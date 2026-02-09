Невъзможно е Тайван да премести 40 на сто от производството си на чипове в САЩ

Преместването на 40 на сто от тайванския производствен капацитет за полупроводници в САЩ би било „невъзможно“. Това заяви вицепремиерът и главен преговарящ на Тайван относно американските мита Ченг Ли-чун в интервю пред местната телевизия Си Ти Ес (CTS), предаде Франс прес, съобщи БТА.
Самоуправляващият се демократичен остров Тайван, който Пекин смята за част от територията на Китай, е водещ в производството на полупроводници - ключови компоненти, чието производство Белият дом настоява да бъде преместено в САЩ.
По силата на споразумение, сключено миналия месец, американските мита върху вноса на тайвански стоки ще бъдат намалени от 20 на 15 на сто в замяна на увеличаване на тайванските инвестиции в САЩ.
Американският министър на търговията Хауърд Лътник съобщи през януари, че Вашингтон иска да прехвърли до 40 на сто от веригата за доставки и производство на полупроводници от Тайван в САЩ, като предупреди, че митата могат да се увеличат значително, ако това не се осъществи.
През септември той заяви пред американски медии, че производството на чипове на Тайван ще бъде разделено поравно с Вашингтон.
Според вицепремиера Ченг Ли-чун обаче, подобен дял от тайванското производство на чипове не може да бъде преместен в САЩ.
„Независимо дали става дума за 40 или 50 на сто от производствения капацитет, който да бъде прехвърлен в САЩ (…), аз много ясно заявих на американската страна, че това е невъзможно“, каза тя.
Ченг Ли-чун добави, че екосистемата на полупроводниковата индустрия в Тайван прилича на „айсберг“ като по-голямата ѝ част е скрита под повърхността.
„Индустриална екосистема, изградена в продължение на няколко десетилетия, не може да бъде преместена“, обобщи вицепремиерът и главен преговарящ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тромпет
Коментиран от #7
11:21 09.02.2026
2 Обладана
11:26 09.02.2026
3 Читател
Не само Пекин ами американците са го признали като част от Китай а като отделна държава е признат от само 18 други държави като в тях не влизат държавите от ЕС.
Но това не съответства на праведната пропаганда нали?
11:28 09.02.2026
4 След като дизайна,
Коментиран от #11
11:28 09.02.2026
5 Мими Кучева🐕
.
11:30 09.02.2026
6 Маро, а вас кога ще ❌
Румънската секция на "Свободна Европа" ще бъде закрита на 31 март. Тя е втората след унгарската, която спря работа миналия ноември, съобщава БТА.
11:30 09.02.2026
7 Запознат
До коментар #1 от "тромпет":На краварите нещо взе да им пари под краката че може да останат без чипове - нали направиха фабрика за чипове при тях ама не можаха да я подкарат. Китай ако удари Тайван и NVIDIA рязко ще фалират както сега се водят че стрували 4 трилиона - пък Китайците си направиха собствени машини.
11:32 09.02.2026
8 Хахаха
11:32 09.02.2026
9 Ами да
11:32 09.02.2026
10 Кривоверен алкаш
Коментиран от #12
11:35 09.02.2026
11 Запознат
До коментар #4 от "След като дизайна,":"литографската машина е нидерландска с германската оптика на Карл Цайс, фоторезиста и чистите химикали са японски защо да не може?"
Ами нали с тези точно машини направиха в краварника огромна фабрика ама тя взе че не тръгна. Вложиха стотици милиарди за нищо - карат по стария литографски процес. Пък и какво ще правят в Тайван ако краварите им вземат бизнеса - ще мрат от глад ли - то няма нищо друго там.
Коментиран от #14, #21
11:36 09.02.2026
12 Уса
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":"Тръмпоча приема САЩ като една голяма семейна фирма на която той е Изпълнителен Директор"
Е така де то при другите САЩ беше семейна фирма на няколко еврейски фамилии които наричат "дълбоката държава" и тогава нямаше "конфликт на интереси" защото всички обслужваха техните интереси.
Коментиран от #36
11:40 09.02.2026
13 да питам
Коментиран от #15
11:41 09.02.2026
14 Учуден
До коментар #11 от "Запознат":"Пък и какво ще правят в Тайван ако краварите им вземат бизнеса"
Що ми се струва че Тайван скоро сами ще се натиснат да станат част от Китай ако краварите продължават да натискат да им вземат машините и производството.
11:43 09.02.2026
15 И аз да питам
До коментар #13 от "да питам":Верно ли е че нашите козячета всичките били меки китки и нямали грам акъл. Не са ли им обяснили че един самолетоносач струва колкото един Циркон или Орешник.
11:45 09.02.2026
17 604
11:51 09.02.2026
18 Тези нахали
Че кои са те, та ще имат такива изисквания към всички други в този свят? Много германски фирми вече се изнесоха за сащ, понеже урсулите ги изгониха с разни високи "зелени" (СО2 ) и бембени данаци, отделно унищожиха всичката евтина енергия, не само руският газ. Тези си премахнаха и атомните централи в Германия. Такива глупаци на Запад не бях виждал до сега. Е, България от 36 г прави същото. Унищожиха много предприятия и производства от соца и за това кадърните избягаха по другите страни. Германия и вече целият ЕС правят същото икономическо самоубийство!
Коментиран от #22
11:52 09.02.2026
19 Реалист
Коментиран от #25
11:53 09.02.2026
20 Шопо
11:53 09.02.2026
21 "огромна фабрика
До коментар #11 от "Запознат":ама тя взе че не тръгна"
Е, точно там е ключът от бараката! ФАЩ са фалирали, по отношение на мозъци. Вече умните там идват от други страни. Опасен синдром имат и при разработката на нови носители на стратегическите оръжия. Имат на въоръжение още престарелите ракети Минитмън, разработвани още от бившите германски учени от времето на дребния с мустачките. Е, немците измряха там вече от старост и америте останаха без нови ракети :)! От колко време се опитват да направят хиперзвукови ракети и НЕ става. А дори и Иран вече имат такива... Имат 40 милиона живеещи на социални помощи, които икономически нищо не правят... Е, за кво да учат младите и си напрягат мозъците, като може и така да ядат, без нищо да правят? И Европа обаче вече ги догонва. И тука вече има милиони лежащи и гледащи цял ден по екранчетата за кеф, другите ги хранят!
Коментиран от #26
12:04 09.02.2026
22 Запознат
До коментар #18 от "Тези нахали":"Белият дом настоява да бъде преместено в САЩ"
Ами така се става "най-богатата държава в света". "Настояваш" другите държави да ти дадат петрола си, ако има печеливш бизнес и него да ти го дадат, ако имаш редкоземни метали и тях да дадат, ако имаш злато и него да ти го дадат за без пари, да ти харижат два ТЕЦ-а и да ти плащат 3 пъти по-скъп ток, да си купят най-скъпите самолети в света и ти да шитнеш втора употреба нелетящи, да се откажат от 2 закупени реактора за по 600 милиона и да купят от теб един за 17 милиарда. Да ти харижат златния си резерв от 40 тона на "съхранение".
Ако не си съгласен те обявяват за "диктатор" и те нападат или поне "цветна революция" ти спретват. Обаче и това не стига та взеха да ограбват даже и "съюзниците" си.
Достатъчно е само леки разходи да правят за пропаганда и НПО-та.
Коментиран от #30
12:04 09.02.2026
23 Икономист
12:04 09.02.2026
24 Търновец
Коментиран от #28, #29, #35
12:05 09.02.2026
25 "при демокрацията
До коментар #19 от "Реалист":отвъд океана."?
Шегуваш ли се? Дали Перчема сега прави някаква демокрация? Масово заграбва ресурсите на други страни. Нагло иска Канада, Гренландия... Куба щял да бомбардира? Прави превземане със смяна на властта в страни, за да ги подчини и обезкости... Отделно прави и войни, ей-така, както с Иран. САЩ и Израел имат атомни оръжия, а Иран нямал право да има? Е,.... от къде на къде? Те имали право да определят за другите по света??? И Епщайн? Егати яката демокрация в САЩ! Евала!
12:10 09.02.2026
26 Запознат
До коментар #21 от ""огромна фабрика":"Вече умните там идват от други страни"
То винаги е било така - американците нищо не са измислили а всичко е от чужденци поне 90% от случаите. Те и до сега нямаше да имат ракети ако не беше германеца Вернер фон Браун и южноафриканеца Мъск.
На тях им помагат двете световни войни от които печелят страшно много а не ги засягат пряко и те могат да привлекат учени от цял свят - те печелят от войните особено ако не са на тяхна територия и за това предизвикаха войната в Украйна.
12:11 09.02.2026
27 хи хи хих
12:13 09.02.2026
28 Учуден
До коментар #24 от "Търновец":"САЩ имат огромни разходи свързани с Израел"
И какви са евреите че краварите трябва да ги спонсорират - защо не спонсорират например България а даже крадат от нас.
"Бай Дончо да обезпечи федерално безлихвено кредитиране и освобождаване от данъци 5 години и САЩ ще имат собствено производство"
То само с лапане не става - трябва и акъл. Нали краварите направиха нова огромна фабрика при тях със същите машини ама тя взе че не тръгна - не могат да произвеждат чипове.
Коментиран от #32
12:16 09.02.2026
29 Учуден
До коментар #24 от "Търновец":"а Тайван никога не е бил Китай"
А като пльоснете някоя лъжлива опорка какво печелите - даже и краварите са признали Тайван за част от Китай.
12:19 09.02.2026
30 Право в 10-та
До коментар #22 от "Запознат":Точно това са те! А ние сме бушмените... За 36 години не можахме да разберем, какво е "демокрацията"! Е, вече ясно се вижда! Дай бракувани, железни птици, които не летят, авиониката е от преди 50 години, на цената на един Ф-35. Излъжи бушмените, че ще ги пазиш, за да ти дадат тяхна територия за военни бази, безплатно. Дай пари на 1-2 продажници при бушмените да ти подпишат "концесия", с която да им измъкнеш всичкото злато. Излъжи ги, да вземат някаква измислена валута в някакъв си измислен "клуб на фалиралите", за да има "болен здрав носи"! Ние ще им спасяваме финансите, понеже те десетки години яли, пили и се веселили на кредити и ела сега Ганьо, ти да платиш нашите сметки.... Еми и един кирлив реактор за 17 милиарда? Чист грабеж... Когато "лошите" руснаци направо без пари биха ни направили и АЕЦа в Белене. Ама евтин ток? От къде на къде? НО, за онези Русия е враг, понеже не краде, като тях и дава "много лош пример" на бушмените! Некакви "национална независимост", "справедлива търговия", БРИКС с независими пари, "национална безопасност"...и да не си наведен на други... Все лоши примери за "умните европейци"!!!
Коментиран от #31
12:23 09.02.2026
31 Запознат
До коментар #30 от "Право в 10-та":Ами промиват мозъчетата на нашите продажни козячета и евроатлантици че видиш ли ни били "съюзници" ама като не достига акъла никое от тях не си зададе въпроса защо условието да ни приемат в НАТО беше да си унищожим армията и да си нарежем въоръжението - на кого му трябва нов "съюзник" без армия и въоръжение.
Виж ако окупираш някоя държава задължително е да премахнеш армията и въоръжението им и да си направиш собствени бази на нейна територия. След ВСВ съюзниците са направили същото във всички победени държави.
Та който има акъл ще си зададе въпроса защо Англия и Франция имат ядрени оръжия а Германия, Италия и Япония нямат. Защо даже такива държави като Израел, Пакистан и Сев.Корея имат а по горните нямат въпреки че се водят "съюзници" на краварите.
Ама то задаването на въпроси не е като повтарянето на опорки
12:35 09.02.2026
32 "какви са евреите
До коментар #28 от "Учуден":че краварите трябва да ги спонсорират"
ФАЩ се управляват от печатницата на зелената хартия, все отбор хазарски фамилии. Тези са били милиардери още преди повече от 100 г.. А днес всичките медии не смеят да пишат нищо за тях, нали?
А Израел, нали съъщо е хазарска страна? Всичките хазари от Източна Европа отидоха там! Е, има и една малка част, местни истински евреи (не са хазари), но масата са си от бившите СССР-републики. Има в Израел даже цели болници с лекари от някогашният СССР, не могат изобщо да говорят Еврит... Само Руски знаят!
Та САЩ и Израел са си една страна, еврейски са!
Коментиран от #33
12:36 09.02.2026
33 Учуден
До коментар #32 от ""какви са евреите":Е така де ама нашите козячета не искат да признаят че в краварника управляват няколко несменяеми еврейски фамилии на които казват "дълбоката държава" че тогава ще излезе че господарите им не са никаква "демокрация" а по прилича на султанат където властта се предава по наследство а изборите за "президент" са просто шоу за плебеите придружено с обилна доза пропаганда.
Как тогава ще върви тяхната пропаганда че "САЩ са най-голямата демокрация на света" и ние трябва да сме им подчинени и верни слуги и да ги подкрепяме срещу "руската агресия".
Коментиран от #34
12:45 09.02.2026
34 дълбоката държава
До коментар #33 от "Учуден":Ха-ха-ха! Епщайн? Цукерберг? Ротшилд? Това са все немски фамилни имена на хазари. Щайн е камък, а Еп е някакъв тип камък... Цукер е захар, а берг е баир... Рот е червено, а шилд е табелка. Всичките им имена идват от немски език!
12:53 09.02.2026
35 мушмул
До коментар #24 от "Търновец":"а Тайван никога не е бил Китай", олеле! "Тайван е част от китайската територия от древни времена, с документирани връзки още от III век пр.н.е. По време на династията Цин (1644-1912 г.) Тайван е официално интегриран в китайската административна система като префектура през 1684 г., а по-късно като провинция през 1885 г.". Та кога викаш било това никога?
13:10 09.02.2026
36 Кривоверен алкаш
До коментар #12 от "Уса":Може и така да е било, не не е било така очевАдно...
13:40 09.02.2026