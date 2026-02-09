Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Средства за поражения въздух-въздух! Руската армия модифицира дроновете си, за да ги пази от украинските изтребители и ПВО
  Тема: Украйна

Средства за поражения въздух-въздух! Руската армия модифицира дроновете си, за да ги пази от украинските изтребители и ПВО

9 Февруари, 2026 19:03 1 196 57

  • русия-
  • украйна-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев

В същото време ракетата, монтирана на дрона, позволява на дрона да заплашва украинските самолети, включени в системата за противовъздушна отбрана на Киев, и да продължи движението си към първоначалната си цел

Средства за поражения въздух-въздух! Руската армия модифицира дроновете си, за да ги пази от украинските изтребители и ПВО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските войски продължават опитите си да монтират средства за поражение от клас въздух-въздух на своите дронове тип "Шахед", за да могат тези ударни дронове да избягват средствата на украинската ПВО и да подкопаят системата за противовъздушна отбрана на Украйна.

Това се посочва в новия доклад Институтът за изучаване на войната. Анализаторите от ISW объръщат внимание на съобщенията на руски и украински източници (по-специално портала "Милитарий") за това, че граничарите от 105-и отряд са свалили с дрон-прехватчик руски шахед, който е носил ракета от клас "въздух-въздух" Р-60, пише Фокус.

При това ракетата, която руснаците по-рано са монтирали по курса на БпЛА, този път е обърната назад. Това е засечено от дрона прехващач, който е летял зад "шахеда".

От ISW припомнят, че по-рано руските войски оборудваха шахеди с ракети Р-60, насочени напред, за унищожаване на украински хеликоптери и самолети на тактичната авиация, които "ловуват" шахеди. Фактът, че сега руснаците се опитват да монтират на дроните ракети Р-60, насочени назад, свидетелства за вероятна промяна в предназначението на такива "модифицирани“ шахеди, предполагат анализаторите.

Ако по-рано дроновете с ракета от клас "въздух-въздух“ вероятно е бил предназначен специално за търсене и последващо унищожаване на украински самолети, то сега насочените назад ракети очевидно са предназначени да защитят дрона, ако той се сблъска с украински самолет.

В същото време ракетата, монтирана на дрона, позволява на дрона да заплашва украинските самолети, включени в системата за противовъздушна отбрана на Украйна, и да продължи движението си към първоначалната си цел.

Милитарий, от своя страна, предполага, че по този начин руснаците се опитват да противодействат на украинските хеликоптери и лекомоторната авиация, която прехваща ударните дронове.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    16 3 Отговор
    Стига уе ,бъзикате се вече пак ли някое пише под англосасоки инициали

    Коментиран от #3, #5

    19:06 09.02.2026

  • 2 вече стара новина

    29 6 Отговор
    напишете колко англичани и фрацузи гушнаха букета преди два дена

    Коментиран от #4, #7

    19:06 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ти ше гушнеш

    4 25 Отговор

    До коментар #2 от "вече стара новина":

    сапа

    Коментиран от #8, #11

    19:08 09.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Zaхарова

    8 13 Отговор
    Айде гуведа!Лъжете нещо.За какво ви храним?

    19:09 09.02.2026

  • 7 ще си събираш

    5 16 Отговор

    До коментар #2 от "вече стара новина":

    кара нти йте

    19:09 09.02.2026

  • 8 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    7 18 Отговор

    До коментар #4 от "ти ше гушнеш":

    Докато шава!

    Коментиран от #49

    19:11 09.02.2026

  • 9 Швейк

    5 21 Отговор
    Русия трябва да си модифицира управляващите.

    19:11 09.02.2026

  • 10 хехе

    18 3 Отговор
    с кВо ги модифицират нали още лани Урсула рече че нямат чипове.

    19:12 09.02.2026

  • 11 разбирам отнема време

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "ти ше гушнеш":

    трябва да ги събират парче по парче между тухлите и бетона..... да не си роднина на фашизираното агиткаджийче къде засмука оловото в бандерландия ?

    Коментиран от #16

    19:12 09.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Га се обърне каруцата, модификации много ма всуе 😁

    Коментиран от #19

    19:14 09.02.2026

  • 13 Тити

    3 14 Отговор
    Поредната рашистка научна фантастика.

    Коментиран от #22

    19:20 09.02.2026

  • 14 Шопо

    10 3 Отговор
    С помощ от Факултета и Столипиново Зеленски може да победи Русия.

    19:20 09.02.2026

  • 15 Хи хи хи . Голям майтап !

    15 2 Отговор
    Преди малко четох статия Русия е във финансов колапс .....сега модифицират дроновете си ....после печелят милиарди ит газ , петрол ...... Чудя се кое в верно и кое не ????????

    Коментиран от #32

    19:20 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 руската мечка

    2 12 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:21 09.02.2026

  • 18 Тактична авиация

    15 1 Отговор
    Нетактична артилерия и направо невъзпитана пехота. На фона на това колко разнообразно се използват дроновете, през колко адаптации минаха, за какви смешни суми какви поражения могат да нанесат, направо изглежда нелепо какво си купихме за милиарди левове и колко още милиарда ще се дадат за поддръжка и ракети на "новите" ни ефки.

    Коментиран от #24

    19:22 09.02.2026

  • 19 минувачът 🌟

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , наздорове ! Не си късай нервите за урките , няма да им стане нито по-топло , нито по-светло от това !

    Коментиран от #29, #41

    19:24 09.02.2026

  • 20 Исторически парк

    11 3 Отговор
    Русия е технологичен лидер!🔥🔥🔥

    Коментиран от #45

    19:24 09.02.2026

  • 21 Румен Решетников

    2 12 Отговор
    Безаналогови технологии ,сделани в Рассия... 😀

    19:25 09.02.2026

  • 22 Али Турчинът

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    Фантастика, мантастика, ама ви чупи зъбовете на цялото Нато. Искаш ли данни за убитите натовски аскера?
    За да се хванеш за главата ,да видиш колко сте ербаби срещу Русия.

    Коментиран от #26, #27

    19:26 09.02.2026

  • 23 Спецназ

    11 2 Отговор
    Въздух-въздух стрелящи назад са даже по-опасните.

    По-скъпи са но изчакваш хеликоптера отзад да те подгони - И СТРЕЛЯШ!

    Шанс за хеликоптера е 0!
    Отклонението му за 2 секунди е минимално и бум!

    19:28 09.02.2026

  • 24 Лука

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "Тактична авиация":

    Рашистите вън ,от БГ сайтове !

    Коментиран от #28

    19:29 09.02.2026

  • 25 Карго 200

    4 10 Отговор
    Украинските сили не губят време, докато руснаците са загубили Starlink. Руски военни блогъри съобщават, че Украйна е започнала контраофанзивни операции в областите на Днепропетровск и Запорожие.

    Съобщава се, че маневрите включват настъпление от посоките Покровск и Велика Михайловка, насочено към разбиване на руските формирования и навлизане в тила им.

    Водят се тежки боеве около Тернувате и близо до Гуляйполе. Руски източници признават, че украинските части са постигнали напредък в Тернувате.

    Нарастването на руските онлайн военни репортажи предполага, че Москва спешно премести резерви в опит да спре украинското настъпление.

    19:29 09.02.2026

  • 26 СтатиСтик

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Али Турчинът":

    Ефенди по непотвърдени данни около 30000 натовци са дали фира в Украйна досега ,най висок е дялът на поляците може и да е около 20000,следват англичани ,французи ,канадци ,германци ,балтийски пинчери и т.н.През юни 2025 само жертвите на румъняските бяха около 800.

    Коментиран от #37

    19:31 09.02.2026

  • 27 Лука

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "Али Турчинът":

    Хич не защитавай рашистите ,обявили са ни за врагове !

    Коментиран от #30, #44, #47

    19:31 09.02.2026

  • 28 Васил

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Сокай бибека ,бре гьооттт веррен !

    Коментиран от #46

    19:32 09.02.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "минувачът 🌟":

    "...Не си късай нервите за урките..."

    Не късам нерви за урките !!!
    Късам нервите на орките 😁🍻

    19:32 09.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 за фашизираниУтрепки

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей Мръшляк":

    винаги ще направя промоция, за самолечение може да използваш и калибър 5,6мм.....резултатите са отлични...

    Коментиран от #40

    19:33 09.02.2026

  • 32 Не се

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    притеснявай, защото и тези които ги пишат тия работи и те не са наясно кое е истина и кое не, така че споко.

    19:33 09.02.2026

  • 33 Лука

    5 6 Отговор
    Слава !Слава !Слава на Русия закрилница на Православието от многополловите сатта нистти !

    Коментиран от #51

    19:34 09.02.2026

  • 34 да питам

    0 6 Отговор
    Кои дронове , Херань ли ?! 🤭😁

    19:34 09.02.2026

  • 35 Онзи

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей Мръшляк":

    Лапуркай бе дррррт трррръбаррр !

    Коментиран от #39

    19:36 09.02.2026

  • 36 Факт

    0 6 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да обяви фалит, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    19:36 09.02.2026

  • 37 Кво значи Натовци бе

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "СтатиСтик":

    Ведовни войници на НАТО там никога не е имало.Има доброволно влезли в военни формирования граждани на всякакви държави.В Руската армия е пълно с хора от цял свят.Да не говорим за С.корейци.те бяха редовна армия.И за загуби не ми говори.Всяка вечерна сводка започва с над 1000 руски загуба участници в месните щурмове и пряка среща с укр.дрон..Ей Смех.

    Коментиран от #52

    19:36 09.02.2026

  • 38 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей Мръшляк":

    Тихоо !Тихо бе хъесоссс ,иди наХ Суу Каа !

    19:38 09.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Имам 7,65

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "за фашизираниУтрепки":

    За теб Чикита.

    Коментиран от #43

    19:40 09.02.2026

  • 41 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "минувачът 🌟":

    Върви да гледаш олимпиадата !

    19:41 09.02.2026

  • 42 Онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ти що ползваш":

    Лапуркай бе дрррттт тррръбаррр,заповядай да ти платя авторско право ,поръчай си и катафалка за обратно !

    19:41 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Амии

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Лука":

    за приятели ли да ни обявят като ние сме обявили Русия за вражеска държава или забрави?

    19:44 09.02.2026

  • 45 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Исторически парк":

    Потвърждавам руските часовници са най бързи в света !

    19:44 09.02.2026

  • 46 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Васил":

    Ако и когато можеш кажи нещо смислено !

    Коментиран от #50

    19:47 09.02.2026

  • 47 Али Турчинът

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Лука":

    Ще ги защитя, имам си причини за това. Ама и вие поне на половин уста да си кажете истината. А не някакви уйдурми 8а пишете по цял ден. Такова впечатление създавате, че сякаш Украйна е превзела Москва. Та искате справедлив мир. Справедлив мир можете да получите ако се съгласят на условията на Русия. Това е справедлив мир. А не някакви брътвежи от сорта на "мир чрез сила ".Нато нямат сили, па говорите за сила. Вие хептен счупихте главите. Цял свят ви гледа сеира и се чуди, откъде такива неграмотни.

    19:51 09.02.2026

  • 48 Механик

    1 1 Отговор
    Абе, руснака не може два еднакви пирона да произведе.

    19:53 09.02.2026

  • 49 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Първо я хвани за дръжката,лопатата де, после нещата си идват и по нежно ти си знаеш как и колко

    19:53 09.02.2026

  • 50 Васил

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лука":

    Смучкай Ууяггатта ,тогава ,ако не си ме разбрал от първия път .

    19:54 09.02.2026

  • 51 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА . Не спори а чети ! Русия не почита Рождество и Велик ден през цялата война. Пролива православна кръв ,това е позор .

    Коментиран от #53

    19:56 09.02.2026

  • 52 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кво значи Натовци бе":

    И колко Северно корейски войни утрепахте и колко пленихте и колко показахте,ѝ!

    20:00 09.02.2026

  • 53 Лука Оригинала

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    Млъкни бе педдо филлл сатта нистки !

    20:03 09.02.2026

  • 54 Русия

    1 0 Отговор
    Добре че са чиповете от перални,НО и те ще свършат работа да изтрием от лицето на земята фашистите и НАТО.Никой е нищо не може да спре руската армия,ще мачкаме всичко живо докато не постигнем нашите цели.

    20:04 09.02.2026

  • 55 Многоходовото

    0 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:06 09.02.2026

  • 56 Инна

    0 0 Отговор
    Руската „Военна хроника“ подчертава, че все още няма официално потвърждение на тази информация. Авторите на канала отбелязват също, че ракетата Р-60 тежи приблизително 45 килограма, докато стандартната бойна глава „Геран“ тежи до 90 килограма.
    „Ако разполагането на ракети Р-60 се осъществява, то предвид възможностите за автоматизация и управление на ракетите „Геран“, те биха могли да започнат да преследват украински изтребители и хеликоптери“, прогнозира „ВК“.
    Каналът „Геран Цветущая“ (Цъфтящ Геран) също така посочва, че целта на оборудването на дронове с ракети Р-60 е била да им се даде възможност да свалят украински военни изтребители и хеликоптери, които украинските въоръжени сили разполагат за прихващане на руски дронове.
    „ВК“ също така подчерта, че Р-60 е оборудвана с термична (инфрачервена) самонасочваща глава „Комар“ (ОГС-60ТИ), която има неохлаждаем фотоприемник.

    „Във въздушната версия, заснемането на целта се извършва с помощта на бордовата система за насочване (радар или термопеленгатор) на самолета-носител, която показва азимута и вертикалното положение на целта под ъгли до 120 градуса. „Геран“ обаче няма собствен радар, което означава, че насочването се извършва единствено с помощта на самонасочващата се головка на ракетата“, обясниха специалистите.

    Р-60 е способна да поразява въздушни цели на разстояние до 10 километра, според военния кореспондент Александър Коц. Той смята, че изтребителните дронове са от съществено значение за нашите

    20:10 09.02.2026

  • 57 Карго 200

    0 0 Отговор
    🔴🇺🇸🇷🇺 САЩ прехванаха танкера от "сенчестия флот" на Русия Aquila II.

    Екипажът на танкера се е опитал да спаси плавателния съд, но американските военни са продължили да го преследват до Индийския океан, където са се качили на борда.

    Видео: Department of War Х

    20:10 09.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания