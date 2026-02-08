Протести в Милано, Берлин и Барселона белязаха съботния ден в Европа

Милано се състоя протест срещу домакинството на Зимните олимпийски игри. Според организаторите провеждането им е вредно от екологична и от социална гледна точка.



Демонстрацията прерастнала в сблъсъци, след като младежи с качулки започнали да хвърлят твърди предмети по полицаите. Силите на реда им отвърнали с водни оръдия и сълзотворен газ. Няколко демонстранти са били арестувани.



Противници на Олимпиадата критикуват въздействието на игрите върху инфраструктурата в региона, включително решението на властите да изсекат стотици дървета, за да изградят писта за бобслей.



Протестиращите скандираха и срещу присъствието на агенти на Агенцията за имиграционен и митнически контрол, натоварени с охраната на американската делегация.

Хиляди се събраха в центъра на Берлин в знак на солидарност с протестите в Иран.

Организаторите съобщиха, че на митинга са присъствали много роднини на хора, убити или арестувани по време на последните демонстрации в ислямската държава. Шествието беше организирано от Дружество на живеещите в изгнание и под мотото "Свобода за Иран".



Много от участниците държаха снимки на Мариам Раджави, председателка на Националния съвет на съпротивата на Иран - организация, която е забранена в Ислямската република. Самата Раджави се обърна от сцената към демонстрантите. Други оратори бяха бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел и бивша министърка на правосъдието на Германия.

Няколко хиляди души протестираха в Барселона срещу влошените услуги на крайградската железница. Демонстрантите настояват за редовни влакове и инвестиции в транспортната инфраструктура. Шествието беше оглавено от представители на асоциациите на потребителите на крайградски влакове с транспарант „Без влакове няма бъдеще“,



„Прибирането до дома не трябва да е борба“, „Транспортът не е лукс“ и „Искам да отида на работа“ бяха някои от лозунгите, скандирани от демонстрантите. Те поискаха от регионалните власти, компанията, която управлява железопътната инфраструктура на Испания и националната железопътна компания в страната да гарантират добър железопътен транспорт.



Проблемите започнаха на 20 януари с инцидент в Желида, когато подпорна стена на магистрала се срути върху влак, убивайки машиниста и ранявайки 37 души. Два дни по-късно над 100 водачи на влакове отказаха да се качат на машините в знак на протест срещу риска от нови свлачища по линиите.



На 26 януари два инцидента в сигналната система поради проблеми с компютърната програма потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос и доведоха до уволнението на двама висши служители от компанията за железопътна инфраструктура и железопътния оператор Renfe.



Очаква се в понеделник да започне тридневна стачка на машинистите в цяла Испания, която да парализира железопътния транспорт.

Новата буря „Марта“ предизвика още евакуации в Испания.

Един човек е пострадал в провинция Хаен, след като стена се е срутила след проливни дъждове.

Мъжът е изваден от отломките и откаран в болница. Пожарникари издирват други хора, в развалините. Пострадалият е работник, който събирал реколтата от маслини.

По първоначални данни срутването може да е причинено от свлачище по склона, където е била стената, вследствие на проливните дъждове от последните дни.

Валежите в южна Испания не спират, провокирани от поредната буря, наречена „Марта“.

Към вече евакуираните 11 000 души се добавят още, хора, изведени превантивно от домовете им заради опасност от свлачища и наводнения.

Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено предупреди, че през нощта предстоят нови евакуации.

Над 140 пътни отсечки в областта са изцяло затворени за движение. В провинция Гранада вече са евакуирани почти 390 души, а 28 пътя са затворени за движение или със значителни затруднения на трафика.

Река Гуадалкивир е достигнала „безпрецедентно“ ниво на водата при преминаването си през Севиля. Дебитът на водата е бил над 3200 кубически метра в секунда.

В Галисия са регистрирани пориви на вятъра от 146 километра в час и валежи от над 53 литра на квадратен метър.