Индийски рафинерии отказват оферти за руски петрол през март и април

Големи рафинерии в Индия отказват търговски оферти за руски петрол през март и април, съобщават източници на Ройтерс.
С покупки от 1 700 000 барела на ден през миналата година, Делхи е най-големият клиент на руската петролна индустрия, откакто избухна войната в Украйна преди четири години.
До този момент не е обявил официално, че се отказва от руските доставки, но е решен да приключи успешно преговорите за търговско споразумение със САЩ.
Едно от условията е именно отказът от тези доставки, припомня агенцията.
Американският президент Доналд Тръмп вече отмени наказателните мита от 25 процента върху индийските стоки, но Вашингтон продължава да държи под наблюдение индийските рафинерии.
Евентуална загуба на индийския пазар ще се отрази тежко на финансите и икономиката на Руската федерация, която влага във войната срещу Украйна значителна част от намаляващите постъпления в хазната си. Това коментира руският икономист проф. Игор Липсиц в интервю за предаването "Събота 150".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ердоган
Коментиран от #38
20:22 08.02.2026
3 Кую
Коментиран от #8, #12, #61
20:24 08.02.2026
4 Специална Военна Опсерация
Коментиран от #73
20:25 08.02.2026
5 Факти
Коментиран от #16, #40
20:29 08.02.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Кво станА, бе, дрОгари":мь хотели получше , но получилос как всегда
Коментиран от #14
20:34 08.02.2026
10 световните медии
20:35 08.02.2026
12 2026
До коментар #3 от "Кую":Започва ерата на венецуелския петрол.
20:35 08.02.2026
13 Ъхъ
20:36 08.02.2026
14 Само виж как ги трият милинките
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":админчвта, мамини златни на Мурофановна...
20:36 08.02.2026
15 Руска Рускова, вдовица
Коментиран от #46
20:39 08.02.2026
16 Катастрофа
До коментар #5 от "Факти":"Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."
20:40 08.02.2026
18 Ха-ха
20:42 08.02.2026
20 си дзън
Арамко пред фалит !
Коментиран от #42
20:44 08.02.2026
22 Добър вечер!
20:47 08.02.2026
23 Индийците са
20:49 08.02.2026
25 Ицо
20:49 08.02.2026
26 да питам
20:50 08.02.2026
27 Има грешка
Най-високото ниво е регистрирано през юли 2024 г. - 1,7 милиона барела на ден. И леко трябва да не си у ред да спреш вноса. Русия увеличи отстъпките за индийските купувачи, като някои товари се превозват до индийските пристанища на цени от едва 25 долара за барел, което е по-малко от половината на цената на суровия петрол Brent.Анализатори от Kpler заявиха, че е малко вероятно Индия да се откаже напълно от руския петрол в близко бъдеще, прогнозирайки „стабилен“ внос от 1,1 до 1,3 милиона барела на ден през първото тримесечие.
Коментиран от #31
20:50 08.02.2026
30 Летящият кемпер
20:53 08.02.2026
31 хаха🤣
До коментар #27 от "Има грешка":тавариш, намали самагона....не ти се получават нещата с фейковете 🤣🤣🤣
Коментиран от #37
20:55 08.02.2026
32 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
20:56 08.02.2026
33 Някой
Коментиран от #47, #51
20:56 08.02.2026
34 Само
20:57 08.02.2026
35 Елате индийски европейци
20:57 08.02.2026
36 Ъъъъъ
Че нали уж бяха спрели? Пак според Ройтерс, които ни надуха главите, че Индия вече е спряла покупките на руски петрол....Сега пък отказвали за март и април....🤣
20:59 08.02.2026
37 Индия ще внася
До коментар #31 от "хаха🤣":Само български петрол
21:00 08.02.2026
38 Браво!
До коментар #1 от "Ердоган":Ето това е новина.
А у нас бензина и така ще поевтинеят ли?
Ако не, тази тема не ме интересува. Щото така миналата година поскъпна 17%, нали така?
Коментиран от #60
21:00 08.02.2026
39 Ами
21:02 08.02.2026
40 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Факти":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
Коментиран от #44
21:08 08.02.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА КОПАТ ЗЛАТО В СИБИР
........
КОККО МУ Е И КОКОЛИТЕ В ПЛЕН ДА
ЗАМИНАТ ЗА ТАМ :)
21:08 08.02.2026
42 !!!?
До коментар #20 от "си дзън":Руснаците трябваше още преди 20г. да започнат да се развиват икономически. Но от много кражби и пропаганда си останаха бавноразвиваща се и бедна държава. Липсата на работеща в Русия е най-голям проблем и в нормални условия, а по време на война може да е фатално.
Коментиран от #49, #56
21:14 08.02.2026
43 Не се
Коментиран от #48, #52
21:19 08.02.2026
44 Ъъъъъъ
До коментар #40 от "Град Козлодуй":"Русия е един полумъртъв васал на Китай.
Я нещо за Европа....Щото тя е "МЪРТЪВ" васал на САЩ....Дори не е "полумъртъв".....🤣
Коментиран от #62
21:20 08.02.2026
46 Жалко, сега няма да има кой да те
До коментар #15 от "Руска Рускова, вдовица":уважава.
Тук разни котарци и джуджета не стават, и те са като теб, приемащи.
21:23 08.02.2026
47 гост
До коментар #33 от "Някой":Ми тя и Раша официално все изнася според вас , пък всеки месец приходите НАМАЛЯВАТ !! И то според РУСКИТЕ данни , не според европейските , хахаха !! Значи какво , или го подарява тоя петрол или вие си приказвате за самоуспокоение , щото иначе ще си посегнете , хахахах !!
21:25 08.02.2026
48 ИЦО
До коментар #43 от "Не се":ИМА ЛИ по-ниско интелигентно нещо на света от путинофила. НЕ.
Коментиран от #53
21:26 08.02.2026
49 Елцин беше слаб и съответно
До коментар #42 от "!!!?":лош президент. Техният преход стана сто пъти по-зле от нашия.
Путин наследи Русия в много лошо състояние и започна да я стяга.
И понеже Русия тръгна нагоре, не много бързо, но нагоре, западняците и спретнаха една война.
Коментиран от #54, #78
21:27 08.02.2026
50 Ъъъъъъ
До коментар #45 от "Тити":Дали случайно тези планове включваха фалита и рвзпада на Европа? Щото докато чакахте разпада, внезапно Европа се разпада и фалира....🤣
П.с
Според последните проучвания в Германия, Суриката, по известен като Фридрих Мерц, е с 23% одобрение, което е най-нискоте ниво на одобрение от ВСВ насам, а Великобритания определи ЕС "като най- ирационалната и алчна за пари организация в свободния свят" и влезнаха в открита вербална война с Макрон в частност и Франция като цяло....Това дали влизаше в тези планове?🤣
21:31 08.02.2026
51 гост
До коментар #33 от "Някой":Според ОФИЦИАЛНИТЕ данни на руската федерална данъчна служба данъчните приходи т петрол и газ за януари 2026 г са НАМАЛЕЛИ с над 60 % спрямо януари 2025 г !!! Та какво викаш , изнасяла Раша , а ?? Хахахахах !!! За какво изнася , за подаръци ?? Ама то и за подаръци трябва са си платиш барем транспорта и застраховката , а няма такива данни , хахахаха !!
21:32 08.02.2026
52 Някой те лъже яко
До коментар #43 от "Не се":Китай от години купува нефт от Венецуела. Европа също, но не в големи количества. Сега Тръмп ще иска да увеличи това количиство за сметка на иранския и руския петрол. САЩ са най-големия фактор в петролната търговия и не е добре да си в конфликт с тях, зануляват те за нула време.
Коментиран от #70
21:35 08.02.2026
53 Васил
До коментар #48 от "ИЦО":Лема ,лема Ицка да смммчишшш креммма !
21:35 08.02.2026
55 Цензура
Първо - Индия изобщо не е потвърдила за някакъв "отказ" от руски петрол.
Второ - САЩ нямат капацитетът да задоволят потреблението на голям купувач като Индия. За да го направят, трябва да спрат доставките за други държави. Или мислите, че САЩ имат добив, за да зареждат с петрол цулият свят?
Трето - разликата в цената. Ако САЩ опитат да продават на руската цена, петролните им компании трябва да фалират.
Четвърто - индийските рафинерии не са готови да преминат от преработка на тежък руски към преработка на лек американски петрол. Пренастройката им, ако решат да го направят, ще отнеме години. И какво - Индия ще стои без петрол?
Пето - докато се стигне до сериозен добив на венецуелски петрол (още повече от САЩ), също ще трябва да минат години.
Така че пак си помислете. Иначе не че не може някакви рафинерии да отказват да купуват руски петрол. Но от друга страна е "малко" странно, че покрай войната държави като Малайзия повишиха добивът си на нефт с хиляди проценти....
Коментиран от #64
21:38 08.02.2026
56 Икономист
До коментар #42 от "!!!?":Що бе България кво произвежда ,гледачи на старци за чужбина и жрици на любовта,ааа забравих и ....йнаа .
21:39 08.02.2026
57 Култура Миянко
21:41 08.02.2026
59 Чао бамбини!
Коментиран от #66
21:49 08.02.2026
60 оня с коня
До коментар #38 от "Браво!":Излишно е да се коментират усърдно изсмуканите от пръстите ти някакви 17% поскъпване на Бензина миналата година,но дори и със 170% да е поскъпнал,ПАК СМЕ с най-евтиното Гориво в целия ЕС.Ако и това не те устройва обаче...кво търсиш още в БГ?Между другото в Русия и Иран Бензинът е много по-евтин от нашия ама не отивате там,а сте се ЗАКЪРТОЧИЛИ тука и нямате никакво намерение да се пръждосате!
21:51 08.02.2026
62 !!!?
До коментар #44 от "Ъъъъъъ":Това са несравними държави. Русия няма откъде да има такива огромни приходи като САЩ , Китай и ЕС. Много далеч е от тях. И преди войната бяха зле, но сега съвсем го закъсаха. Как Русия няма да е мъртва като няма никакви приходи. САЩ са над 30 трилиона $, Китай и ЕС над 19 трилиона $.
21:57 08.02.2026
63 гост
До коментар #58 от "БПФ":Че кой ша и даде пари на Раша , че да има външен дълг , бе , мамин , хахахахха !! То даже Китай не дава юани , да не говорим за истински пари , хаха !! И индийски рупии няма да и дадат , пък то и е забранено да се изнасят извън Индия , щото са много "конвертируеми" , хахха ! Пък и за какво са и , като не може едно евро или долар да похарчи официално , хахаха !! Забрави ли , че е отрязана от всички нормални банки , дори тези в БРИКС ?? Ако си мислиш , че на бункерния не му се щат доларчета , много си заблуден , ама нямааааа , хахаа !!
21:58 08.02.2026
64 САЩ нямат, но имат много
До коментар #55 от "Цензура":приятели и всичките са в петролния топ 7 , без Иран, разбира се. Особено важен е първия приятел.
Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.
Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
Канада: 170 млрд. барела
Иран: 158 млрд. барела
Ирак: 145 млрд. барела
Кувейт: 101 млрд. барела
ОАЕ: 97 млрд. барел
22:02 08.02.2026
65 !!!?
До коментар #58 от "БПФ":Това е доста притеснително. Северна Корея, Русия и африканските държави нямат външни дългове.
22:04 08.02.2026
66 да питам
До коментар #59 от "Чао бамбини!":крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
22:06 08.02.2026
67 Копейки
Коментиран от #77
22:11 08.02.2026
68 Демократ
22:14 08.02.2026
69 Слуга на тинята
.
22:36 08.02.2026
70 Даа!
До коментар #52 от "Някой те лъже яко":Фактор,докато ги крепи петродолара.А не самите им петролни залежи.Но и на него му се задава залеза.То само с ураджии не става,а има жестока реалност.През последните 3 години, транзакциите в световен мащаб,със долари се е свило със 38% Ако на някой трезво ислещ,това му говори нещо- добре! Не бива да се замита под килима,разплашанията в национални валути,между мощни икономики,членки на БРИКС.Става въпрос за гиганти като РФ,Китай,Индия, Бразилия, а вече и Саудитска Арабия,Оман,.А в близките месеци,към БРИКС се присъединяват Иран,Казахстан,Виетнам, Индонезия, включително и Пакистан,който от миналата година е кандитат-- член.Това е повече от половината население на планетата,от държави,който разполагат практически със почти всички стратегически ресурси .Нефт,газ,редки метали, водни и дървесни ресурси, лидери в производството и добив на зърнени култури.Тук изобщо не се калкулира мощният им ВПК, модерни технологии от последно поколение, и армии.
Коментиран от #71
22:42 08.02.2026
71 !!!?
До коментар #70 от "Даа!":Русия в никакъв случай не може да се определи като гигант, нито като приходи, нито като население. Населението няма нищо общо в случая, но както и да е.
Гигантите за 2025 са тези
1.САЩ-$30,62Т 2.Китай-$19,40T 3.Германия -$5,01T 4.Япония-$4,28T 5.Индия -$4,13T 6.Великобритания -$3,96T 7.Франция - $3,21T.
В случая говорим за положението на Русия. Ако тя сама не се изправи на крака и да работи както трябва, да създава добавена стойност, не БРИКС, а никой няма да може да й помогне.
22:59 08.02.2026
72 УдоМача
23:51 08.02.2026
73 Бавничко
До коментар #4 от "Специална Военна Опсерация":боли повече.
23:59 08.02.2026
74 С новини от Ройтерс , винаги
Да , Моди и Тръмп преговаряха по въпроса! Моди обеща държавните рафинерии да спрат вноса за да има Тръмп с какво да се фука, но каза и ,че за частните рафинерии си е тяхна работа и не може да им заповядва! Така че държавните рафинерии ще поемат всички НЕруски доставки от частните, а частните ще поемат всичкив руски- и Тръмп и Моди доволни.
Толкова за тая жизнерадостна статия!!!
00:39 09.02.2026
75 Цък
01:45 09.02.2026
76 Индийски БУРДЯГА
40% от Руския Петрол
Спре ли да купува ,
Доста Весело ще стане с Денгите на
Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Дони Ненормалния май ще успее
Да му отреже притоците на Приходи
На КГБ Пропадняка.
След Венецуела и Ирак
Агент Краснов
Въпреки Компромати на КГБ
За него ,
Сега удари и Индия
Изобщо не се съобрази
Със Дружката си от Бункера.
02:31 09.02.2026
77 Чакай чакай
До коментар #67 от "Копейки":Европа
Щяха да я превземат за Седмица ,
Ще ходят до Лисабон за Седмица
Блатните Уроди.
Даже и Родните Рублоидоти
Вярват в това.
02:33 09.02.2026
78 Хахахаха
До коментар #49 от "Елцин беше слаб и съответно":Верно ли бре Рублоидот?
Нам Скучно .
Хочится Движуха .
Хахаха хахаха
Войната я спретна
Пучя Въшкин,
Великия Путлер .
02:42 09.02.2026