 07.02.2026
9 касата
Коментиран от #54, #55
17:55 07.02.2026
10 Григор
Коментиран от #17
17:56 07.02.2026
11 Всички
17:56 07.02.2026
12 стоян георгиев
До коментар #6 от "Руската пропаганда":Руска пропаганда има само в главите на петколониците на Сорос на който им се плаща да пишат срещу Русия. Руснаците освободиха България и българите на два пъти от турците и от фашизма
Коментиран от #52
17:57 07.02.2026
13 Да,бе
17:58 07.02.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Заглавието е вярно...... Съгласен съм и с твоя коментар, Радев ми стане Ясен в панорама и след това с изказването На софийския икономически форум.... Орбан разбира се е прав, мога да допълня само, че Украйна е враг и на всичките разумни държава и народи от Европейския тоталитарен и колониален съюз....думата враг е силна, но е вярна относно украинската фашистка хунта....
Коментиран от #37
18:00 07.02.2026
15 Григор
18:00 07.02.2026
16 хехе
Коментиран от #20
18:00 07.02.2026
17 Парто
До коментар #10 от "Григор":Унгария е врягхна Украйна. Не знам за жизненото равнище на унгарците, но Орбан стана съучастник в геноцедя срещу Украйна. Украйна има пълна права да се защити от унгарската агресия и да леквидира този угро-фински тумор в сърцето на Европа.
18:02 07.02.2026
18 Урко
18:03 07.02.2026
19 Браво, Викторе!
Коментиран от #32
18:03 07.02.2026
20 Друга е истината
До коментар #16 от "хехе":Искаш да ни затрие ли? Орбян е унгарският Борисов - корумпиран, крадлив, нагъл.
18:04 07.02.2026
23 ела ги виж У 5 звездни хотели тука лежАТ
yния от нaводнението още са по коптоpи и фyргони, а чуждите изрyдиУКРАИНСКИ ПО Х0ТЕЛИТЕ ЛЕЖАТ
Коментиран от #28
18:09 07.02.2026
24 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Майна":Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!
18:13 07.02.2026
25 Евроатлантик
18:17 07.02.2026
26 Ха-ха
18:18 07.02.2026
27 Т Живков
18:18 07.02.2026
28 Лежат предимно украински русофили
До коментар #23 от "ела ги виж У 5 звездни хотели тука лежАТ":(копейки) по нашето море...
Коментиран от #45
18:20 07.02.2026
29 Ъхъ!!!
18:24 07.02.2026
30 Хм...
18:25 07.02.2026
31 Тиква
18:28 07.02.2026
32 витя
До коментар #19 от "Браво, Викторе!":унагария е враг на евросъюза
18:30 07.02.2026
33 Ти пък си враг на България!
18:30 07.02.2026
34 Ний ша Ва упрайм
18:40 07.02.2026
35 Прав е ЧОВЕКА
18:42 07.02.2026
36 трън
Коментиран от #42
18:42 07.02.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Европеец":Кой па се интересува ти с какво си съгласен.
18:48 07.02.2026
38 Така де
До коментар #4 от "Тупан Орбан":Крайно време е руски танкове отново да се поразходят по улиците на Будапеща както през 1956 г. Унгарците много обичат руския ботуш!
18:52 07.02.2026
40 Ацтека
18:54 07.02.2026
41 топчо
До коментар #4 от "Тупан Орбан":Леко гресирай д.упката да ти влазе нежно
18:55 07.02.2026
42 Глог
До коментар #36 от "трън":Айде,не го мисли унгарския народ!Първо посети Унгария и виж как живеят хората и после лей сълзи!Два-три пъти в годината прекарвам по две седмици там и мога да ти кажа,че в България можем само да мечтаем за тяхното качество на живот , сигурност и социални придобивки.
Коментиран от #46
18:56 07.02.2026
43 Просто е
19:00 07.02.2026
44 Бегай
Идеята за Еврозъюз е недомислена и трябва да се подобри, като се измисли механизъм за противодействие на такива лицемери.
Коментиран от #49
19:05 07.02.2026
46 трън
До коментар #42 от "Глог":нищо по-добро от България същите цени. същата курупция. . орбан е унгарския шиши ама късокраката порода
19:08 07.02.2026
47 сикара сикуро
19:13 07.02.2026
48 Печ
19:14 07.02.2026
49 Преслав
До коментар #44 от "Бегай":Лицемери са всички русофоби к7ато тебе. Ако България имаше ръководител като Орбан, нямаше да бъде най–бедната европейска държава.
19:14 07.02.2026
50 Украйна не е враг
19:15 07.02.2026
51 Петер Мадяр води с 12 пункта на Орбан
Мотивация на избирателите: Основните теми, подхранващи популярността на Петер Мадяр, са обвиненията в корупция срещу управлението на Орбан, икономическата стагнация, инфлацията и желанието за връщане на Унгария в основното русло на ЕС.
Ключови фактори:
Икономическа несигурност: Въпреки повишаването на заплатите и пенсиите от страна на правителството, унгарците страдат от последиците от инфлацията.
19:16 07.02.2026
52 шашармак
До коментар #12 от "стоян георгиев":Ти историята само от учебниците в училище ли си учил? Трябва много да наваксваш.
19:16 07.02.2026
53 Орбан знае
Планът, описан от самите юдео-ционисти, е да се обезлюди от християни-славяни територията на Одеска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожка и Николаевска области и върху техните кости да се построи новата юдео-сатанинска и юдео-ционистка държава, до 2049 година. След това към новата държава на сатанисти и ционисти следва да се предадат Харковска област и Крим.
НАТО, ЕС и САЩ са главни изпълнители на юдео-ционисткия пъклен план, а 1/2 юдео-хазарът Зеленски и неговите сподвижници в Киев - юдео-ционисти и укро-нацисти са подизпълнители.
Ролята на Путин е двуяка - от една страна да предпази властта за самия себе си и за юдео-сатанистите и ционистите в Москва, а от друга страна - волно или неволно да поддържа патриотичните руски сили, които са срещу пъкления план на Хабад Любавич и световното юдео-ционистко задкулисие за юдео-сатанинска държава върху костите на славяните (руснаците) в Източна Украйна.
19:18 07.02.2026
54 Боруна Лом
До коментар #9 от "касата":ЯВНО СИ КУХА ЛЕЙКА И ПРОБИТА!
19:18 07.02.2026
55 Боруна Лом
56 Ха ха
19:30 07.02.2026