Един загинал и ранени след нощна атака с дронове над Одеса

Един 35-годишен мъж е загубил живота си, а други двама души са пострадали при мащабна руска атака срещу украинския град Одеса през изминалата нощ. Това съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в „Телеграм“, предава БТА.
По думите му в нощта на 8 срещу 9 февруари руски сили са извършили интензивна атака с дронове срещу Одеса и района. „За съжаление има един загинал - мъж на 35 години, и двама ранени. Изказвам съболезнования на близките на жертвата и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, посочва Кипер.
Местните власти съобщават за нанесени материални щети, включително по газопровод, жилищен блок и фасадите на други жилищни сгради. Всички аварийни и спасителни екипи са на място и работят по отстраняването на последиците от удара.
В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост етническа общност в региона според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души, като най-голяма концентрация има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
1 татунчо 🍌
Коментиран от #4, #78
08:57 09.02.2026
2 Карго 200
Ето как изглежда типична болница в путинова Русия. Ремонт от времето на Сталин, с легла, датиращи от първите петилетки, лющещи се стени и плътно затворени прозорци.
Едно от предимствата е, че в отделението има телевизор, където можеш да слушаш истории за невероятни военни победи, тревогите на НАТО и всеобхватното геополитическо величие.
/MirovichMedia/…
Коментиран от #16, #68
09:00 09.02.2026
3 Ха ха ха ха
09:01 09.02.2026
4 Пак ли
До коментар #1 от "татунчо 🍌":Юртата е традиционно руско жилище, бе! Какви неуки хора пишете тук!
Коментиран от #5, #6, #67
09:02 09.02.2026
5 татунчо 🍌
До коментар #4 от "Пак ли":Че кой живее в юрти , бе , мой , в 21 -ви век ?! Ха-ха ! След време може и иглута да си строят урките , знае ли човек ...
Коментиран от #11
09:03 09.02.2026
6 овч, 🐑
До коментар #4 от "Пак ли":Ти пък щото си много учен .
09:04 09.02.2026
7 Тяню
На фронта ги унищожават като пилци
И затова бомбандират цивилни
Срам Срам Срам
Коментиран от #13
09:04 09.02.2026
8 Защо не харесвам Русия?
Е как човек да не намрази Русия?
Коментиран от #14
09:05 09.02.2026
9 ТИР
Коментиран от #12, #69
09:05 09.02.2026
10 Владимир Путин, президент
Одним словом - НЕМОЖАЧИ 👎
Коментиран от #22
09:06 09.02.2026
11 Пак ли
До коментар #5 от "татунчо 🍌":В ИГЛУ и ЮРТИ живеят руснаците отвъд Урал, отсам Урал живеят в дървени бараки.
В Украйна живеят в къщи като нас.
Коментиран от #18
09:06 09.02.2026
12 Пепел
До коментар #9 от "ТИР":Обикновено има въздушна тревога. Хората се се притаяват в укрития. Не е ли логично?
09:07 09.02.2026
13 Венецуела 29 милиона въоражена до зъби
До коментар #7 от "Тяню":Със Руско военно оборудване падна за 40 минути без нито една американска жерта
Украйна 38 милиона въоръжена със слабо западно оръжие
Влиза във 5-та година 1.4 милиона руски жертви вземат по 0.75% на гидина
Коментиран от #21
09:08 09.02.2026
14 село мое , 🐮
До коментар #8 от "Защо не харесвам Русия?":Кой те е питал какво харесваш ,бе , гумен чехъл ?
Коментиран от #84
09:08 09.02.2026
15 Просячето 🤡 с напудреното носле
......и в териториалния термин уКраИна започва новата серия на "Ледникова епоха" 😁
09:08 09.02.2026
16 Ужас
До коментар #2 от "Карго 200":Един познат ми казва това лято "Болен съм".
"Как си болен посред лято?"
"Бях в Русия на екскурзия."
Сигурно е търсил средната сричка.
09:09 09.02.2026
17 Карго 200
„За една нощ напълно потънахме в каменната ера 😭“
„Нямаме интернет, за да насочваме ракетите си 😭“
Музика за ушите ми 😁
Коментиран от #60
09:09 09.02.2026
18 оня 🥋
До коментар #11 от "Пак ли":И с водни помпи по дворовете ....Ха-ха ! Укрите вече са в праисторически времена -без ток , на тъмно и студено ...
Коментиран от #24, #86
09:10 09.02.2026
19 КОЛЬО ПАРЪМА
09:10 09.02.2026
20 стоян георгиев- стъки
09:10 09.02.2026
21 Смекурко
До коментар #13 от "Венецуела 29 милиона въоражена до зъби":Ирак и Талибанистан бяха въоръжени със съветско оръжие. Виж какво ги направиха САЩ за един месец. Садамът го извадиха от канализащията за косата. Гадафито също.
09:11 09.02.2026
22 татунчо 🍌
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Привет , джудж ! Как дела сегодня ?!
09:12 09.02.2026
23 Мишел
Коментиран от #25, #28
09:12 09.02.2026
24 Ха ха ха ха
До коментар #18 от "оня 🥋":На руснака водната помпа е на улицата една за селото. Кенефът също. Даже има репортажи, как кметството открило нов кенеф с прерязване на лентичка.
Ти как мислиш Путин намира милиони доброволци? Щото извън Москва народът живее с 8-9 000 рубли на месец. Това няма и 100 евро.
Коментиран от #27
09:13 09.02.2026
25 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "Мишел":Сериозно ли? Знаеш ли, колко Ф-35 са произвели САЩ?
09:14 09.02.2026
26 Карго 200
Коментиран от #29, #33
09:14 09.02.2026
28 ВКС
До коментар #23 от "Мишел":Това е най-смешното съкръщение на света - Военно-космически сили на Руската федерация. Сега като им гръмнаха Байконурата ще гледат космоса само от филмчетата на южноафриканския частник Елон.
Коментиран от #44
09:15 09.02.2026
29 проскубан 🐀,
До коментар #26 от "Карго 200":Колко територия загуби укрия , че си се газирал от сутринта ?
Коментиран от #32
09:16 09.02.2026
31 Тигре Тигре
Коментиран от #35
09:17 09.02.2026
32 Подпиши контракт
До коментар #29 от "проскубан 🐀,":Територията е на Господ. Той само ви позволява временно да прекарате малко на нея. Виж обаче за това - 1.2 милиона руснаци са без крайници или в гроба.
Коментиран от #36, #50
09:18 09.02.2026
33 СтатиСтик
До коментар #26 от "Карго 200":Осрайна единствено е увеличила производството на ....йнаа и трупове от собственото си население ,ако трябва да бъда искрен.
09:19 09.02.2026
34 оня 🥋
До коментар #30 от "Ха ха ха ха":Мръзнат , защото е зима , но не реват като урките , че ги бият и студът им е причината да не напредват ...Жалкари са урките , да си го знаеш , и просяци , което е още по-жалко !
Коментиран от #37
09:19 09.02.2026
35 Полицай
До коментар #31 от "Тигре Тигре":Тури и две от мен и отивай да караш.
Коментиран от #43
09:19 09.02.2026
36 проскубан 🐀,
До коментар #32 от "Подпиши контракт":Може ли да смяташ - 1000/ 26 - как ти се струвай ?! Взимай сметалото и почвай да смяташ !
09:20 09.02.2026
37 Ха ха ха ха
До коментар #34 от "оня 🥋":А не реват? Верно сте глупави, чак светите. Гледай малко руски - некремълски репортажи. Ааа... руский не панимаеш, да?
Коментиран от #38, #58
09:21 09.02.2026
39 арх. Денисенко
Коментиран от #42
09:23 09.02.2026
40 оня с коня
09:24 09.02.2026
41 Лоши руснаци,
Коментиран от #45
09:26 09.02.2026
42 Бръмбар
До коментар #39 от "арх. Денисенко":В Русия до 100 години ще се превърне в Тюркска държава. Еврейчето Путин избива православните руснаци и украинци, а тюркските държави по руските граници пращят по шевовете. Колко тюрки мигранти има в Русия последните години? 10-20-30 милиона? В Москва им построиха най-голямата джамия в Европа.
Радвате се на липсата на бъдеще на православието?
Коментиран от #47, #54
09:27 09.02.2026
43 Тигре Тигре
До коментар #35 от "Полицай":Хубаво но не ми се налага да карам,офиса където работя е на 500м от къщи ,сори старшинка ,днес ще си на пости .
09:28 09.02.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "ВКС":Русия има три космодрума
Коментиран от #48
09:28 09.02.2026
45 бум
До коментар #41 от "Лоши руснаци,":Руснаците не атакуват жилищни сгради. Друга е истината. Техниката им е толкова скапана, че не олучват. Орешникът има няма 500 метра точност. Другите им ракети са с по 200-300. Понякога даже не улучват същото населено място.
Коментиран от #82
09:28 09.02.2026
46 Защо
09:29 09.02.2026
47 АнтроПолог
До коментар #42 от "Бръмбар":В българия след 30-40 г бледоликите ще са малцинство и ще живеят в гета ,нищо чудно да си смени и името на Ромастан .
Коментиран от #49
09:30 09.02.2026
48 ВКС
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И аз имам космодрум, ама не става да изстрелам ракети от него. Нещо такова е и с руските дето не са Байконур.
Коментиран от #52
09:30 09.02.2026
49 Бръмбар
До коментар #47 от "АнтроПолог":Руснаците и русофилите нямат място на тази земя. Явно не ти пука за руснаците, щом не коментираш за тях, а се отклоняваш от темата.
Коментиран от #57
09:31 09.02.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Подпиши контракт":А украинци и европейци има ли загинали вообще?
09:31 09.02.2026
51 Мишел
Коментиран от #89
09:31 09.02.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "ВКС":Напиши в търсачката Плесецк космодром
09:32 09.02.2026
53 Ха ха ха ха
До коментар #38 от "оня 🥋":Аз руският съм го научил. Потрябвал ми е - слушам глупостите на Путин в оригинал. Много полезно, за да не затъпея като неуките русофили. Нямам нужда Факти да ми го преразказват.
Коментиран от #61, #63
09:32 09.02.2026
54 О Густо Майна Филибето
До коментар #42 от "Бръмбар":Присмял се щърбел на хърбел ,намини през Асеновград на входа от североизток да видиш каква огромна и красива джамия има .
09:33 09.02.2026
55 Мишел
09:33 09.02.2026
56 Карго 200
Коментиран от #59
09:34 09.02.2026
57 АнтроПолог
До коментар #49 от "Бръмбар":А ти кой беше бе πррррр ∆ льоооо анонимен да казваш кой къде има място ,че не моа се сетя ?
09:35 09.02.2026
59 Зевзек
До коментар #56 от "Карго 200":То с плоски лъжи пропаганда не става - в Белгород има и топло и ток а в Киев мръзнат на тъмно.
09:38 09.02.2026
60 Ти прочете ли статията бе
До коментар #17 от "Карго 200":„Нямаме интернет, за да насочваме ракетите си"
Я пак я прочети!
Коментиран от #65
09:41 09.02.2026
61 Едва ли...
До коментар #53 от "Ха ха ха ха":....знаеш друг език освен Си.ганския ... даже българския го цепиш през гугъл преводач.
09:42 09.02.2026
62 Карго 200
Разследващият журналист Христо Грозев потвърди, че единият уж “арестуван” за атентата работи за ФСБ. 😆
Коментиран от #64, #66, #77
09:42 09.02.2026
63 Запознат
До коментар #53 от "Ха ха ха ха":"Аз руският съм го научил. Потрябвал ми е"
Така е всички наши евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС и руския им трябваше за да могат да се кланят на руснаците когато те им бяха господари - сега учат английски защото господарите се смениха и те се кланят на новите.
09:42 09.02.2026
64 Читател
До коментар #62 от "Карго 200":"Христо Грозев потвърди"
Ха ха ха нема начин Христо Грозев да излъже нали - той всичкото което е "потвърдил" до сега е вярно. Той изобщо не се занимава с пропаганда нали и изобщо не получава грантове от едни НПО-та.
09:46 09.02.2026
65 Зевзек
До коментар #60 от "Ти прочете ли статията бе":Те на нашите козячета не плащат за четене а да шляпат едни и същи глупости с копи-пейст под всяка статия.
09:47 09.02.2026
66 Зевзек
До коментар #62 от "Карго 200":"работи за ФСБ"
Да бе ти от ФСБ предоставят списък на работещите при тях на Христо Грозев със снимките им та той със точност знае кой работи за тях.
По-мал.оум.ни опорки не можаха ли да ви спуснат
09:51 09.02.2026
67 Орк
До коментар #4 от "Пак ли":Юртата е жилище което древните Укри дали като знание на руснаци
10:05 09.02.2026
68 ти влизаш
До коментар #2 от "Карго 200":в затвора за да ходиш на учлище и пак нищо не знаеш .. И?
10:06 09.02.2026
69 хихи
До коментар #9 от "ТИР":а кви удари имаше едно време!? Думне една ракета и удари детска градина, а изнасят трупове на брадати дечица с наци татуировки
или ФАБ-300 вземе че удари някой Спа а в него натовчета в отпуска
Коментиран от #74
10:24 09.02.2026
70 Мишел
10:24 09.02.2026
71 Бомбят Русия на поразия
Коментиран от #83
10:38 09.02.2026
72 Хаха
10:39 09.02.2026
73 Дедо ви...
10:40 09.02.2026
74 Я пъ тоа
До коментар #69 от "хихи":Бомби Джейдам избиват руснаците. Бомбят и Путин в Русия. Боже, какви времена доживяхме.
Коментиран от #79
10:40 09.02.2026
75 Някой
10:41 09.02.2026
76 истина за пристанището
Пак убити 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО пристанището и унищожили кораби, зърновози с оръжия и боеприпасо, украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата
10:48 09.02.2026
77 Ами
До коментар #62 от "Карго 200":ГЛЕДАХ ВИДЕО. ПОМОЩНИК ЛИ БЕШЕ ИЗВЪРШИТЕЛ ЛИ, ТА КАЗВАШЕ СЛЕД СТРЕЛБАТА ОТИВА НА ЛЕТИЩЕТО И СЕ КАЧВА НА САМОЛЕТ ЗА ДУБАЙ. ПОСЛЕ ОТ ТАМ СЕ КАЧВА НА САМОЛЕТ ЗА РУМЪНИЯ И ОТ РУМЪНИЯ ОТИВА ВЪВ КИЕВ ДА СЕ СРЕЩНЕ СЪС ВОЕННИТЕ КОИТО ПОСТАВЯТ ПОДОБНИ ЗАДАЧИ. НО СЕ ОБЪРКАЛА РАБОТАТА. МАЛКО ГО ЗАЛОВИЛИ.
10:49 09.02.2026
78 Лука
До коментар #1 от "татунчо 🍌":Рашистите вън ,от БГ сайтове !
Коментиран от #80
10:52 09.02.2026
79 Възмутен
До коментар #74 от "Я пъ тоа":"Бомби Джейдам избиват руснаците"
А украинците на гръб ли ги носят тези бомби дето избивали руснаците.
Като пльоснете някоя глупост какво мислите че постигате - или то за нещо по-умно се иска акъл а той е голям дефицит при нашите козячета.
10:52 09.02.2026
80 Рашист
До коментар #78 от "Лука":"вън ,от БГ сайтове"
Правят за смях нашите неумни козячета ли?
10:54 09.02.2026
81 хаха🤣
Коментиран от #85, #90
10:55 09.02.2026
82 Нов
До коментар #45 от "бум":Напомняш ми за войната на НАТО в Югославия, стрелят по Белград и улучват друга държава ( пернишко село), точност около 300 км.
10:56 09.02.2026
83 Антитрол
До коментар #71 от "Бомбят Русия на поразия":"В сайта нищо.не се пише. Що ли ?"
Защото укрите бомбят Русия само в пропагандата и опорките на нашите козячета. То се вижда кой стои на студено и тъмно.
10:57 09.02.2026
84 Лука
До коментар #14 от "село мое , 🐮":Верно си от село личи си !
Коментиран от #87
10:57 09.02.2026
85 Поомнещ
До коментар #81 от "хаха🤣":"учи се от САЩ как се прави"
Както "отлично" се справиха господарите ти във Виетнам ли след 20 години война или пък в Афганистан. Пусти Путин не ще да се научи как се бяга позорно и да зарежеш даже и въоръжението си. Ама пък нашите козячета получиха колективна амнезия за позора на господарите си.
11:00 09.02.2026
86 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #18 от "оня 🥋":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #88
11:00 09.02.2026
87 Зевзек
До коментар #84 от "Лука":Много ме е кеф да слушам как нашите козячета скимтят и плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго като почнат даже и по другите участници да плюят.
11:03 09.02.2026
88 Учуден
До коментар #86 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":За копи-пейст от флашката на едни и същи лъжи дават ли центове - мозъчетата на нашите козячета не могат ли да родят нищо.
Коментиран от #93
11:05 09.02.2026
89 Лука
До коментар #51 от "Мишел":Аман от рашистка пропаганда ! Върви да гледаш олимпиадата !
Коментиран от #92, #94
11:05 09.02.2026
90 Помнещ
До коментар #81 от "хаха🤣":"Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави"
Ами точно де:
„Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
11:07 09.02.2026
91 Дедо ви....
Коментиран от #98
11:08 09.02.2026
92 Зевзек
До коментар #89 от "Лука":Много ме е кеф да слушам как нашите козячета скимтят и плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго като почнат даже и по другите участници да плюят.
11:09 09.02.2026
93 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #88 от "Учуден":По добре чети ! Иначе съм доброволец,иде ми отвътре !
Коментиран от #95, #96
11:10 09.02.2026
94 Учуден
До коментар #89 от "Лука":"Аман от рашистка пропаганда !"
Само козяшката пропаганда ли е разрешена?
11:11 09.02.2026
95 Учуден
До коментар #93 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Какво да чета - копи-пейст на лъжите и опорките на посолството от флашката ли - че те са едни и същи под всяка статия защото мозъчето не стига да роди нещо друго.
11:14 09.02.2026
96 Зевзек
До коментар #93 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":"Иначе съм доброволец"
Значи доброволец ама те е страх даже със собствен ник да се покажеш - защо такъв страх ви тресе.
11:21 09.02.2026
97 Лука
11:36 09.02.2026
98 Баба ви
До коментар #91 от "Дедо ви....":Още преди два дни руснаците бастисаха всички укрорадари разположени по западната граница и сега руски ракети и дронове летят като у тях си ,не че преди е било много по различно де .
11:39 09.02.2026
99 Олеся 🇺🇦
11:40 09.02.2026
