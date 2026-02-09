Новини
Зеленски: 2026 г. ще бъде ключова за инвестициите в украинските технологии
  Тема: Украйна

Зеленски: 2026 г. ще бъде ключова за инвестициите в украинските технологии

9 Февруари, 2026 07:54 1 385 85

  • зеленски-
  • украйна-
  • инвестиции-
  • 2026-
  • дронове

Дроновете се превръщат в ключова индустрия и водещ приоритет за страната

Зеленски: 2026 г. ще бъде ключова за инвестициите в украинските технологии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че 2026 г. ще бъде насочена към мащабни инвестиции в украинските технологични разработки, с особен акцент върху безпилотните летателни апарати. Държавният глава направи изявлението по време на среща със студенти и преподаватели от Киевския авиационен институт, организирана по повод 120 години от рождението на легендарния авиоконструктор Олег Антонов, съобщава „Цензор.НЕТ“, предава Фокус.

По думите на Зеленски авиацията е сред най-перспективните направления за вложения в страната. Той подчерта, че Украйна разполага със силен технологичен потенциал, като в момента около 450 компании се занимават с производство на дронове, а между 40 и 50 от тях са водещи на пазара. „Интересът към инвестиции е изключително голям. Именно затова 2026 година ще бъде годината на инвестициите в нашите технологии, най-вече в дроновете. Това е нова и изключително мащабна индустрия“, заяви президентът.

Зеленски допълни, че по време на войната секторът за производство на безпилотни системи се е превърнал в най-голямата индустрия в страната. Според него, ако се съди по обема на финансовите потоци, които навлизат в Украйна в този период, именно тази сфера заема водещо място в икономиката.

В заключение държавният глава съобщи, че през 2026 г. се планира откриването на десет центъра за износ на оръжие в различни европейски държави.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2026

    49 7 Отговор
    Е ключова ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА УКРАЙНА!

    Коментиран от #29, #77

    07:56 09.02.2026

  • 2 И вече нема ток

    60 5 Отговор
    Новите окраински технологии ще са с кюмюр и пара... ако им е останал кюмюр, че май всичкия остана в Донбас.

    07:56 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 следващите години

    54 5 Отговор
    ще са без ток, технологиите ще са при дървените печки

    07:56 09.02.2026

  • 5 си пън

    53 4 Отговор
    ха ха туй дет му се дава било инвестиции,тоест пари на вятъра,и ние сме от хвърлящите ги

    07:57 09.02.2026

  • 6 Крум

    42 3 Отговор
    Ами в тУалетни нямали да инвестираш?

    Коментиран от #63

    07:57 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    40 5 Отговор
    Това смешното човече пак е яло яхния от халюциногенни гъби...

    07:58 09.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слава Украйна Героем слава

    6 47 Отговор
    Смляха Русия бункера Бълнува Памперса прелива
    Смляха Русия и всичките и съюзници

    Коментиран от #14, #32

    08:00 09.02.2026

  • 11 Питам

    7 34 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера,?

    Коментиран от #78

    08:01 09.02.2026

  • 12 Дедо ви...

    29 5 Отговор
    Няма пари да се обръсне ключови инвестиции го тресат наркоса

    08:01 09.02.2026

  • 13 Пич

    38 5 Отговор
    Зелю нарича просията - инвестиции !!! Значи тука по всеки светофар е пълно с инвеститори !!!

    Коментиран от #15, #39

    08:01 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин

    8 20 Отговор
    През 2022 г. моето пародийно посолство публикува писмо в TheManilaTimes, в което се твърди, че западните медии са станали много активни в разпространяването на спекулации за предстоящото нахлуване на Русия в Украйна.

    Както и да е. Сега можете да се доверите на обещанията ни.

    08:02 09.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зеленски

    21 5 Отговор
    Отиде коня у ряката

    08:04 09.02.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    13 16 Отговор
    Ако Путин беше Нетаняху, Русия можеше да инвестира няколко ядрени технологии в Украйна, а Зеле отдавна да е при Бандера !!! Но избрах да пратя 500 000 неможача и 36 генерала в Руския Мир. Не ми благодарете, спасибо...

    08:04 09.02.2026

  • 21 Путин

    8 20 Отговор
    Да ви се намира старлинче нещо,че не ми фъркат дроните и вчера бях принуден да ползвам 3000 броя по-малко?

    08:05 09.02.2026

  • 22 Гном

    12 9 Отговор
    Ти мърдаш ли още?

    08:05 09.02.2026

  • 23 Европа ще

    13 15 Отговор
    продължава да налива пари в Украйна ,защото я вижда като буфер пред Русия !

    Коментиран от #34

    08:05 09.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    32 5 Отговор
    Тези нвмат пукната пара, обаче ще "инвестират". По тази логика всички клошари в София са инвеститори.

    08:06 09.02.2026

  • 25 Невски

    27 2 Отговор
    Какво производство от крадливия рвжим на наркомана?
    Тия дронове всичките са от китайски компоненти!!!

    Време е тоя болен евреин Зеленски и крадливата му банда да се махат!!!

    08:08 09.02.2026

  • 26 САМО ПИТАМ

    19 4 Отговор
    АБЕ ВИЕ ОТФАК ТИ ДА НЕ ВЗЕМАТЕ ПАРИ ОТ ТОЯ ДРУ САНяК ТА ТОЛКО МУ ПОДНАСЯТЕ НА ИЗГЛАДЕНИЯ МОзЪК

    08:08 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    24 3 Отговор
    Не знаех, че да просиш от всякъде и да крадеш се нарича украински технологии.

    08:09 09.02.2026

  • 29 Копейкин Костя

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "2026":

    Верно?
    А 2022-ра, 23-та, 24-та не бяха ли? 😀

    08:10 09.02.2026

  • 30 КОЛЬО ПАРЪМА

    15 5 Отговор
    Какъв президент тоя наркоман бе инвестиций чакал нищо за вас няма да има

    08:10 09.02.2026

  • 31 Гъбарко

    18 4 Отговор
    А бе кво ни лашката тоаааа... тука, да оди да гаси, че Одеса пак рано рано гори. И тая седмица започва с добро начало

    08:11 09.02.2026

  • 32 Хи хи

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Слава Украйна Героем слава":

    Ква слава на покрайна бе, там е такава мизерия, няма ток, няма вода, няма парно, пълна к о ч и н а !!!

    08:12 09.02.2026

  • 33 Абе лицето Сидеров

    6 5 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    08:12 09.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор

    До коментар #23 от "Европа ще":

    "...Европа ще продължава да налива пари в Украйна, защото я вижда като буфер пред Русия !..."

    Това е най-добрия ход за всички, дори и за Русия !!!
    Представете си какво ли би станало ако Русия внезапно реши да си върне "историческия" Демански остров от Китай. Ще бъде изпарена за няма и минута. Докато е заета в Украйна няма такава опасност.

    Коментиран от #84

    08:13 09.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Уса

    4 7 Отговор
    Агента на Путин верно не е у ред

    08:15 09.02.2026

  • 37 пешо

    13 1 Отговор
    пак ли тоя наркоман

    08:15 09.02.2026

  • 38 Запознат

    15 1 Отговор
    "2026 г. ще бъде ключова за инвестициите в украинските технологии"

    Така е ще има нови бусове които автоматично ще ловят пушечно месо и ще го доставят на фронта че по сегашните ловци взеха да стрелят, да ги взривяват и да ги ръгат с ножове. Дронове-бусове които ще работят денонощно.

    Коментиран от #40

    08:15 09.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Запознат

    14 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кухоглава копейка":

    Пък пушечното месо в укрия е на свършване - да му мислят нашите козячета че те са на ред.

    08:17 09.02.2026

  • 43 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Че ти от кога стана българин

    08:18 09.02.2026

  • 44 Механик

    14 1 Отговор
    Най-хубавото на това да сглобяваш дронове от алиекспреса е, че не ти трябва ток. Щото тока в Киев е с кофи.

    08:18 09.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Украински дрон HDPR-L1 ZAZ

    14 1 Отговор
    Ще работи на въглища със чип от тамагочи и ще има лазерно 3Д насочване.

    08:19 09.02.2026

  • 47 Искандер Калибров Орешников

    17 1 Отговор
    Първо си осигурете ток после високи технологии.Знаете ли кога ще ви бъде позволено това от Русия бре майданци?Удоволствие да гледам как паричките се изпаряват от такива решения в Украйна.

    08:21 09.02.2026

  • 48 Ццц

    18 1 Отговор
    Дрогираният до последно ще ни забавлява с небивалиците си. Когато тръгна за Крим и стигна до Кринки по време на Великата отечествена перемога се оказа, че липсват две отбранителни линии и два милиарда долара за тях. Тогава той обяви, че 2024 година ще е годината на отбранителните линии. Две години по-късно отново се връща към корените си на завоевател. И как така ще изнася оръжия за Европа? Да не би Урсула да е измислила схема да ги откупуваме и после пак да подаряваме?

    Коментиран от #52, #53

    08:22 09.02.2026

  • 49 НЯКОЙ СИ

    14 1 Отговор
    нещастно еврейче !!!!!!!!!!!!

    08:22 09.02.2026

  • 50 Икономист

    14 1 Отговор
    "2026 г. ще бъде ключова за инвестициите"

    Така е, златото се вдига така че инвестицията в златни тоалетни е много добра.

    08:23 09.02.2026

  • 51 Механик

    14 4 Отговор

    До коментар #39 от "Аз съм ЗА":

    Абе ти си ЗА ликвидиране на ватенките, ама 4-та година лежиш в хотела и спамиш.
    Фащай пътя и върви в Покровск да ликвидираш! Кво само ми припяваш като киевска оплаквачка?

    08:24 09.02.2026

  • 52 Зевзек

    16 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ццц":

    "Великата отечествена перемога"

    Ти пък сега - не беше виновен зеления а бяха виновни едни гъсти обрасли храсти които им пречеха на перемогата - ако не бяха тия храсти толкова гъсти зеления вече щеше да е пред Москва.

    Коментиран от #55

    08:26 09.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Софиянец

    11 0 Отговор
    😂😂😂 "украинските технологии": бусификация и самоденацификация с натовско пво, бухахаха

    08:29 09.02.2026

  • 55 Механик

    16 1 Отговор

    До коментар #52 от "Зевзек":

    Ти остави храсталаците. Един тука ми бе проглушил ушите, че "а додат американските танкове, пантерите и ефките" и "ша гледам как фарчи вата".
    Два самосвала пуканки ми гранясаха в очакване на шоуто, начи.

    08:30 09.02.2026

  • 56 Путин

    4 13 Отговор
    Няма да нападам Украйна!
    Честна московска!

    Коментиран от #57, #58, #60

    08:31 09.02.2026

  • 57 Зеля

    9 1 Отговор

    До коментар #56 от "Путин":

    осрайна не, ама 404 да хихихии

    08:32 09.02.2026

  • 58 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #56 от "Путин":

    Зели : "Ще спазвам Минските споразумения".

    08:32 09.02.2026

  • 59 Тъй-тъй

    7 2 Отговор
    Украйна ще надмине руснаците и китайците в дроновете:):)
    Тоя каквото и да говори, става дума за пари! И усвояването им!

    08:35 09.02.2026

  • 60 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "Путин":

    Че то няма такава държава Украйна - тя е творение на комунистите и той изправя историческата неправда сътворена от комунистите - нашите козячета от кога почнаха да обичат комунистите.

    08:36 09.02.2026

  • 61 Мишел

    12 2 Отговор
    Искандер, КАБ, ФАБ и др.редовно посещават инвестициите в Украйна.

    Коментиран от #62

    08:37 09.02.2026

  • 62 Зеления

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Ааа не е вярно - златните тоалетни си стоят - като полетят Искандерите и аз съм въху нея.

    08:40 09.02.2026

  • 63 Руснаците преди

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    извозваха от покрайнините порцеланови тоалетни, а след инвестициите ще извозват от там непорцеланови!

    Нека им е лошо!

    Коментиран от #66

    08:41 09.02.2026

  • 64 Карго 200

    2 11 Отговор
    Ей ся гледам клипче в" Х " БМ-21 град е спрял напреки на главен път,от двете му страни военна полиция е спряла движението(и в двете посоки пълно коли),а установката пере ракети една след друга.
    Клипа е озаглавен " подаръци за Белгород"

    08:47 09.02.2026

  • 65 бравос..

    9 1 Отговор
    На тайконавтите на сипин в тиенгун за добре свършената работа по направлениетио на нощния удар на масковците пo кieвската хунта на зеления мухал

    08:47 09.02.2026

  • 66 Мишел

    10 0 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаците преди":

    Всички материали в мрежата могат да бъдат проследени къде са създадени.Единствените в мрежата оригинални клипове с украински камиони, които са натоварени с бяла техника и мебели от Харков. Разграбени са руски жилища.

    08:53 09.02.2026

  • 67 Българка 😺-Маца

    5 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си "инвестират "в каквото си поискат !

    08:55 09.02.2026

  • 68 Моше Шекелщайн

    9 1 Отговор
    И аз най много обичам да инвестирам чужди пари в собствените си банкови сметки ,джуджето Стори Пакост с белия нос да не се прави на откривател на топлата вода !

    Коментиран от #73

    08:58 09.02.2026

  • 69 Мишел

    7 2 Отговор
    Днес на летище Васильков до Киев след удари с Искандери на спътниковите снимки гори огромен пожар.

    Коментиран от #74

    08:58 09.02.2026

  • 70 Пан Зеленко

    8 1 Отговор
    Лошо ми е!

    08:59 09.02.2026

  • 71 Бандерароса

    2 2 Отговор
    По добре е да вложиш 1 милярд в дрънове, отколкото в самолети!

    Коментиран от #75

    09:02 09.02.2026

  • 72 Ферхунде

    6 0 Отговор
    Гюле Гюле Украйна ,ми4ка ви пайна ,остана ви фандък само за шепа ...йнаа .

    09:04 09.02.2026

  • 73 Бандерароса

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Моше Шекелщайн":

    Нимой гледа в чуждото канче! Пyтинчето мое се окаже по богат от Мъск! Това пари от бачкане и предприемачество ли са, или ги е краднал?

    09:05 09.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Селянин

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Бандерароса":

    Най хубаво да вложиш един милиард в дрънове сиренье ,аз така мисля .

    09:08 09.02.2026

  • 76 Тома

    8 0 Отговор
    Само че ако има ток.

    09:09 09.02.2026

  • 77 наблюдател

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "2026":

    до 1 2026 е ключова за фалита на русия

    09:25 09.02.2026

  • 78 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питам":

    за да наруша съня ти отговарям, никога,свиквай

    09:54 09.02.2026

  • 79 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Кирпичи,греди,плява.Нищо технологично.

    10:08 09.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 да питам

    0 3 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #83

    10:32 09.02.2026

  • 82 Ахаха

    1 0 Отговор
    На свещи ли го е обяснявал това??

    13:02 09.02.2026

  • 83 АМИ ПИТАЙ ПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "да питам":

    А СЕГА ПИТАЙ И ЗА КИТАЙ
    А СЕГА ПИТАЙ И ЗА ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ И АНГЛИЯ
    ЩОТО ТАМ ОБЩО СА ТРИ И СА В РЕМОНТ
    ША ПИТАШ ЛИ ОЩЕд

    13:43 09.02.2026

  • 84 ЧИ ЩО ПЪК

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    ДА НЕ СИ ВЪРНЕ ХАВАЙ
    ЗАЕДНО С КИТАЙЦИТЕ
    КО ШИ КАЙШ

    13:45 09.02.2026

  • 85 ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИПСАТА

    1 0 Отговор
    НА ВОДА Е ИЗОБРЕТЕНА ООАКОВКА ЗА АКИТА
    ГЪЛТАШ ХАПЧЕ И ИЗЛИЗА В НАЙЛОН КАТО КРЕМВИРШ
    НАЙ НОВАТА УКР ТЕХНОЛОГИЯ
    ИМАТ И КОФА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ТОК
    РУСНАЦИТЕ РАЗРАБОТВАТ ФУНИЯ ЗА НАЛИВАНЕ НА МОЗЪК АМА НЕ МОГАТ ДА ДОКАРАТ ТВЪРДОСТТА ПОДХОДЯЩА ЗА БАНДЕРОКРАТУНИ

    13:50 09.02.2026

Новини по държави:
