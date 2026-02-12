Шефът на НАТО: САЩ правят точно това, от което се нуждаем за Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли идеята, че Съединените щати не оказват достатъчен натиск върху Русия за постигане на мирно споразумение с Украйна.
Той подчерта, че САЩ правят "точно това, от което се нуждаем, когато става въпрос за Украйна".
Рюте посочи санкциите срещу Русия, приети от администрацията на Доналд Тръмп, както и продажбата на оръжия на Украйна чрез инициативата PURL и воденето на мирните усилия чрез преговори.
Той увери, че НАТО е способен да защитава както източния си фланг, така и Арктика.
"Трябва да имаме 360-градусов подход към всяка заплаха срещу територията на НАТО", категоричен бе Рюте.
Той повтори увереността си в ангажимента на Вашингтон към общата отбрана и прогнозира, че в дългосрочен план ще има "силно конвенционално присъствие на САЩ в Европа", в допълнение към ядреното възпиране.
