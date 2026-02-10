Синдикати блокираха парламента в Северна Македония с искане за увеличаване на заплатите

Съюзът на синдикатите в Република Северна Македония блокира входовете на парламента тази сутрин, съобщава БТА, предава News.bg.
Демонстрацията е в знак на протест с искане минималната работна заплата да се увеличи на 600 евро, а останалите работни заплати - с по 100 евро. Протестът се провежда заради предложен, но все още неприет от депутатите закон за увеличаване на минималната заплата.
По-рано синдикатите обявиха, че ще блокират улиците около парламента, за да принудят депутатите да отговорят лично защо не приемат законопроекта. „Днес блокираме с по 21 души на две места подходите към паркинга на парламента, за да не могат да стигнат до колите си и да трябва да идват пеша или с градски транспорт“, посочи председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов.
Миналата седмица синдикатите организираха голям протест в Скопие, а освен блокадата на парламента днес, планират в четвъртък да блокират сградите на работодателските организации, а следващата седмица - и правителствената сграда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
13:41 10.02.2026
2 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #1 от "честен ционист":Плащаш ти . 🤣
Ти клечката му за зъби не можеш да му платиш !
Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.
Коментиран от #4
13:44 10.02.2026
3 тез макенски воеводи на помощ
13:47 10.02.2026
4 Клети, нещастен копейко цъкач
До коментар #2 от "Клети, нещастни копейки 🤪":да те откарат дано в карлуково
при лудите
13:49 10.02.2026
5 маке
13:50 10.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Перо
14:00 10.02.2026