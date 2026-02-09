Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Висш служител на армията: Белгия трябва да помисли за връщане на задължителната военна служба

Висш служител на армията: Белгия трябва да помисли за връщане на задължителната военна служба

9 Февруари, 2026 15:53 631 11

През ноември миналата година белгийските власти изпратиха писма до 149 000 младежи с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили

Висш служител на армията: Белгия трябва да помисли за връщане на задължителната военна служба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да се помисли за връщането на задължителната военна служба в Белгия, каза ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в Белгийските въоръжени сили генерал-лейтенант Тиери Есер, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Според него на първо място е необходимо да се работи за това професията на военните да изглежда привлекателно, а възстановяването на задължителната служба е допълнителна възможност за осигуряване на необходимия брой бойци. Връщането на наборната служба е част от нашите планове, уточни генералът. По неговите думи не става въпрос за избор, а за задължение, наложено от геополитическия контекст.

През ноември миналата година белгийските власти изпратиха писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които тази година да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. Догодина се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - седем пъти повече, уточниха медии.


  • 1 Да,бе

    10 2 Отговор
    Първо да отидат на обучение в Украйна как се ловят "доброволци"....

    Коментиран от #4

    15:54 09.02.2026

  • 2 хехе

    8 1 Отговор
    при една голяма война ще играе атома броя на живата сила няма да има никакво значение.

    15:57 09.02.2026

  • 3 ,,Моленбек

    2 1 Отговор
    Колко военнослужещи ще даде

    15:58 09.02.2026

  • 4 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Наборните армии винаги са служили и ще служат единствено за пушечно месо , особено днес !! Няма начин в съвременната високотехнологична война с дронове и сателитни комуникации да очакваш някой хванат от улицата дори след година обучение да свърши работа на професионален военен , обучаван с години и то специализирано ! А след още 4-5 години още по-малко !! Това са мераци на пенсионери генерали , дето са свикнали да командват хора , щото от компютри си нямат хал хабер !!

    16:02 09.02.2026

  • 5 В Белгия

    9 1 Отговор
    има само джендери и арабелки, не става.

    16:03 09.02.2026

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Очаквайте повишена емирация от Белгия към по-нормалните страни в света.
    Всеки бяга от войната. Хората искат да създадат семейства и да построят домове, а не да ги пращат да умират за кефа на разни урсулици и сороси.

    16:07 09.02.2026

  • 7 Дориана

    2 0 Отговор
    А, така вместо мир гответе се за война и се превъоръжавайте щом ежедневно провокирате война между Русия и НАТО

    16:21 09.02.2026

  • 8 УдоМача

    1 1 Отговор
    Като се замисли човек май е по-добре човек да се запише, защото добре завършилите - тези, които имат потенциал ще бъдат обучени за сержанти и старшинки, които ще командват взводове при пълната мобилизация по-късно...

    17:32 09.02.2026

  • 9 дончичо

    0 1 Отговор
    Тука стари мамини синчета обясняват как времето прекарано в казармата било пропуснато и най лошо
    Нека светнат белгияните

    Коментиран от #11

    18:04 09.02.2026

  • 10 Полковник

    1 0 Отговор
    Няма как да накарате мусулманите, които вече са 50%от населението в Белгия, особенно в Брюксел, да служат в армия.

    18:58 09.02.2026

  • 11 Стар Варшавски мл. сержант

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "дончичо":

    Командир на разузнавателен взвод към ПВО. Служил 2 години и седем дни. В казармата всички влизат различно умни и излизат еднакво тъпи. Две загубени години от моя живот.

    19:02 09.02.2026

