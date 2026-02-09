Средства за поражения въздух-въздух! Руската армия модифицира дроновете си, за да ги пази от украинските изтребители и ПВО

Руските войски продължават опитите си да монтират средства за поражение от клас въздух-въздух на своите дронове тип "Шахед", за да могат тези ударни дронове да избягват средствата на украинската ПВО и да подкопаят системата за противовъздушна отбрана на Украйна.

Това се посочва в новия доклад Институтът за изучаване на войната. Анализаторите от ISW объръщат внимание на съобщенията на руски и украински източници (по-специално портала "Милитарий") за това, че граничарите от 105-и отряд са свалили с дрон-прехватчик руски шахед, който е носил ракета от клас "въздух-въздух" Р-60, пише Фокус.



При това ракетата, която руснаците по-рано са монтирали по курса на БпЛА, този път е обърната назад. Това е засечено от дрона прехващач, който е летял зад "шахеда".



От ISW припомнят, че по-рано руските войски оборудваха шахеди с ракети Р-60, насочени напред, за унищожаване на украински хеликоптери и самолети на тактичната авиация, които "ловуват" шахеди. Фактът, че сега руснаците се опитват да монтират на дроните ракети Р-60, насочени назад, свидетелства за вероятна промяна в предназначението на такива "модифицирани“ шахеди, предполагат анализаторите.

Ако по-рано дроновете с ракета от клас "въздух-въздух“ вероятно е бил предназначен специално за търсене и последващо унищожаване на украински самолети, то сега насочените назад ракети очевидно са предназначени да защитят дрона, ако той се сблъска с украински самолет.



В същото време ракетата, монтирана на дрона, позволява на дрона да заплашва украинските самолети, включени в системата за противовъздушна отбрана на Украйна, и да продължи движението си към първоначалната си цел.



Милитарий, от своя страна, предполага, че по този начин руснаците се опитват да противодействат на украинските хеликоптери и лекомоторната авиация, която прехваща ударните дронове.