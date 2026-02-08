Нелегални мигранти се удавиха в Марица

Двама нелегални мигранти се удавиха в Гърция в река Марица. Нивото на реката е критично високо.
Нивото на река Марица е с много високи стойности, предупреждават властите от Ористиада.
Двете жертви са се опитали да преминат реката и са се удавили. Откарани са в болницата в критично състояние. Единият е бил починал. Лекарите направили опит да спасят втория мигрант, но не успели.
Властите в област Ористиада съобщават, че при измервателната станция Питио водният стълб е достигнал вече 6 метра и 85 сантиметра с което водата е преминала с един метър критичното ниво на реката.
Кметът на Ористиада заяви за медиите, че се извършва контролирано изпускане на водата, при което са наводнени обработваеми земи в района.
Въведена е забрана хората да доближават реката. Животновъдите отдалечиха стадата, а земеделците оттеглиха техниката си от района.
Властите съобщават, че поддържат постоянна връзка с българската страна, където се извършва контролирано изпускане на вода от няколко язовира.
Гражданска защита предупреждава хората да спазват въведените забрани за движение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами да, те
20:40 08.02.2026
3 ШЕФА
20:41 08.02.2026
4 Да,бе
Коментиран от #22
20:41 08.02.2026
5 Каква хубава новина
20:41 08.02.2026
6 Пич
20:42 08.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 татунчо 🍌
20:43 08.02.2026
9 Владимир Путин, президент
20:46 08.02.2026
10 Двама доктори
20:46 08.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тези не можаха да стигнат
21:09 08.02.2026
13 Язък за доктора
21:14 08.02.2026
14 Язък за доктора
21:15 08.02.2026
15 кой му дреме
21:15 08.02.2026
16 Меркел в траур
21:16 08.02.2026
17 Тест
21:21 08.02.2026
18 Кой си ти
Милиарди Евро в избушена дръвена каца на некакво ашладисвано от векове население ,при това неблагодарно и наглоооооо......
Коментиран от #20
21:24 08.02.2026
19 големсмях
Коментиран от #25
21:36 08.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Приятелю,
До коментар #4 от "Да,бе":Ще видим летоска колко ще е водата у нас.
21:54 08.02.2026
23 Безпристрастен
Коментиран от #30, #32
22:54 08.02.2026
24 Бог Марис
Коментиран от #26
22:55 08.02.2026
25 Смърфиета
До коментар #19 от "големсмях":Питай в Полша и Литва дали не ходят и през Русия.
23:13 08.02.2026
26 Смърфиета
До коментар #24 от "Бог Марис":тпак!
Коментиран от #27, #29
23:13 08.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Tъпаk си ти,
23:34 08.02.2026
29 Смърфи,
До коментар #26 от "Смърфиета":либepаскaш ли се, ма душа?
23:54 08.02.2026
30 Ван
До коментар #23 от "Безпристрастен":Защото веднага, щом стъпят някъде в Европа, първята им работа е да се въдят като зайци и да си наложат тяхната култура и вяра, същевременно презирайки нашите.
Това го има само при тях-презират всичко тям чуждо и се оплакват от "ислямофобия".
23:55 08.02.2026
31 Ивелин Михайлов
00:37 09.02.2026
32 Ами стани пристрастен
До коментар #23 от "Безпристрастен":Явно такива като теб сте много !Украинските мигранти ги виждаме с скъпи коли и пари а реве от Русия ,другите голи и боси идват тук да им купим коли,да ги настаним в апартаменти и напълним джоба с пари!Докато има безпристрастни като теб това нещо ще продължава ,трябва народа който ги издържаме и ни ги натрапват да се организираме на протест.
01:53 09.02.2026
33 Да мрът башибозуците
Турците, които се намират в България са онези Османци- МЮСЮЛМАНИ, които 500 години са убивали българи,,
При Освобождението, 1878 г, САМО част от българите се освобождава от РОбство.. Голяма част от българите остават под робство в Османската империя.. И затова през 1903 г, българите в Македония и Окол Истанбул се вдигат на въстание- Илинденско- Преображенското въстание от 1903 г..
След 1913 г, след Балканската война, МЮСЮЛМАНИТЕ османци са убили и изгонили почти всички българи( с имена- Иван, Петко, Христо, Драган, Кирил). И сега в Турция има 500 българи...
А ние от БЪлгария все още НЕ сме изгонили Мюсюлманите османци( с имена Башар Башур, Насар, Насер, Осман, Али, Мехмед, Семир, Абу)... След 1990 г, оня турчин Ахмед Доган, направи дори политическа партия - ДПС в България..Тия Мюсюлмани са СЪЩИТЕ които 500 години са убивали българи..
Тия гадове- башибозуци трябва да ги изгоним от България и изтребим..
02:34 09.02.2026
34 Уса
06:16 09.02.2026