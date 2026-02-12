Новини
Шефът на НАТО: САЩ правят точно това, от което се нуждаем за Украйна
  Тема: Украйна

Шефът на НАТО: САЩ правят точно това, от което се нуждаем за Украйна

12 Февруари, 2026 13:20 1 245 43

Рюте посочи санкциите срещу Русия, приети от администрацията на Доналд Тръмп, както и продажбата на оръжия на Украйна чрез инициативата PURL и воденето на мирните усилия чрез преговори

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли идеята, че Съединените щати не оказват достатъчен натиск върху Русия за постигане на мирно споразумение с Украйна.

Той подчерта, че САЩ правят "точно това, от което се нуждаем, когато става въпрос за Украйна".

Рюте посочи санкциите срещу Русия, приети от администрацията на Доналд Тръмп, както и продажбата на оръжия на Украйна чрез инициативата PURL и воденето на мирните усилия чрез преговори.

Той увери, че НАТО е способен да защитава както източния си фланг, така и Арктика.

"Трябва да имаме 360-градусов подход към всяка заплаха срещу територията на НАТО", категоричен бе Рюте.

Той повтори увереността си в ангажимента на Вашингтон към общата отбрана и прогнозира, че в дългосрочен план ще има "силно конвенционално присъствие на САЩ в Европа", в допълнение към ядреното възпиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    6 34 Отговор
    И нека войната продължи до
    Последният скапан Русна

    Коментиран от #17, #24

    13:23 12.02.2026

  • 2 Значи ще хвърчат вати още дълго

    7 33 Отговор
    Докато се обезлюдят Блатата
    И гномът се предаде

    13:24 12.02.2026

  • 3 Индекса за корупцията

    7 33 Отговор
    за 2025г. за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Севера Корея, Габон и Сомалия.

    13:25 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бога ми

    6 27 Отговор
    Кому е нужна Страна Ката Русия
    Живеят ужасно собствените и роби
    Всички съседи страдат нападнати поради една или друга причина
    По добре е пълното унищожаване на Русия
    Тръмп трябва да я унищожи

    Коментиран от #12

    13:28 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руска Измет

    6 24 Отговор
    Колкото повече толкова повече
    Ще стане едно Гробище на Руси

    13:29 12.02.2026

  • 8 Руснакът не струва нищо

    5 24 Отговор
    Той е Боклук
    Нека бъде изхвърлен в коша

    13:29 12.02.2026

  • 9 Старо правило

    18 8 Отговор
    Не слушайте какво говори Тръмп, а гледайте реалните му действия. Тръмп е актьор.

    13:30 12.02.2026

  • 10 Смешник

    21 2 Отговор
    То защото САЩ правят точно това в което фашисткия режим в Украйна се нуждае Сво продължава

    Коментиран от #14, #26

    13:30 12.02.2026

  • 11 Хартиен тигър

    6 23 Отговор
    От Руснак само Компаньонка става нищо друго

    13:30 12.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Що бе ???

    4 18 Отговор

    До коментар #14 от "От Руснак войн не става":

    Много хубаво смучат и рускини
    И наще Русофили
    Даже наще Русофили щото са бедни и непрокопсали се стараят повече

    13:37 12.02.2026

  • 16 Мутата

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Даже са унищожили дрона без той да е там

    13:38 12.02.2026

  • 17 Забрах една рускиня за 10€

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    О се оказа че е гноясала
    Ужас взех си парите

    13:38 12.02.2026

  • 18 В България няма русофили!

    8 16 Отговор

    До коментар #14 от "От Руснак войн не става":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    13:41 12.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Омазана ватенка

    7 19 Отговор
    Путлер ще се бие до предпоследният руснак.

    13:43 12.02.2026

  • 21 Полгер

    21 4 Отговор
    Прав е Путин да не вярва на тия мушенници!Нови оръжия,нови измами,нови закани!А оня льохавия наркоман иска дата за присъединяване!Колко трябва да си малоумен и недоправен за да се връзваш на страхливеца?

    Коментиран от #23

    13:43 12.02.2026

  • 22 Гост

    12 2 Отговор
    Бога ми!То и ти за нищо не ставаш,и теб ли Трамп да унищожи?А мирясайте бе слабоумници,трябва да се живее,като не,има лудници за вас!

    13:51 12.02.2026

  • 23 Евалла ти правя

    2 11 Отговор

    До коментар #21 от "Полгер":

    Едо време ти викаха Френския
    Сега и АналоФренския
    Явно се развиваш като Русия и Рускиня

    13:51 12.02.2026

  • 24 Бой те от друго не разбират Боклуците

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    Русия е Боклук за горене

    13:52 12.02.2026

  • 25 Механик

    3 12 Отговор
    Абе оня Узкоглазия пи Дер.. ХУ ЙЛО влезна ли у Киев?

    13:53 12.02.2026

  • 26 Не се изненадвай

    4 13 Отговор

    До коментар #10 от "Смешник":

    САЩ каквото и да говорят, никога няма да са на страна на Русия. Затова и войната продължава, въпреки, че Русия отдавна я е загубила.

    Коментиран от #28, #30, #38

    13:54 12.02.2026

  • 27 Републиканец

    11 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разумен човек, известен бизнесмен в областта на хотелиерството и строителство. Той знае много добре колко скъпо е да се построи нещо, което може да бъде разрушено за един миг. Но и от гледна точка на МАЛКИЯ ЧОВЕК, който цял живот изплаща ипотеката на своето жилище е неприемливо да изгуби всичко, дори и живота си за интереса на един пропаднал наркоман в страна на хиляди километри от САЩ.
    Джо Байдън беше вече неадекватен и навлезе в една чужда за САЩ война със стотици милиарди. Със тези огромни пари можеше да бъдат построени социални жилища за милионите бездомни в САЩ и да се победи безработицата.

    13:59 12.02.2026

  • 28 Републиканец

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "Не се изненадвай":

    През цялата си история САЩ и Русия са били съюзници. Няма причина това да се промени в интерес на клоуна наркоман.

    14:01 12.02.2026

  • 29 Копейки

    5 6 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    14:04 12.02.2026

  • 30 "Операциите на САЩ нанесоха огромен

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Не се изненадвай":

    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #33

    14:04 12.02.2026

  • 31 Краят на ерата на Путин

    4 4 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #35

    14:06 12.02.2026

  • 32 Русенец

    3 0 Отговор
    Санкциите облсужват интересите на фирми-прекупвачи, които изпират "недемократичните" суровини, за да ги продават с надценка.
    Познайте, чии са тези фирми?

    Коментиран от #37

    14:07 12.02.2026

  • 33 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от ""Операциите на САЩ нанесоха огромен":

    Отклоняваш се от темата. Войни не се водят за да бъде "унижен" някой. В посочените от теб примери причините са различни и не са тема на тази статия.

    14:07 12.02.2026

  • 34 Урсул фон дер Бандер

    2 0 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    14:12 12.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Американските данни

    2 2 Отговор
    Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    14:13 12.02.2026

  • 37 Републиканец

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Русенец":

    От тези схеми печелят САЩ, а Русия не губи. За Русия не е от значение, кой купува нейния природен газ и нефт. Щом ЕС иска да купува чрез посредничеството на САЩ руски суровини, това не вреди на РФ. Но вреди на Европа. САЩ искат да купят и Северен поток, за да направят хъб в Германия и да продават руски газ директно от тръбите.

    14:14 12.02.2026

  • 38 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не се изненадвай":

    Това че САЩ никога няма да бъдат на страната на Русия съм съгласен но че Русия ще загуби войната това няма как да се случи все пак е ядрена държава

    Коментиран от #41

    14:18 12.02.2026

  • 39 Републиканец

    0 0 Отговор
    ЕС има нужда от американско управление, защото е завзета отвътре от ЛИБЕРАЛНИ жени, мигри и зелени фанатици.

    14:18 12.02.2026

  • 40 ФАКТ

    1 0 Отговор
    ТА ВИЕ СЕ ВУЖДАЕТЕ НЕПРЕКЪСНАТО ДА КРАДЕТЕ ОТ ЦЕЛИЯТ СВЯТ А СТОП МАЛКО ДЕ

    14:27 12.02.2026

  • 41 Републиканец

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Смешник":

    През ПСВ Руската империя и САЩ бяха съюзници.
    САЩ бяха на страната на СССР по време на индустриализацията. Построиха хиляди заводи в Съветския съюз. Стотици хиляди съветски инженери получиха образованието си в САЩ. Десетки хиляди американци работиха в съветските заводи и обучаваха съветските работници.
    През ВСВ САЩ оказа огромна помощ на РККА или Червената армия, както е известна в България. Американските бомбардировки над Германия и нейните съюзници лишиха хитлеристите от горива за танковете и самолетите. Бомбардировките на работническите квартали сломиха германския боен дух. Атомните бомбардировки над Японската империя сложиха точка на войната.
    САЩ и Русия са съюзници от над 100 години и няма причина това да се промени за интереса на един провинциален комик, при това наркоман.

    14:29 12.02.2026

  • 42 да питам

    0 0 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #43

    14:31 12.02.2026

  • 43 Отговарям

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "да питам":

    СССР имаше два самолетоносача, произведени в УССР, единият от които недовършен след разпадането на СССР остана за Украйна. Украйна го продаде на Китай, заедно с цялата му документация. Китай го дострои, модернизира и вече е част от Китайския флот. Освен това Китай усилено строи самолетоносачи по този проект.
    Вторият самолетоносач от съветско време получи РФ. Поради лошото качество на украинското корабостроене, той е в постоянни ремонти.

    14:40 12.02.2026

