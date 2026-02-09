Новини
Свят »
Германия »
Болници в Германия: саботажи, кибератаки и други заплахи

Болници в Германия: саботажи, кибератаки и други заплахи

9 Февруари, 2026 14:24 1 263 19

  • хакери-
  • германия-
  • болници-
  • саботаж-
  • берлин

Болници в столицата на Германия съобщават за нарастващ брой подозрителни инциденти и саботажи

Болници в Германия: саботажи, кибератаки и други заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Асоциацията на болниците в Берлин (АББ) предупреди за “необясними” инциденти, които напоследък зачестяват край медицинските центрове в германската столица - от прелитащи дронове над болниците до кибератаки, взломни кражби и палежи. От АББ обясняват, че поне част от тези инциденти са класифицирани като прояви на хибридна война. “Защитата на медицинските заведения вече не е само вътрешен проблем, а казус, който засяга силите за сигурност в държавата”, пише още в становището.

От съображения за сигурност АББ не съобщава точно за кои болници става въпрос. В Берлин има над 80 болници, включително най-голямата университетска болница в Европа - “Шарите”.

Експлозии, палежи, кибератаки

През ноември силна експлозия нанесе сериозни щети на болницата “Вивантес” в югоизточната част на германската столица. Няколко часа по-късно на входа на “Шарите” избухна пожар. И в двата случая бяха засегнати отделения на болниците, където се лекуват онкоболни пациенти. Властите започнаха разследване по подозрения за политически мотивирани палежи.

През лятото на 2025 бяха докладвани шест случая на пожари в болницата на Бундесвера в Берлин, като се спекулираше, че инцидентите може да са свързани с факта, че в германската военна болница се лекуват и ранени украински войници.

От Службата за защита на конституцията (вътрешното разузнаване) отбелязват, че в последните години се наблюдават засилени атаки срещу медицинските заведения в столицата на Германия и добавят, че в момента разследват серия кибератаки с искания за откупи, някои от които са били свързани с криминални среди в Русия.

„Има все повече признаци, че се размива границата между кибершпионажа и киберпрестъпността. Обикновено не може да се докаже ясно пряка връзка с руски държавни агенции“, се казва в изявлението на Службата.

Болниците и екипите за спешна помощ - мишена за атаки

Болниците са лесна мишена за киберпрестъпници, търсещи парични откупи, смята Мануел Атуг - основател на асоциация от експерти, която работи за подобряване на киберсигурността на критичната инфраструктура в Германия. “Почти винаги става дума за пари. Но все пак е възможно да говорим и за саботаж или шпионаж. Виждаме, че напоследък има случаи на проникване с взлом или полети на дронове, които летят ниско над болници”, казва експертът.

Преди няколко седмици имаше саботаж на електропреносната мрежа в Берлин, която остави около 100 000 души без отопление, ток и интернет за близо седмица при много ниски външни температури. Отговорност за атаката пое лява екстремистка групировка.

Защитата на критичната инфраструктура

Германия трябва да свърши още много работа, ако иска ефективно да защити критичната си инфраструктура, смята Феликс Науман - експерт по екстремизъм от фондация “Конрад Аденауер”. “Нещата, които се предприемат, за да се предпази Германия, често идват със закъснение и не са достатъчни. Подготвени ли сме за настоящата ситуация? Не бих казал”, споделя той пред пред ДВ.

През лятото на 2025 г. беше изготвен План за гражданска защита на болниците в Берлин – това бе първият по рода в страната. В същото време е важно да се инвестира и в структурна и техническа защита на здравната система. Според проучване на Германския болничен институт и Института за здравен бизнес има дълъг списък с проблеми по сигурността на здравните заведения в Германия. Сред тях: недостатъчни системи за киберсигурност, неохранявани входове на болници и неадекватна подготовка за потенциална сериозна заплаха – независимо дали е химическа, биологическа, ядрена или военна. По същия начин са уязвими и редица рехабилитационни центрове, домове за възрастни хора и заведения за психиатрична грижа. Проучването показва, че ще са нужни 2,7 млрд. евро и допълнителни 670 млн. евро годишно, за да се защитят адекватно германските здравни заведения.

В края на януари германският Бундестаг прие нов закон за защита на критичната инфраструктура – това стана след атаката, която остави десетки хиляди в Берлин без електричество. Новото законодателство задължава институции и частни компании, работещи в стратегическите сектори, да повишат физическата охрана на центровете си.

От вътрешното министерство на Германия заявиха пред ДВ, че рискът от такива нападения остава висок, което се дължи на засилващите се шпионски и саботажни дейности от чужди служби - най-вече руски, както и на повишената заплаха от екстремистки групировки.

Автор: Хелън Уитл


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германия затова се

    6 13 Отговор
    превъоръжава.
    Знае, откъде идат "подаръците".

    Коментиран от #2

    14:26 09.02.2026

  • 2 ГанЯ

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Германия затова се":

    От Русия с любов 😁

    Коментиран от #5, #6, #12

    14:27 09.02.2026

  • 3 хехе

    16 2 Отговор
    познайте от един път кой е виновен.

    14:28 09.02.2026

  • 4 12343211

    4 6 Отговор
    ...и от каде другаде?!

    14:29 09.02.2026

  • 5 Точно

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "ГанЯ":

    докато и се удари без любов.

    14:29 09.02.2026

  • 6 Лев Толстой

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "ГанЯ":

    "русия,ето тюрма народов"!

    14:33 09.02.2026

  • 7 Ахаха

    20 2 Отговор
    Остаряла електропреносна мрежа, тук-там е някой друг дата център.. Хиляди африкански и афгански, сирийски доктори.
    Кво да стане..

    14:43 09.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    12 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:44 09.02.2026

  • 9 Подправения кантар

    13 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:44 09.02.2026

  • 10 Подправения кантар

    9 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #16

    14:45 09.02.2026

  • 11 Подправения кантар

    7 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:45 09.02.2026

  • 12 Ха-ха

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "ГанЯ":

    Шпионската мрежа на Русийката е разбита. И от БГ "руските дипломати" са изгонени.!

    14:46 09.02.2026

  • 13 Елементарно , бе Уотсън ! 😜

    14 2 Отговор
    Първо , болниците са си назначили "експерти по кибератаки" без да има нужда . Сега "експертите" раздухват случки , за да оправдаят заплатите си . По пожарите от кибератаки ли стават ? Може и да успеят да психясат германците с подобни слухове .

    14:47 09.02.2026

  • 14 Факт

    13 0 Отговор
    Германия е препълнена с турци и роми . Чудно как не са започнали и там да бият лекарите , като в България . Но явно там има полиция .

    14:50 09.02.2026

  • 15 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    12 1 Отговор
    Давайте повече милиарди на укронацистите , а те ще ви продават оръжие и ще пазите болниците си от кибератаки !!!!!

    14:51 09.02.2026

  • 16 Ха-ха

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:51 09.02.2026

  • 17 Да бе , да ! 😜

    15 1 Отговор
    Гузен негонен бяга . Немците воюват с Русия чрез украинските идиоти , и сега треперят , че и Русия може да отвърне мръсно като тях !

    14:53 09.02.2026

  • 18 Е , ма все пак не е като на фронта

    6 0 Отговор
    да те стрелят с Немско подарено безвъзратно оръжие. А може и по-лошо да стане да не дава господ.

    14:57 09.02.2026

  • 19 татунчо 🍌

    14 1 Отговор
    Швабите да не се чудят откъде им идва всичко . Напълниха държавата си с паплач от половината Свят , после - оле-мале ...

    14:57 09.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания