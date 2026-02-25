Във възход! "Алтернатива за Германия" на косъм от върха в проучване на общественото мнение в Берлин

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) зае второ място в проучване на общественото мнение в Берлин - месеци преди регионалните избори в германската столица, която е със статут на провинция, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според анкета на института ИНСА консервативният Християндемократически съюз (ХДС) води с подкрепа от 22%, следван от АзГ със 17%. Непосредствено след тях се нареждат три леви формации - Германската социалдемократическа партия (ГСДП) с 16% и "Зелените" и "Левите" с по 15%.

Берлин е една от петте германски провинции, в които тази година предстоят избори на 20 септември.

Ако данните от социологическото проучване се потвърдят, сега управляващата в града коалиция начело с кмета Кай Вегнер, който е местният лидер на ХДС, и включваща ГСДП, вероятно няма да запази мнозинството си в Камарата на представителите на Берлин.

Последните избори в германската столица бяха произведени през 2021 г., но се наложи вотът да бъде повторен през 2023 г. заради нередности в изборния ден. При повторното гласуване ХДС, чийто председател е германският канцлер Фридрих Мерц, регистрира висок резултат от 28,2%. ГСДП и "Зелените" получиха по 18,4%, "Левите" - 12,2%, а АзГ остана значително назад с 9,1%.

На последните федерални парламентарни избори през миналата година обаче партия "Левите", наследница на управлявалата в комунистическа Източна Германия Германска единна социалистическа партия партия, събра най-много гласове именно в Берлин.

Проучването на ИНСА е проведено между 17 и 24 февруари сред 1000 респонденти. Първите регионални избори в Германия за годината ще се състоят на 8 март в югозападната провинция Баден-Вюртемберг.