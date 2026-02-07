Новини
Орбан: „Украйна е враг на Унгария“ - премиерът критикува Брюксел и енергийната политика
  Тема: Украйна

Орбан: „Украйна е враг на Унгария“ - премиерът критикува Брюксел и енергийната политика

7 Февруари, 2026 17:51, обновена 7 Февруари, 2026 17:50 1 648 56

Унгария ще оспори плана на ЕС за постепенно премахване на руския газ, за да защити семействата от по-високи сметки

Орбан: „Украйна е враг на Унгария“ - премиерът критикува Брюксел и енергийната политика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече Украйна „враг на Унгария“ по време на „антивоенен митинг“ в град Сомбатхей, съобщава Европейска Правда, предава Фокус.

Според Орбан Киев постоянно оказва натиск върху Брюксел да ограничи достъпа на Унгария до евтин руски газ, което според премиера води до риск от увеличаване на разходите за комунални услуги за унгарските семейства.

„Всеки, който казва това, е враг на Унгария - значи Украйна е наш враг“, заяви Орбан. Той добави, че без намаляване на сметките за комунални услуги, годишните разходи на унгарските домакинства могат да нараснат с около 1 милион форинта (приблизително 2 600 евро).

Премиерът подчерта, че Украйна, като съседна държава, трябва да си сътрудничи с Унгария, но според него не би трябвало да ѝ бъде позволено да се присъедини към Европейския съюз.

Унгария ще започне съдебно производство с цел оспорване на указа на ЕС за постепенното премахване на вноса на руски газ до 1 януари 2027 г. Планът беше одобрен от страните членки на 26 януари и трябва да се прилага до края на 2027 г.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    30 20 Отговор
    Браво!
    Враг на сатанизма, нацизма!
    Това Радев никога няма да каже
    Той е оценен за НАТО и Брюксел

    Коментиран от #14, #24

    17:52 07.02.2026

  • 2 Сатана Z

    27 8 Отговор
    Украйна е враг и на Тутраканската селища система.

    17:53 07.02.2026

  • 3 Реалист

    46 19 Отговор
    Украйна е враг и на България също и ФАЩ

    17:53 07.02.2026

  • 4 Тупан Орбан

    22 48 Отговор
    Е пътник.

    Коментиран от #7, #38, #39, #41

    17:53 07.02.2026

  • 5 стоян георгиев

    51 17 Отговор
    Фашистка Украйна в враг на света

    Коментиран от #6

    17:54 07.02.2026

  • 6 Руската пропаганда

    13 37 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #12

    17:55 07.02.2026

  • 7 Майна

    11 16 Отговор

    До коментар #4 от "Тупан Орбан":

    Пътник е Тримореца на Бай Дън - Радев
    Той е кадър на лондонсити

    17:55 07.02.2026

  • 8 Гост

    35 17 Отговор
    ЕС е враг на цяла Европа. Прстъпниците от Брюксел искат мизерия за вас и вашите деца

    17:55 07.02.2026

  • 9 касата

    15 38 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    Коментиран от #54, #55

    17:55 07.02.2026

  • 10 Григор

    40 11 Отговор
    Логиката на Орбан е желязна! Прочетете внимателно защо той счита Украйна за враг на Унгария! Не е ли прав? Какъв се явява този, който иска да се срине жизненото равнище на народа ти?

    Коментиран от #17

    17:56 07.02.2026

  • 11 Всички

    9 9 Отговор
    ли трябва да си ти приятели ? Ей , Бою , изпран , изчистен от геройствата му в Унгария , не стига ли ?

    17:56 07.02.2026

  • 12 стоян георгиев

    32 15 Отговор

    До коментар #6 от "Руската пропаганда":

    Руска пропаганда има само в главите на петколониците на Сорос на който им се плаща да пишат срещу Русия. Руснаците освободиха България и българите на два пъти от турците и от фашизма

    Коментиран от #52

    17:57 07.02.2026

  • 13 Да,бе

    25 11 Отговор
    Украйна първо е враг на себе си и ще остане в историята,като негативен пример за корупция и самоунищожение.

    17:58 07.02.2026

  • 14 Европеец

    20 12 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Заглавието е вярно...... Съгласен съм и с твоя коментар, Радев ми стане Ясен в панорама и след това с изказването На софийския икономически форум.... Орбан разбира се е прав, мога да допълня само, че Украйна е враг и на всичките разумни държава и народи от Европейския тоталитарен и колониален съюз....думата враг е силна, но е вярна относно украинската фашистка хунта....

    Коментиран от #37

    18:00 07.02.2026

  • 15 Григор

    24 13 Отговор
    Гледам тук усилено се твърди, че Орбан бил пътник. Тоест, че ще загуби изборите на 12 април. Да де, ама той три пъти поред беше "пътник" и трите пъти "пътникът" печели изборите не как да е а с абсолютно мнозинство. Тоест, тия дето щяха да го свалят, загубиха и трите пъти с "ипон". Да не стане пак същото. Да няма сълзи накрая!

    18:00 07.02.2026

  • 16 хехе

    20 13 Отговор
    дано Радев се окаже българския Орбан.

    Коментиран от #20

    18:00 07.02.2026

  • 17 Парто

    13 23 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Унгария е врягхна Украйна. Не знам за жизненото равнище на унгарците, но Орбан стана съучастник в геноцедя срещу Украйна. Украйна има пълна права да се защити от унгарската агресия и да леквидира този угро-фински тумор в сърцето на Европа.

    18:02 07.02.2026

  • 18 Урко

    7 12 Отговор
    Орбан не е хомосапиенс!

    18:03 07.02.2026

  • 19 Браво, Викторе!

    20 11 Отговор
    Победа за Виктор Орбан! Слава на Фицо! Да се връща и Кикъл!

    Коментиран от #32

    18:03 07.02.2026

  • 20 Друга е истината

    11 18 Отговор

    До коментар #16 от "хехе":

    Искаш да ни затрие ли? Орбян е унгарският Борисов - корумпиран, крадлив, нагъл.

    18:04 07.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ела ги виж У 5 звездни хотели тука лежАТ

    9 10 Отговор
    Opбане тя и на нас ни е враг0сррайна ама нащеДyпедавци са нaведени със рaзтворениБyзки иначе народа не ще да види0краайнец, че всички са на държавна хрaнилка, а дъpтите пенсионери пари за тях няма ама за гaдните0КРАНЦИ пари има

    yния от нaводнението още са по коптоpи и фyргони, а чуждите изрyдиУКРАИНСКИ ПО Х0ТЕЛИТЕ ЛЕЖАТ

    Коментиран от #28

    18:09 07.02.2026

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    18 18 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!

    18:13 07.02.2026

  • 25 Евроатлантик

    15 14 Отговор
    Противен, мазен толуп като всички симпатизанти на кремълския режим и бункерния диктатор.

    18:17 07.02.2026

  • 26 Ха-ха

    9 13 Отговор
    Каза Орбанчо, който завинаги си отива от властта.!

    18:18 07.02.2026

  • 27 Т Живков

    4 4 Отговор
    Лудото няма оправия

    18:18 07.02.2026

  • 28 Лежат предимно украински русофили

    10 8 Отговор

    До коментар #23 от "ела ги виж У 5 звездни хотели тука лежАТ":

    (копейки) по нашето море...

    Коментиран от #45

    18:20 07.02.2026

  • 29 Ъхъ!!!

    7 13 Отговор
    По-голям враг на Унгария от Орбан няма! Нареди страната си редом до Кремълския режим, който освен корупция и криминални престъпления нищо друго не произвежда.

    18:24 07.02.2026

  • 30 Хм...

    4 6 Отговор
    Говорит москва... при нас цените паднаха, след като се отървахме от "братята".

    18:25 07.02.2026

  • 31 Тиква

    11 5 Отговор
    Браво на Орбан,казва истината,окабандерия е враг на всяка нормална държава.

    18:28 07.02.2026

  • 32 витя

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "Браво, Викторе!":

    унагария е враг на евросъюза

    18:30 07.02.2026

  • 33 Ти пък си враг на България!

    6 6 Отговор
    Но ще оттечеш в канала още на пролет

    18:30 07.02.2026

  • 34 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    за Урсулка и Кая Маджара е ЗАРАЗНО ЗЛО ухаахааа ма само ги гепни ша има оооооп саааа

    18:40 07.02.2026

  • 35 Прав е ЧОВЕКА

    7 2 Отговор
    Мисли за народа си тук ТИ СВАЛЯТ ТРИ КОЖИ ..КО СТАНА С ТОКА А ТРОЙНИ СМЕТКИ..ХОРАТА ГЛАСУВАТ УМИРАТ....ЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙ...

    18:42 07.02.2026

  • 36 трън

    3 8 Отговор
    орбан заробва унгарския народ за лични облаги и срещу 1 000 000 евро всяка нова годинаподарък от газ пром също както шрьдер и румен петков

    Коментиран от #42

    18:42 07.02.2026

  • 37 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти с какво си съгласен.

    18:48 07.02.2026

  • 38 Така де

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тупан Орбан":

    Крайно време е руски танкове отново да се поразходят по улиците на Будапеща както през 1956 г. Унгарците много обичат руския ботуш!

    18:52 07.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ацтека

    2 2 Отговор
    Тоя римлянин не е точен! Унгария е враг на Украйна!

    18:54 07.02.2026

  • 41 топчо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тупан Орбан":

    Леко гресирай д.упката да ти влазе нежно

    18:55 07.02.2026

  • 42 Глог

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "трън":

    Айде,не го мисли унгарския народ!Първо посети Унгария и виж как живеят хората и после лей сълзи!Два-три пъти в годината прекарвам по две седмици там и мога да ти кажа,че в България можем само да мечтаем за тяхното качество на живот , сигурност и социални придобивки.

    Коментиран от #46

    18:56 07.02.2026

  • 43 Просто е

    3 1 Отговор
    Украйна смуче кръв от всички държави в ЕС ,поради което катастрофално снижава качеството на живот на населението им.Следователно е враг на всички тези държави

    19:00 07.02.2026

  • 44 Бегай

    1 1 Отговор
    Тая мазна, противна свиня е враг на цяла Европа.Живее от еврофондовете, а работи за путин.
    Идеята за Еврозъюз е недомислена и трябва да се подобри, като се измисли механизъм за противодействие на такива лицемери.

    Коментиран от #49

    19:05 07.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 трън

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Глог":

    нищо по-добро от България същите цени. същата курупция. . орбан е унгарския шиши ама късокраката порода

    19:08 07.02.2026

  • 47 сикара сикуро

    1 0 Отговор
    Щом като Украйна е враг на Унгария а Русия е приятел защо не нападнете ,врага" за да угодите на ,,приятеля"? Стиска ли ви?

    19:13 07.02.2026

  • 48 Печ

    2 1 Отговор
    Този холестерол скоро ще е с белезници.

    19:14 07.02.2026

  • 49 Преслав

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бегай":

    Лицемери са всички русофоби к7ато тебе. Ако България имаше ръководител като Орбан, нямаше да бъде най–бедната европейска държава.

    19:14 07.02.2026

  • 50 Украйна не е враг

    2 2 Отговор
    само на правителствата на страните от ЕС.Народити обаче страдат и няма повече да търпят този тумор в сърцето на Европа.

    19:15 07.02.2026

  • 51 Петер Мадяр води с 12 пункта на Орбан

    1 2 Отговор
    Обеща да го окауши за корупция -

    Мотивация на избирателите: Основните теми, подхранващи популярността на Петер Мадяр, са обвиненията в корупция срещу управлението на Орбан, икономическата стагнация, инфлацията и желанието за връщане на Унгария в основното русло на ЕС.
    Ключови фактори:
    Икономическа несигурност: Въпреки повишаването на заплатите и пенсиите от страна на правителството, унгарците страдат от последиците от инфлацията.

    19:16 07.02.2026

  • 52 шашармак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Ти историята само от учебниците в училище ли си учил? Трябва много да наваксваш.

    19:16 07.02.2026

  • 53 Орбан знае

    0 0 Отговор
    Под името "Украйна/Украина" се крие името на подготвяния от юдео-сатанистите, от юдо-хазарската секта Хабад Любавич, и от всички ционисти нов хазарски хаганат, на който са дали кощунственото име "Небесен Ерусалим" (откраднато, както е обичайно за сатанистите, от християнското писание "Откровение" на Св. апостол Йоан, за края на грешния свят и за Второто пришествие на Бог Иисус Христос, единосъщ с Отца).

    Планът, описан от самите юдео-ционисти, е да се обезлюди от християни-славяни територията на Одеска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожка и Николаевска области и върху техните кости да се построи новата юдео-сатанинска и юдео-ционистка държава, до 2049 година. След това към новата държава на сатанисти и ционисти следва да се предадат Харковска област и Крим.

    НАТО, ЕС и САЩ са главни изпълнители на юдео-ционисткия пъклен план, а 1/2 юдео-хазарът Зеленски и неговите сподвижници в Киев - юдео-ционисти и укро-нацисти са подизпълнители.

    Ролята на Путин е двуяка - от една страна да предпази властта за самия себе си и за юдео-сатанистите и ционистите в Москва, а от друга страна - волно или неволно да поддържа патриотичните руски сили, които са срещу пъкления план на Хабад Любавич и световното юдео-ционистко задкулисие за юдео-сатанинска държава върху костите на славяните (руснаците) в Източна Украйна.

    19:18 07.02.2026

  • 54 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "касата":

    ЯВНО СИ КУХА ЛЕЙКА И ПРОБИТА!

    19:18 07.02.2026

  • 55 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "касата":

    ЯВНО СИ КУХА ЛЕЙКА И ПРОБИТА!

    19:24 07.02.2026

  • 56 Ха ха

    0 0 Отговор
    Дебел мазен комунист руска подлога маниполатор.

    19:30 07.02.2026

