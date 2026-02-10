Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Синдикати блокираха парламента в Северна Македония с искане за увеличаване на заплатите

Синдикати блокираха парламента в Северна Македония с искане за увеличаване на заплатите

10 Февруари, 2026 13:39, обновена 10 Февруари, 2026 13:39 627 7

  • синдикати-
  • северна македония-
  • увеличаване на заплати-
  • парламент-
  • блокада

Протестът цели минимална работна заплата от 600 евро и допълнителни увеличения за всички работници

Синдикати блокираха парламента в Северна Македония с искане за увеличаване на заплатите - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съюзът на синдикатите в Република Северна Македония блокира входовете на парламента тази сутрин, съобщава БТА, предава News.bg.

Демонстрацията е в знак на протест с искане минималната работна заплата да се увеличи на 600 евро, а останалите работни заплати - с по 100 евро. Протестът се провежда заради предложен, но все още неприет от депутатите закон за увеличаване на минималната заплата.

По-рано синдикатите обявиха, че ще блокират улиците около парламента, за да принудят депутатите да отговорят лично защо не приемат законопроекта. „Днес блокираме с по 21 души на две места подходите към паркинга на парламента, за да не могат да стигнат до колите си и да трябва да идват пеша или с градски транспорт“, посочи председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов.

Миналата седмица синдикатите организираха голям протест в Скопие, а освен блокадата на парламента днес, планират в четвъртък да блокират сградите на работодателските организации, а следващата седмица - и правителствената сграда.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    EUR 600? Та толкова е в Клуба на богатите, с тая разлика, че в него плащаш и обяда на французина.

    Коментиран от #2

    13:41 10.02.2026

  • 2 Клети, нещастни копейки 🤪

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Плащаш ти . 🤣
    Ти клечката му за зъби не можеш да му платиш !
    Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.

    Коментиран от #4

    13:44 10.02.2026

  • 3 тез макенски воеводи на помощ

    4 0 Отговор
    да дойдат и тук да ги обградят тез самозабравили се тиквеници

    13:47 10.02.2026

  • 4 Клети, нещастен копейко цъкач

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    да те откарат дано в карлуково
    при лудите

    13:49 10.02.2026

  • 5 маке

    5 1 Отговор
    Сигурно и там депутатите си увеличават заплатите, докато процента на работещи бедни се увеличава

    13:50 10.02.2026

  • 7 Перо

    4 3 Отговор
    Само синдикатите и албанците могат да изхвърлят еврейско-сръбския боклук Мицкоски от властта!

    14:00 10.02.2026

