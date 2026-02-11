Остър недостиг на средства! Чешката инициатива за боеприпаси за Украйна се сблъсква със солидни проблеми

Инициативата на Чехия за снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси цели да осигури доставки на стойност 5 млрд. евро от световния пазар, но към момента са набрани едва 1,4 млрд. евро, съобщи високопоставен военен представител на НАТО, цитиран от "Ройтерс".
Програмата, в която участват донори като Германия, Дания и Нидерландия заедно с чешки отбранителни институции и оръжейни компании, има за цел да набави боеприпаси с голям калибър, за да намали изоставането на Украйна на бойното поле спрямо Русия.
През декември мисията на НАТО за Украйна (NSATU) прогнозира, че инициативата ще осигури 1,8 милиона артилерийски снаряда през 2025 г., което представлява около 43% от всички доставки на боеприпаси за Киев и приблизително 70% от снарядите от съветски калибър.
Според същия източник в момента на световния пазар са налични боеприпаси на стойност около 16 млрд. евро. НАТО планира да насочи разходи от 5 млрд. евро основно за закупуване на стотици хиляди артилерийски снаряди в рамките на чешката схема.
Миналата година донорите са предоставили около 4,8 млрд. долара за финансиране на доставките по програмата, заяви през декември бившият чешки външен министър Ян Липавски. Приносът на Чехия е достигнал до 3 млрд. крони (около 145 млн. долара).
Инициативата се разглежда като ключов елемент от усилията на съюзниците да гарантират устойчиво снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси в условията на продължаващия конфликт.
1 Яяяяя
15:25 11.02.2026
2 АДЕ СТИГА МЕ ЗАНИМАВАХТЕ
ША ИЗЯДАТ СОЛТА
ША ИЗЯДАТ И БОЯ
А НА ТОВА ОТГОРЕ ПЛАТИХА И АВАНСОВО
НЯМА ПО ГОЛЕМИ ТЪП.....АНАРИ
Коментиран от #6
15:26 11.02.2026
3 Бившите соц. държави
А то, варварите били на прага.
Коментиран от #10, #27
15:33 11.02.2026
4 az СВО Победа 80
15:36 11.02.2026
5 горките бандери
15:39 11.02.2026
6 име
До коментар #2 от "АДЕ СТИГА МЕ ЗАНИМАВАХТЕ":В грешка си, бандерите, освен подкупи на спонсорите от ЕССР, друго не плащат, само крадат.
Коментиран от #13
15:41 11.02.2026
7 Опаааа!
15:41 11.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хе хе...
Цената на един 152мм снаряд произведен в Русия е около 30000 рубли (около €300) и може да бъде ползван от всички руски оръдия от този калибър.
Всеки да си прави изводите сам.
Коментиран от #11
15:43 11.02.2026
10 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #3 от "Бившите соц. държави":АМА ТЕ ВАРВАРИТЕ ВЕЧЕ СА В ЕВРОПА БЕ ТЪ.....АНАР
МЕРКЕЛ И ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ГИ ПОКАНИХА
Е СЕГА МЕСТО ДА УМУВАТЕ НЕСКОПОСАНО ПОЧВАЙТЕ ДА ИМ СЕ ДУ.....ПИТЕ
Коментиран от #12
15:43 11.02.2026
11 Направих си изводите
До коментар #9 от "Хе хе...":Вярно, че в Русия работната ръка е евтина.
Ама техния снаряд лети ли по права линия?
Коментиран от #26, #30, #42
15:46 11.02.2026
12 Не става въпрос за арабите
До коментар #10 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Те са в Европа от ВСВ.
Ама не са нападнали Украйна.
От теб се очакваше по-висок коефициент, а не обиди. Толкоз го можеш.
Коментиран от #15, #17, #21, #24, #32
15:47 11.02.2026
13 Е ДА АМА С
До коментар #6 от "име":ТРЪМП НОМЕ А НЕ МИНАВА
ТОЯ ША ИМ СЪДИРА ЗАД.....НИЦИТЕ ОЩЕ
100 ГИДИНИ
Коментиран от #16
15:48 11.02.2026
14 Някой
И да не забравят, че случилото се в Украйна е и тяхна заслуга. Нищо че първата е на бандеровците самоопределящи се за фашисти.
15:49 11.02.2026
15 АРЕ БЕ
До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":АМА ВЕРНО ЛИ
А НЕ СА ЛИ ОЩЕ ОТ АРАБСКИЯ ХАЛИФАТ В ИСПАНИЯ НАПРИМЕР
КО СА ПРАЙШ НА ОТВОРЕН
И ЩО ДА НАПАДАТ УКРАЙНА
АРАБДКИЯТ СЕ УПОТРЕБЯВА С УДОВОЛСТВИЕ ОТ УКРАИНКИТЕ И НЕ Е ЗАБРАНЕН НАЛИ СХВАЩАШ
15:51 11.02.2026
16 Добре, че се появи
До коментар #13 от "Е ДА АМА С":Тръмп, да се размърдат малко разглезените европейски богаташи. Чакат на готово всичко от САЩ.
15:51 11.02.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":Сложих ти плюс по погрешка. Какво толкоз е специална Украйна, че да не я нападат? В последните години нападнаха много държави. Добре, че не ни карат да плащаме за всичките.
15:51 11.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Опаааа!
15:53 11.02.2026
20 Хи хи
16:01 11.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев- стъки
16:14 11.02.2026
23 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #31, #34, #43
16:16 11.02.2026
24 Бай Араб
До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":Пука ми на стегнатия и мускулест ...3 ,за Украйна ,а кат се позамисля даже и там не ми пука !
16:16 11.02.2026
25 Чешката инициатива
16:20 11.02.2026
26 Орк
До коментар #11 от "Направих си изводите":Питай укронацисти.
16:22 11.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 поручик Христо Иванов
16:24 11.02.2026
29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #37, #40
16:29 11.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 пак питам
До коментар #23 от "Американските данни":След като руснаците са без войници и оръжия, защо бандерите не са вече във Владивосток, защо урсулите ни плашат всеки ден със страшните руснаци?
16:40 11.02.2026
32 За такива comme vous,
До коментар #12 от "Не става въпрос за арабите":с коефициент от айкю 12 по Фаренхайт, обяснение не се правят,защото е просто загуба на време,така или иаче няма да го проумееш.А,за нападенията трябва доста матрял и книжки по история да прочетеш от вече далечната 2014г. до поне февруари 2022г. и ако нещо вденеш тогава да се изказваш. Русия до сега не започвала войни,но винаги ги завършва в столиците на противника. Справка от шведите през франсетата с Наполеон,немците при Хитлер,Нагорни Карабах и т.н.
Коментиран от #35
16:41 11.02.2026
33 ЕВРЕИСКИТЕ ЧЕХИ
16:41 11.02.2026
34 Мисля,че си
До коментар #23 от "Американските данни":занижил данните с поне две нули. Мечти розови от голи шарани.Живей си в сапунения розов балон и повтаря колкот си искаш измишльотини и писани от тези които стоят в кожени фотьойли и пишат за голи шарани comme vous=
16:47 11.02.2026
35 хаха🤣
До коментар #32 от "За такива comme vous,":тавариш, спирай самагона че изпържва мозъка🤣🤣🤣
Коментиран от #41
16:50 11.02.2026
36 русофоборсуци и цъкачи на копейки
тук сте само да се зъбите на Мечока и бълнувате за копейки
помагайте с пари барем да наливате в празна каца
с джафкане нищо не правите
16:51 11.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Чета и не е за вярване
До коментар #21 от "КЪВ ИНТЕЛЕКТ ТЕ ГОНИ":Защо толкова омраза и злост в коментарите на копеите.
А уж всичко им е наред с втарая.
16:53 11.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Днес на един от
До коментар #29 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":телеграм каналите видях жена от Киев с пластмасова кофа изхвърли екскрементите пред входа на блока в снежна преспа. Представям си какво ще е като се затопли из града какви болести ще плъзнат,не ми се мисли.
Коментиран от #45
16:56 11.02.2026
41 Още един път показваш,
До коментар #35 от "хаха🤣":че си твърде не умен. Опитваш се да пишеш юрдече мило на руски,но ти се получава пълна тъпня. За да не изглеждаш тъпо и жалко поне замени думата с български синоним,но то като го няма просто го няма.
16:59 11.02.2026
42 КЗББ и ДП
До коментар #11 от "Направих си изводите":Ти си иди-т
17:03 11.02.2026
43 Аналитик
До коментар #23 от "Американските данни":Общо 20 милиона. И така до 1000: 78 вече 7пъти
17:05 11.02.2026
44 Българин
17:06 11.02.2026
45 Какво да правят хората
До коментар #40 от "Днес на един от":При такъв съсед се живее екстремно.
17:09 11.02.2026
46 Руската кавалерия е най-добрата
17:24 11.02.2026
47 От чужбина
17:29 11.02.2026