Невъзможно е Тайван да премести 40 на сто от производството си на чипове в САЩ
  Тема: Тайван

Невъзможно е Тайван да премести 40 на сто от производството си на чипове в САЩ

9 Февруари, 2026 11:19

Самоуправляващият се демократичен остров Тайван, който Пекин смята за част от територията на Китай, е водещ в производството на полупроводници

Невъзможно е Тайван да премести 40 на сто от производството си на чипове в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Преместването на 40 на сто от тайванския производствен капацитет за полупроводници в САЩ би било „невъзможно“. Това заяви вицепремиерът и главен преговарящ на Тайван относно американските мита Ченг Ли-чун в интервю пред местната телевизия Си Ти Ес (CTS), предаде Франс прес, съобщи БТА.

Самоуправляващият се демократичен остров Тайван, който Пекин смята за част от територията на Китай, е водещ в производството на полупроводници - ключови компоненти, чието производство Белият дом настоява да бъде преместено в САЩ.

По силата на споразумение, сключено миналия месец, американските мита върху вноса на тайвански стоки ще бъдат намалени от 20 на 15 на сто в замяна на увеличаване на тайванските инвестиции в САЩ.

Американският министър на търговията Хауърд Лътник съобщи през януари, че Вашингтон иска да прехвърли до 40 на сто от веригата за доставки и производство на полупроводници от Тайван в САЩ, като предупреди, че митата могат да се увеличат значително, ако това не се осъществи.

През септември той заяви пред американски медии, че производството на чипове на Тайван ще бъде разделено поравно с Вашингтон.

Според вицепремиера Ченг Ли-чун обаче, подобен дял от тайванското производство на чипове не може да бъде преместен в САЩ.

„Независимо дали става дума за 40 или 50 на сто от производствения капацитет, който да бъде прехвърлен в САЩ (…), аз много ясно заявих на американската страна, че това е невъзможно“, каза тя.

Ченг Ли-чун добави, че екосистемата на полупроводниковата индустрия в Тайван прилича на „айсберг“ като по-голямата ѝ част е скрита под повърхността.

„Индустриална екосистема, изградена в продължение на няколко десетилетия, не може да бъде преместена“, обобщи вицепремиерът и главен преговарящ.


Тайван
  • 1 тромпет

    2 13 Отговор
    няма нищо невазможно

    Коментиран от #7

    11:21 09.02.2026

  • 2 Обладана

    11 0 Отговор
    държава.

    11:26 09.02.2026

  • 3 Читател

    21 4 Отговор
    "който Пекин смята за част от територията на Китай"

    Не само Пекин ами американците са го признали като част от Китай а като отделна държава е признат от само 18 други държави като в тях не влизат държавите от ЕС.

    Но това не съответства на праведната пропаганда нали?

    11:28 09.02.2026

  • 4 След като дизайна,

    6 13 Отговор
    архитектурата и софтуера на чипа са американски, литографската машина е нидерландска с германската оптика на Карл Цайс, фоторезиста и чистите химикали са японски защо да не може? Защото Тайван е един гол и скалист остров който друго не може да произведе.

    Коментиран от #11

    11:28 09.02.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    15 0 Отговор
    Говори се,че ще ги местят в Петрохан.🤔🌈🛴🌈🤔
    .

    11:30 09.02.2026

  • 6 Маро, а вас кога ще ❌

    12 1 Отговор
    "Свободна Европа" в Румъния спира на 31 март
    Румънската секция на "Свободна Европа" ще бъде закрита на 31 март. Тя е втората след унгарската, която спря работа миналия ноември, съобщава БТА.

    11:30 09.02.2026

  • 7 Запознат

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "тромпет":

    На краварите нещо взе да им пари под краката че може да останат без чипове - нали направиха фабрика за чипове при тях ама не можаха да я подкарат. Китай ако удари Тайван и NVIDIA рязко ще фалират както сега се водят че стрували 4 трилиона - пък Китайците си направиха собствени машини.

    11:32 09.02.2026

  • 8 Хахаха

    18 2 Отговор
    Кравите почнаха да изнудват и Тайван, искат яко да грабят и оттам. Накрая тайванците май сами ще поискат да се обединят с Китай, като виждат как се отнасят към тях американските им "приятели".

    11:32 09.02.2026

  • 9 Ами да

    15 1 Отговор
    Отново американски нагъл грабеж!

    11:32 09.02.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 5 Отговор
    Тръмпоча приема САЩ като една голяма семейна фирма на която той е Изпълнителен Директор а не като Президент на САЩ...При неговото управление, конфликт на интереси сигурно повече има само в С.Корея...

    Коментиран от #12

    11:35 09.02.2026

  • 11 Запознат

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "След като дизайна,":

    "литографската машина е нидерландска с германската оптика на Карл Цайс, фоторезиста и чистите химикали са японски защо да не може?"

    Ами нали с тези точно машини направиха в краварника огромна фабрика ама тя взе че не тръгна. Вложиха стотици милиарди за нищо - карат по стария литографски процес. Пък и какво ще правят в Тайван ако краварите им вземат бизнеса - ще мрат от глад ли - то няма нищо друго там.

    Коментиран от #14, #21

    11:36 09.02.2026

  • 12 Уса

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    "Тръмпоча приема САЩ като една голяма семейна фирма на която той е Изпълнителен Директор"

    Е така де то при другите САЩ беше семейна фирма на няколко еврейски фамилии които наричат "дълбоката държава" и тогава нямаше "конфликт на интереси" защото всички обслужваха техните интереси.

    Коментиран от #36

    11:40 09.02.2026

  • 13 да питам

    1 10 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #15

    11:41 09.02.2026

  • 14 Учуден

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    "Пък и какво ще правят в Тайван ако краварите им вземат бизнеса"

    Що ми се струва че Тайван скоро сами ще се натиснат да станат част от Китай ако краварите продължават да натискат да им вземат машините и производството.

    11:43 09.02.2026

  • 15 И аз да питам

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    Верно ли е че нашите козячета всичките били меки китки и нямали грам акъл. Не са ли им обяснили че един самолетоносач струва колкото един Циркон или Орешник.

    11:45 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 604

    3 0 Отговор
    Най важното в тая шлиокъвицъ е да се повтори 100 пъти колко независим е тайван ....анъъъъ...дойче изпадняци..чакри преписвачи...

    11:51 09.02.2026

  • 18 Тези нахали

    8 0 Отговор
    "...Белият дом настоява да бъде преместено в САЩ..." ??? Брей, брей! Искат всичко да отиде там при тях?
    Че кои са те, та ще имат такива изисквания към всички други в този свят? Много германски фирми вече се изнесоха за сащ, понеже урсулите ги изгониха с разни високи "зелени" (СО2 ) и бембени данаци, отделно унищожиха всичката евтина енергия, не само руският газ. Тези си премахнаха и атомните централи в Германия. Такива глупаци на Запад не бях виждал до сега. Е, България от 36 г прави същото. Унищожиха много предприятия и производства от соца и за това кадърните избягаха по другите страни. Германия и вече целият ЕС правят същото икономическо самоубийство!

    Коментиран от #22

    11:52 09.02.2026

  • 19 Реалист

    1 8 Отговор
    Тайван да избира, или при комунягите от Китай или при демокрацията отвъд океана. Безплатен обяд няма...аз си мисля, че ще изберат САЩ, щото не искат да живеят като аборигени. Не е случайно, че от цял свят хора емигрират към САЩ и никой не се е засилил към Китай...

    Коментиран от #25

    11:53 09.02.2026

  • 20 Шопо

    4 0 Отговор
    Тайван е китайска територия.

    11:53 09.02.2026

  • 21 "огромна фабрика

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    ама тя взе че не тръгна"
    Е, точно там е ключът от бараката! ФАЩ са фалирали, по отношение на мозъци. Вече умните там идват от други страни. Опасен синдром имат и при разработката на нови носители на стратегическите оръжия. Имат на въоръжение още престарелите ракети Минитмън, разработвани още от бившите германски учени от времето на дребния с мустачките. Е, немците измряха там вече от старост и америте останаха без нови ракети :)! От колко време се опитват да направят хиперзвукови ракети и НЕ става. А дори и Иран вече имат такива... Имат 40 милиона живеещи на социални помощи, които икономически нищо не правят... Е, за кво да учат младите и си напрягат мозъците, като може и така да ядат, без нищо да правят? И Европа обаче вече ги догонва. И тука вече има милиони лежащи и гледащи цял ден по екранчетата за кеф, другите ги хранят!

    Коментиран от #26

    12:04 09.02.2026

  • 22 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тези нахали":

    "Белият дом настоява да бъде преместено в САЩ"

    Ами така се става "най-богатата държава в света". "Настояваш" другите държави да ти дадат петрола си, ако има печеливш бизнес и него да ти го дадат, ако имаш редкоземни метали и тях да дадат, ако имаш злато и него да ти го дадат за без пари, да ти харижат два ТЕЦ-а и да ти плащат 3 пъти по-скъп ток, да си купят най-скъпите самолети в света и ти да шитнеш втора употреба нелетящи, да се откажат от 2 закупени реактора за по 600 милиона и да купят от теб един за 17 милиарда. Да ти харижат златния си резерв от 40 тона на "съхранение".

    Ако не си съгласен те обявяват за "диктатор" и те нападат или поне "цветна революция" ти спретват. Обаче и това не стига та взеха да ограбват даже и "съюзниците" си.

    Достатъчно е само леки разходи да правят за пропаганда и НПО-та.

    Коментиран от #30

    12:04 09.02.2026

  • 23 Икономист

    4 0 Отговор
    Да се разпорежда на чужда държава какво и колко да произвежда и колко от производството си да прехвърли в САЩ и ако не го направи да бъде рекетирана с високи мита, е класически пример за край на свободната търговия. САЩ бяха лидер на свободния свят ,защото водеше свободна търговия,основана на предприемачеството и свободната конкуренция и свободен пазар. Тръмп, който превърна САЩ в Тръмпландия , се опитва да превърне света в свой подчинен, но това няма как до стане. Икономика не се прави с насилие,заплахи и изнудване ,а с добри търговски практики и взаимно изгодни и честни договжрености и взаимоотношения. През годината на властването на тръмп той успя да разбие световната търговия и да накара държавите партньори на САЩ да търсят други надеждни партньори, вместо досегашния .Тръмпландия вече не е желан партньор,това е успеха на лозунга на тръмп да направи Америка отново велика. Тя беше велика преди появата на тръмп.

    12:04 09.02.2026

  • 24 Търновец

    2 3 Отговор
    САЩ имат огромни разходи свързани с Израел - ако иска производство на чипове в САЩ Бай Дончо да обезпечи федерално безлихвено кредитиране и освобождаване от данъци 5 години и САЩ ще имат собствено производство но разходите по охраната на Израел от Ирански балистични ракети бяха поне 10 милиарда и Американците изстреляха около 150 ракети THAAD, а Тайван никога не е бил Китай

    Коментиран от #28, #29, #35

    12:05 09.02.2026

  • 25 "при демокрацията

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    отвъд океана."?
    Шегуваш ли се? Дали Перчема сега прави някаква демокрация? Масово заграбва ресурсите на други страни. Нагло иска Канада, Гренландия... Куба щял да бомбардира? Прави превземане със смяна на властта в страни, за да ги подчини и обезкости... Отделно прави и войни, ей-така, както с Иран. САЩ и Израел имат атомни оръжия, а Иран нямал право да има? Е,.... от къде на къде? Те имали право да определят за другите по света??? И Епщайн? Егати яката демокрация в САЩ! Евала!

    12:10 09.02.2026

  • 26 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от ""огромна фабрика":

    "Вече умните там идват от други страни"

    То винаги е било така - американците нищо не са измислили а всичко е от чужденци поне 90% от случаите. Те и до сега нямаше да имат ракети ако не беше германеца Вернер фон Браун и южноафриканеца Мъск.

    На тях им помагат двете световни войни от които печелят страшно много а не ги засягат пряко и те могат да привлекат учени от цял свят - те печелят от войните особено ако не са на тяхна територия и за това предизвикаха войната в Украйна.

    12:11 09.02.2026

  • 27 хи хи хих

    4 0 Отговор
    Прехвърлят ли производството в съединените коубойски щати, няма да има за какво да ги пазят!

    12:13 09.02.2026

  • 28 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Търновец":

    "САЩ имат огромни разходи свързани с Израел"

    И какви са евреите че краварите трябва да ги спонсорират - защо не спонсорират например България а даже крадат от нас.

    "Бай Дончо да обезпечи федерално безлихвено кредитиране и освобождаване от данъци 5 години и САЩ ще имат собствено производство"

    То само с лапане не става - трябва и акъл. Нали краварите направиха нова огромна фабрика при тях със същите машини ама тя взе че не тръгна - не могат да произвеждат чипове.

    Коментиран от #32

    12:16 09.02.2026

  • 29 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Търновец":

    "а Тайван никога не е бил Китай"

    А като пльоснете някоя лъжлива опорка какво печелите - даже и краварите са признали Тайван за част от Китай.

    12:19 09.02.2026

  • 30 Право в 10-та

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Запознат":

    Точно това са те! А ние сме бушмените... За 36 години не можахме да разберем, какво е "демокрацията"! Е, вече ясно се вижда! Дай бракувани, железни птици, които не летят, авиониката е от преди 50 години, на цената на един Ф-35. Излъжи бушмените, че ще ги пазиш, за да ти дадат тяхна територия за военни бази, безплатно. Дай пари на 1-2 продажници при бушмените да ти подпишат "концесия", с която да им измъкнеш всичкото злато. Излъжи ги, да вземат някаква измислена валута в някакъв си измислен "клуб на фалиралите", за да има "болен здрав носи"! Ние ще им спасяваме финансите, понеже те десетки години яли, пили и се веселили на кредити и ела сега Ганьо, ти да платиш нашите сметки.... Еми и един кирлив реактор за 17 милиарда? Чист грабеж... Когато "лошите" руснаци направо без пари биха ни направили и АЕЦа в Белене. Ама евтин ток? От къде на къде? НО, за онези Русия е враг, понеже не краде, като тях и дава "много лош пример" на бушмените! Некакви "национална независимост", "справедлива търговия", БРИКС с независими пари, "национална безопасност"...и да не си наведен на други... Все лоши примери за "умните европейци"!!!

    Коментиран от #31

    12:23 09.02.2026

  • 31 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Право в 10-та":

    Ами промиват мозъчетата на нашите продажни козячета и евроатлантици че видиш ли ни били "съюзници" ама като не достига акъла никое от тях не си зададе въпроса защо условието да ни приемат в НАТО беше да си унищожим армията и да си нарежем въоръжението - на кого му трябва нов "съюзник" без армия и въоръжение.

    Виж ако окупираш някоя държава задължително е да премахнеш армията и въоръжението им и да си направиш собствени бази на нейна територия. След ВСВ съюзниците са направили същото във всички победени държави.

    Та който има акъл ще си зададе въпроса защо Англия и Франция имат ядрени оръжия а Германия, Италия и Япония нямат. Защо даже такива държави като Израел, Пакистан и Сев.Корея имат а по горните нямат въпреки че се водят "съюзници" на краварите.

    Ама то задаването на въпроси не е като повтарянето на опорки

    12:35 09.02.2026

  • 32 "какви са евреите

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Учуден":

    че краварите трябва да ги спонсорират"
    ФАЩ се управляват от печатницата на зелената хартия, все отбор хазарски фамилии. Тези са били милиардери още преди повече от 100 г.. А днес всичките медии не смеят да пишат нищо за тях, нали?
    А Израел, нали съъщо е хазарска страна? Всичките хазари от Източна Европа отидоха там! Е, има и една малка част, местни истински евреи (не са хазари), но масата са си от бившите СССР-републики. Има в Израел даже цели болници с лекари от някогашният СССР, не могат изобщо да говорят Еврит... Само Руски знаят!
    Та САЩ и Израел са си една страна, еврейски са!

    Коментиран от #33

    12:36 09.02.2026

  • 33 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от ""какви са евреите":

    Е така де ама нашите козячета не искат да признаят че в краварника управляват няколко несменяеми еврейски фамилии на които казват "дълбоката държава" че тогава ще излезе че господарите им не са никаква "демокрация" а по прилича на султанат където властта се предава по наследство а изборите за "президент" са просто шоу за плебеите придружено с обилна доза пропаганда.

    Как тогава ще върви тяхната пропаганда че "САЩ са най-голямата демокрация на света" и ние трябва да сме им подчинени и верни слуги и да ги подкрепяме срещу "руската агресия".

    Коментиран от #34

    12:45 09.02.2026

  • 34 дълбоката държава

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Учуден":

    Ха-ха-ха! Епщайн? Цукерберг? Ротшилд? Това са все немски фамилни имена на хазари. Щайн е камък, а Еп е някакъв тип камък... Цукер е захар, а берг е баир... Рот е червено, а шилд е табелка. Всичките им имена идват от немски език!

    12:53 09.02.2026

  • 35 мушмул

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Търновец":

    "а Тайван никога не е бил Китай", олеле! "Тайван е част от китайската територия от древни времена, с документирани връзки още от III век пр.н.е. По време на династията Цин (1644-1912 г.) Тайван е официално интегриран в китайската административна система като префектура през 1684 г., а по-късно като провинция през 1885 г.". Та кога викаш било това никога?

    13:10 09.02.2026

  • 36 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уса":

    Може и така да е било, не не е било така очевАдно...

    13:40 09.02.2026