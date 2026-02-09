Исак Херцог от Сидни: Пропалестинските демонстрации подкопават правото на съществуване на еврейската нация ВИДЕО

Израелският президент Исак Херцог заяви, че в много случаи това, което се чува и вижда на демонстрации в подкрепа на Палестина, е насочено към подкопаване и дискредитиране на правото на съществуване на еврейската нация.

Той направи това изявление по време на възпоменателна церемония на мястото на терористичната атака, случила се в Сидни на 14 декември 2025 г.

„В повечето случаи това, което се чува и вижда на тези демонстрации, е насочено към подкопаване и дискредитиране на нашето право, правото на моята нация, нацията, на която съм държавен глава, на самото ѝ съществуване“, каза той в отговор на въпрос на журналист относно протестите, провеждащи се в Австралия срещу посещението му. „Антисемитизмът тук, в Австралия, не е еврейски проблем, той е австралийски проблем, и омразата, която започва с евреите, никога не свършва с тях“, подчерта Херцог.

По време на възпоменателната церемония той положи два камъка, донесени от Йерусалим, на мемориала, наричайки ги „символ на трайната памет, тежестта на загубата и неразривната връзка между живите и тези, които сме загубили“. „Тези камъни от Йерусалим, Вечния град, вечната столица на Израел, ще останат тук завинаги като свещен спомен за жертвите и като напомняне, че добротата ще устои пред лицето на терора, насилието и омразата“, каза Херцог. Очаква се той също да проведе серия от частни срещи със семействата на загиналите при нападението на 9 февруари.

Безпрецедентни мерки за сигурност са въведени на плажа Бонди и околността във връзка с пристигането на еврейския държавен глава. Полицията на Нов Южен Уелс ограничи достъпа до района и блокира пътищата до мемориала, като допуска само членове на делегацията и специално поканени представители на медиите чрез металотърсачи. Снайперисти и въоръжени полицаи бяха разположени на покривите на сградите, няколко полицейски лодки наблюдаваха ситуацията от морето, а хеликоптери следяха ситуацията от въздуха.

Около 180 палестинци са напуснали обсадената от Израел ивица Газа след повторното отваряне на границата с Египет на 2 февруари, предаде днес Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на местните власти в анклава.



Израел се съгласи да отвори граничния пункт Рафах – единствения изход от Газа, който не минава през Израел, който беше затворен от май 2024 г., като ограничи преминаването само за жители на Газа и при много строги условия.



Между понеделник и четвъртък 135 души, повечето от тях хора, нуждаещи се от медицинско лечение и техните придружители, получиха разрешение от Израел да напуснат Газа през граничния пункт Рафах, а други 88 се върнаха от Египет преди пунктът да бъде затворен в петък и събота за уикенда, съобщи пресслужбата на правителството в Газа, управлявано от „Хамас“.



„Официалните данни за преминаването през граничен пункт Рафах между понеделник, 2 февруари, и четвъртък, 5 февруари, показват сериозни ограничения на движението“, каза пред АФП началникът на пресслужбата Исмаел ал Тауабте.



Отварянето на граничния пункт позволи днес още 44 палестинци да пресекат границата, включително „19 пациенти и техните придружители“, каза директорът на болница „Аш Шифа“ в град Газа Мохамед Абу Салмия.



С това общия им брой след повторното отваряне на пункта в началото на седмицата достигна 179 души.



Според Мохамед Абу Салмия, около „20 000 пациенти, включително 4 500 деца“, в момента имат „спешна нужда от медицинска помощ“ в територията, опустошена от две години война.



ООН и хуманитарните организации от месеци призовават за пълно отваряне на границата с Египет, като част от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“, за да бъде позволена доставката на хуманитарна помощ.