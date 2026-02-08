Путин благодари на президента на ОАЕ за бързата реакция по предаването на нападателя на генерал Алексеев

Вечерта на 7 февруари, руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Руският президент благодари на своя колега за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичното нападение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Двамата държавни глави продължиха и обсъждането на теми, които бяха на дневен ред по време на неотдавнашното посещение на президента на ОАЕ в Москва.