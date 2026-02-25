Новини
Свят »
Германия »
Във възход! "Алтернатива за Германия" на косъм от върха в проучване на общественото мнение в Берлин

Във възход! "Алтернатива за Германия" на косъм от върха в проучване на общественото мнение в Берлин

25 Февруари, 2026 23:11 1 103 12

  • германия-
  • берлин-
  • фридрих мерц-
  • алис вайдел-
  • алтернатива за германия

Берлин е една от петте германски провинции, в които тази година предстоят избори на 20 септември

Във възход! "Алтернатива за Германия" на косъм от върха в проучване на общественото мнение в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) зае второ място в проучване на общественото мнение в Берлин - месеци преди регионалните избори в германската столица, която е със статут на провинция, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според анкета на института ИНСА консервативният Християндемократически съюз (ХДС) води с подкрепа от 22%, следван от АзГ със 17%. Непосредствено след тях се нареждат три леви формации - Германската социалдемократическа партия (ГСДП) с 16% и "Зелените" и "Левите" с по 15%.

Берлин е една от петте германски провинции, в които тази година предстоят избори на 20 септември.

Ако данните от социологическото проучване се потвърдят, сега управляващата в града коалиция начело с кмета Кай Вегнер, който е местният лидер на ХДС, и включваща ГСДП, вероятно няма да запази мнозинството си в Камарата на представителите на Берлин.

Последните избори в германската столица бяха произведени през 2021 г., но се наложи вотът да бъде повторен през 2023 г. заради нередности в изборния ден. При повторното гласуване ХДС, чийто председател е германският канцлер Фридрих Мерц, регистрира висок резултат от 28,2%. ГСДП и "Зелените" получиха по 18,4%, "Левите" - 12,2%, а АзГ остана значително назад с 9,1%.

На последните федерални парламентарни избори през миналата година обаче партия "Левите", наследница на управлявалата в комунистическа Източна Германия Германска единна социалистическа партия партия, събра най-много гласове именно в Берлин.

Проучването на ИНСА е проведено между 17 и 24 февруари сред 1000 респонденти. Първите регионални избори в Германия за годината ще се състоят на 8 март в югозападната провинция Баден-Вюртемберг.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пловдив

    19 9 Отговор
    Либeраститe няма да се дадат лесно. Всеки трябва да е готов да убивa либерасти, за да има бъдеще Европа.

    Коментиран от #6, #9

    23:15 25.02.2026

  • 2 Наблюдател

    23 5 Отговор
    Очакваме скоро ГДР да се освободи от фашистката окупация!

    23:15 25.02.2026

  • 3 ЗеленитеУроди

    17 4 Отговор
    Съсипаха Европа. Учудващо е, че има и един психично болен да гласува за тях.

    23:27 25.02.2026

  • 4 хаха

    5 12 Отговор
    Сигурно сигурно... тази левичарска партийка финансирана от путлер.
    Като лидерът и е лесбопачавра която прилича на прасок, живее в Швейцария с мюсюлманската си приятелка и е безполезен банкстър.

    ХАХАХА! На някой му се е приискало да лапка пари на данъкоплатеца! Найс трай!
    Само го погледни този глист на снимката...

    Коментиран от #10

    23:30 25.02.2026

  • 5 хаха

    8 4 Отговор
    Да попитам все пак ... Има ли даун или не съществото на снимката? (и гласоподавателите й)

    23:33 25.02.2026

  • 6 Внимавай със заплахите!

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив":

    Внимавай с езика на омразата!!!

    Коментиран от #7

    23:39 25.02.2026

  • 7 Точен

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Внимавай със заплахите!":

    Няма нужда да ги убиваме либерастите. Те не правят нормални семейства и се саморедуцират...

    00:31 26.02.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Да не се повтори историята?

    00:43 26.02.2026

  • 9 Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив":

    Рузка Европа няма , няма и да има ..

    01:08 26.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    0 2 Отговор
    AfD е англо-саксонски проект ,който по никакъв начин не кореспондира с представата на масите за про руски.Тая игра са я измислили в Лондон и се играе по техните правила,а не в Германистан

    Коментиран от #12

    01:13 26.02.2026

  • 12 Сатаниzирания ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Нали се сещаш , че си знаем номерата ?🤭

    01:38 26.02.2026

