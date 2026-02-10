ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин, преди да говори с него. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Калас даде днес интервю за няколко медии, сред които Франс прес и Ройтерс.

Още новини от Украйна

"Нека да обсъдим онова, за което ние искаме да говорим с руснаците, преди да решим кой ще бъде човекът, който ще разговаря с тях", каза Калас, цитирана от Франс прес.

Няколко европейски лидери, сред които президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерката на Италия Джорджа Мелони, заговориха за подновяване контактите с руския президент Владимир Путин в момент, в който САЩ продължават усилията за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва френската агенция.

Калас също така заяви, че ще предложи списък с отстъпките, които ЕС би трябвало да поиска от Русия като част от намиране на решение на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"И ние трябва да поставим тези условия не на украинците, които вече бяха подложени на голям натиск, а на руснаците", каза Калас, цитирана от Ройтерс.

"Ако руснаците формулират максималистки изисквания, ние също трябва да формулираме такива изисквания", каза тя. Според Калас сред отстъпките, които Европа трябва да иска от Москва е и това тя да се съгласи на намаляване на руските въоръжени сили, предаде Франс прес.

"За да постигнем един устойчив мир, всички страни около масата, в това число руснаците и американците, трябва да разберат, че трябва съгласието на европейците", каза Калас.

Тя също така подчерта, че Русия не печели войната в Украйна и че нейните загуби се увеличават значително.