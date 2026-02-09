Новини
Един загинал и ранени след нощна атака с дронове над Одеса
  Тема: Украйна

Един загинал и ранени след нощна атака с дронове над Одеса

9 Февруари, 2026 08:55 1 274 100

  • одеса-
  • загинал-
  • ранени-
  • нощна атака-
  • дронове

Руски удари причиниха щети по жилищни сгради и газопровод, съобщават местните власти

Един загинал и ранени след нощна атака с дронове над Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един 35-годишен мъж е загубил живота си, а други двама души са пострадали при мащабна руска атака срещу украинския град Одеса през изминалата нощ. Това съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в „Телеграм“, предава БТА.

По думите му в нощта на 8 срещу 9 февруари руски сили са извършили интензивна атака с дронове срещу Одеса и района. „За съжаление има един загинал - мъж на 35 години, и двама ранени. Изказвам съболезнования на близките на жертвата и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, посочва Кипер.

Местните власти съобщават за нанесени материални щети, включително по газопровод, жилищен блок и фасадите на други жилищни сгради. Всички аварийни и спасителни екипи са на място и работят по отстраняването на последиците от удара.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост етническа общност в региона според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души, като най-голяма концентрация има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Оценка 4.3 от 15 гласа.
Оценка 4.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 татунчо 🍌

    51 3 Отговор
    Урките да си стягат юртите , че боят ще е до посиняване и ....так далее !

    Коментиран от #4, #78

    08:57 09.02.2026

  • 2 Карго 200

    6 56 Отговор
    Влизаш в руски болници, за да се разболееш.

    Ето как изглежда типична болница в путинова Русия. Ремонт от времето на Сталин, с легла, датиращи от първите петилетки, лющещи се стени и плътно затворени прозорци.

    Едно от предимствата е, че в отделението има телевизор, където можеш да слушаш истории за невероятни военни победи, тревогите на НАТО и всеобхватното геополитическо величие.

    /MirovichMedia/…

    Коментиран от #16, #68

    09:00 09.02.2026

  • 3 Ха ха ха ха

    29 3 Отговор
    35 годишният да беше отишъл да трепе орки, вместо да се крие от мобилизацията. Можеше и да е жив или поне щеше да си е отмъстил.

    09:01 09.02.2026

  • 4 Пак ли

    5 43 Отговор

    До коментар #1 от "татунчо 🍌":

    Юртата е традиционно руско жилище, бе! Какви неуки хора пишете тук!

    Коментиран от #5, #6, #67

    09:02 09.02.2026

  • 5 татунчо 🍌

    35 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли":

    Че кой живее в юрти , бе , мой , в 21 -ви век ?! Ха-ха ! След време може и иглута да си строят урките , знае ли човек ...

    Коментиран от #11

    09:03 09.02.2026

  • 6 овч, 🐑

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли":

    Ти пък щото си много учен .

    09:04 09.02.2026

  • 7 Тяню

    4 38 Отговор
    То се видя колко са армия
    На фронта ги унищожават като пилци
    И затова бомбандират цивилни
    Срам Срам Срам

    Коментиран от #13

    09:04 09.02.2026

  • 8 Защо не харесвам Русия?

    4 43 Отговор
    Защото всички най-върли защитници на Русия и Путин - живеят на Запад, не са стъпвали в Русия и не щат и да чуят да идат в Русия. Някои живеят в България, но най-свирепите защитници на Путин са на Запад. Обаче същите тия ме учат как да живея аз в България, че трябва да клякам на прашка пред руснаците и България да е с Русия. Учат ме колко било лошо еврото и ЕС за мен, но те продължават да живеят на Запад.

    Е как човек да не намрази Русия?

    Коментиран от #14

    09:05 09.02.2026

  • 9 ТИР

    42 2 Отговор
    Нещо не се връзва,,, масирани атаки по жилищни сгради а тук там 1-2 загинали...

    Коментиран от #12, #69

    09:05 09.02.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    5 36 Отговор
    Руската Лада и руската прецизност са пословични !!!
    Одним словом - НЕМОЖАЧИ 👎

    Коментиран от #22

    09:06 09.02.2026

  • 11 Пак ли

    5 40 Отговор

    До коментар #5 от "татунчо 🍌":

    В ИГЛУ и ЮРТИ живеят руснаците отвъд Урал, отсам Урал живеят в дървени бараки.

    В Украйна живеят в къщи като нас.

    Коментиран от #18

    09:06 09.02.2026

  • 12 Пепел

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "ТИР":

    Обикновено има въздушна тревога. Хората се се притаяват в укрития. Не е ли логично?

    09:07 09.02.2026

  • 13 Венецуела 29 милиона въоражена до зъби

    4 36 Отговор

    До коментар #7 от "Тяню":

    Със Руско военно оборудване падна за 40 минути без нито една американска жерта

    Украйна 38 милиона въоръжена със слабо западно оръжие
    Влиза във 5-та година 1.4 милиона руски жертви вземат по 0.75% на гидина

    Коментиран от #21

    09:08 09.02.2026

  • 14 село мое , 🐮

    30 2 Отговор

    До коментар #8 от "Защо не харесвам Русия?":

    Кой те е питал какво харесваш ,бе , гумен чехъл ?

    Коментиран от #84

    09:08 09.02.2026

  • 15 Просячето 🤡 с напудреното носле

    24 1 Отговор
    Кто не скачет тот москаль......
    ......и в териториалния термин уКраИна започва новата серия на "Ледникова епоха" 😁

    09:08 09.02.2026

  • 16 Ужас

    3 30 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Един познат ми казва това лято "Болен съм".

    "Как си болен посред лято?"

    "Бях в Русия на екскурзия."

    Сигурно е търсил средната сричка.

    09:09 09.02.2026

  • 17 Карго 200

    4 32 Отговор
    Х видео,руски солдат 3 минути чисти, нефилтрирани руски сълзи за спирането на Starlink:

    „За една нощ напълно потънахме в каменната ера 😭“

    „Нямаме интернет, за да насочваме ракетите си 😭“

    Музика за ушите ми 😁

    Коментиран от #60

    09:09 09.02.2026

  • 18 оня 🥋

    31 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пак ли":

    И с водни помпи по дворовете ....Ха-ха ! Укрите вече са в праисторически времена -без ток , на тъмно и студено ...

    Коментиран от #24, #86

    09:10 09.02.2026

  • 19 КОЛЬО ПАРЪМА

    19 1 Отговор
    Браво

    09:10 09.02.2026

  • 20 стоян георгиев- стъки

    25 2 Отговор
    Уудрий ,Вова да се пукат коалициете черни душмански !

    09:10 09.02.2026

  • 21 Смекурко

    2 29 Отговор

    До коментар #13 от "Венецуела 29 милиона въоражена до зъби":

    Ирак и Талибанистан бяха въоръжени със съветско оръжие. Виж какво ги направиха САЩ за един месец. Садамът го извадиха от канализащията за косата. Гадафито също.

    09:11 09.02.2026

  • 22 татунчо 🍌

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Привет , джудж ! Как дела сегодня ?!

    09:12 09.02.2026

  • 23 Мишел

    25 3 Отговор
    ВКС на Русия получиха втората за годината ескадрила Су 57

    Коментиран от #25, #28

    09:12 09.02.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    4 30 Отговор

    До коментар #18 от "оня 🥋":

    На руснака водната помпа е на улицата една за селото. Кенефът също. Даже има репортажи, как кметството открило нов кенеф с прерязване на лентичка.

    Ти как мислиш Путин намира милиони доброволци? Щото извън Москва народът живее с 8-9 000 рубли на месец. Това няма и 100 евро.

    Коментиран от #27

    09:13 09.02.2026

  • 25 Ха ха ха ха

    2 19 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Сериозно ли? Знаеш ли, колко Ф-35 са произвели САЩ?

    09:14 09.02.2026

  • 26 Карго 200

    1 21 Отговор
    Още две седмици и ще започне пета година от демилитаризацията на Украйна от втората армия в света. В резултат на специалната военна операция Украйна увеличи производството си на оръжия над 35 пъти в стойност. Елате тролове

    Коментиран от #29, #33

    09:14 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ВКС

    1 27 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Това е най-смешното съкръщение на света - Военно-космически сили на Руската федерация. Сега като им гръмнаха Байконурата ще гледат космоса само от филмчетата на южноафриканския частник Елон.

    Коментиран от #44

    09:15 09.02.2026

  • 29 проскубан 🐀,

    21 1 Отговор

    До коментар #26 от "Карго 200":

    Колко територия загуби укрия , че си се газирал от сутринта ?

    Коментиран от #32

    09:16 09.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тигре Тигре

    33 0 Отговор
    Два броя стелт ракети КН -101поразиха скрит каше склад за оръжия в Одеса на пристанищен терминал използван от кръвосмешаните британци ,има щети от украински и британски персонал ,а вторичните експлозии още продължават .Наздраве 🍷 по хубавия повод,тъй като съм на работа ще го отразя с капачка уиски в еспресото !

    Коментиран от #35

    09:17 09.02.2026

  • 32 Подпиши контракт

    1 24 Отговор

    До коментар #29 от "проскубан 🐀,":

    Територията е на Господ. Той само ви позволява временно да прекарате малко на нея. Виж обаче за това - 1.2 милиона руснаци са без крайници или в гроба.

    Коментиран от #36, #50

    09:18 09.02.2026

  • 33 СтатиСтик

    24 0 Отговор

    До коментар #26 от "Карго 200":

    Осрайна единствено е увеличила производството на ....йнаа и трупове от собственото си население ,ако трябва да бъда искрен.

    09:19 09.02.2026

  • 34 оня 🥋

    25 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха ха ха":

    Мръзнат , защото е зима , но не реват като урките , че ги бият и студът им е причината да не напредват ...Жалкари са урките , да си го знаеш , и просяци , което е още по-жалко !

    Коментиран от #37

    09:19 09.02.2026

  • 35 Полицай

    2 14 Отговор

    До коментар #31 от "Тигре Тигре":

    Тури и две от мен и отивай да караш.

    Коментиран от #43

    09:19 09.02.2026

  • 36 проскубан 🐀,

    20 0 Отговор

    До коментар #32 от "Подпиши контракт":

    Може ли да смяташ - 1000/ 26 - как ти се струвай ?! Взимай сметалото и почвай да смяташ !

    09:20 09.02.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    0 23 Отговор

    До коментар #34 от "оня 🥋":

    А не реват? Верно сте глупави, чак светите. Гледай малко руски - некремълски репортажи. Ааа... руский не панимаеш, да?

    Коментиран от #38, #58

    09:21 09.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 арх. Денисенко

    19 0 Отговор
    Още, още, повече, повече...киевската хунта трябва да бъде размазана и се предаде и висне като Мусолини!

    Коментиран от #42

    09:23 09.02.2026

  • 40 оня с коня

    25 0 Отговор
    Глад мори добитъка и тази поредна сутрин козяшките корморани на мМоннн Галя са ги пуснали отрано на паша .Зимата се очертава студена и продължителна ,а грантовете пресъхват и кой от къде е ,обратно по кофите.Ограничените места около кофите на ресторанта на Шеф Ангелов отдавна са резервирани на най верните и отдадените .

    09:24 09.02.2026

  • 41 Лоши руснаци,

    24 0 Отговор
    само жилищни сгради атакуват,а военните цели не желаят!Сигурно за да е по дълга войната!Хаха!Укропропагандата става смешна!

    Коментиран от #45

    09:26 09.02.2026

  • 42 Бръмбар

    1 21 Отговор

    До коментар #39 от "арх. Денисенко":

    В Русия до 100 години ще се превърне в Тюркска държава. Еврейчето Путин избива православните руснаци и украинци, а тюркските държави по руските граници пращят по шевовете. Колко тюрки мигранти има в Русия последните години? 10-20-30 милиона? В Москва им построиха най-голямата джамия в Европа.

    Радвате се на липсата на бъдеще на православието?

    Коментиран от #47, #54

    09:27 09.02.2026

  • 43 Тигре Тигре

    17 1 Отговор

    До коментар #35 от "Полицай":

    Хубаво но не ми се налага да карам,офиса където работя е на 500м от къщи ,сори старшинка ,днес ще си на пости .

    09:28 09.02.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 0 Отговор

    До коментар #28 от "ВКС":

    Русия има три космодрума

    Коментиран от #48

    09:28 09.02.2026

  • 45 бум

    1 22 Отговор

    До коментар #41 от "Лоши руснаци,":

    Руснаците не атакуват жилищни сгради. Друга е истината. Техниката им е толкова скапана, че не олучват. Орешникът има няма 500 метра точност. Другите им ракети са с по 200-300. Понякога даже не улучват същото населено място.

    Коментиран от #82

    09:28 09.02.2026

  • 46 Защо

    17 0 Отговор
    Не сте да копаете външни тоалетни в психиатрията Окраина , ниско интелигентни същества !

    09:29 09.02.2026

  • 47 АнтроПолог

    17 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бръмбар":

    В българия след 30-40 г бледоликите ще са малцинство и ще живеят в гета ,нищо чудно да си смени и името на Ромастан .

    Коментиран от #49

    09:30 09.02.2026

  • 48 ВКС

    1 17 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И аз имам космодрум, ама не става да изстрелам ракети от него. Нещо такова е и с руските дето не са Байконур.

    Коментиран от #52

    09:30 09.02.2026

  • 49 Бръмбар

    1 19 Отговор

    До коментар #47 от "АнтроПолог":

    Руснаците и русофилите нямат място на тази земя. Явно не ти пука за руснаците, щом не коментираш за тях, а се отклоняваш от темата.

    Коментиран от #57

    09:31 09.02.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 0 Отговор

    До коментар #32 от "Подпиши контракт":

    А украинци и европейци има ли загинали вообще?

    09:31 09.02.2026

  • 51 Мишел

    21 0 Отговор
    15 Геран2 са се взривили в Одеса. В Сумска област е разрушен и гори току що въъзстановения Качановски газопреработвателен завод (по снимка на НАСА). Има удари по цели в Сумска, Днепропетровсска, Киевска, Харковска и Волинска области..

    Коментиран от #89

    09:31 09.02.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 0 Отговор

    До коментар #48 от "ВКС":

    Напиши в търсачката Плесецк космодром

    09:32 09.02.2026

  • 53 Ха ха ха ха

    0 22 Отговор

    До коментар #38 от "оня 🥋":

    Аз руският съм го научил. Потрябвал ми е - слушам глупостите на Путин в оригинал. Много полезно, за да не затъпея като неуките русофили. Нямам нужда Факти да ми го преразказват.

    Коментиран от #61, #63

    09:32 09.02.2026

  • 54 О Густо Майна Филибето

    18 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бръмбар":

    Присмял се щърбел на хърбел ,намини през Асеновград на входа от североизток да видиш каква огромна и красива джамия има .

    09:33 09.02.2026

  • 55 Мишел

    18 0 Отговор
    В Киев гори подстанция.

    09:33 09.02.2026

  • 56 Карго 200

    1 20 Отговор
    В руския Белгород започват евакуация на жители, защото не могат да възстановят топлоподаването и електричеството след украинския ответен удар, съобщи губернаторът Гладков.

    Коментиран от #59

    09:34 09.02.2026

  • 57 АнтроПолог

    14 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бръмбар":

    А ти кой беше бе πррррр ∆ льоооо анонимен да казваш кой къде има място ,че не моа се сетя ?

    09:35 09.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зевзек

    12 1 Отговор

    До коментар #56 от "Карго 200":

    То с плоски лъжи пропаганда не става - в Белгород има и топло и ток а в Киев мръзнат на тъмно.

    09:38 09.02.2026

  • 60 Ти прочете ли статията бе

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Карго 200":

    „Нямаме интернет, за да насочваме ракетите си"

    Я пак я прочети!

    Коментиран от #65

    09:41 09.02.2026

  • 61 Едва ли...

    11 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха ха":

    ....знаеш друг език освен Си.ганския ... даже българския го цепиш през гугъл преводач.

    09:42 09.02.2026

  • 62 Карго 200

    1 22 Отговор
    Както предположих по-рано, потвърждават се съмненията, че руснаците си снимат фалшиви видеа на уж заловени извършители на покушението на генерала от ГУР.
    Разследващият журналист Христо Грозев потвърди, че единият уж “арестуван” за атентата работи за ФСБ. 😆

    Коментиран от #64, #66, #77

    09:42 09.02.2026

  • 63 Запознат

    15 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха ха":

    "Аз руският съм го научил. Потрябвал ми е"

    Така е всички наши евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС и руския им трябваше за да могат да се кланят на руснаците когато те им бяха господари - сега учат английски защото господарите се смениха и те се кланят на новите.

    09:42 09.02.2026

  • 64 Читател

    21 1 Отговор

    До коментар #62 от "Карго 200":

    "Христо Грозев потвърди"

    Ха ха ха нема начин Христо Грозев да излъже нали - той всичкото което е "потвърдил" до сега е вярно. Той изобщо не се занимава с пропаганда нали и изобщо не получава грантове от едни НПО-та.

    09:46 09.02.2026

  • 65 Зевзек

    19 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ти прочете ли статията бе":

    Те на нашите козячета не плащат за четене а да шляпат едни и същи глупости с копи-пейст под всяка статия.

    09:47 09.02.2026

  • 66 Зевзек

    17 0 Отговор

    До коментар #62 от "Карго 200":

    "работи за ФСБ"

    Да бе ти от ФСБ предоставят списък на работещите при тях на Христо Грозев със снимките им та той със точност знае кой работи за тях.

    По-мал.оум.ни опорки не можаха ли да ви спуснат

    09:51 09.02.2026

  • 67 Орк

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли":

    Юртата е жилище което древните Укри дали като знание на руснаци

    10:05 09.02.2026

  • 68 ти влизаш

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    в затвора за да ходиш на учлище и пак нищо не знаеш .. И?

    10:06 09.02.2026

  • 69 хихи

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "ТИР":

    а кви удари имаше едно време!? Думне една ракета и удари детска градина, а изнасят трупове на брадати дечица с наци татуировки
    или ФАБ-300 вземе че удари някой Спа а в него натовчета в отпуска

    Коментиран от #74

    10:24 09.02.2026

  • 70 Мишел

    1 11 Отговор
    "В Белгородска област започва евакуация. "Изключително трудна ситуация. И, разбира се, за нас, за Белгородска област, това е поредното изпитание. Усилията на нашите специалисти по енергетика и отопление през последните 2 дни все още не дадоха дългоочакваните резултати". Това сподели в две свои различни публикации губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Причината за липсата на ток и парно са серията от украински удари срещу ТЕЦ-ове и енергийна инфраструктура в Белгородска област."

    10:24 09.02.2026

  • 71 Бомбят Русия на поразия

    1 9 Отговор
    В сайта нищо.не се пише. Що ли ?

    Коментиран от #83

    10:38 09.02.2026

  • 72 Хаха

    10 0 Отговор
    НЕМА СПИРКА ВЕЧЕ. НОЩ СЛЕД НОЩ ВСЯКА НОЩ. ВСЕКИ СИ ПЛАЩА ИЗПИТОТО.

    10:39 09.02.2026

  • 73 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    Да бе.... Ударено е военното поделение близо до Станция 6.

    10:40 09.02.2026

  • 74 Я пъ тоа

    0 11 Отговор

    До коментар #69 от "хихи":

    Бомби Джейдам избиват руснаците. Бомбят и Путин в Русия. Боже, какви времена доживяхме.

    Коментиран от #79

    10:40 09.02.2026

  • 75 Някой

    9 0 Отговор
    АБЕ ВЪВ Одеска област и във Одеса живеят около 150 000 българи. Как пък Путин все украинци улучва а нито един българин.

    10:41 09.02.2026

  • 76 истина за пристанището

    9 0 Отговор
    Нашите продажници трябваше да осигурят българите в Одеса да не са мобилизирани в замяна на оръжията, които подарихме. Но не го направиха тези предатели. Българите - винаги на първа линия, да бъдат убивани.

    Пак убити 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО пристанището и унищожили кораби, зърновози с оръжия и боеприпасо, украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    10:48 09.02.2026

  • 77 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #62 от "Карго 200":

    ГЛЕДАХ ВИДЕО. ПОМОЩНИК ЛИ БЕШЕ ИЗВЪРШИТЕЛ ЛИ, ТА КАЗВАШЕ СЛЕД СТРЕЛБАТА ОТИВА НА ЛЕТИЩЕТО И СЕ КАЧВА НА САМОЛЕТ ЗА ДУБАЙ. ПОСЛЕ ОТ ТАМ СЕ КАЧВА НА САМОЛЕТ ЗА РУМЪНИЯ И ОТ РУМЪНИЯ ОТИВА ВЪВ КИЕВ ДА СЕ СРЕЩНЕ СЪС ВОЕННИТЕ КОИТО ПОСТАВЯТ ПОДОБНИ ЗАДАЧИ. НО СЕ ОБЪРКАЛА РАБОТАТА. МАЛКО ГО ЗАЛОВИЛИ.

    10:49 09.02.2026

  • 78 Лука

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "татунчо 🍌":

    Рашистите вън ,от БГ сайтове !

    Коментиран от #80

    10:52 09.02.2026

  • 79 Възмутен

    9 0 Отговор

    До коментар #74 от "Я пъ тоа":

    "Бомби Джейдам избиват руснаците"

    А украинците на гръб ли ги носят тези бомби дето избивали руснаците.

    Като пльоснете някоя глупост какво мислите че постигате - или то за нещо по-умно се иска акъл а той е голям дефицит при нашите козячета.

    10:52 09.02.2026

  • 80 Рашист

    6 0 Отговор

    До коментар #78 от "Лука":

    "вън ,от БГ сайтове"

    Правят за смях нашите неумни козячета ли?

    10:54 09.02.2026

  • 81 хаха🤣

    1 3 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣

    Коментиран от #85, #90

    10:55 09.02.2026

  • 82 Нов

    11 0 Отговор

    До коментар #45 от "бум":

    Напомняш ми за войната на НАТО в Югославия, стрелят по Белград и улучват друга държава ( пернишко село), точност около 300 км.

    10:56 09.02.2026

  • 83 Антитрол

    10 0 Отговор

    До коментар #71 от "Бомбят Русия на поразия":

    "В сайта нищо.не се пише. Що ли ?"

    Защото укрите бомбят Русия само в пропагандата и опорките на нашите козячета. То се вижда кой стои на студено и тъмно.

    10:57 09.02.2026

  • 84 Лука

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "село мое , 🐮":

    Верно си от село личи си !

    Коментиран от #87

    10:57 09.02.2026

  • 85 Поомнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #81 от "хаха🤣":

    "учи се от САЩ как се прави"

    Както "отлично" се справиха господарите ти във Виетнам ли след 20 години война или пък в Афганистан. Пусти Путин не ще да се научи как се бяга позорно и да зарежеш даже и въоръжението си. Ама пък нашите козячета получиха колективна амнезия за позора на господарите си.

    11:00 09.02.2026

  • 86 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "оня 🥋":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #88

    11:00 09.02.2026

  • 87 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #84 от "Лука":

    Много ме е кеф да слушам как нашите козячета скимтят и плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго като почнат даже и по другите участници да плюят.

    11:03 09.02.2026

  • 88 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    За копи-пейст от флашката на едни и същи лъжи дават ли центове - мозъчетата на нашите козячета не могат ли да родят нищо.

    Коментиран от #93

    11:05 09.02.2026

  • 89 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Аман от рашистка пропаганда ! Върви да гледаш олимпиадата !

    Коментиран от #92, #94

    11:05 09.02.2026

  • 90 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #81 от "хаха🤣":

    "Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави"

    Ами точно де:

    „Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“

    11:07 09.02.2026

  • 91 Дедо ви....

    9 0 Отговор
    Нов удар нощес по авиобазата под Киев във Василково с още 3 ракети. По информация на украинските мониторингови служби се очаква мощен удар по покрайнината тази седмица

    Коментиран от #98

    11:08 09.02.2026

  • 92 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #89 от "Лука":

    Много ме е кеф да слушам как нашите козячета скимтят и плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго като почнат даже и по другите участници да плюят.

    11:09 09.02.2026

  • 93 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 4 Отговор

    До коментар #88 от "Учуден":

    По добре чети ! Иначе съм доброволец,иде ми отвътре !

    Коментиран от #95, #96

    11:10 09.02.2026

  • 94 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Лука":

    "Аман от рашистка пропаганда !"

    Само козяшката пропаганда ли е разрешена?

    11:11 09.02.2026

  • 95 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #93 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Какво да чета - копи-пейст на лъжите и опорките на посолството от флашката ли - че те са едни и същи под всяка статия защото мозъчето не стига да роди нещо друго.

    11:14 09.02.2026

  • 96 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    "Иначе съм доброволец"

    Значи доброволец ама те е страх даже със собствен ник да се покажеш - защо такъв страх ви тресе.

    11:21 09.02.2026

  • 97 Лука

    4 0 Отговор
    Слава !Слава ! Слава на Русия закрилница на Православието от извратените многополловви сатта ниссти !

    11:36 09.02.2026

  • 98 Баба ви

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Дедо ви....":

    Още преди два дни руснаците бастисаха всички укрорадари разположени по западната граница и сега руски ракети и дронове летят като у тях си ,не че преди е било много по различно де .

    11:39 09.02.2026

  • 99 Олеся 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Кто не скачет тот замерз !

    11:40 09.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

