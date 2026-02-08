Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Путин благодари на президента на ОАЕ за бързата реакция по предаването на нападателя на генерал Алексеев

8 Февруари, 2026 17:57 4 327 126

  • владимир путин-
  • оае-
  • русия-
  • президенти
Путин благодари на президента на ОАЕ за бързата реакция по предаването на нападателя на генерал Алексеев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вечерта на 7 февруари, руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Руският президент благодари на своя колега за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичното нападение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Двамата държавни глави продължиха и обсъждането на теми, които бяха на дневен ред по време на неотдавнашното посещение на президента на ОАЕ в Москва.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 71 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин.

    68 2 Отговор
    Е па те са заедно в Брикс! Трябва да си помагат!

    17:58 08.02.2026

  • 2 Хмм

    97 3 Отговор
    е, това е, за ден и половина откриха нападателя, че си го прибраха и от чужбина, при нас три дни след убийствата вътрешният нарежда да се разследва случаят

    Коментиран от #42

    17:59 08.02.2026

  • 3 гражданин

    110 9 Отговор
    Вратите на Путин винаги ще са отворени за нормалните държави !!

    Коментиран от #6

    18:00 08.02.2026

  • 4 Майна

    31 3 Отговор
    Така ще благодари и за..нашите

    18:01 08.02.2026

  • 5 ОАЕ

    11 57 Отговор
    са страхотна държава, на светлинни години от Русия.

    Коментиран от #9

    18:01 08.02.2026

  • 6 Ха-ха

    12 89 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Путин вече никой не го бръсне за слива, САЩ му набиха канчето.!

    Коментиран от #33, #37, #120

    18:05 08.02.2026

  • 7 "През 2025г. приходите

    14 53 Отговор
    са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #97, #125

    18:08 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    56 7 Отговор
    Перфектна работа както на руските така и на партньорските служби.

    Коментиран от #17, #18

    18:13 08.02.2026

  • 11 Ай стига бе! Типично руска провокация!

    6 31 Отговор
    Кога го разкриха, кога го хванаха, кога го върнаха!

    Коментиран от #13, #14, #15, #16, #19

    18:14 08.02.2026

  • 12 само да питам

    18 12 Отговор
    има ли вече име. То е ясно, че ще е "украинец".

    Коментиран от #65

    18:16 08.02.2026

  • 13 любопитен

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ай стига бе! Типично руска провокация!":

    Да не работиш в наШТе служби?

    18:16 08.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснаците ни взеха за канарчета

    13 26 Отговор

    До коментар #11 от "Ай стига бе! Типично руска провокация!":

    Дори екстрадицията от чужда държава отнема месеци и минава през съдебно решение на която и да е държава!

    Коментиран от #28, #59

    18:20 08.02.2026

  • 20 Дааа

    6 17 Отговор
    ОАЕ са копоя на Исраел,мразен от съседите си,подкрепящи терористите в Судан и Сомалия

    18:20 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 си дзън

    10 15 Отговор
    Руснаците започват да изнасят огромни количества петрол за Саудитска арабия.
    Арамко пред фалит !

    18:27 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Явно при Вас действа.

    18:32 08.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ицо

    14 5 Отговор
    ми6 този път май се издъни

    18:33 08.02.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Кто это генерал Андреев ?
    Нямам спомени да съм назначавал такъв....

    18:33 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Никой

    17 6 Отговор
    Украинците са си диви као нация - и ще е глупост да ги вкараме в домовете си - вече има и прояви на диващината им.

    Те не поддържат трудови навици.

    Ще си вземем белята с този етнос. За тях всичко е - Слънце и Море - нещо като нас - Българите са - караш го да изработи нещо - но си седи в къщи при майка си.

    Коментиран от #71

    18:36 08.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 а бе..

    12 0 Отговор
    Смотань,колко по търкаш,толькоз по голем масковский ти влаза

    18:45 08.02.2026

  • 41 Интересно

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Руската пропаганда":

    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    18:46 08.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 „Дмитрий Медведев заяви,

    10 2 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.

    😂

    Коментиран от #54

    18:48 08.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Заподозрения

    4 3 Отговор
    мина ли на съд?Или,каквото каже Путин?

    Коментиран от #48, #60

    18:49 08.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Верно ли

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    а глупавия ,,нападател"в Дубай???

    18:50 08.02.2026

  • 48 Ще бъде без съд

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "Заподозрения":

    По Сталински.
    Ясно?

    Коментиран от #51

    18:51 08.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Берия

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Ще бъде без съд":

    По сталински,Путин нямаше да е жив!

    Коментиран от #62

    18:52 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Като Крокус

    7 0 Отговор
    Таджиките объркали пътя за Украйна ,отишли в Беларус!

    18:54 08.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаците ни взеха за канарчета":

    Разлика в класите... Разлика и в държавите.... Разлика и в ръководителите... А за бг територията за такава операция няма да са достатъчни и 20 години..... Станали ти ясно канарче объркано....

    Коментиран от #123

    18:56 08.02.2026

  • 60 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Заподозрения":

    Русия и съд?дай по сериозно!

    18:56 08.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Берия":

    Нямаше да са живи Горбачов и Елцин, а без тях Путин нямаше да го има и Украйна нямаше да я има

    18:56 08.02.2026

  • 63 Трябваше

    1 5 Отговор
    да бега в С.Корея!

    18:56 08.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дааа

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "само да питам":

    Любомир Корба

    18:57 08.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Причакал го

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    в общата тоалетна,на етажа!

    Коментиран от #79

    18:58 08.02.2026

  • 70 Капитолия

    4 1 Отговор
    Къде са статиите относно другите трима убити??? Защо медиите прикриват престъпления???

    18:58 08.02.2026

  • 71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    И на нас така ни казаха.🥳

    18:58 08.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Руснаците

    1 4 Отговор
    са добри в убийствата,но в легендите издишат!

    19:00 08.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Абе лицето Сидеров":

    Щото е голям мъж като другите фенове на русия.

    19:07 08.02.2026

  • 79 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Причакал го":

    Ха..ха...не се бях сетил!

    19:07 08.02.2026

  • 80 хаха🤣

    7 5 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    нормално е...руснаците са с мозък на 1/2 кокошка🤣🤣🤣

    Коментиран от #85

    19:10 08.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Удрезахте

    0 0 Отговор
    ли му ушите?

    19:13 08.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Идиот":

    Може ли в блока на зам.шефа на гру да живее убиец на буданов?

    Коментиран от #87

    19:16 08.02.2026

  • 85 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "хаха🤣":

    Не трябваше руснаците да се занимават с турски роби, генетични предатели...монголски татари

    19:16 08.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Идиот":

    Знаеш ли руски? Какъв е превода от романов?говоря за 86 пост.

    19:20 08.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "Тъпак":

    Буквално означава в един и същи дом.проверил съм го.иначе имаш.готин набор изразни средства ...супер си!хах....

    19:28 08.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 От къде го извади

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от ""През 2025г. приходите":

    с език, тоя си АНАЛиз:
    "Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи."

    Всъщност е обратното - Русия и Китай се съюзиха точно заради враждебните действия на Другите Алтернативи!
    И разбира се няма как цялата световна икономика да не пострада в такъв случай, но я погледни негативите за Европа и ги сравни!!!

    19:34 08.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 джо

    5 1 Отговор
    Сульо виж хората как работят и веднага решават проблема не като теб само да махаш с ръка и да се смееш като последният глу..пак.

    19:36 08.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ти цитираш руснак на руски език

    6 1 Отговор
    ЖИЛОЙ ДОМ, ОЗНАЧАВА МНОГОКВАРТИРНЬИ ДОМ.
    Или на български БЛОК

    Коментиран от #103

    19:38 08.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #101 от "ти цитираш руснак на руски език":

    Не цитирам жилой дом а дом.после го пускаме в руския преводач и готово...ти явно си по запознат и от руснаците с езика им а? Знам че си бонд...джеймс бонд!

    Коментиран от #105

    19:40 08.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Знам

    5 0 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Че простакът си ражда простак.и той винаги е категоричен.....
    Още един колега ти написа да не се излагаш защото се опитваш да превеждаш без да знаеш руски.

    Коментиран от #109

    19:44 08.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 А защо медиите избягват да споменат

    4 0 Отговор
    че този генерал е бил назначен за главен преговарящ ???
    Предпазват хората, да не се сетят за целта на британските служби ли?
    И какво стана с украинския главен преговарящ в Истанбул, след като мира бе почти подписан

    Коментиран от #110

    19:45 08.02.2026

  • 108 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "стоян георгиев":

    Вече не се излагаш , а стана за резил

    Коментиран от #111

    19:46 08.02.2026

  • 109 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #105 от "Знам":

    Да те питам другар простака обижда ли като теб или не?питам за един познат?написа сто поста с празни обиди ама простака съм аз нали?кажи на моде рат ора сега да ме изтрие хах...

    Коментиран от #112

    19:48 08.02.2026

  • 110 Не този генерал е гл.преговарящ

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "А защо медиите избягват да споменат":

    а шефа му който е адмирал.
    Къде пише че ген.Алексеев е гл.преговарящ,?

    19:49 08.02.2026

  • 111 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #108 от "Ха ХаХа":

    За кое? За това че пише романов че са живяли в един дом жената дето бяга в украйна и генерала ли? Или за това че ти се държиш като индианец?за кое се излагам?освен обиди и празни приказки вие не сте способни да напишете нищо !

    Коментиран от #113

    19:50 08.02.2026

  • 112 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "стоян георгиев":

    Ти пръв започна да обиждаш,или забрави
    Накрая си призная че си сгрешил, но се мислиш за
    Знаещ но си недоучен

    Коментиран от #117

    19:51 08.02.2026

  • 113 Простак

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "стоян георгиев":

    500%

    19:52 08.02.2026

  • 114 Всички също сме му

    2 1 Отговор
    Благодарни за екстрадицията на престъпника

    19:55 08.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Абе ОАЕ

    0 0 Отговор
    Президент ли имат,или шейх?

    Коментиран от #118, #119

    20:00 08.02.2026

  • 117 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #112 от "Ха ХаХа":

    Нищо ме съм сгрешил.писал си с някой друг.аз ако обиждам ме гонят.дори да не обиждам ме гонят твоите работодатели.

    20:05 08.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха":

    САМ СИ ПРИЗНА..ЧЕ СИ....ХАПЛЬО

    20:31 08.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 тоя

    2 0 Отговор
    па намерил къде да иде .ДЕТО на всяка крачка има камери за сигурност и за дребна кражба те ловят на мига

    23:12 08.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Няма такъв филм

    0 1 Отговор
    Нищо не са разкрили ,лъжат както обикновено, изгоря някой невинен.

    02:16 09.02.2026

Новини по държави:
