Новини
Свят »
Белгия »
ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин преди да говори с него
  Тема: Украйна

ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин преди да говори с него

10 Февруари, 2026 16:40 1 542 96

  • русия-
  • украйна-
  • кая калас-
  • владимир путин-
  • нато-
  • володимир зеленски

Кая Калас заяви също така, че ще предложи списък с отстъпките, които ЕС би трябвало да поиска от Русия като част от намиране на решение на войната в Украйна, предаде Ройтерс

ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин преди да говори с него - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ЕС трябва първо да реши какво очаква от руския президент Владимир Путин, преди да говори с него. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Калас даде днес интервю за няколко медии, сред които Франс прес и Ройтерс.

Още новини от Украйна

"Нека да обсъдим онова, за което ние искаме да говорим с руснаците, преди да решим кой ще бъде човекът, който ще разговаря с тях", каза Калас, цитирана от Франс прес.

Няколко европейски лидери, сред които президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерката на Италия Джорджа Мелони, заговориха за подновяване контактите с руския президент Владимир Путин в момент, в който САЩ продължават усилията за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва френската агенция.

Калас също така заяви, че ще предложи списък с отстъпките, които ЕС би трябвало да поиска от Русия като част от намиране на решение на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"И ние трябва да поставим тези условия не на украинците, които вече бяха подложени на голям натиск, а на руснаците", каза Калас, цитирана от Ройтерс.

"Ако руснаците формулират максималистки изисквания, ние също трябва да формулираме такива изисквания", каза тя. Според Калас сред отстъпките, които Европа трябва да иска от Москва е и това тя да се съгласи на намаляване на руските въоръжени сили, предаде Франс прес.

"За да постигнем един устойчив мир, всички страни около масата, в това число руснаците и американците, трябва да разберат, че трябва съгласието на европейците", каза Калас.

Тя също така подчерта, че Русия не печели войната в Украйна и че нейните загуби се увеличават значително.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма смисъл да Говорят с Путин

    8 63 Отговор
    Той разбира от Сопа
    Само след брутален побой може да се говори с него

    Коментиран от #15, #68, #88, #89

    16:42 10.02.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    54 6 Отговор
    🤣🤣🤣🤣започна подготовката за килимчето пред Путин 🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    16:43 10.02.2026

  • 3 Слава Украйна Героем Слава

    5 53 Отговор
    Разбиха Русия на пух и прах
    Нищо не остана вече там
    Само Пропагандисти

    Коментиран от #12

    16:43 10.02.2026

  • 4 Урсула 1984

    30 6 Отговор
    Един по голям.

    16:43 10.02.2026

  • 5 А какво стана със Киев за три дня????

    8 43 Отговор
    Явно бълнуващият дори и не мечтае за това

    Коментиран от #21, #93

    16:44 10.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    6 46 Отговор
    Един 250 000 контингент на НАТО в Москва е добро начало за компромиси 😁

    Коментиран от #70, #90

    16:44 10.02.2026

  • 7 Добри новини

    6 47 Отговор
    Украинските сили освободиха още едно селище в Запорожка област. Руснаците алармират, че ВСУ правят контраофанзива. Видео
    Вчера ВСУ освободиха Тернувате, Запорожка област, от руски нашественици.
    Руските канали внезапно започнаха да пишат за мащабно настъпление на ВСУ в района на Гуляйполе.
    Три бригади и седем полка вече са успели да се вклинят в руската отбрана. Настъпват от страната на Покровское и близо до Терноватое. Всичко това е опит да се извлече полза от слабостта на руските сили, останали без Starlink.

    Коментиран от #27, #39, #77

    16:44 10.02.2026

  • 8 По лицемерни от Руснаците няма

    5 37 Отговор
    Както казва Путин
    Ета проста Измет

    16:45 10.02.2026

  • 9 Айдеее

    44 3 Отговор
    ще се влачат пред краката на Путин. Сега ще решават какъв ще е редът и какви ще ги дъвчат.

    16:45 10.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ФЕЙК

    30 1 Отговор
    Да хвърлят боб и ще познаят!

    16:45 10.02.2026

  • 12 Коуега

    28 4 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Прочети заглавието и статията пак.

    16:45 10.02.2026

  • 13 Смляха Русия

    5 31 Отговор
    Със този темп Падането не на украйна а на Домбас ще бъде пирова победа за Путин и Русия

    16:46 10.02.2026

  • 14 горски

    40 3 Отговор
    Тая Кая не е ходила на училище...Първо се казва добър ден,здравейте и след това се провежда разговор и се правят договорки.Она с рогите иапред....Аман от селинджъри...

    Коментиран от #74

    16:46 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А дали президентът

    31 3 Отговор
    Путин има желание да осъществи контакт с глутница лаещи кучета. Сравнявайки подкрепата им с неговата която е над 90% едва ли.

    Коментиран от #78

    16:47 10.02.2026

  • 17 и тия ще клякат на килимчето ха ха ха

    23 2 Отговор
    всички искат да коленичат на килимчето през властелина на света императорПУТИН

    16:47 10.02.2026

  • 18 Най голямата грешка на Путин е

    4 28 Отговор
    Нападането на ВСУ след това видяхме разширяване на нато
    Загуба на влияние на русия инфлация от 200% и 2 милиона мъртви руснака

    Коментиран от #31, #45

    16:47 10.02.2026

  • 19 ташунко

    28 2 Отговор
    Списък щели да носят на Путин . А къде отидоха мантрите за победа на бойното поле ? И за стратегическо поражение на Русия . Вразумете Зеления и тогава може да има мир .

    16:47 10.02.2026

  • 20 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    27 2 Отговор
    С неохота ще се съберат на поредната конференция да обсъдят евентуални преговори с Путин. 🤣

    16:48 10.02.2026

  • 21 Гюро Михайлов

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "А какво стана със Киев за три дня????":

    Това го каза Марк Мили, а не руснак.

    Коментиран от #24, #54

    16:48 10.02.2026

  • 22 урсула каза

    24 2 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    16:48 10.02.2026

  • 23 Смешник

    28 2 Отговор
    Какво да очакват от Русия Путин много ясно каза какви са условията за прекратяване на Сво но тази куха лейка Калас не може или не иска да проумее

    16:49 10.02.2026

  • 24 оня с коня

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гюро Михайлов":

    остави човека тоя от хората на галя те са умственно зле

    16:49 10.02.2026

  • 25 за пръв път

    22 1 Отговор
    чувам губещия да поставя условия на печелещия?!?

    16:52 10.02.2026

  • 26 Ефектът на бумерангът

    24 1 Отговор
    Макрон започна да търси контакт с Путин, Италианците и те клекнаха,Мерц наполовина и той, сега урсулите са в ситуация шаш паник безизходица, останаха само наглите англичани да получат урок.

    16:53 10.02.2026

  • 27 Смешник

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добри новини":

    Абе нищо не са освободили има опити само за някаква контраофанзива която е свързана с много жертви от украинска страна По малко гледай укронациски канали

    Коментиран от #35

    16:53 10.02.2026

  • 28 НИЯ

    22 1 Отговор
    Боже господи ЕС вярва ли си,кога Русия ще се съобразява със.ЕС-тпва са абсолютно глупости
    .Влезте в час Европейска из нета.Не сте дорасли до нивото на Русия

    Коментиран от #86

    16:54 10.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Херодот

    18 1 Отговор
    Някой да помни от историята, губещият да определя правилата?

    16:56 10.02.2026

  • 31 АМ ЧИ ДА НЕ ГОВОРИ

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "Най голямата грешка на Путин е":

    ДАН ЗЕМЕ ПУТИН ДА СЕ ИЗДРАЗНИ И ДА ПОВТОРИ ГРЕШКАТА СИ
    Я КЪМ МОЛДОВА Я КЪМ ПРИБАЛТИКА

    16:57 10.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Доналд Тръмп офишъл

    12 1 Отговор
    Кая? Да не объркахте списъка за Украйна с Русия?

    16:58 10.02.2026

  • 34 Свободен

    2 19 Отговор
    Защо си губят времето?!
    Да засилват военната индустрия, докато Путин си продаде и гащите за да навакса!
    Това е начинът!

    Коментиран от #43, #47

    16:58 10.02.2026

  • 35 ВЯРНО Е ОСВОБОДИХА

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    НЕКОЛКОСТОТИН УКРОПА ОТ МРЪЗНЕНЕ В ОКОПИТЕ
    ЗАВИНАГИ

    Коментиран от #38

    16:59 10.02.2026

  • 36 Ха-ха

    3 14 Отговор
    Докато решат дали да говорят с Владимир Путин, той ще се пресели в отвъдното.!

    17:00 10.02.2026

  • 37 Песков

    15 1 Отговор
    ТОЙ Путин не гори от желание да разговаря с вас.................

    17:00 10.02.2026

  • 38 Питащ

    2 12 Отговор

    До коментар #35 от "ВЯРНО Е ОСВОБОДИХА":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #50

    17:01 10.02.2026

  • 39 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добри новини":

    На картите на войната от днес Тернувате е руско, на червена територия.

    17:02 10.02.2026

  • 40 Каяс

    7 3 Отговор
    Путин, ако ме покани, може да се реша да разговарям с него.

    Коментиран от #44

    17:03 10.02.2026

  • 41 Криворазбрана цивилизация

    16 2 Отговор
    Тези, още си мислят, че нещо зависи от тях.

    17:03 10.02.2026

  • 42 БГР

    17 0 Отговор
    ЕС с Кака Кая и Баба Урсула начело продължават да си мислят че имат нещо за казване.

    Коментиран от #46

    17:04 10.02.2026

  • 43 ТИ ЩЕ ЗАСИЛВАШ

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "Свободен":

    ВОЕННАТА ИНДУСТРИЯ
    С МИЖАВАТА СИ ЗАПЛАТА И СМЕШНАТА СИ ПЕНСИЯ БЕ ТЪ.....ПАНАР
    ИЛИ СИ МИСЛИШ ЧЕ МИЛЯРДЕРИТЕ ЩЕ ПЛАТЯ ЗА ТЪПО.....ТИЯТА ТИ
    ТИ ША ПЛАТИШ НА ТЯХ БЕ КРЕ.....ТЕН
    И СИНА ТИ ША ГО ДОКАРАТ В ЧУВАЛ
    ТВОЯ НЕ ТЕХНИТЕ

    Коментиран от #52

    17:04 10.02.2026

  • 44 Урсулиянски илюзии

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "Каяс":

    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    17:05 10.02.2026

  • 45 ку-ку

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Най голямата грешка на Путин е":

    ...
    а един мармот завива шоколада със станиол ....

    17:05 10.02.2026

  • 46 Сульо, Пульо, Атанас и аз

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от "БГР":

    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    Коментиран от #57

    17:06 10.02.2026

  • 47 Мекере тъпо

    16 2 Отговор

    До коментар #34 от "Свободен":

    4 години защо не победихте Путин.
    Колко процента превзехте от Русия бе цървул?

    17:06 10.02.2026

  • 48 Дано

    0 0 Отговор
    Да пукне!

    17:06 10.02.2026

  • 49 Baтнишки неволи 🤣

    1 12 Отговор
    Блатото реши да „оправя нещата“ и почна да забавя и блокира Телеграм.
    Резултатът е вой до небето. Z-стадото изпадна в истерия, все едно са им спрели тока в мазето. Години „стратегия“, „патриотизъм“ и копи-пейст пропаганда заминаха в канала. Съвсем буквално.
    На фронта положението стана още по-весело: без Старлинк и вече без Телеграм. А там им беше всичко - щабове, връзка, паника, лъжи и самохвалство. Остана само викането по вятъра и евентуално по някой гълъб.
    Но за властта това не е проблем. По-важно е да се затегне контролът, отколкото да се мисли за армията. Стадото първо, войната може да почака. И „победата“ също.

    17:06 10.02.2026

  • 50 ЗА ДА МОЖЕШ ДА ПИТАШ

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Питащ":

    СЕГА ЯСНО ЛИ ТИ Е
    АДЕ ПИТАЙ ПАК
    ДОСТА УПОРИТ Е ТОЯ ТЪ.....ПАНАР
    КАТО УКР......ОПЧЕ

    17:07 10.02.2026

  • 51 Наистина

    19 0 Отговор
    Явно трябва да си с отрицателно IQ, за да станеш шеф в ЕС ...

    17:07 10.02.2026

  • 52 оня с коня

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "ТИ ЩЕ ЗАСИЛВАШ":

    Соpocнята да стагя колана, че трябва да пълни бюджета. Заради еврото се отваря дупка в бюджета и някой трябва да я пълни,
    редно е който е искал евро, той да стяга колана и да плаща повече. Аз минавам на половин работен ден и редовни болнични щото така или
    иначе не мога да избегна инфлацията от няма и 3%, поне да си спестя от хранене на държавни къpлeжи.

    17:07 10.02.2026

  • 53 Калас я изгониха от Щатите

    14 0 Отговор
    С никой няма да преговаря Путин

    Коментиран от #71

    17:09 10.02.2026

  • 54 Симонян го каза,

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "Гюро Михайлов":

    дори "за два дня". Думите на Марк Мили бяха извадени от контекста. Той действително каза, че Киев ще падне за 3 дни, но "АКО НЕ ИМ ПОМОГНЕМ". Е, помогнаха и вече 4 години руснаците са на 1000км от Киев. На първо време дадоха "Стингър" против нисколетящи (щурмови) самолети и хеликоптери. Заедно с това "Джавелин" срещу танковете, БМП, товарни камиони и цистерни. С тези оръжия беше унищожена дългата 65км. военна колона отиваща към Киев. В поразените и пленени машини имаше парадни униформи което несъмнено говори за намеренията на Кремъл - Киев за 3 дни.

    17:09 10.02.2026

  • 55 изисквания

    1 10 Отговор
    Изтегляне от Украйна, дефедерализация, разпускане на армията, ликвидиране ба всички оръжия.

    17:09 10.02.2026

  • 56 Арестович..бивш съветникна наркомана

    9 0 Отговор
    Руснаците ни жалят защото ни считат за свои.
    В противен бам бум и падаме като гнил орех

    Коментиран от #62, #65

    17:13 10.02.2026

  • 57 Неблагодарни ли?

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Сульо, Пульо, Атанас и аз":

    Когато руските войски са още на румънска територия са посетени от десетина български войводи които им предлагат следното: Дайте ни 100 000 пушки, ние ще подсигурим 100 000 българи и до Цариград ще сме вече 200 000. Няма смисъл да умирате за нашето освобождение. Явно са искали да повторят подвига на Ботев, но с руснаците зад гърба. Руските генерали намират предложението за разумно, но получават гневна депеша от Москва. " Ние сме дошли да завладеем Цариград, как ще накараме това да го направят българите? После как ще ги разоръжим, а и те ще твърдят, че сами са се освободили". Идеята се проваля, а българското Опълчение е съставено от 7-8 000 души с по една стара пушка "Шаспо" с картонени гилзи обр. 1866г. за двама бойци.

    17:19 10.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 хаха🤣

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":

    видяхме го Пуся как пълзеше на килимчето пред Ким🤣 за целуването на корана да не говорим🤣🤣🤣

    Коментиран от #64

    17:23 10.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Разгледай снимки

    1 6 Отговор

    До коментар #56 от "Арестович..бивш съветникна наркомана":

    и клипове на Соледар, Бахмут, Волчанск, Авдеевка, Мариупол, Маринка да видиш какво жалене на тия градчета е падало. Бомбите по 3 тона ФАБ-3000 са направени да убиват само украинци. Руснаците вече имат и безаналогова атомна бомба която убива само неруснаци.

    Коментиран от #66

    17:26 10.02.2026

  • 63 Европеец

    6 2 Отговор
    "трябва да разберат, че трябва съгласието на европейците", каза Калас"

    Ха ха ха ами явно не трябва съгласието на европейците защото те си разговарят пък вие само се въртите и тропате с крак. Какво ще направите ако ако се разберат без вашето съгласие.

    Коментиран от #72, #76

    17:35 10.02.2026

  • 64 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #60 от "хаха🤣":

    Е сега европуделите пълзят на килимчето пред Путин

    Коментиран от #69

    17:37 10.02.2026

  • 65 Арестович

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Арестович..бивш съветникна наркомана":

    за съжаление е в затвора, за 10 години, а семейството му е в Русия.

    Коментиран от #67

    17:38 10.02.2026

  • 66 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Разгледай снимки":

    Е не е като в ивицата - 500 дрона и ракети и само двама убити.

    17:38 10.02.2026

  • 67 Украинец

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Арестович":

    Арестович избяга от хунтата в Испания и продължава от там да прави клипове - пропагандата с лъжи не върви.

    17:40 10.02.2026

  • 68 Дръта чанта

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма смисъл да Говорят с Путин":

    Ходи го набий ве

    17:41 10.02.2026

  • 69 Друг зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "Зевзек":

    Чакай много бързаш, нека първо да отидат при него, да видим какво ще стане..

    17:43 10.02.2026

  • 70 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    То само обратни в то ес ти ли ще ги водиш 🤣

    17:43 10.02.2026

  • 71 Никой с никой

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Калас я изгониха от Щатите":

    няма да преговаря. Този конфликт не може да бъде решен чрез преговори.

    17:44 10.02.2026

  • 72 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Европеец":

    ще пратят 15 войника като в гренландия

    17:46 10.02.2026

  • 73 От чужбина

    7 1 Отговор
    Явно Путин им наби достатъчно канчетата и почнаха да им омекват главите. Въпроса е дали сега Путин ще иска да разговаря с тях? Тръмп определено не прояви интерес да разговаря. Наложи се Урсула да му ходи на крака докато той играеше голф.

    Коментиран от #80

    17:49 10.02.2026

  • 74 Пръдльооо

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "горски":

    Добър ден се казва на свободни граждани които не са обвинени,а не на хора с валидна заповед за арест.

    17:55 10.02.2026

  • 75 Мъглата

    8 1 Отговор
    Значи ЕС за 4 години не можа да реши какво очаква от Путин и сега едва започват да мислят за това 🤦‍♂️За какво потрошиха стотици милиарди долари на данъкоплатците като дори не знаят какво искат?

    Коментиран от #81, #84

    17:58 10.02.2026

  • 76 Прудльооо

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Европеец":

    Така се действа в демократичния свят,на като тебе с мотиката на село.

    17:58 10.02.2026

  • 77 Така е

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Добри новини":

    Украинците превземат едно село и рашките се разтреперят. Рашките гръмнат покрива на някоя плевня и веднага обявяват важна стратегическа победа.

    18:04 10.02.2026

  • 78 Ехааааа

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "А дали президентът":

    Реално Путин е избран с 24% ,останалите до 90% са добавени.Запиши за да запомниш!

    18:11 10.02.2026

  • 79 Бах

    5 1 Отговор
    Европейският съюз може да очаква един ПО ДЕБЕЛ И КОРАВ от Русия!

    18:12 10.02.2026

  • 80 Бах

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "От чужбина":

    Така е , но още не им го е набил до края!

    Коментиран от #82, #83

    18:15 10.02.2026

  • 81 Сельооо

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мъглата":

    Е,тези милиарди няма да са за тебе и такива като вас!Дадени за кауза и са гласувани.Не си въобразявай и за момент,.че когато спре войната ще лапкаш по вече!

    18:16 10.02.2026

  • 82 Нее бе

    1 5 Отговор

    До коментар #80 от "Бах":

    Чакат само удобния момент да му го набият.Скоро и това ще стане!Руската икономика колабира и във военно отношение!

    Коментиран от #94

    18:20 10.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 КОПЕЙЗАЖ

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мъглата":

    Много добре знаят какво искат.Всички знаят и ти какво искаш,но няма да стане!

    18:32 10.02.2026

  • 85 Омбре

    3 0 Отговор
    Е нали щяхте до пълна победа да помагате,след това имаше срещи на които се хвалехте,че руснаците не са поканени,лсед това дойде план от бая точки за победа....? А сега това. И какво означава,ес да поиска отстъпки, които руснаците да направят,след като те печелят,егати и изказването. Също така не разбирам, и изречението,ес да проучи какво да очаква, при пложение,че Вова ясно е казал условия, какво друго може да очаква ес?

    18:49 10.02.2026

  • 86 Омбре

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "НИЯ":

    Всъщност много точно казано,съвсем наскоро Лавров,ако не бъркам,каза,че няма да говорят с кая,ама тя женицата се напъва нещо.

    18:50 10.02.2026

  • 87 Калас, ама Мария

    3 0 Отговор
    Таз скумрия (адашката по фамилия), да беше си пообработила квиченето, можеше поне чалгаджийка в Пайнер да стане... Естествено след много труд от страна на др. Енчев...

    19:02 10.02.2026

  • 88 Слава украине

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма смисъл да Говорят с Путин":

    Добре де а ми какво чакате ? Само му пърдите на достойнството 🤣🤣

    19:14 10.02.2026

  • 89 дядо поп

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма смисъл да Говорят с Путин":

    Изглежда , не си чувал , че сопата има два края.

    19:50 10.02.2026

  • 90 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    ТАКА МИСЛЕХА И ОНЕЯ 50-60 000 НАЦИСТИ КОИТО "ПАРАДИРАХА" ВЪВ МОСКВА.

    19:51 10.02.2026

  • 91 Какви гении

    1 0 Отговор
    ни управляват ......

    19:55 10.02.2026

  • 92 Сега вече

    2 0 Отговор
    ЕС може да очаква от Путин от трите най д--------о. Ако го поеме бива.

    19:56 10.02.2026

  • 93 войната ше бъде дълга

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "А какво стана със Киев за три дня????":

    ама мноооого дълга. тъй иска путин.. щото тъй пише в учебниците.....чети ве пич....ако моеш...

    20:01 10.02.2026

  • 94 руските заводи работят на три смени

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Нее бе":

    и събота и неделя. има недостиг на работна ръка, няма безработица. тва се казва икономика на военни релси. в учебниците е описано. чети веее....учебници

    20:06 10.02.2026

  • 95 Ханку Брат

    1 0 Отговор
    Тия друсаните ще настъпят мотиката още няколко пъти... А тази овца скоро ще е до стената. Скоро.

    20:19 10.02.2026

  • 96 ЕС трябва първо да се разберат с Англия

    1 0 Отговор
    тя Англията направи войната и да се разберат с ней. Англия никъде не е казала, че войната трябва да спре.

    21:36 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания