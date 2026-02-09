Невъзможно е Тайван да премести 40 на сто от производството си на чипове в САЩ

Преместването на 40 на сто от тайванския производствен капацитет за полупроводници в САЩ би било „невъзможно“. Това заяви вицепремиерът и главен преговарящ на Тайван относно американските мита Ченг Ли-чун в интервю пред местната телевизия Си Ти Ес (CTS), предаде Франс прес, съобщи БТА.

Самоуправляващият се демократичен остров Тайван, който Пекин смята за част от територията на Китай, е водещ в производството на полупроводници - ключови компоненти, чието производство Белият дом настоява да бъде преместено в САЩ.

По силата на споразумение, сключено миналия месец, американските мита върху вноса на тайвански стоки ще бъдат намалени от 20 на 15 на сто в замяна на увеличаване на тайванските инвестиции в САЩ.

Американският министър на търговията Хауърд Лътник съобщи през януари, че Вашингтон иска да прехвърли до 40 на сто от веригата за доставки и производство на полупроводници от Тайван в САЩ, като предупреди, че митата могат да се увеличат значително, ако това не се осъществи.

През септември той заяви пред американски медии, че производството на чипове на Тайван ще бъде разделено поравно с Вашингтон.

Според вицепремиера Ченг Ли-чун обаче, подобен дял от тайванското производство на чипове не може да бъде преместен в САЩ.

„Независимо дали става дума за 40 или 50 на сто от производствения капацитет, който да бъде прехвърлен в САЩ (…), аз много ясно заявих на американската страна, че това е невъзможно“, каза тя.

Ченг Ли-чун добави, че екосистемата на полупроводниковата индустрия в Тайван прилича на „айсберг“ като по-голямата ѝ част е скрита под повърхността.

„Индустриална екосистема, изградена в продължение на няколко десетилетия, не може да бъде преместена“, обобщи вицепремиерът и главен преговарящ.