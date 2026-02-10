ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин, преди да говори с него. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Калас даде днес интервю за няколко медии, сред които Франс прес и Ройтерс.
"Нека да обсъдим онова, за което ние искаме да говорим с руснаците, преди да решим кой ще бъде човекът, който ще разговаря с тях", каза Калас, цитирана от Франс прес.
Няколко европейски лидери, сред които президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерката на Италия Джорджа Мелони, заговориха за подновяване контактите с руския президент Владимир Путин в момент, в който САЩ продължават усилията за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва френската агенция.
Калас също така заяви, че ще предложи списък с отстъпките, които ЕС би трябвало да поиска от Русия като част от намиране на решение на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.
"И ние трябва да поставим тези условия не на украинците, които вече бяха подложени на голям натиск, а на руснаците", каза Калас, цитирана от Ройтерс.
"Ако руснаците формулират максималистки изисквания, ние също трябва да формулираме такива изисквания", каза тя. Според Калас сред отстъпките, които Европа трябва да иска от Москва е и това тя да се съгласи на намаляване на руските въоръжени сили, предаде Франс прес.
"За да постигнем един устойчив мир, всички страни около масата, в това число руснаците и американците, трябва да разберат, че трябва съгласието на европейците", каза Калас.
Тя също така подчерта, че Русия не печели войната в Украйна и че нейните загуби се увеличават значително.
1 Няма смисъл да Говорят с Путин
Само след брутален побой може да се говори с него
Коментиран от #15, #68, #88, #89
16:42 10.02.2026
2 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #60
16:43 10.02.2026
3 Слава Украйна Героем Слава
Нищо не остана вече там
Само Пропагандисти
Коментиран от #12
16:43 10.02.2026
4 Урсула 1984
16:43 10.02.2026
5 А какво стана със Киев за три дня????
Коментиран от #21, #93
16:44 10.02.2026
6 Владимир Путин, президент
Коментиран от #70, #90
16:44 10.02.2026
7 Добри новини
Вчера ВСУ освободиха Тернувате, Запорожка област, от руски нашественици.
Руските канали внезапно започнаха да пишат за мащабно настъпление на ВСУ в района на Гуляйполе.
Три бригади и седем полка вече са успели да се вклинят в руската отбрана. Настъпват от страната на Покровское и близо до Терноватое. Всичко това е опит да се извлече полза от слабостта на руските сили, останали без Starlink.
Коментиран от #27, #39, #77
16:44 10.02.2026
8 По лицемерни от Руснаците няма
Ета проста Измет
16:45 10.02.2026
9 Айдеее
16:45 10.02.2026
11 ФЕЙК
16:45 10.02.2026
12 Коуега
До коментар #3 от "Слава Украйна Героем Слава":Прочети заглавието и статията пак.
16:45 10.02.2026
13 Смляха Русия
16:46 10.02.2026
14 горски
Коментиран от #74
16:46 10.02.2026
16 А дали президентът
Коментиран от #78
16:47 10.02.2026
17 и тия ще клякат на килимчето ха ха ха
16:47 10.02.2026
18 Най голямата грешка на Путин е
Загуба на влияние на русия инфлация от 200% и 2 милиона мъртви руснака
Коментиран от #31, #45
16:47 10.02.2026
19 ташунко
16:47 10.02.2026
20 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
16:48 10.02.2026
21 Гюро Михайлов
До коментар #5 от "А какво стана със Киев за три дня????":Това го каза Марк Мили, а не руснак.
Коментиран от #24, #54
16:48 10.02.2026
22 урсула каза
16:48 10.02.2026
23 Смешник
16:49 10.02.2026
24 оня с коня
До коментар #21 от "Гюро Михайлов":остави човека тоя от хората на галя те са умственно зле
16:49 10.02.2026
25 за пръв път
16:52 10.02.2026
26 Ефектът на бумерангът
16:53 10.02.2026
27 Смешник
До коментар #7 от "Добри новини":Абе нищо не са освободили има опити само за някаква контраофанзива която е свързана с много жертви от украинска страна По малко гледай укронациски канали
Коментиран от #35
16:53 10.02.2026
28 НИЯ
.Влезте в час Европейска из нета.Не сте дорасли до нивото на Русия
Коментиран от #86
16:54 10.02.2026
30 Херодот
16:56 10.02.2026
31 АМ ЧИ ДА НЕ ГОВОРИ
До коментар #18 от "Най голямата грешка на Путин е":ДАН ЗЕМЕ ПУТИН ДА СЕ ИЗДРАЗНИ И ДА ПОВТОРИ ГРЕШКАТА СИ
Я КЪМ МОЛДОВА Я КЪМ ПРИБАЛТИКА
16:57 10.02.2026
33 Доналд Тръмп офишъл
16:58 10.02.2026
34 Свободен
Да засилват военната индустрия, докато Путин си продаде и гащите за да навакса!
Това е начинът!
Коментиран от #43, #47
16:58 10.02.2026
35 ВЯРНО Е ОСВОБОДИХА
До коментар #27 от "Смешник":НЕКОЛКОСТОТИН УКРОПА ОТ МРЪЗНЕНЕ В ОКОПИТЕ
ЗАВИНАГИ
Коментиран от #38
16:59 10.02.2026
36 Ха-ха
17:00 10.02.2026
37 Песков
17:00 10.02.2026
38 Питащ
До коментар #35 от "ВЯРНО Е ОСВОБОДИХА":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #50
17:01 10.02.2026
39 Мишел
До коментар #7 от "Добри новини":На картите на войната от днес Тернувате е руско, на червена територия.
17:02 10.02.2026
40 Каяс
Коментиран от #44
17:03 10.02.2026
41 Криворазбрана цивилизация
17:03 10.02.2026
42 БГР
Коментиран от #46
17:04 10.02.2026
43 ТИ ЩЕ ЗАСИЛВАШ
До коментар #34 от "Свободен":ВОЕННАТА ИНДУСТРИЯ
С МИЖАВАТА СИ ЗАПЛАТА И СМЕШНАТА СИ ПЕНСИЯ БЕ ТЪ.....ПАНАР
ИЛИ СИ МИСЛИШ ЧЕ МИЛЯРДЕРИТЕ ЩЕ ПЛАТЯ ЗА ТЪПО.....ТИЯТА ТИ
ТИ ША ПЛАТИШ НА ТЯХ БЕ КРЕ.....ТЕН
И СИНА ТИ ША ГО ДОКАРАТ В ЧУВАЛ
ТВОЯ НЕ ТЕХНИТЕ
Коментиран от #52
17:04 10.02.2026
44 Урсулиянски илюзии
До коментар #40 от "Каяс":Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .
17:05 10.02.2026
45 ку-ку
До коментар #18 от "Най голямата грешка на Путин е":...
а един мармот завива шоколада със станиол ....
17:05 10.02.2026
46 Сульо, Пульо, Атанас и аз
До коментар #42 от "БГР":"Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "
Достоевски
Коментиран от #57
17:06 10.02.2026
47 Мекере тъпо
До коментар #34 от "Свободен":4 години защо не победихте Путин.
Колко процента превзехте от Русия бе цървул?
17:06 10.02.2026
48 Дано
17:06 10.02.2026
49 Baтнишки неволи 🤣
Резултатът е вой до небето. Z-стадото изпадна в истерия, все едно са им спрели тока в мазето. Години „стратегия“, „патриотизъм“ и копи-пейст пропаганда заминаха в канала. Съвсем буквално.
На фронта положението стана още по-весело: без Старлинк и вече без Телеграм. А там им беше всичко - щабове, връзка, паника, лъжи и самохвалство. Остана само викането по вятъра и евентуално по някой гълъб.
Но за властта това не е проблем. По-важно е да се затегне контролът, отколкото да се мисли за армията. Стадото първо, войната може да почака. И „победата“ също.
17:06 10.02.2026
50 ЗА ДА МОЖЕШ ДА ПИТАШ
До коментар #38 от "Питащ":СЕГА ЯСНО ЛИ ТИ Е
АДЕ ПИТАЙ ПАК
ДОСТА УПОРИТ Е ТОЯ ТЪ.....ПАНАР
КАТО УКР......ОПЧЕ
17:07 10.02.2026
51 Наистина
17:07 10.02.2026
52 оня с коня
До коментар #43 от "ТИ ЩЕ ЗАСИЛВАШ":Соpocнята да стагя колана, че трябва да пълни бюджета. Заради еврото се отваря дупка в бюджета и някой трябва да я пълни,
редно е който е искал евро, той да стяга колана и да плаща повече. Аз минавам на половин работен ден и редовни болнични щото така или
иначе не мога да избегна инфлацията от няма и 3%, поне да си спестя от хранене на държавни къpлeжи.
17:07 10.02.2026
53 Калас я изгониха от Щатите
Коментиран от #71
17:09 10.02.2026
54 Симонян го каза,
До коментар #21 от "Гюро Михайлов":дори "за два дня". Думите на Марк Мили бяха извадени от контекста. Той действително каза, че Киев ще падне за 3 дни, но "АКО НЕ ИМ ПОМОГНЕМ". Е, помогнаха и вече 4 години руснаците са на 1000км от Киев. На първо време дадоха "Стингър" против нисколетящи (щурмови) самолети и хеликоптери. Заедно с това "Джавелин" срещу танковете, БМП, товарни камиони и цистерни. С тези оръжия беше унищожена дългата 65км. военна колона отиваща към Киев. В поразените и пленени машини имаше парадни униформи което несъмнено говори за намеренията на Кремъл - Киев за 3 дни.
17:09 10.02.2026
55 изисквания
17:09 10.02.2026
56 Арестович..бивш съветникна наркомана
В противен бам бум и падаме като гнил орех
Коментиран от #62, #65
17:13 10.02.2026
57 Неблагодарни ли?
До коментар #46 от "Сульо, Пульо, Атанас и аз":Когато руските войски са още на румънска територия са посетени от десетина български войводи които им предлагат следното: Дайте ни 100 000 пушки, ние ще подсигурим 100 000 българи и до Цариград ще сме вече 200 000. Няма смисъл да умирате за нашето освобождение. Явно са искали да повторят подвига на Ботев, но с руснаците зад гърба. Руските генерали намират предложението за разумно, но получават гневна депеша от Москва. " Ние сме дошли да завладеем Цариград, как ще накараме това да го направят българите? После как ще ги разоръжим, а и те ще твърдят, че сами са се освободили". Идеята се проваля, а българското Опълчение е съставено от 7-8 000 души с по една стара пушка "Шаспо" с картонени гилзи обр. 1866г. за двама бойци.
17:19 10.02.2026
60 хаха🤣
До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":видяхме го Пуся как пълзеше на килимчето пред Ким🤣 за целуването на корана да не говорим🤣🤣🤣
Коментиран от #64
17:23 10.02.2026
62 Разгледай снимки
До коментар #56 от "Арестович..бивш съветникна наркомана":и клипове на Соледар, Бахмут, Волчанск, Авдеевка, Мариупол, Маринка да видиш какво жалене на тия градчета е падало. Бомбите по 3 тона ФАБ-3000 са направени да убиват само украинци. Руснаците вече имат и безаналогова атомна бомба която убива само неруснаци.
Коментиран от #66
17:26 10.02.2026
63 Европеец
Ха ха ха ами явно не трябва съгласието на европейците защото те си разговарят пък вие само се въртите и тропате с крак. Какво ще направите ако ако се разберат без вашето съгласие.
Коментиран от #72, #76
17:35 10.02.2026
64 Зевзек
До коментар #60 от "хаха🤣":Е сега европуделите пълзят на килимчето пред Путин
Коментиран от #69
17:37 10.02.2026
65 Арестович
До коментар #56 от "Арестович..бивш съветникна наркомана":за съжаление е в затвора, за 10 години, а семейството му е в Русия.
Коментиран от #67
17:38 10.02.2026
66 Запознат
До коментар #62 от "Разгледай снимки":Е не е като в ивицата - 500 дрона и ракети и само двама убити.
17:38 10.02.2026
67 Украинец
До коментар #65 от "Арестович":Арестович избяга от хунтата в Испания и продължава от там да прави клипове - пропагандата с лъжи не върви.
17:40 10.02.2026
68 Дръта чанта
До коментар #1 от "Няма смисъл да Говорят с Путин":Ходи го набий ве
17:41 10.02.2026
69 Друг зевзек
До коментар #64 от "Зевзек":Чакай много бързаш, нека първо да отидат при него, да видим какво ще стане..
17:43 10.02.2026
70 Мухахаха
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":То само обратни в то ес ти ли ще ги водиш 🤣
17:43 10.02.2026
71 Никой с никой
До коментар #53 от "Калас я изгониха от Щатите":няма да преговаря. Този конфликт не може да бъде решен чрез преговори.
17:44 10.02.2026
72 хахаха
До коментар #63 от "Европеец":ще пратят 15 войника като в гренландия
17:46 10.02.2026
73 От чужбина
Коментиран от #80
17:49 10.02.2026
74 Пръдльооо
До коментар #14 от "горски":Добър ден се казва на свободни граждани които не са обвинени,а не на хора с валидна заповед за арест.
17:55 10.02.2026
75 Мъглата
Коментиран от #81, #84
17:58 10.02.2026
76 Прудльооо
До коментар #63 от "Европеец":Така се действа в демократичния свят,на като тебе с мотиката на село.
17:58 10.02.2026
77 Така е
До коментар #7 от "Добри новини":Украинците превземат едно село и рашките се разтреперят. Рашките гръмнат покрива на някоя плевня и веднага обявяват важна стратегическа победа.
18:04 10.02.2026
78 Ехааааа
До коментар #16 от "А дали президентът":Реално Путин е избран с 24% ,останалите до 90% са добавени.Запиши за да запомниш!
18:11 10.02.2026
79 Бах
18:12 10.02.2026
80 Бах
До коментар #73 от "От чужбина":Така е , но още не им го е набил до края!
Коментиран от #82, #83
18:15 10.02.2026
81 Сельооо
До коментар #75 от "Мъглата":Е,тези милиарди няма да са за тебе и такива като вас!Дадени за кауза и са гласувани.Не си въобразявай и за момент,.че когато спре войната ще лапкаш по вече!
18:16 10.02.2026
82 Нее бе
До коментар #80 от "Бах":Чакат само удобния момент да му го набият.Скоро и това ще стане!Руската икономика колабира и във военно отношение!
Коментиран от #94
18:20 10.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #75 от "Мъглата":Много добре знаят какво искат.Всички знаят и ти какво искаш,но няма да стане!
18:32 10.02.2026
85 Омбре
18:49 10.02.2026
86 Омбре
До коментар #28 от "НИЯ":Всъщност много точно казано,съвсем наскоро Лавров,ако не бъркам,каза,че няма да говорят с кая,ама тя женицата се напъва нещо.
18:50 10.02.2026
87 Калас, ама Мария
19:02 10.02.2026
88 Слава украине
До коментар #1 от "Няма смисъл да Говорят с Путин":Добре де а ми какво чакате ? Само му пърдите на достойнството 🤣🤣
19:14 10.02.2026
89 дядо поп
До коментар #1 от "Няма смисъл да Говорят с Путин":Изглежда , не си чувал , че сопата има два края.
19:50 10.02.2026
90 Ами
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":ТАКА МИСЛЕХА И ОНЕЯ 50-60 000 НАЦИСТИ КОИТО "ПАРАДИРАХА" ВЪВ МОСКВА.
19:51 10.02.2026
91 Какви гении
19:55 10.02.2026
92 Сега вече
19:56 10.02.2026
93 войната ше бъде дълга
До коментар #5 от "А какво стана със Киев за три дня????":ама мноооого дълга. тъй иска путин.. щото тъй пише в учебниците.....чети ве пич....ако моеш...
20:01 10.02.2026
94 руските заводи работят на три смени
До коментар #82 от "Нее бе":и събота и неделя. има недостиг на работна ръка, няма безработица. тва се казва икономика на военни релси. в учебниците е описано. чети веее....учебници
20:06 10.02.2026
95 Ханку Брат
20:19 10.02.2026
96 ЕС трябва първо да се разберат с Англия
21:36 10.02.2026