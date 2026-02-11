Остър недостиг на средства! Чешката инициатива за боеприпаси за Украйна се сблъсква със солидни проблеми

Инициативата на Чехия за снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси цели да осигури доставки на стойност 5 млрд. евро от световния пазар, но към момента са набрани едва 1,4 млрд. евро, съобщи високопоставен военен представител на НАТО, цитиран от "Ройтерс".

Програмата, в която участват донори като Германия, Дания и Нидерландия заедно с чешки отбранителни институции и оръжейни компании, има за цел да набави боеприпаси с голям калибър, за да намали изоставането на Украйна на бойното поле спрямо Русия.

Още новини от Украйна

През декември мисията на НАТО за Украйна (NSATU) прогнозира, че инициативата ще осигури 1,8 милиона артилерийски снаряда през 2025 г., което представлява около 43% от всички доставки на боеприпаси за Киев и приблизително 70% от снарядите от съветски калибър.

Според същия източник в момента на световния пазар са налични боеприпаси на стойност около 16 млрд. евро. НАТО планира да насочи разходи от 5 млрд. евро основно за закупуване на стотици хиляди артилерийски снаряди в рамките на чешката схема.

Миналата година донорите са предоставили около 4,8 млрд. долара за финансиране на доставките по програмата, заяви през декември бившият чешки външен министър Ян Липавски. Приносът на Чехия е достигнал до 3 млрд. крони (около 145 млн. долара).

Инициативата се разглежда като ключов елемент от усилията на съюзниците да гарантират устойчиво снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси в условията на продължаващия конфликт.