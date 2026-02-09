Един загинал и ранени след нощна атака с дронове над Одеса

Един 35-годишен мъж е загубил живота си, а други двама души са пострадали при мащабна руска атака срещу украинския град Одеса през изминалата нощ. Това съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в „Телеграм“, предава БТА.

По думите му в нощта на 8 срещу 9 февруари руски сили са извършили интензивна атака с дронове срещу Одеса и района. „За съжаление има един загинал - мъж на 35 години, и двама ранени. Изказвам съболезнования на близките на жертвата и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, посочва Кипер.

Местните власти съобщават за нанесени материални щети, включително по газопровод, жилищен блок и фасадите на други жилищни сгради. Всички аварийни и спасителни екипи са на място и работят по отстраняването на последиците от удара.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост етническа общност в региона според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души, като най-голяма концентрация има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.