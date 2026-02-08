Путин благодари на президента на ОАЕ за бързата реакция по предаването на нападателя на генерал Алексеев

Вечерта на 7 февруари, руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.
Руският президент благодари на своя колега за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичното нападение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
Двамата държавни глави продължиха и обсъждането на теми, които бяха на дневен ред по време на неотдавнашното посещение на президента на ОАЕ в Москва.
1 Българин.
17:58 08.02.2026
2 Хмм
Коментиран от #42
17:59 08.02.2026
3 гражданин
Коментиран от #6
18:00 08.02.2026
4 Майна
18:01 08.02.2026
5 ОАЕ
Коментиран от #9
18:01 08.02.2026
6 Ха-ха
До коментар #3 от "гражданин":Путин вече никой не го бръсне за слива, САЩ му набиха канчето.!
Коментиран от #33, #37, #120
18:05 08.02.2026
7 "През 2025г. приходите
Коментиран от #97, #125
18:08 08.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами
Коментиран от #17, #18
18:13 08.02.2026
11 Ай стига бе! Типично руска провокация!
Коментиран от #13, #14, #15, #16, #19
18:14 08.02.2026
12 само да питам
Коментиран от #65
18:16 08.02.2026
13 любопитен
До коментар #11 от "Ай стига бе! Типично руска провокация!":Да не работиш в наШТе служби?
18:16 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Руснаците ни взеха за канарчета
До коментар #11 от "Ай стига бе! Типично руска провокация!":Дори екстрадицията от чужда държава отнема месеци и минава през съдебно решение на която и да е държава!
Коментиран от #28, #59
18:20 08.02.2026
20 Дааа
18:20 08.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 си дзън
Арамко пред фалит !
18:27 08.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
До коментар #18 от "Руската пропаганда":Явно при Вас действа.
18:32 08.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ицо
18:33 08.02.2026
27 Владимир Путин, президент
Нямам спомени да съм назначавал такъв....
18:33 08.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Никой
Те не поддържат трудови навици.
Ще си вземем белята с този етнос. За тях всичко е - Слънце и Море - нещо като нас - Българите са - караш го да изработи нещо - но си седи в къщи при майка си.
Коментиран от #71
18:36 08.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 а бе..
18:45 08.02.2026
41 Интересно
До коментар #30 от "Руската пропаганда":Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!
18:46 08.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 „Дмитрий Медведев заяви,
😂
Коментиран от #54
18:48 08.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Заподозрения
Коментиран от #48, #60
18:49 08.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Верно ли
До коментар #44 от "стоян георгиев":а глупавия ,,нападател"в Дубай???
18:50 08.02.2026
48 Ще бъде без съд
До коментар #45 от "Заподозрения":По Сталински.
Ясно?
Коментиран от #51
18:51 08.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Берия
До коментар #48 от "Ще бъде без съд":По сталински,Путин нямаше да е жив!
Коментиран от #62
18:52 08.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Като Крокус
18:54 08.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Европеец
До коментар #19 от "Руснаците ни взеха за канарчета":Разлика в класите... Разлика и в държавите.... Разлика и в ръководителите... А за бг територията за такава операция няма да са достатъчни и 20 години..... Станали ти ясно канарче объркано....
Коментиран от #123
18:56 08.02.2026
60 стоян георгиев
До коментар #45 от "Заподозрения":Русия и съд?дай по сериозно!
18:56 08.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ха ХаХа
До коментар #51 от "Берия":Нямаше да са живи Горбачов и Елцин, а без тях Путин нямаше да го има и Украйна нямаше да я има
18:56 08.02.2026
63 Трябваше
18:56 08.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Дааа
До коментар #12 от "само да питам":Любомир Корба
18:57 08.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Причакал го
До коментар #58 от "стоян георгиев":в общата тоалетна,на етажа!
Коментиран от #79
18:58 08.02.2026
70 Капитолия
18:58 08.02.2026
71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #31 от "Никой":И на нас така ни казаха.🥳
18:58 08.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Руснаците
19:00 08.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 стоян георгиев
До коментар #74 от "Абе лицето Сидеров":Щото е голям мъж като другите фенове на русия.
19:07 08.02.2026
79 стоян георгиев
До коментар #69 от "Причакал го":Ха..ха...не се бях сетил!
19:07 08.02.2026
80 хаха🤣
До коментар #77 от "стоян георгиев":нормално е...руснаците са с мозък на 1/2 кокошка🤣🤣🤣
Коментиран от #85
19:10 08.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Удрезахте
19:13 08.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 стоян георгиев
До коментар #81 от "Идиот":Може ли в блока на зам.шефа на гру да живее убиец на буданов?
Коментиран от #87
19:16 08.02.2026
85 Ха ХаХа
До коментар #80 от "хаха🤣":Не трябваше руснаците да се занимават с турски роби, генетични предатели...монголски татари
19:16 08.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 стоян георгиев
До коментар #81 от "Идиот":Знаеш ли руски? Какъв е превода от романов?говоря за 86 пост.
19:20 08.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 стоян георгиев
До коментар #92 от "Тъпак":Буквално означава в един и същи дом.проверил съм го.иначе имаш.готин набор изразни средства ...супер си!хах....
19:28 08.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 От къде го извади
До коментар #7 от ""През 2025г. приходите":с език, тоя си АНАЛиз:
"Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи."
Всъщност е обратното - Русия и Китай се съюзиха точно заради враждебните действия на Другите Алтернативи!
И разбира се няма как цялата световна икономика да не пострада в такъв случай, но я погледни негативите за Европа и ги сравни!!!
19:34 08.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 джо
19:36 08.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ти цитираш руснак на руски език
Или на български БЛОК
Коментиран от #103
19:38 08.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 стоян георгиев
До коментар #101 от "ти цитираш руснак на руски език":Не цитирам жилой дом а дом.после го пускаме в руския преводач и готово...ти явно си по запознат и от руснаците с езика им а? Знам че си бонд...джеймс бонд!
Коментиран от #105
19:40 08.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Знам
До коментар #103 от "стоян георгиев":Че простакът си ражда простак.и той винаги е категоричен.....
Още един колега ти написа да не се излагаш защото се опитваш да превеждаш без да знаеш руски.
Коментиран от #109
19:44 08.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 А защо медиите избягват да споменат
Предпазват хората, да не се сетят за целта на британските служби ли?
И какво стана с украинския главен преговарящ в Истанбул, след като мира бе почти подписан
Коментиран от #110
19:45 08.02.2026
108 Ха ХаХа
До коментар #104 от "стоян георгиев":Вече не се излагаш , а стана за резил
Коментиран от #111
19:46 08.02.2026
109 стоян георгиев
До коментар #105 от "Знам":Да те питам другар простака обижда ли като теб или не?питам за един познат?написа сто поста с празни обиди ама простака съм аз нали?кажи на моде рат ора сега да ме изтрие хах...
Коментиран от #112
19:48 08.02.2026
110 Не този генерал е гл.преговарящ
До коментар #107 от "А защо медиите избягват да споменат":а шефа му който е адмирал.
Къде пише че ген.Алексеев е гл.преговарящ,?
19:49 08.02.2026
111 стоян георгиев
До коментар #108 от "Ха ХаХа":За кое? За това че пише романов че са живяли в един дом жената дето бяга в украйна и генерала ли? Или за това че ти се държиш като индианец?за кое се излагам?освен обиди и празни приказки вие не сте способни да напишете нищо !
Коментиран от #113
19:50 08.02.2026
112 Ха ХаХа
До коментар #109 от "стоян георгиев":Ти пръв започна да обиждаш,или забрави
Накрая си призная че си сгрешил, но се мислиш за
Знаещ но си недоучен
Коментиран от #117
19:51 08.02.2026
113 Простак
До коментар #111 от "стоян георгиев":500%
19:52 08.02.2026
114 Всички също сме му
19:55 08.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Абе ОАЕ
Коментиран от #118, #119
20:00 08.02.2026
117 стоян георгиев
До коментар #112 от "Ха ХаХа":Нищо ме съм сгрешил.писал си с някой друг.аз ако обиждам ме гонят.дори да не обиждам ме гонят твоите работодатели.
20:05 08.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 ганев
До коментар #6 от "Ха-ха":САМ СИ ПРИЗНА..ЧЕ СИ....ХАПЛЬО
20:31 08.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 тоя
23:12 08.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Няма такъв филм
02:16 09.02.2026