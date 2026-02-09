Зеленски: 2026 г. ще бъде ключова за инвестициите в украинските технологии

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че 2026 г. ще бъде насочена към мащабни инвестиции в украинските технологични разработки, с особен акцент върху безпилотните летателни апарати. Държавният глава направи изявлението по време на среща със студенти и преподаватели от Киевския авиационен институт, организирана по повод 120 години от рождението на легендарния авиоконструктор Олег Антонов, съобщава „Цензор.НЕТ“, предава Фокус.

По думите на Зеленски авиацията е сред най-перспективните направления за вложения в страната. Той подчерта, че Украйна разполага със силен технологичен потенциал, като в момента около 450 компании се занимават с производство на дронове, а между 40 и 50 от тях са водещи на пазара. „Интересът към инвестиции е изключително голям. Именно затова 2026 година ще бъде годината на инвестициите в нашите технологии, най-вече в дроновете. Това е нова и изключително мащабна индустрия“, заяви президентът.

Зеленски допълни, че по време на войната секторът за производство на безпилотни системи се е превърнал в най-голямата индустрия в страната. Според него, ако се съди по обема на финансовите потоци, които навлизат в Украйна в този период, именно тази сфера заема водещо място в икономиката.

В заключение държавният глава съобщи, че през 2026 г. се планира откриването на десет центъра за износ на оръжие в различни европейски държави.