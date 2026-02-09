Новини
Исак Херцог от Сидни: Пропалестинските демонстрации подкопават правото на съществуване на еврейската нация ВИДЕО

9 Февруари, 2026 04:47, обновена 9 Февруари, 2026 04:57

Около 180 палестинци са преминали границата на ивицата Газа с Египет за седмица

Исак Херцог от Сидни: Пропалестинските демонстрации подкопават правото на съществуване на еврейската нация ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският президент Исак Херцог заяви, че в много случаи това, което се чува и вижда на демонстрации в подкрепа на Палестина, е насочено към подкопаване и дискредитиране на правото на съществуване на еврейската нация.

Той направи това изявление по време на възпоменателна церемония на мястото на терористичната атака, случила се в Сидни на 14 декември 2025 г.

„В повечето случаи това, което се чува и вижда на тези демонстрации, е насочено към подкопаване и дискредитиране на нашето право, правото на моята нация, нацията, на която съм държавен глава, на самото ѝ съществуване“, каза той в отговор на въпрос на журналист относно протестите, провеждащи се в Австралия срещу посещението му. „Антисемитизмът тук, в Австралия, не е еврейски проблем, той е австралийски проблем, и омразата, която започва с евреите, никога не свършва с тях“, подчерта Херцог.

По време на възпоменателната церемония той положи два камъка, донесени от Йерусалим, на мемориала, наричайки ги „символ на трайната памет, тежестта на загубата и неразривната връзка между живите и тези, които сме загубили“. „Тези камъни от Йерусалим, Вечния град, вечната столица на Израел, ще останат тук завинаги като свещен спомен за жертвите и като напомняне, че добротата ще устои пред лицето на терора, насилието и омразата“, каза Херцог. Очаква се той също да проведе серия от частни срещи със семействата на загиналите при нападението на 9 февруари.

Безпрецедентни мерки за сигурност са въведени на плажа Бонди и околността във връзка с пристигането на еврейския държавен глава. Полицията на Нов Южен Уелс ограничи достъпа до района и блокира пътищата до мемориала, като допуска само членове на делегацията и специално поканени представители на медиите чрез металотърсачи. Снайперисти и въоръжени полицаи бяха разположени на покривите на сградите, няколко полицейски лодки наблюдаваха ситуацията от морето, а хеликоптери следяха ситуацията от въздуха.

Около 180 палестинци са напуснали обсадената от Израел ивица Газа след повторното отваряне на границата с Египет на 2 февруари, предаде днес Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на местните власти в анклава.

Израел се съгласи да отвори граничния пункт Рафах – единствения изход от Газа, който не минава през Израел, който беше затворен от май 2024 г., като ограничи преминаването само за жители на Газа и при много строги условия.

Между понеделник и четвъртък 135 души, повечето от тях хора, нуждаещи се от медицинско лечение и техните придружители, получиха разрешение от Израел да напуснат Газа през граничния пункт Рафах, а други 88 се върнаха от Египет преди пунктът да бъде затворен в петък и събота за уикенда, съобщи пресслужбата на правителството в Газа, управлявано от „Хамас“.

„Официалните данни за преминаването през граничен пункт Рафах между понеделник, 2 февруари, и четвъртък, 5 февруари, показват сериозни ограничения на движението“, каза пред АФП началникът на пресслужбата Исмаел ал Тауабте.

Отварянето на граничния пункт позволи днес още 44 палестинци да пресекат границата, включително „19 пациенти и техните придружители“, каза директорът на болница „Аш Шифа“ в град Газа Мохамед Абу Салмия.

С това общия им брой след повторното отваряне на пункта в началото на седмицата достигна 179 души.

Според Мохамед Абу Салмия, около „20 000 пациенти, включително 4 500 деца“, в момента имат „спешна нужда от медицинска помощ“ в територията, опустошена от две години война.

ООН и хуманитарните организации от месеци призовават за пълно отваряне на границата с Египет, като част от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“, за да бъде позволена доставката на хуманитарна помощ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Снайпер

    3 2 Отговор
    Видиш кипа в кръстчето, дупчи!

    05:00 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Арбайт махт фрай":

    Заглавието ми е достатъчно да кажа, че лудото Бени пък оспорва самото съществуване на палестинците....

    05:25 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Банан

    12 1 Отговор
    Извършихте Геноцид в наши времена и си мислите че ще ви се размине.
    Хитлер е бил прав за всичко !

    05:39 09.02.2026

  • 9 Ха Ха

    7 1 Отговор
    Това все пак са само антиеврейски демонстрации и лозунги, а не поголовно избиване на палестинци и рушене на домовете им. Нал тъй

    05:44 09.02.2026

  • 10 БАРС

    8 0 Отговор
    НЕЩО ГОВОРИ ЗА НАЦИЯ А НЕ ЗА НАРОД.ПРЕЗ 1949 ГОД.КОГАТО ИМ ДАДОХА ИВИЦА ДЕ Е ТЕЛАВИВ 15 КВ.КМ КУПЕНА ОТ ЕВРЕЕНА БЕН ГУРИОН ТО НЕ СЕ Е ГОВОРИЛО ЗА ДЪРЖАВА А ИДЕЯТА Е БИЛА НА СТАЛИН ТА ТАЯ ЗЕМЯ СЕ Е КАЗВАЛА ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПАЛЕСТИНА ТА ДО 1949 ГОД СА ЖИВЕЕЛИ ПОЧТИ 1000 000АРАБИ И ОКОЛО 3000 ЕВРЕИ.НЕ ЗНАМ СЕГА КОЙ НА КОГО Е ПОПРЕЧИЛ .НО ЕВРЕИТЕ ОТ ЕВРОПА МАСОВО СА ПОЧНАЛИ ДА БЯГАТ ОТ ЕВРОПА И ДА СЕ ЗАСЕЛВАТ.АРАБИТЕ. МНОГО МАЛКО ОСТАВАТ В ЯФО -ТЕЛАВИФ.МНОГО СА СЕ УПЛПШИЛИ И СИ ОСТАВАТ КЪШИТЕ И СА БЯГАЛИ ПОСОКА ЙОРДАНИЯ.ТАКА ИМА ЕВРЕИ ОСОБЕННО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ НА ГОТОВО СЕ НАСТАНЯВАТ В ИЗОСТАВЕНИТЕ КЪШИ ОТ АРАБИТЕ ТАКА ЧЕ ТОЯ ДА НЕ МИ ГОВОРИ КОЙ НА КОГО Е ПРЕЧИЛ .ЖИВЯХ 8 ГОД.НЕЛЕГАЛНО РАБОТИХ В ИЗРАЕЛ И ЗНАМ МНОГО ДОБРЕ КОЙ ГРАБИ ЗЕМЯ ДАЖЕ И В МОМЕНТА ЗА ДА СТРОИ НОВИ ГРАДОВЕ ИНТЕРЕСТНО ЗАЩО ЛИ Уничтожить ГАЗА .ИМЕННО ДА ЗАГРАБЯТ ЗЕМЯ И ТО на морето..

    Коментиран от #17

    05:49 09.02.2026

  • 11 Така Така

    3 0 Отговор
    Нищо вечно няма

    05:52 09.02.2026

  • 12 Чорбара

    4 0 Отговор
    Евреите са сатани.

    05:53 09.02.2026

  • 13 дядото

    3 0 Отговор
    еврейската нация е приключена през 1-век от н.е. от рим.днес вие сте всичко друго,но не и нация

    Коментиран от #14

    06:12 09.02.2026

  • 14 Прав си наборе

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "дядото":

    Сегашните евреи са предимно хазари приели юдаизма и примесени с някакви малки остатъци от семитски племена. Същото важи и за турския "етнос" - микс от различни племена приели исляма.

    06:32 09.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    90 процента от евреите са Хазари приели юдаизма.Нсй древните врагове на Велика България.

    06:34 09.02.2026

  • 16 Някой

    2 0 Отговор
    Хм, а отричането а правото на протести в подкрепа на палестинците, не водили до отричане на съществуването на последните? То бива егоизъм, то бива егоцентризъм, ама евреите прекаляват. И после реват, що били мразени и гонени навсякъде по света.

    06:38 09.02.2026

  • 17 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БАРС":

    Какво казваш, евреите искат собствен Сленчев бряг а?

    06:46 09.02.2026

