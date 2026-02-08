Индийски рафинерии отказват оферти за руски петрол през март и април

Големи рафинерии в Индия отказват търговски оферти за руски петрол през март и април, съобщават източници на Ройтерс.

С покупки от 1 700 000 барела на ден през миналата година, Делхи е най-големият клиент на руската петролна индустрия, откакто избухна войната в Украйна преди четири години.

До този момент не е обявил официално, че се отказва от руските доставки, но е решен да приключи успешно преговорите за търговско споразумение със САЩ.

Едно от условията е именно отказът от тези доставки, припомня агенцията.

Американският президент Доналд Тръмп вече отмени наказателните мита от 25 процента върху индийските стоки, но Вашингтон продължава да държи под наблюдение индийските рафинерии.

Евентуална загуба на индийския пазар ще се отрази тежко на финансите и икономиката на Руската федерация, която влага във войната срещу Украйна значителна част от намаляващите постъпления в хазната си. Това коментира руският икономист проф. Игор Липсиц в интервю за предаването "Събота 150".