Синдикати блокираха парламента в Северна Македония с искане за увеличаване на заплатите

Съюзът на синдикатите в Република Северна Македония блокира входовете на парламента тази сутрин, съобщава БТА, предава News.bg.

Демонстрацията е в знак на протест с искане минималната работна заплата да се увеличи на 600 евро, а останалите работни заплати - с по 100 евро. Протестът се провежда заради предложен, но все още неприет от депутатите закон за увеличаване на минималната заплата.

По-рано синдикатите обявиха, че ще блокират улиците около парламента, за да принудят депутатите да отговорят лично защо не приемат законопроекта. „Днес блокираме с по 21 души на две места подходите към паркинга на парламента, за да не могат да стигнат до колите си и да трябва да идват пеша или с градски транспорт“, посочи председателят на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов.

Миналата седмица синдикатите организираха голям протест в Скопие, а освен блокадата на парламента днес, планират в четвъртък да блокират сградите на работодателските организации, а следващата седмица - и правителствената сграда.