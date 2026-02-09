Болници в Германия: саботажи, кибератаки и други заплахи

Асоциацията на болниците в Берлин (АББ) предупреди за “необясними” инциденти, които напоследък зачестяват край медицинските центрове в германската столица - от прелитащи дронове над болниците до кибератаки, взломни кражби и палежи. От АББ обясняват, че поне част от тези инциденти са класифицирани като прояви на хибридна война. “Защитата на медицинските заведения вече не е само вътрешен проблем, а казус, който засяга силите за сигурност в държавата”, пише още в становището.

От съображения за сигурност АББ не съобщава точно за кои болници става въпрос. В Берлин има над 80 болници, включително най-голямата университетска болница в Европа - “Шарите”.

Експлозии, палежи, кибератаки

През ноември силна експлозия нанесе сериозни щети на болницата “Вивантес” в югоизточната част на германската столица. Няколко часа по-късно на входа на “Шарите” избухна пожар. И в двата случая бяха засегнати отделения на болниците, където се лекуват онкоболни пациенти. Властите започнаха разследване по подозрения за политически мотивирани палежи.

През лятото на 2025 бяха докладвани шест случая на пожари в болницата на Бундесвера в Берлин, като се спекулираше, че инцидентите може да са свързани с факта, че в германската военна болница се лекуват и ранени украински войници.

От Службата за защита на конституцията (вътрешното разузнаване) отбелязват, че в последните години се наблюдават засилени атаки срещу медицинските заведения в столицата на Германия и добавят, че в момента разследват серия кибератаки с искания за откупи, някои от които са били свързани с криминални среди в Русия.

„Има все повече признаци, че се размива границата между кибершпионажа и киберпрестъпността. Обикновено не може да се докаже ясно пряка връзка с руски държавни агенции“, се казва в изявлението на Службата.

Болниците и екипите за спешна помощ - мишена за атаки

Болниците са лесна мишена за киберпрестъпници, търсещи парични откупи, смята Мануел Атуг - основател на асоциация от експерти, която работи за подобряване на киберсигурността на критичната инфраструктура в Германия. “Почти винаги става дума за пари. Но все пак е възможно да говорим и за саботаж или шпионаж. Виждаме, че напоследък има случаи на проникване с взлом или полети на дронове, които летят ниско над болници”, казва експертът.

Преди няколко седмици имаше саботаж на електропреносната мрежа в Берлин, която остави около 100 000 души без отопление, ток и интернет за близо седмица при много ниски външни температури. Отговорност за атаката пое лява екстремистка групировка.

Защитата на критичната инфраструктура

Германия трябва да свърши още много работа, ако иска ефективно да защити критичната си инфраструктура, смята Феликс Науман - експерт по екстремизъм от фондация “Конрад Аденауер”. “Нещата, които се предприемат, за да се предпази Германия, често идват със закъснение и не са достатъчни. Подготвени ли сме за настоящата ситуация? Не бих казал”, споделя той пред пред ДВ.

През лятото на 2025 г. беше изготвен План за гражданска защита на болниците в Берлин – това бе първият по рода в страната. В същото време е важно да се инвестира и в структурна и техническа защита на здравната система. Според проучване на Германския болничен институт и Института за здравен бизнес има дълъг списък с проблеми по сигурността на здравните заведения в Германия. Сред тях: недостатъчни системи за киберсигурност, неохранявани входове на болници и неадекватна подготовка за потенциална сериозна заплаха – независимо дали е химическа, биологическа, ядрена или военна. По същия начин са уязвими и редица рехабилитационни центрове, домове за възрастни хора и заведения за психиатрична грижа. Проучването показва, че ще са нужни 2,7 млрд. евро и допълнителни 670 млн. евро годишно, за да се защитят адекватно германските здравни заведения.

В края на януари германският Бундестаг прие нов закон за защита на критичната инфраструктура – това стана след атаката, която остави десетки хиляди в Берлин без електричество. Новото законодателство задължава институции и частни компании, работещи в стратегическите сектори, да повишат физическата охрана на центровете си.

От вътрешното министерство на Германия заявиха пред ДВ, че рискът от такива нападения остава висок, което се дължи на засилващите се шпионски и саботажни дейности от чужди служби - най-вече руски, както и на повишената заплаха от екстремистки групировки.

Автор: Хелън Уитл