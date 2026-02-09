Руските войски продължават опитите си да монтират средства за поражение от клас въздух-въздух на своите дронове тип "Шахед", за да могат тези ударни дронове да избягват средствата на украинската ПВО и да подкопаят системата за противовъздушна отбрана на Украйна.
Това се посочва в новия доклад Институтът за изучаване на войната. Анализаторите от ISW объръщат внимание на съобщенията на руски и украински източници (по-специално портала "Милитарий") за това, че граничарите от 105-и отряд са свалили с дрон-прехватчик руски шахед, който е носил ракета от клас "въздух-въздух" Р-60, пише Фокус.
При това ракетата, която руснаците по-рано са монтирали по курса на БпЛА, този път е обърната назад. Това е засечено от дрона прехващач, който е летял зад "шахеда".
От ISW припомнят, че по-рано руските войски оборудваха шахеди с ракети Р-60, насочени напред, за унищожаване на украински хеликоптери и самолети на тактичната авиация, които "ловуват" шахеди. Фактът, че сега руснаците се опитват да монтират на дроните ракети Р-60, насочени назад, свидетелства за вероятна промяна в предназначението на такива "модифицирани“ шахеди, предполагат анализаторите.
Ако по-рано дроновете с ракета от клас "въздух-въздух“ вероятно е бил предназначен специално за търсене и последващо унищожаване на украински самолети, то сега насочените назад ракети очевидно са предназначени да защитят дрона, ако той се сблъска с украински самолет.
В същото време ракетата, монтирана на дрона, позволява на дрона да заплашва украинските самолети, включени в системата за противовъздушна отбрана на Украйна, и да продължи движението си към първоначалната си цел.
Милитарий, от своя страна, предполага, че по този начин руснаците се опитват да противодействат на украинските хеликоптери и лекомоторната авиация, която прехваща ударните дронове.
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Джудж , наздорове ! Не си късай нервите за урките , няма да им стане нито по-топло , нито по-светло от това !
Коментиран от #29, #41
„Ако разполагането на ракети Р-60 се осъществява, то предвид възможностите за автоматизация и управление на ракетите „Геран“, те биха могли да започнат да преследват украински изтребители и хеликоптери“, прогнозира „ВК“.
Каналът „Геран Цветущая“ (Цъфтящ Геран) също така посочва, че целта на оборудването на дронове с ракети Р-60 е била да им се даде възможност да свалят украински военни изтребители и хеликоптери, които украинските въоръжени сили разполагат за прихващане на руски дронове.
„ВК“ също така подчерта, че Р-60 е оборудвана с термична (инфрачервена) самонасочваща глава „Комар“ (ОГС-60ТИ), която има неохлаждаем фотоприемник.
„Във въздушната версия, заснемането на целта се извършва с помощта на бордовата система за насочване (радар или термопеленгатор) на самолета-носител, която показва азимута и вертикалното положение на целта под ъгли до 120 градуса. „Геран“ обаче няма собствен радар, което означава, че насочването се извършва единствено с помощта на самонасочващата се головка на ракетата“, обясниха специалистите.
Р-60 е способна да поразява въздушни цели на разстояние до 10 километра, според военния кореспондент Александър Коц. Той смята, че изтребителните дронове са от съществено значение за нашите
Екипажът на танкера се е опитал да спаси плавателния съд, но американските военни са продължили да го преследват до Индийския океан, където са се качили на борда.
Видео: Department of War Х
