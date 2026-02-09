Новини
Да убием колкото се може повече руснаци! Украинската армия търси подобрен план за войната
  Тема: Украйна

Да убием колкото се може повече руснаци! Украинската армия търси подобрен план за войната

9 Февруари, 2026 20:33

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • донецка област

Украйна разполага с голям брой войски, които държат фронтовата линия в Донецка област, което води до недостиг на войски за прикриване на южния фронт.

Да убием колкото се може повече руснаци! Украинската армия търси подобрен план за войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

В югоизточна Украйна руските сили бомбардират тиловите райони с дронове, като целта им е да отслабят силите на украинските защитници, прекъсвайки техните линии за снабдяване. Покритите със сняг пътища са осеяни с изгорели пикапи, започва публикацията си новите военни планове на Украйна The Wall Street Journal, пише Фокус.

С наближаването на четиригодишнината от конфликта, все по-ефективното използване на дронове от Русия помага на нейните сили да поддържат бавно, но упорито настъпление. Това отслабва позицията на Украйна на преговорната маса, където тя е под натиск да отстъпи стратегически важни територии.

WSJ подчертава, че за разлика от това, подходът на Украйна, както и преди, е насочен в голяма степен към нанасяне на максимални загуби на руската пехота, когато тя навлезе в зоната на поражение, която започва на около 20 км от фронтовата линия.

В същото време, както отбелязват журналистите, много украински войници и офицери говорят за необходимостта от промени и че Украйна трябва да отговори на руската стратегия за систематични удари по тила.

Украинските сили биха могли да се противопоставят по-добре на постоянния руски натиск, ако се фокусират повече върху удари по руските оператори на безпилотни самолети и командни пунктове на роти и батальони, разположени на много километри от линията на съприкосновение, заявява майор Олег Ширяев, командир на 225-ия щурмов полк, който воюва в Запорожската област.

"На тактическо ниво всичко лежи на техните рамене“, отбелязва той.

"Русия приложи по-систематичен подход към търсенето на украински групи безпилотни летателни апарати, за да наруши и унищожи украинската логистика на безпилотните летателни апарати, тъй като това е центърът на тежестта на украинската система за отбрана“, коментира Франц-Штефан Гади, австрийски военен анализатор.

Той добавя, че Украйна разполага с най-добрите пилоти на безпилотни летателни апарати, но техните удари по цели в тила са фрагментарни.

Украйна изпитва недостиг на безпилотни самолети и друго оръжие, способно да поразява цели на средно разстояние от 30 до 190 км зад фронтовата линия, посочва Гади. За да се подобри арсеналът, е необходима допълнителна помощ от западните партньори.

Изданието отбелязва, че в Запорожска област е лесно да се разбере защо руската армия не може да постигне решаващ пробив, въпреки увеличаването на числеността на живите сили и боеприпасите.

"Там равнините се простират на много километри, а небето бучи от смъртоносни украински дронове, когато руската пехота се опитва да пресече полетата. А руската бронетехника не може да премине дългите ровове, обградени с бодлива тел и "зъби на дракона“, пише изданието.

Войските, командвани от Ширяев действат като "пожарникари", притичайки на помощ, когато руските войници откриват пропуски в украинската отбрана. Те правят всичко възможно, за да проработи стратегията, кпосочва командирът

Украйна разполага с голям брой войски, които държат фронтовата линия в Донецка област, което води до недостиг на войски за прикриване на южния фронт.

"Руснаците избират пътя и се опитват да унищожат всичко, което се намира по него или в близост до него. Целта им е да сломят морала на украинските войници, като направят всяко придвижване към линията на сблъсък и от нея ужасно“, посочва заместник-командирът на бригадата на Запорожското направление.


