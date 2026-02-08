Новини
Индийски рафинерии отказват оферти за руски петрол през март и април

8 Февруари, 2026 21:15, обновена 8 Февруари, 2026 20:18 3 164 78

Делхи е най-големият клиент на руската петролна индустрия, откакто избухна войната в Украйна

Индийски рафинерии отказват оферти за руски петрол през март и април - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Големи рафинерии в Индия отказват търговски оферти за руски петрол през март и април, съобщават източници на Ройтерс.

С покупки от 1 700 000 барела на ден през миналата година, Делхи е най-големият клиент на руската петролна индустрия, откакто избухна войната в Украйна преди четири години.

До този момент не е обявил официално, че се отказва от руските доставки, но е решен да приключи успешно преговорите за търговско споразумение със САЩ.

Едно от условията е именно отказът от тези доставки, припомня агенцията.

Американският президент Доналд Тръмп вече отмени наказателните мита от 25 процента върху индийските стоки, но Вашингтон продължава да държи под наблюдение индийските рафинерии.

Евентуална загуба на индийския пазар ще се отрази тежко на финансите и икономиката на Руската федерация, която влага във войната срещу Украйна значителна част от намаляващите постъпления в хазната си. Това коментира руският икономист проф. Игор Липсиц в интервю за предаването "Събота 150".


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердоган

    41 21 Отговор
    ДРИКС най-могъщия съюз

    Коментиран от #38

    20:22 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кую

    32 51 Отговор
    Отказват защото ще купуват от краварите отново руски петрол.Пълни индианци.

    Коментиран от #8, #12, #61

    20:24 08.02.2026

  • 4 Специална Военна Опсерация

    65 12 Отговор
    СВО върви по план!

    Коментиран от #73

    20:25 08.02.2026

  • 5 Факти

    65 34 Отговор
    Русия приключи. Вече е китайска провинция.

    Коментиран от #16, #40

    20:29 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    38 10 Отговор

    До коментар #6 от "Кво станА, бе, дрОгари":

    мь хотели получше , но получилос как всегда

    Коментиран от #14

    20:34 08.02.2026

  • 10 световните медии

    47 14 Отговор
    "Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    20:35 08.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 2026

    39 8 Отговор

    До коментар #3 от "Кую":

    Започва ерата на венецуелския петрол.

    20:35 08.02.2026

  • 13 Ъхъ

    19 39 Отговор
    Вервайте ми! Щели да се откажат,но засега не са го обявили официално! Кво може да им предложи Дончо срещу евентуална загуба в размер на милиарди,от продажби на три континента ,на преработен руски петрол,като бензин,дизел и мазут,сяра и други съпътстващи фракции.Да купуват тяхната шиста на по скъпа цена? Ще се случи,когато някой ми покаже,как наша римлянка ,хвърля пачки през прозореца,да окаже" съдействие" на полицията.А те са от една кръвна група.Да ги преметнеш,е по трудно,от това ,да преметнеш някой дългонос.

    20:36 08.02.2026

  • 14 Само виж как ги трият милинките

    30 9 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    админчвта, мамини златни на Мурофановна...

    20:36 08.02.2026

  • 15 Руска Рускова, вдовица

    37 13 Отговор
    Мъжът ми върл русофил издъхна четейки бъзиците с Русия в коменторите 😁😁😁

    Коментиран от #46

    20:39 08.02.2026

  • 16 Катастрофа

    36 11 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    "Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    20:40 08.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха-ха

    32 10 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел.!

    20:42 08.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 си дзън

    18 13 Отговор
    Руснаците започват да изнасят огромни количества петрол за Саудитска арабия.
    Арамко пред фалит !

    Коментиран от #42

    20:44 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добър вечер!

    28 7 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где ЛЕВА?

    20:47 08.02.2026

  • 23 Индийците са

    13 15 Отговор
    Индийците са по-големи ци@га@ни от нашите !!!

    20:49 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ицо

    22 5 Отговор
    Има ли копейки?

    20:49 08.02.2026

  • 26 да питам

    26 6 Отговор
    верно ли Пуся няма възможност да спаси приятеля си Мадуро, вероломно отвлечен от щатите ?

    20:50 08.02.2026

  • 27 Има грешка

    12 20 Отговор
    Делхи НЕ е най-големият клиент на руската петролна индустрия ! Според Bloomberg, обемите петрол, които вече не се консумират от Индия, се абсорбират от Китай, който увеличи вноса на руски суров петрол през януари до близо рекордните 1,6 милиона барела на ден.
    Най-високото ниво е регистрирано през юли 2024 г. - 1,7 милиона барела на ден. И леко трябва да не си у ред да спреш вноса. Русия увеличи отстъпките за индийските купувачи, като някои товари се превозват до индийските пристанища на цени от едва 25 долара за барел, което е по-малко от половината на цената на суровия петрол Brent.Анализатори от Kpler заявиха, че е малко вероятно Индия да се откаже напълно от руския петрол в близко бъдеще, прогнозирайки „стабилен“ внос от 1,1 до 1,3 милиона барела на ден през първото тримесечие.

    Коментиран от #31

    20:50 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Летящият кемпер

    10 11 Отговор
    САЩ са „заменили принципа на свободния пазар с този на търговската война“, включвайки както своите съюзници, така и тези от противоположната страна.Доскоро американците водеха глобализирания свят и подкрепяха играта на коалиции, докато днес са агресивни дори към съюзниците си от НАТО и „са поставили силата и печалбата над всички други ценности“.Именно американската политика причинява не само много рискове, но преди всичко общо състояние на несигурност

    20:53 08.02.2026

  • 31 хаха🤣

    24 4 Отговор

    До коментар #27 от "Има грешка":

    тавариш, намали самагона....не ти се получават нещата с фейковете 🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    20:55 08.02.2026

  • 32 Мнение

    23 7 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    20:56 08.02.2026

  • 33 Някой

    5 10 Отговор
    Тя и европа отдавна официално не внася...

    Коментиран от #47, #51

    20:56 08.02.2026

  • 34 Само

    27 4 Отговор
    китайчетата им останаха на руснаците! Честит им Сибир на жълтите!

    20:57 08.02.2026

  • 35 Елате индийски европейци

    6 15 Отговор
    Европа ви чака. Дори и министър на вътрешните работи в Лондон си имате. Скоро и в България. Елате индийски братушки

    20:57 08.02.2026

  • 36 Ъъъъъ

    6 20 Отговор
    "Големи рафинерии в Индия отказват търговски оферти за руски петрол през март и април, съобщават източници на Ройтерс."

    Че нали уж бяха спрели? Пак според Ройтерс, които ни надуха главите, че Индия вече е спряла покупките на руски петрол....Сега пък отказвали за март и април....🤣

    20:59 08.02.2026

  • 37 Индия ще внася

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "хаха🤣":

    Само български петрол

    21:00 08.02.2026

  • 38 Браво!

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган":

    Ето това е новина.
    А у нас бензина и така ще поевтинеят ли?
    Ако не, тази тема не ме интересува. Щото така миналата година поскъпна 17%, нали така?

    Коментиран от #60

    21:00 08.02.2026

  • 39 Ами

    6 13 Отговор
    Щом го съобщават източници на Ройтерс ... Ние ще се правим че им вярваме :)

    21:02 08.02.2026

  • 40 Град Козлодуй

    22 6 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #44

    21:08 08.02.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 14 Отговор
    СТАЛИН Е ПРАТИЛ 500 000 ПЛЕНЕНИ ГЕРМАНИЦИ
    ДА КОПАТ ЗЛАТО В СИБИР
    ........
    КОККО МУ Е И КОКОЛИТЕ В ПЛЕН ДА
    ЗАМИНАТ ЗА ТАМ :)

    21:08 08.02.2026

  • 42 !!!?

    23 6 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    Руснаците трябваше още преди 20г. да започнат да се развиват икономически. Но от много кражби и пропаганда си останаха бавноразвиваща се и бедна държава. Липсата на работеща в Русия е най-голям проблем и в нормални условия, а по време на война може да е фатално.

    Коментиран от #49, #56

    21:14 08.02.2026

  • 43 Не се

    7 16 Отговор
    Напъвайте ниско интелигентните , рафинериите на Индия не са пригодени за тежкия петрол на Венецуела .

    Коментиран от #48, #52

    21:19 08.02.2026

  • 44 Ъъъъъъ

    8 20 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй":

    "Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Я нещо за Европа....Щото тя е "МЪРТЪВ" васал на САЩ....Дори не е "полумъртъв".....🤣

    Коментиран от #62

    21:20 08.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жалко, сега няма да има кой да те

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "Руска Рускова, вдовица":

    уважава.
    Тук разни котарци и джуджета не стават, и те са като теб, приемащи.

    21:23 08.02.2026

  • 47 гост

    16 2 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Ми тя и Раша официално все изнася според вас , пък всеки месец приходите НАМАЛЯВАТ !! И то според РУСКИТЕ данни , не според европейските , хахаха !! Значи какво , или го подарява тоя петрол или вие си приказвате за самоуспокоение , щото иначе ще си посегнете , хахахах !!

    21:25 08.02.2026

  • 48 ИЦО

    18 6 Отговор

    До коментар #43 от "Не се":

    ИМА ЛИ по-ниско интелигентно нещо на света от путинофила. НЕ.

    Коментиран от #53

    21:26 08.02.2026

  • 49 Елцин беше слаб и съответно

    9 15 Отговор

    До коментар #42 от "!!!?":

    лош президент. Техният преход стана сто пъти по-зле от нашия.
    Путин наследи Русия в много лошо състояние и започна да я стяга.
    И понеже Русия тръгна нагоре, не много бързо, но нагоре, западняците и спретнаха една война.

    Коментиран от #54, #78

    21:27 08.02.2026

  • 50 Ъъъъъъ

    6 10 Отговор

    До коментар #45 от "Тити":

    Дали случайно тези планове включваха фалита и рвзпада на Европа? Щото докато чакахте разпада, внезапно Европа се разпада и фалира....🤣

    П.с

    Според последните проучвания в Германия, Суриката, по известен като Фридрих Мерц, е с 23% одобрение, което е най-нискоте ниво на одобрение от ВСВ насам, а Великобритания определи ЕС "като най- ирационалната и алчна за пари организация в свободния свят" и влезнаха в открита вербална война с Макрон в частност и Франция като цяло....Това дали влизаше в тези планове?🤣

    21:31 08.02.2026

  • 51 гост

    13 3 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Според ОФИЦИАЛНИТЕ данни на руската федерална данъчна служба данъчните приходи т петрол и газ за януари 2026 г са НАМАЛЕЛИ с над 60 % спрямо януари 2025 г !!! Та какво викаш , изнасяла Раша , а ?? Хахахахах !!! За какво изнася , за подаръци ?? Ама то и за подаръци трябва са си платиш барем транспорта и застраховката , а няма такива данни , хахахаха !!

    21:32 08.02.2026

  • 52 Някой те лъже яко

    15 4 Отговор

    До коментар #43 от "Не се":

    Китай от години купува нефт от Венецуела. Европа също, но не в големи количества. Сега Тръмп ще иска да увеличи това количиство за сметка на иранския и руския петрол. САЩ са най-големия фактор в петролната търговия и не е добре да си в конфликт с тях, зануляват те за нула време.

    Коментиран от #70

    21:35 08.02.2026

  • 53 Васил

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "ИЦО":

    Лема ,лема Ицка да смммчишшш креммма !

    21:35 08.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Цензура

    7 11 Отговор
    Хахаха, я ги кажете тия "източници", дали не са укропски?
    Първо - Индия изобщо не е потвърдила за някакъв "отказ" от руски петрол.
    Второ - САЩ нямат капацитетът да задоволят потреблението на голям купувач като Индия. За да го направят, трябва да спрат доставките за други държави. Или мислите, че САЩ имат добив, за да зареждат с петрол цулият свят?
    Трето - разликата в цената. Ако САЩ опитат да продават на руската цена, петролните им компании трябва да фалират.
    Четвърто - индийските рафинерии не са готови да преминат от преработка на тежък руски към преработка на лек американски петрол. Пренастройката им, ако решат да го направят, ще отнеме години. И какво - Индия ще стои без петрол?
    Пето - докато се стигне до сериозен добив на венецуелски петрол (още повече от САЩ), също ще трябва да минат години.

    Така че пак си помислете. Иначе не че не може някакви рафинерии да отказват да купуват руски петрол. Но от друга страна е "малко" странно, че покрай войната държави като Малайзия повишиха добивът си на нефт с хиляди проценти....

    Коментиран от #64

    21:38 08.02.2026

  • 56 Икономист

    5 6 Отговор

    До коментар #42 от "!!!?":

    Що бе България кво произвежда ,гледачи на старци за чужбина и жрици на любовта,ааа забравих и ....йнаа .

    21:39 08.02.2026

  • 57 Култура Миянко

    5 4 Отговор
    Ройтерс били били казал,ами на платените кръвосмешани британски мzтий кой ли им вярва .

    21:41 08.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Чао бамбини!

    17 3 Отговор
    Раша отива при крайцера.

    Коментиран от #66

    21:49 08.02.2026

  • 60 оня с коня

    13 3 Отговор

    До коментар #38 от "Браво!":

    Излишно е да се коментират усърдно изсмуканите от пръстите ти някакви 17% поскъпване на Бензина миналата година,но дори и със 170% да е поскъпнал,ПАК СМЕ с най-евтиното Гориво в целия ЕС.Ако и това не те устройва обаче...кво търсиш още в БГ?Между другото в Русия и Иран Бензинът е много по-евтин от нашия ама не отивате там,а сте се ЗАКЪРТОЧИЛИ тука и нямате никакво намерение да се пръждосате!

    21:51 08.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 !!!?

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъъъъ":

    Това са несравними държави. Русия няма откъде да има такива огромни приходи като САЩ , Китай и ЕС. Много далеч е от тях. И преди войната бяха зле, но сега съвсем го закъсаха. Как Русия няма да е мъртва като няма никакви приходи. САЩ са над 30 трилиона $, Китай и ЕС над 19 трилиона $.

    21:57 08.02.2026

  • 63 гост

    12 4 Отговор

    До коментар #58 от "БПФ":

    Че кой ша и даде пари на Раша , че да има външен дълг , бе , мамин , хахахахха !! То даже Китай не дава юани , да не говорим за истински пари , хаха !! И индийски рупии няма да и дадат , пък то и е забранено да се изнасят извън Индия , щото са много "конвертируеми" , хахха ! Пък и за какво са и , като не може едно евро или долар да похарчи официално , хахаха !! Забрави ли , че е отрязана от всички нормални банки , дори тези в БРИКС ?? Ако си мислиш , че на бункерния не му се щат доларчета , много си заблуден , ама нямааааа , хахаа !!

    21:58 08.02.2026

  • 64 САЩ нямат, но имат много

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Цензура":

    приятели и всичките са в петролния топ 7 , без Иран, разбира се. Особено важен е първия приятел.

    Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.
    Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
    Канада: 170 млрд. барела
    Иран: 158 млрд. барела
    Ирак: 145 млрд. барела
    Кувейт: 101 млрд. барела
    ОАЕ: 97 млрд. барел

    22:02 08.02.2026

  • 65 !!!?

    7 3 Отговор

    До коментар #58 от "БПФ":

    Това е доста притеснително. Северна Корея, Русия и африканските държави нямат външни дългове.

    22:04 08.02.2026

  • 66 да питам

    9 5 Отговор

    До коментар #59 от "Чао бамбини!":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    22:06 08.02.2026

  • 67 Копейки

    12 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. До 2 години Русия може да стане най-силната икономика в в света. Не губете надежда.

    Коментиран от #77

    22:11 08.02.2026

  • 68 Демократ

    8 3 Отговор
    3,4 копейки да ги вържем за една УАЗ ка и да ги влачим по Цариградско шосе.

    22:14 08.02.2026

  • 69 Слуга на тинята

    3 2 Отговор
    Ами нашти тинести опиянчени гаспадари кво ши продават ся,сигурно хиляди млади блатарки за мъжко облекчение на индусите ........🤣🤣🤣🤣😂😂
    .

    22:36 08.02.2026

  • 70 Даа!

    2 9 Отговор

    До коментар #52 от "Някой те лъже яко":

    Фактор,докато ги крепи петродолара.А не самите им петролни залежи.Но и на него му се задава залеза.То само с ураджии не става,а има жестока реалност.През последните 3 години, транзакциите в световен мащаб,със долари се е свило със 38% Ако на някой трезво ислещ,това му говори нещо- добре! Не бива да се замита под килима,разплашанията в национални валути,между мощни икономики,членки на БРИКС.Става въпрос за гиганти като РФ,Китай,Индия, Бразилия, а вече и Саудитска Арабия,Оман,.А в близките месеци,към БРИКС се присъединяват Иран,Казахстан,Виетнам, Индонезия, включително и Пакистан,който от миналата година е кандитат-- член.Това е повече от половината население на планетата,от държави,който разполагат практически със почти всички стратегически ресурси .Нефт,газ,редки метали, водни и дървесни ресурси, лидери в производството и добив на зърнени култури.Тук изобщо не се калкулира мощният им ВПК, модерни технологии от последно поколение, и армии.

    Коментиран от #71

    22:42 08.02.2026

  • 71 !!!?

    11 2 Отговор

    До коментар #70 от "Даа!":

    Русия в никакъв случай не може да се определи като гигант, нито като приходи, нито като население. Населението няма нищо общо в случая, но както и да е.

    Гигантите за 2025 са тези

    1.САЩ-$30,62Т 2.Китай-$19,40T 3.Германия -$5,01T 4.Япония-$4,28T 5.Индия -$4,13T 6.Великобритания -$3,96T 7.Франция - $3,21T.

    В случая говорим за положението на Русия. Ако тя сама не се изправи на крака и да работи както трябва, да създава добавена стойност, не БРИКС, а никой няма да може да й помогне.

    22:59 08.02.2026

  • 72 УдоМача

    3 2 Отговор
    Не! Категорично няма да ви повярвам, че индийците са такива подли ко–ел–та като европейците! Та те са част от БРИКС! На една крачка са както от Русия, така и от Китай. Това е инсинуация!

    23:51 08.02.2026

  • 73 Бавничко

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Специална Военна Опсерация":

    боли повече.

    23:59 08.02.2026

  • 74 С новини от Ройтерс , винаги

    1 1 Отговор
    ще бъдете неинформирани!!!

    Да , Моди и Тръмп преговаряха по въпроса! Моди обеща държавните рафинерии да спрат вноса за да има Тръмп с какво да се фука, но каза и ,че за частните рафинерии си е тяхна работа и не може да им заповядва! Така че държавните рафинерии ще поемат всички НЕруски доставки от частните, а частните ще поемат всичкив руски- и Тръмп и Моди доволни.
    Толкова за тая жизнерадостна статия!!!

    00:39 09.02.2026

  • 75 Цък

    1 1 Отговор
    За кой път се отказват? Аз съм чел за над 5 отказа във факти.

    01:45 09.02.2026

  • 76 Индийски БУРДЯГА

    2 2 Отговор
    Индия купува близо

    40% от Руския Петрол

    Спре ли да купува ,

    Доста Весело ще стане с Денгите на

    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Дони Ненормалния май ще успее
    Да му отреже притоците на Приходи
    На КГБ Пропадняка.

    След Венецуела и Ирак

    Агент Краснов
    Въпреки Компромати на КГБ
    За него ,
    Сега удари и Индия
    Изобщо не се съобрази
    Със Дружката си от Бункера.

    02:31 09.02.2026

  • 77 Чакай чакай

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Копейки":

    Европа
    Щяха да я превземат за Седмица ,

    Ще ходят до Лисабон за Седмица
    Блатните Уроди.

    Даже и Родните Рублоидоти
    Вярват в това.

    02:33 09.02.2026

  • 78 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Елцин беше слаб и съответно":

    Верно ли бре Рублоидот?

    Нам Скучно .

    Хочится Движуха .

    Хахаха хахаха

    Войната я спретна

    Пучя Въшкин,

    Великия Путлер .

    02:42 09.02.2026

