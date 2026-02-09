Висш служител на армията: Белгия трябва да помисли за връщане на задължителната военна служба

Трябва да се помисли за връщането на задължителната военна служба в Белгия, каза ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в Белгийските въоръжени сили генерал-лейтенант Тиери Есер, цитиран от местни медии, предаде БТА.
Според него на първо място е необходимо да се работи за това професията на военните да изглежда привлекателно, а възстановяването на задължителната служба е допълнителна възможност за осигуряване на необходимия брой бойци. Връщането на наборната служба е част от нашите планове, уточни генералът. По неговите думи не става въпрос за избор, а за задължение, наложено от геополитическия контекст.
През ноември миналата година белгийските власти изпратиха писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които тази година да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. Догодина се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - седем пъти повече, уточниха медии.
1 Да,бе
Коментиран от #4
15:54 09.02.2026
2 хехе
15:57 09.02.2026
3 ,,Моленбек
15:58 09.02.2026
4 гост
До коментар #1 от "Да,бе":Наборните армии винаги са служили и ще служат единствено за пушечно месо , особено днес !! Няма начин в съвременната високотехнологична война с дронове и сателитни комуникации да очакваш някой хванат от улицата дори след година обучение да свърши работа на професионален военен , обучаван с години и то специализирано ! А след още 4-5 години още по-малко !! Това са мераци на пенсионери генерали , дето са свикнали да командват хора , щото от компютри си нямат хал хабер !!
16:02 09.02.2026
5 В Белгия
16:03 09.02.2026
6 Гост
Всеки бяга от войната. Хората искат да създадат семейства и да построят домове, а не да ги пращат да умират за кефа на разни урсулици и сороси.
16:07 09.02.2026
7 Дориана
16:21 09.02.2026
8 УдоМача
17:32 09.02.2026
9 дончичо
Нека светнат белгияните
Коментиран от #11
18:04 09.02.2026
10 Полковник
18:58 09.02.2026
11 Стар Варшавски мл. сержант
До коментар #9 от "дончичо":Командир на разузнавателен взвод към ПВО. Служил 2 години и седем дни. В казармата всички влизат различно умни и излизат еднакво тъпи. Две загубени години от моя живот.
19:02 09.02.2026