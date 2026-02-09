Висш служител на армията: Белгия трябва да помисли за връщане на задължителната военна служба

Трябва да се помисли за връщането на задължителната военна служба в Белгия, каза ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в Белгийските въоръжени сили генерал-лейтенант Тиери Есер, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Според него на първо място е необходимо да се работи за това професията на военните да изглежда привлекателно, а възстановяването на задължителната служба е допълнителна възможност за осигуряване на необходимия брой бойци. Връщането на наборната служба е част от нашите планове, уточни генералът. По неговите думи не става въпрос за избор, а за задължение, наложено от геополитическия контекст.

През ноември миналата година белгийските власти изпратиха писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които тази година да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. Догодина се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - седем пъти повече, уточниха медии.