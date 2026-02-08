Новини
Нелегални мигранти се удавиха в Марица

8 Февруари, 2026 21:35, обновена 9 Февруари, 2026 03:21 4 316 34

Инцидентът е станал в гръцкия участък на реката

Нелегални мигранти се удавиха в Марица - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Двама нелегални мигранти се удавиха в Гърция в река Марица. Нивото на реката е критично високо.

Нивото на река Марица е с много високи стойности, предупреждават властите от Ористиада.

Двете жертви са се опитали да преминат реката и са се удавили. Откарани са в болницата в критично състояние. Единият е бил починал. Лекарите направили опит да спасят втория мигрант, но не успели.

Властите в област Ористиада съобщават, че при измервателната станция Питио водният стълб е достигнал вече 6 метра и 85 сантиметра с което водата е преминала с един метър критичното ниво на реката.

Кметът на Ористиада заяви за медиите, че се извършва контролирано изпускане на водата, при което са наводнени обработваеми земи в района.

Въведена е забрана хората да доближават реката. Животновъдите отдалечиха стадата, а земеделците оттеглиха техниката си от района.

Властите съобщават, че поддържат постоянна връзка с българската страна, където се извършва контролирано изпускане на вода от няколко язовира.

Гражданска защита предупреждава хората да спазват въведените забрани за движение.


