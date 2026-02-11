Новини
Остър недостиг на средства! Чешката инициатива за боеприпаси за Украйна се сблъсква със солидни проблеми
  Тема: Украйна

Остър недостиг на средства! Чешката инициатива за боеприпаси за Украйна се сблъсква със солидни проблеми

11 Февруари, 2026 15:23 1 902 47

Инициативата се разглежда като ключов елемент от усилията на съюзниците да гарантират устойчиво снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси в условията на продължаващия конфликт

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Инициативата на Чехия за снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси цели да осигури доставки на стойност 5 млрд. евро от световния пазар, но към момента са набрани едва 1,4 млрд. евро, съобщи високопоставен военен представител на НАТО, цитиран от "Ройтерс".

Програмата, в която участват донори като Германия, Дания и Нидерландия заедно с чешки отбранителни институции и оръжейни компании, има за цел да набави боеприпаси с голям калибър, за да намали изоставането на Украйна на бойното поле спрямо Русия.

През декември мисията на НАТО за Украйна (NSATU) прогнозира, че инициативата ще осигури 1,8 милиона артилерийски снаряда през 2025 г., което представлява около 43% от всички доставки на боеприпаси за Киев и приблизително 70% от снарядите от съветски калибър.

Според същия източник в момента на световния пазар са налични боеприпаси на стойност около 16 млрд. евро. НАТО планира да насочи разходи от 5 млрд. евро основно за закупуване на стотици хиляди артилерийски снаряди в рамките на чешката схема.

Миналата година донорите са предоставили около 4,8 млрд. долара за финансиране на доставките по програмата, заяви през декември бившият чешки външен министър Ян Липавски. Приносът на Чехия е достигнал до 3 млрд. крони (около 145 млн. долара).

Инициативата се разглежда като ключов елемент от усилията на съюзниците да гарантират устойчиво снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси в условията на продължаващия конфликт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяяя

    13 9 Отговор
    Че ние тук работим на три смени. Само памук да има!

    15:25 11.02.2026

  • 2 АДЕ СТИГА МЕ ЗАНИМАВАХТЕ

    46 3 Отговор
    С УКРАИНСКИТЕ ДЕ....БИЛИ
    ША ИЗЯДАТ СОЛТА
    ША ИЗЯДАТ И БОЯ
    А НА ТОВА ОТГОРЕ ПЛАТИХА И АВАНСОВО
    НЯМА ПО ГОЛЕМИ ТЪП.....АНАРИ

    Коментиран от #6

    15:26 11.02.2026

  • 3 Бившите соц. държави

    4 29 Отговор
    да се стягат и да правят оръжие. Западна Европа също. Защото 80 г. щракаха с пръсти и решиха, че историята е свършила.
    А то, варварите били на прага.

    Коментиран от #10, #27

    15:33 11.02.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    20 2 Отговор
    Не може да бъде! 🤣🤣🤣🤣

    15:36 11.02.2026

  • 5 горките бандери

    34 3 Отговор
    Как пък един козяк не дари месечната си заплата за киевската хунта. Всички тези имоти по света имат нужда от златни тоалетни!

    15:39 11.02.2026

  • 6 име

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "АДЕ СТИГА МЕ ЗАНИМАВАХТЕ":

    В грешка си, бандерите, освен подкупи на спонсорите от ЕССР, друго не плащат, само крадат.

    Коментиран от #13

    15:41 11.02.2026

  • 7 Опаааа!

    29 1 Отговор
    Чехите се усетиха, че пари няма да има, а Ганьо тегли заеми и клепа снаряди и барут за Украйна на вересия. После ще реве на държавата да му опрости заемите, т.е. да ги платят от данъци, мита и глоби на населението.

    15:41 11.02.2026

  • 9 Хе хе...

    33 1 Отговор
    Цената на един 155мм снаряд вече е над €8000 и не може да бъде ползван от всички натовски оръдия от този калибър.
    Цената на един 152мм снаряд произведен в Русия е около 30000 рубли (около €300) и може да бъде ползван от всички руски оръдия от този калибър.
    Всеки да си прави изводите сам.

    Коментиран от #11

    15:43 11.02.2026

  • 10 АМА ВЕРНО ЛИ

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бившите соц. държави":

    АМА ТЕ ВАРВАРИТЕ ВЕЧЕ СА В ЕВРОПА БЕ ТЪ.....АНАР
    МЕРКЕЛ И ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ГИ ПОКАНИХА
    Е СЕГА МЕСТО ДА УМУВАТЕ НЕСКОПОСАНО ПОЧВАЙТЕ ДА ИМ СЕ ДУ.....ПИТЕ

    Коментиран от #12

    15:43 11.02.2026

  • 11 Направих си изводите

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "Хе хе...":

    Вярно, че в Русия работната ръка е евтина.
    Ама техния снаряд лети ли по права линия?

    Коментиран от #26, #30, #42

    15:46 11.02.2026

  • 12 Не става въпрос за арабите

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    Те са в Европа от ВСВ.
    Ама не са нападнали Украйна.
    От теб се очакваше по-висок коефициент, а не обиди. Толкоз го можеш.

    Коментиран от #15, #17, #21, #24, #32

    15:47 11.02.2026

  • 13 Е ДА АМА С

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    ТРЪМП НОМЕ А НЕ МИНАВА
    ТОЯ ША ИМ СЪДИРА ЗАД.....НИЦИТЕ ОЩЕ
    100 ГИДИНИ

    Коментиран от #16

    15:48 11.02.2026

  • 14 Някой

    13 1 Отговор
    Да си ги дават евроатлантиците предатели от собствените пари, а не да обират народите и хората.
    И да не забравят, че случилото се в Украйна е и тяхна заслуга. Нищо че първата е на бандеровците самоопределящи се за фашисти.

    15:49 11.02.2026

  • 15 АРЕ БЕ

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":

    АМА ВЕРНО ЛИ
    А НЕ СА ЛИ ОЩЕ ОТ АРАБСКИЯ ХАЛИФАТ В ИСПАНИЯ НАПРИМЕР
    КО СА ПРАЙШ НА ОТВОРЕН
    И ЩО ДА НАПАДАТ УКРАЙНА
    АРАБДКИЯТ СЕ УПОТРЕБЯВА С УДОВОЛСТВИЕ ОТ УКРАИНКИТЕ И НЕ Е ЗАБРАНЕН НАЛИ СХВАЩАШ

    15:51 11.02.2026

  • 16 Добре, че се появи

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Е ДА АМА С":

    Тръмп, да се размърдат малко разглезените европейски богаташи. Чакат на готово всичко от САЩ.

    15:51 11.02.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":

    Сложих ти плюс по погрешка. Какво толкоз е специална Украйна, че да не я нападат? В последните години нападнаха много държави. Добре, че не ни карат да плащаме за всичките.

    15:51 11.02.2026

  • 19 Опаааа!

    9 2 Отговор
    Чехите се усетиха, че пари няма да има, а Ганьо тегли заеми и клепа снаряди и барут за Украйна на вересия. После ще реве на държавата да му опрости заемите, т.е. да ги платят от данъци, мита и глоби на населението.

    15:53 11.02.2026

  • 20 Хи хи

    13 1 Отговор
    Всички уркофили незабавно да си продават имотите, колите, и заедно със всичките си спестявания незабавно да ги пращат на маленкий зеля, че старата му златна тоалетна вече му е омръзнала и иска платинена !!

    16:01 11.02.2026

  • 22 стоян георгиев- стъки

    10 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански ,а пък те нека си предприемат каквито си искат инициативи !

    16:14 11.02.2026

  • 23 Американските данни

    3 8 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #31, #34, #43

    16:16 11.02.2026

  • 24 Бай Араб

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":

    Пука ми на стегнатия и мускулест ...3 ,за Украйна ,а кат се позамисля даже и там не ми пука !

    16:16 11.02.2026

  • 25 Чешката инициатива

    9 1 Отговор
    увисна с идването на власт на премиера Бабиш и това бе ялова работа още от самото начало.Току що показаха данните за доставени въоръжения на укронаzистите и за декември числото е 0,а за януари е 5. При положение,че за последните два дни са унищожени над 40 броя военна техника,всеки може да си направи извода колко дълго може да се задържи укронаzисткия режим на зеления наркоман. С последните изцепки и опити на рижавия ветропоказател да излъже Путин,нещата вървят да продължи военната операция в 404 и цялата да бъде освободена от нацистката хунта и да се превърне в Ново Русия и ад се върне в родината Майка Русия.

    16:20 11.02.2026

  • 26 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Направих си изводите":

    Питай укронацисти.

    16:22 11.02.2026

  • 28 поручик Христо Иванов

    8 1 Отговор
    Не се залъгвайте козяшки зюмбюли о.з. полковник Дъглас Макгрегър от Сащ многократно е заявявал ,че изстреляните от руснаците муниции спрямо тези на осрайнците варира от 8-10 към 1 и в момента ,а и в близките години няма практически никакъв начин да се измени това съотношение , а вие можете да си говорите каквото си поискате .

    16:24 11.02.2026

  • 29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Две новини за Украйна. След месец и половина времето ще се стопли и улиците ще бъдат залети с фекалии от напуканите тръби на канализацията. Ток няма да има до капитулацията на Украйна. Гаранция Руските Ракетно Космически Воиски.

    Коментиран от #37, #40

    16:29 11.02.2026

  • 31 пак питам

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Американските данни":

    След като руснаците са без войници и оръжия, защо бандерите не са вече във Владивосток, защо урсулите ни плашат всеки ден със страшните руснаци?

    16:40 11.02.2026

  • 32 За такива comme vous,

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":

    с коефициент от айкю 12 по Фаренхайт, обяснение не се правят,защото е просто загуба на време,така или иаче няма да го проумееш.А,за нападенията трябва доста матрял и книжки по история да прочетеш от вече далечната 2014г. до поне февруари 2022г. и ако нещо вденеш тогава да се изказваш. Русия до сега не започвала войни,но винаги ги завършва в столиците на противника. Справка от шведите през франсетата с Наполеон,немците при Хитлер,Нагорни Карабах и т.н.

    Коментиран от #35

    16:41 11.02.2026

  • 33 ЕВРЕИСКИТЕ ЧЕХИ

    6 0 Отговор
    СКОРО. ЩЕ СИ ПРИПОМНЯТ БУХЕНВАЛД!

    16:41 11.02.2026

  • 34 Мисля,че си

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Американските данни":

    занижил данните с поне две нули. Мечти розови от голи шарани.Живей си в сапунения розов балон и повтаря колкот си искаш измишльотини и писани от тези които стоят в кожени фотьойли и пишат за голи шарани comme vous=

    16:47 11.02.2026

  • 35 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "За такива comme vous,":

    тавариш, спирай самагона че изпържва мозъка🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    16:50 11.02.2026

  • 36 русофоборсуци и цъкачи на копейки

    4 0 Отговор
    що се услушвате а не кихате евровите си заплатки на бункера
    тук сте само да се зъбите на Мечока и бълнувате за копейки

    помагайте с пари барем да наливате в празна каца
    с джафкане нищо не правите

    16:51 11.02.2026

  • 38 Чета и не е за вярване

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "КЪВ ИНТЕЛЕКТ ТЕ ГОНИ":

    Защо толкова омраза и злост в коментарите на копеите.
    А уж всичко им е наред с втарая.

    16:53 11.02.2026

  • 40 Днес на един от

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    телеграм каналите видях жена от Киев с пластмасова кофа изхвърли екскрементите пред входа на блока в снежна преспа. Представям си какво ще е като се затопли из града какви болести ще плъзнат,не ми се мисли.

    Коментиран от #45

    16:56 11.02.2026

  • 41 Още един път показваш,

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "хаха🤣":

    че си твърде не умен. Опитваш се да пишеш юрдече мило на руски,но ти се получава пълна тъпня. За да не изглеждаш тъпо и жалко поне замени думата с български синоним,но то като го няма просто го няма.

    16:59 11.02.2026

  • 42 КЗББ и ДП

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Направих си изводите":

    Ти си иди-т

    17:03 11.02.2026

  • 43 Аналитик

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Американските данни":

    Общо 20 милиона. И така до 1000: 78 вече 7пъти

    17:05 11.02.2026

  • 44 Българин

    4 0 Отговор
    Плащайте едиоти!Клоунадата си отива!

    17:06 11.02.2026

  • 45 Какво да правят хората

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Днес на един от":

    При такъв съсед се живее екстремно.

    17:09 11.02.2026

  • 46 Руската кавалерия е най-добрата

    1 3 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎🐎

    17:24 11.02.2026

  • 47 От чужбина

    3 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че тази война е предварително организирана и предизвикана. Украйна е инструмента. Украинците са разходен материал. Украинците вече са на свършване, няма нови украински войници. Следващата стъпка е да се съберат войници от клуба на "желаещите". Парите също. ДА, ама коя войска, кои войници? Меките китки дето арабите ги колят по улиците ли? А пари от къде, нови дългове ли?

    17:29 11.02.2026

