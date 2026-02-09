Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турция реализира износ за 262 милиарда долара. Най-много изнася за Германия и САЩ, ето на кое място е България

9 Февруари, 2026 16:36 1 460 22

Данните сочат, че най-голям дял заемат европейските страни, които са най-големите търговски партньори и пазари на Турция в света

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е реализирала износ за чужбина в размер на 261,8 млрд. долара през 2024 година, според данни на сайта World’s Top Exports, предаде БТА.

Данните сочат, че най-голям дял в турския износ заемат европейските страни, които са най-големите търговски партньори и пазари на Турция в света. Делът на европейските страни в износа на Турция възлиза на 57,1 на сто от общия износ на страната. За сравнение Азия с 24,8 процента, Африка с 8,3 на сто и САЩ с 6,2 на сто са доста назад сред търговските партньори.

В топ 25 на търговските партньори на Турция, за които турският износ съставлява 70,9 на сто от общия износ през 2024 година, първото място заема Германия, за която Турция е осъществила износ в размер на 20,4 млрд. долара през 2024 година. Делът на Германия в турския износ е 7,8 процента.

Съединените щати са внесли стоки от Турция на стойност 16,4 милиарда долара, което представлява дял от 6,2 процента.

Обединеното кралство е третият по големина търговски партньор на Турция с 5,8 процента от износа, който се равнява на 15,3 милиарда долара. Посочва се, че износът за Великобритания през 2024 година се е увеличил с 22,7 процента в сравнение с предходната година. Следват Италия, Франция, Испания, Нидерландия, Румъния, Полша.

България е на 13 място в списъка, с 5,1 млрд. долара внос от Турция. След България се нареждат Гърция с 4,8 млрд. долара и Белгия с 4,4 млрд. долара.

Отбелязва се спад в турския износ за Русия през 2024 година в сравнение с предходната година. За Русия са изнесени стоки за 8,56 млрд. долара, но това е с 21,4 на сто по-малко в сравнение с 2023 година.

Сред големите търговски партньори на Турция се посочват Ирак, Египет, който през 2024 година е отбелязал 24,6 на сто ръст в сравнение с предходната година, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Мароко, Иран, Китай, Украйна.


Турция
Оценка 1.6 от 5 гласа.
  • 1 като ги видя

    13 10 Отговор
    турските домати в магазина ми се повдига от тях -трева

    Коментиран от #14

    16:39 09.02.2026

  • 2 хехе

    11 8 Отговор
    по вноса на турски боклуци сме на първо място конкурират се единствено с китайските такива.

    16:40 09.02.2026

  • 3 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Турция изнася стоки за Германия щото там живеят 10 милиона Турци.Султан Реджи няма да ги остави да купуват немски стоки ,я!

    16:42 09.02.2026

  • 4 Гост

    18 5 Отговор
    Благодарение на нашите под логи, Турция си прекарва цялата търговия с ЕС през територията ни, а разбитите пътища ги оправяме ние.
    Някой да е чул или видял пътната полюция да глобява турски тираджия?

    Коментиран от #6, #13, #21

    16:46 09.02.2026

  • 5 койдазнай

    10 2 Отговор
    Като имахме държава, НРБ изнасяше стоки за над 2 млрд долара. Но разрушихме индустрията си и сегае продаваме стоки само за 60 млрд долара!
    За това сме бедни и ще ставаме все по бедни! Само с продажби не се живее!

    Коментиран от #8

    16:47 09.02.2026

  • 6 Я пъ тоа

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Плащат такси бре

    16:49 09.02.2026

  • 7 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Половината е руско ,ай да е честито на западащите запдналяци.ей много лош този Ердоган ,а сега пак чакам и еврейското зеле да се сети пак да драсне някоя помия по негов адрес и колко е демократичен тяхната подлога имамоглу

    16:50 09.02.2026

  • 8 Я пъ тоа

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Толкова пълно магазини като днес, никога не е имало ПРИ СОЦА...ама требе да се бачка, евраци да имаш.

    16:51 09.02.2026

  • 9 Овчар

    12 2 Отговор
    Кой позволи да ни избият овцете с тия инжекции? Каква беше тая пропаганда, че овцете в България били болни? Кой позволи тази пропаганда? Та българското овче кисело мляко и овче сирене бе известно по целия свят!

    16:56 09.02.2026

  • 10 Ужасен

    9 4 Отговор
    15млрд даваме на Турция за боклуци. При 5млн българи, вижте колко от год. си доход им давате.

    Коментиран от #12

    17:03 09.02.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    5 5 Отговор
    Благодарение на войната в Украйна , и на ЕО , че плаща снарядите за Украйна ,та се класираме добре!
    Без войната в Украйна сме гола вода???

    Коментиран от #16

    17:09 09.02.2026

  • 12 Еми кой те кара да даваш

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ужасен":

    Ходи гол бос и гладен тогава... И без това нямаш пипе да си произведеш нищо сам.

    17:11 09.02.2026

  • 13 Еми стани полюцай

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    И оди да ги глобяваш

    17:13 09.02.2026

  • 14 Ми не стискай евраците

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "като ги видя":

    Купувай си български, някой насила ли те кара😄😄

    Коментиран от #19

    17:14 09.02.2026

  • 15 до Ужасен

    6 0 Отговор
    """"Даваме 15 млрд на Турция за боклуци, при 5млн българи"""" -------Що се чудиш??? Пробема на Бг е, в Тоталната Липса на каквото и да е Промишленно Производство! Същото се отнася и до Сел. стопанската продукция!!! Само предеи 10-на дни бяха задържани 14 тона недекларирани зеленчуци от чужбина, а колко е Незадържания обем!?

    Коментиран от #17

    17:23 09.02.2026

  • 16 Истината е нужна

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Оракула от Делфи":

    Гола вода са "оракули" като теб, защото нищо не четеш...изнесли сме софтуер(т.е.-мозък) за 1,8млрд.$ -2024г., най-качествените сателити до 480кг. в света се правят от българска фирма, а БВП за 2025г. е 132,5млрд $....за сравнение -1988г е 22млрд.$ и колкото и да е девалвацията на долара НЕ Е 600% !!!
    Българите НИКОГА НЕ СА БИЛИ ПО-БОГАТИ в Трета Българска държава от 1878г-2025г.

    17:34 09.02.2026

  • 17 Абе Баце ви го каза

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "до Ужасен":

    С такъв матрЯл толкова

    17:35 09.02.2026

  • 18 БВП

    1 0 Отговор
    Турция изпревари Русия!

    18:00 09.02.2026

  • 19 Софийски селянин,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ми не стискай евраците":

    Той е прав за доматите,но по скоро ги наричат пластмасови.
    Какви са тези лигавщини,кога сме яли домати и краставици през зимата по време на Соца?
    Тогава беше сезона на туршиите.

    18:33 09.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Така е, турските тирове разбиват пътищата. Но...има едно "но")).
    Затова пък тези тирове плащат за винетки ,еднодневни, седмични, месечни или годишна винетка.Не знам сега какви са цените за тирове, но мисля, чеъне са малко. Еднодневните са минимум 100 евро. Тъй че, държавата лапа парите и не поправя пътищата. Не са виновни турските тирове, агата си плаща.

    19:15 09.02.2026

  • 22 Българските турци

    0 0 Отговор
    България изнася за Европа основно джепчии , просяци ,крадци на автомобили и най вече жрици на любовта .

    20:07 09.02.2026

