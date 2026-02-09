Турция реализира износ за 262 милиарда долара. Най-много изнася за Германия и САЩ, ето на кое място е България

Турция е реализирала износ за чужбина в размер на 261,8 млрд. долара през 2024 година, според данни на сайта World’s Top Exports, предаде БТА.
Данните сочат, че най-голям дял в турския износ заемат европейските страни, които са най-големите търговски партньори и пазари на Турция в света. Делът на европейските страни в износа на Турция възлиза на 57,1 на сто от общия износ на страната. За сравнение Азия с 24,8 процента, Африка с 8,3 на сто и САЩ с 6,2 на сто са доста назад сред търговските партньори.
В топ 25 на търговските партньори на Турция, за които турският износ съставлява 70,9 на сто от общия износ през 2024 година, първото място заема Германия, за която Турция е осъществила износ в размер на 20,4 млрд. долара през 2024 година. Делът на Германия в турския износ е 7,8 процента.
Съединените щати са внесли стоки от Турция на стойност 16,4 милиарда долара, което представлява дял от 6,2 процента.
Обединеното кралство е третият по големина търговски партньор на Турция с 5,8 процента от износа, който се равнява на 15,3 милиарда долара. Посочва се, че износът за Великобритания през 2024 година се е увеличил с 22,7 процента в сравнение с предходната година. Следват Италия, Франция, Испания, Нидерландия, Румъния, Полша.
България е на 13 място в списъка, с 5,1 млрд. долара внос от Турция. След България се нареждат Гърция с 4,8 млрд. долара и Белгия с 4,4 млрд. долара.
Отбелязва се спад в турския износ за Русия през 2024 година в сравнение с предходната година. За Русия са изнесени стоки за 8,56 млрд. долара, но това е с 21,4 на сто по-малко в сравнение с 2023 година.
Сред големите търговски партньори на Турция се посочват Ирак, Египет, който през 2024 година е отбелязал 24,6 на сто ръст в сравнение с предходната година, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Мароко, Иран, Китай, Украйна.
