Да убием колкото се може повече руснаци! Украинската армия търси подобрен план за войната

В югоизточна Украйна руските сили бомбардират тиловите райони с дронове, като целта им е да отслабят силите на украинските защитници, прекъсвайки техните линии за снабдяване. Покритите със сняг пътища са осеяни с изгорели пикапи, започва публикацията си новите военни планове на Украйна The Wall Street Journal, пише Фокус.
С наближаването на четиригодишнината от конфликта, все по-ефективното използване на дронове от Русия помага на нейните сили да поддържат бавно, но упорито настъпление. Това отслабва позицията на Украйна на преговорната маса, където тя е под натиск да отстъпи стратегически важни територии.
WSJ подчертава, че за разлика от това, подходът на Украйна, както и преди, е насочен в голяма степен към нанасяне на максимални загуби на руската пехота, когато тя навлезе в зоната на поражение, която започва на около 20 км от фронтовата линия.
В същото време, както отбелязват журналистите, много украински войници и офицери говорят за необходимостта от промени и че Украйна трябва да отговори на руската стратегия за систематични удари по тила.
Украинските сили биха могли да се противопоставят по-добре на постоянния руски натиск, ако се фокусират повече върху удари по руските оператори на безпилотни самолети и командни пунктове на роти и батальони, разположени на много километри от линията на съприкосновение, заявява майор Олег Ширяев, командир на 225-ия щурмов полк, който воюва в Запорожската област.
"На тактическо ниво всичко лежи на техните рамене“, отбелязва той.
"Русия приложи по-систематичен подход към търсенето на украински групи безпилотни летателни апарати, за да наруши и унищожи украинската логистика на безпилотните летателни апарати, тъй като това е центърът на тежестта на украинската система за отбрана“, коментира Франц-Штефан Гади, австрийски военен анализатор.
Той добавя, че Украйна разполага с най-добрите пилоти на безпилотни летателни апарати, но техните удари по цели в тила са фрагментарни.
Украйна изпитва недостиг на безпилотни самолети и друго оръжие, способно да поразява цели на средно разстояние от 30 до 190 км зад фронтовата линия, посочва Гади. За да се подобри арсеналът, е необходима допълнителна помощ от западните партньори.
Изданието отбелязва, че в Запорожска област е лесно да се разбере защо руската армия не може да постигне решаващ пробив, въпреки увеличаването на числеността на живите сили и боеприпасите.
"Там равнините се простират на много километри, а небето бучи от смъртоносни украински дронове, когато руската пехота се опитва да пресече полетата. А руската бронетехника не може да премине дългите ровове, обградени с бодлива тел и "зъби на дракона“, пише изданието.
Войските, командвани от Ширяев действат като "пожарникари", притичайки на помощ, когато руските войници откриват пропуски в украинската отбрана. Те правят всичко възможно, за да проработи стратегията, кпосочва командирът
Украйна разполага с голям брой войски, които държат фронтовата линия в Донецка област, което води до недостиг на войски за прикриване на южния фронт.
"Руснаците избират пътя и се опитват да унищожат всичко, което се намира по него или в близост до него. Целта им е да сломят морала на украинските войници, като направят всяко придвижване към линията на сблъсък и от нея ужасно“, посочва заместник-командирът на бригадата на Запорожското направление.
1 колко са смешни
Коментиран от #29, #78
20:35 09.02.2026
2 Абе като гледам, май
20:35 09.02.2026
3 Анани
Коментиран от #22
20:35 09.02.2026
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #26, #30, #62
20:35 09.02.2026
5 Шопо
Коментиран от #13
20:36 09.02.2026
6 Българин
Коментиран от #21, #39
20:36 09.02.2026
7 Руснак без крак
Коментиран от #44
20:37 09.02.2026
8 пешо
20:37 09.02.2026
9 Копейка
20:38 09.02.2026
10 Много са украинците
20:39 09.02.2026
11 Стамболов
Коментиран от #48
20:39 09.02.2026
12 Обтегача
Коментиран от #94
20:39 09.02.2026
14 от австралийската пратка
20:40 09.02.2026
15 Швейк
Братушки , хайде засрамете се най после , бе !
20:41 09.02.2026
16 Никой
Това са все пак инстинкти - можеш ли да гладуваш - заради някой друг - ще си поделим нещата.
Не им се работи на украинците - ще видим доста гадин приключения - те са и мафиоти, всяккви.
20:41 09.02.2026
17 Гост
Украйна разполага с голям брой войски, които държат фронтовата линия в Донецка област, което води до недостиг на войски за прикриване на южния фронт.
Ай стига, бе! Само Нобелов лауреат може да напише това!
20:42 09.02.2026
18 Гориил
Коментиран от #24
20:42 09.02.2026
19 хаха
Наторявайте полетата с рушляшка измет!
Коментиран от #53
20:42 09.02.2026
20 руската мечка
20:42 09.02.2026
21 Шопо
До коментар #6 от "Българин":Живата сила свършва, Путин обикаля с бусове и събира пушечно месо.
20:43 09.02.2026
22 Това са
До коментар #3 от "Анани":сектанти.
20:44 09.02.2026
23 яко сеч
Коментиран от #63
20:44 09.02.2026
До коментар #18 от "Гориил":верно ли Русия отново е изгонена от олимпийските игри ?
20:44 09.02.2026
25 Ха ха ха ха
20:44 09.02.2026
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Грешиши приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #129
20:45 09.02.2026
27 Хохо Бохо
Заради Путин умряха или бяха осакатени над милион руски войници...
Коментиран от #36
28 Kaлпазанин
Коментиран от #40
20:45 09.02.2026
29 Говорит Москва
До коментар #1 от "колко са смешни":Контранаступ нет, салам и брашно за матушката ти
20:46 09.02.2026
30 Обикновен човек
Коментиран от #37
20:48 09.02.2026
31 Копейки
Коментиран от #133
32 Колкото повече....
Коментиран от #55, #91
20:50 09.02.2026
33 Спецназ
ги поставят под напрежение и с дронове запалват доставките им за оръжие и храна.
ТОВ, БАЦЕ важи за всяка война!
НЕма нужда да си некакъв ДжурналиС :)) на терен да го установиш.
Повечето се предали украинци свидетелстват за 5 дена без храна и патрони.
ФАКТ!
По времето на Втората Световна в Сталинград са пълзели под картечниците да доставят
ОЦЕЛЯВАЛ е 1 от 3!
ФАКТ!
Сега с джипове се движат да имат парно, ама един джип има видимост на танк на радара, Баце!
20:50 09.02.2026
34 Гориил
20:50 09.02.2026
35 Руснаците
Коментиран от #41
20:51 09.02.2026
37 БОЛШЕВИК
До коментар #30 от "Обикновен човек":Кои сте вие, дето го съборихте?
Коментиран от #47
20:51 09.02.2026
38 Проста мисирко
Какво ме вълнуват тия в окрайната като тука сме у блатото потънали яко
20:52 09.02.2026
39 Tурчик
До коментар #6 от "Българин":500 години Турска телевизия.Напаваи си ДНК тест,българче
Коментиран от #54, #70
20:52 09.02.2026
40 Анализатор
До коментар #28 от "Kaлпазанин":Напротив, това заглавие е в пълно съответствие с целите и задачите, които си поставя Володимир Володимирович Путин! Лидера на фашистка пРоссия...
Коментиран от #49
20:53 09.02.2026
41 ...
До коментар #35 от "Руснаците":Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по фалирането и унищожаването на Русия.
20:53 09.02.2026
42 Госあ
20:53 09.02.2026
43 Димяща ушанка
20:53 09.02.2026
44 Да попитам
До коментар #7 от "Руснак без крак":За какво ви е глава
Ако ще е за шамандура вие си я имате ха ха ха
20:54 09.02.2026
45 ТехноЛог
Коментиран от #83
20:54 09.02.2026
46 Блатна подлога
Коментиран от #50, #51, #52
20:54 09.02.2026
47 Това са
До коментар #37 от "БОЛШЕВИК":Извратеняци
20:55 09.02.2026
48 Ами да,
До коментар #11 от "Стамболов":то из чадието стамболов е бил българофоб,защо да няма и последователи предатели!
20:56 09.02.2026
49 Q -Ресс Tиaа
До коментар #40 от "Анализатор":Коте ела да те повозя на въртележката и да те аналлизирам ,таксата за психоанализ съм я премахнал .
20:57 09.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
52 седесарко
До коментар #46 от "Блатна подлога":че си подлога, подлога си......
21:00 09.02.2026
54 Историк
До коментар #39 от "Tурчик":Ефенди нека те поправя ,като цяло в някои региони на България и а мочти 600 г имперско присъствие !
Коментиран от #60
21:01 09.02.2026
55 Ще бъдат приветствани
До коментар #32 от "Колкото повече....":при бандера!
21:01 09.02.2026
56 Да,бе
21:02 09.02.2026
57 Украйна изпитва недостиг
21:03 09.02.2026
58 Оня с мотиката
До коментар #36 от "Цеко":Цеко мотиката няма да я ползвам този път ,душа под наем носиш и даже сап зад врата ти е в повече .
21:04 09.02.2026
59 Истината е, че в тази война,
Коментиран от #61, #64, #66
21:04 09.02.2026
60 Историк
До коментар #54 от "Историк":С риск да се повторя и се поправя ,Ефенди в някои региони на България има почти 600 османско имперско присъствие и на раята още и държи влага
21:06 09.02.2026
61 Клати Курти
До коментар #59 от "Истината е, че в тази война,":А на теб къде ти е далаверата в случая бе ,козяшки небинарен минн дилл ?
21:08 09.02.2026
62 май ножа го извадиха
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":твойте ? Или не помниш ?
Коментиран от #65
21:11 09.02.2026
63 Кметицата
До коментар #23 от "яко сеч":Оох кееффф ,голям кееффф ,в селската баня гоолям кееффф ...
21:13 09.02.2026
64 Козметична камера
До коментар #59 от "Истината е, че в тази война,":Всъщност, войната още не е започнала, но руската армия вече е модернизирана и в готовност. С НАТО се е разширило като на жена ти задния двор.
Коментиран от #68
21:14 09.02.2026
65 Онзи
До коментар #62 от "май ножа го извадиха":Лапуркай бе трррръбаррр,вникни в генезиса на процеса бе Утре Пак !
21:18 09.02.2026
66 маке..
До коментар #59 от "Истината е, че в тази война,":А най много го се радват бандерските бг-та,що се кефат да кушат с удовилствие жлътото във weцето на пеефтьски0
Коментиран от #69
21:19 09.02.2026
67 Уса
Коментиран от #74
21:19 09.02.2026
68 Руски депутати заявиха,
До коментар #64 от "Козметична камера":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
Коментиран от #71, #72
21:21 09.02.2026
69 стоян георгиев
До коментар #66 от "маке..":миши и аз го обичан .но от скромност досега не си признавах ...хахах .
21:21 09.02.2026
70 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #39 от "Tурчик":Той няма пари за леп, ти ДНК тест. Много ясно, какъв ще е резултата след 900 години чужда телевизия, 500 години от които турска. Някакъв западняк пътешественик беше писал за българите: "крадливо племе, миришат на чесън".
21:21 09.02.2026
71 Луд с картечница в мол
До коментар #68 от "Руски депутати заявиха,":Какво спиране ,бре джендър небинарен,яко млатене на бандерите докато умекнат и почнат да молят за пощада и искат прошка за предателството !
Коментиран от #81
21:23 09.02.2026
72 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #68 от "Руски депутати заявиха,":Дай му името на тоя депутат да видим какво и кога го е казал. Аз мога да кажа че американски сенатор е обвинил Тръмп за войната бла бла бла...
21:24 09.02.2026
73 Факт
21:24 09.02.2026
74 Жоро Ломския-Американчето
До коментар #67 от "Уса":Мъдри слова приятел,Ганя да си води записки !
21:25 09.02.2026
75 Град Козлодуй
До коментар #36 от "Цеко":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
Коментиран от #82
21:25 09.02.2026
76 Това вече не е украинска а
21:26 09.02.2026
77 Дали е вярно?
21:29 09.02.2026
78 Абсолютна лудост
До коментар #1 от "колко са смешни":Тия са по зле и от нашите сектанти. Тази война трябва да, спре веднага, а не, да се надреварват колко руснаци, техни роднини, ще убият. Позор за такова мислене..
Коментиран от #87
21:29 09.02.2026
79 Хасан Хаспела
До коментар #13 от "Някой":На мен пък на ууяя ми пък пише Слава Украiнi и разчесвам хуубаво украински вдовички по морето ,чак се просълзяват .
21:31 09.02.2026
80 Ъъъъъъ
"СВО" започва да звучи все по-нелепо и е време за промяна на абревиатурата....🤔
21:32 09.02.2026
81 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #71 от "Луд с картечница в мол":И аз съм джендър от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🤣 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #84
21:32 09.02.2026
82 Койдозлу
До коментар #75 от "Град Козлодуй":Козлодуйски ако ми седнеш на ..я няма да си полумъртъв ,ами ща карам направо да умиррргашшш .
21:33 09.02.2026
83 Механик
До коментар #45 от "ТехноЛог":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #88
21:34 09.02.2026
85 Пръчат
Коментиран от #93, #113, #117
21:37 09.02.2026
86 Мадяр им води сметката
От 01 до 07.02 към вкъщи без възможност за връщане са изпратени 1861 червея. Към тях прибавяме:
на 07.02 - 206 убити + 70 ранени = 267 червея извън строя. Времето мъгливо, не се лети много.
на 08.02 - 235 убити + 108 ранени = 343 червея извън строя. Май времето се е пооправило.
Утре след 8:30 ще излезе метео справката за 09.02.
Коментиран от #98, #99, #119
21:37 09.02.2026
87 варна
До коментар #78 от "Абсолютна лудост":ватенките са като някакви камикадзета, сами се хвърлят в бой срещу артилерията, а после обвиняват другите, че ги думкали...ясно е кой трябва да спре
Коментиран от #89
21:38 09.02.2026
88 ТехноЛог
До коментар #83 от "Механик":Не знаех че и тси ганни механици имало ,да не си рожба на декатата на ромското включване ?
21:38 09.02.2026
90 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #112, #118
21:40 09.02.2026
91 не може да бъде
До коментар #32 от "Колкото повече....":Тъкмо исках да напиша че издигането на тази цел написана в заглавието на статията може да бъде само плод на болен мозък ...и ето оказа че че не е само един!?На първо място т.н . украинци нямат никакъв повод за вражда с руснаците в Русия и изобщо и особено с етническите руснаци!?Толкова пъти руснаците /и по-специално Путин /показаха че искат споразумение компромис отстъпки които да удовлетворят и двете страни и да има мир и разбирателство!?Второ даже да имаш враг с когото водиш война е разумно да гониш реални постижими и разумни балансирани цели -даже победата е желателно да бъде разумна!?Унция мир струва повече от тон победа казва стара еврейска поговорка!?Украинците направиха всичко възможно да направят от руснаците свой враг по безумен начин според мен - първо приеха за ръководна бандеровската идеология и второ приеха позицията да бъде нанесена максимална вреда на руснаците в угода на някои на Запад ...без изобщо да помислят да се съобразят как биха реагирали руснаците !?Струва ми се съвсем скоро -до месеци -ще получим отговора!?
Коментиран от #95
21:41 09.02.2026
92 Зеленски:
21:43 09.02.2026
93 ОНЗИ
До коментар #85 от "Пръчат":Ей Богомиловски минн ..дил.. като мина през вашето село на сухо щаа бръсна с нож Мора на въоръжение в шведската армия .Разбра ли че на картечаря Ханс ,снаипериста Вася му пръсна кратуната заедно с каската с карабина Мосин и в последния си гърч Ханс извъртя картечницата към своите и продължи да стреля още известно време .
21:45 09.02.2026
94 Прониквача
До коментар #12 от "Обтегача":А ние може да ти изправим кривото черво.
21:45 09.02.2026
95 тараланкоолу
До коментар #91 от "не може да бъде":А кой нападна пръв друга държава?
Коментиран от #100, #104
21:46 09.02.2026
97 Мачккай еввреи
Най- ГАДНИТЕ империи са - 1 ) Империята на Евреите Хазари, 2 ) Османската МЮССЮЛМАНСКА империя, 3) Арабския МЮССЮЛМАНСКИ Халифат, 4) Монголската империя 5) Империята на Хуните( китайски диваци), 6) Империята на Зулусите негри- ДЯВОЛИ..
Всъщност, последните реално са най- гадни, но са били прекалено ДАЛЕЧЕ от Европа...
Евреите- Хазари нападат БЪлгария и на хан Кубрат и затова хан Аспарух бяга до река Дунав.
Ако ние, българите ( 670 година) или руснаците бяхме СПРЕЛИ настъплението на еввреите към Европа, изобщо НЯМАШЕ да се приказва за Хиттлер...
Еввреите са арабски циггани, също като МЮССЮЛМАНИТЕ и нахлуват в Европа чрез Хазарската империя , и чрез Османската империя... Както сега нахлуват през границите без оръжия.. ( То и затова, Испания , СЛЕД като се Освобождава от Мюссюлманско РОБСТВО през 1200 година , ИЗГОНВАТ и всички еввреи, заедно с мюссюлманите ).
Коментиран от #120
21:48 09.02.2026
98 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #86 от "Мадяр им води сметката":Украински фейк, като "призрака на Киев", паяжини, фламингото и др. лъжи и глупости. В Киев ходят по нужда по 1000 човека в дупка в земята край блоковете, а видите ли, в руските села тоалетните били външни. Да се опитат в селска къща да направят вътрешна тоалетна, когато зиме е -50⁰С.
21:50 09.02.2026
99 Пръчат
До коментар #86 от "Мадяр им води сметката":Не ги мисли дроноводите на Мадяр ,след като рано или късно ги маркира Всевиждащото Око на дрон Орлан по късно върху сградата където са се скрили се изсипва ураган от тежка артилерия и остават завинаги заедно с останките от сградата .При символичното погребение се ползват празни ковчези с дежурното 🇺🇦 знаме .
21:51 09.02.2026
100 не може да бъде
До коментар #95 от "тараланкоолу":Във всяка война има един който я започва и един който я предизвиква -Талейран
Коментиран от #103
21:53 09.02.2026
101 Как
Коментиран от #122, #130
21:55 09.02.2026
102 тараланкоолу
21:55 09.02.2026
103 тараланкоолу
До коментар #100 от "не може да бъде":верно бе,така стана и с хитлер,НАЛИ!
21:56 09.02.2026
105 3333
21:57 09.02.2026
106 Бесен - Язовец
21:57 09.02.2026
107 Бесен - Язовец
21:58 09.02.2026
108 Механик
И за какъв недостиг на дронове във ВСУ става въпрос, като сутринта Зеленски каза, че с дроновете са на първо място в света и се канят да изнасят дронове за западна Европа?
21:59 09.02.2026
110 Краят на ерата на Путин
Коментиран от #114
22:00 09.02.2026
111 az СВО Победа 80
22:00 09.02.2026
112 Разкрит!
До коментар #90 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Копейски фейк!
22:01 09.02.2026
113 Оня с керпеденя
До коментар #85 от "Пръчат":Кво ша трепиш бе неонацист нефелен ,лично без упойка ща сqoппя .
22:01 09.02.2026
114 Тити
До коментар #110 от "Краят на ерата на Путин":Разпада се наннай катти ....катаа ,що е прихванала венерически болести по магистралните паркинги .
22:03 09.02.2026
115 Берлин
22:03 09.02.2026
116 Така Така
22:08 09.02.2026
117 Абе
До коментар #85 от "Пръчат":Неонацистска маZтийо харесай си запуснат гроб в селата наоколо вас ,където да те поставим ,хем компания ще си имаш за столетия напред ,хем никой никога няма да се сети да те потърси точно там .
22:09 09.02.2026
118 Хахахаха
До коментар #90 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Верно ли бре Рублоидиот?
22:16 09.02.2026
119 варна
До коментар #86 от "Мадяр им води сметката":птиците на Мадяр са царе на дронове, думкат ватенките като пъдпъдъци видеата не са хора със слаби нерви
22:17 09.02.2026
121 стоян георгиев
Коментиран от #125
22:19 09.02.2026
122 Няма лошо
До коментар #101 от "Как":и без друго нямат рубли да го изхранват
22:19 09.02.2026
123 Шарл Перо
Украински приказки
22:25 09.02.2026
124 Врач
Сега ще стане!
22:29 09.02.2026
125 варна
До коментар #121 от "стоян георгиев":Така ли манн гауу съдд ранн ,многи разбираш нещата !
22:38 09.02.2026
126 ХОРАТА СА КАЗАЛИ
23:04 09.02.2026
127 КОЛЬО ПАРЪМА
23:21 09.02.2026
128 Питащ
23:23 09.02.2026
129 Нов
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Затова държавата е на 12 часови пояса.
Образовай се мацко
23:29 09.02.2026
130 Нов
До коментар #101 от "Как":Прав си , както виждаш Украйна намаля с 2 милиона убити и 15 милиона избягали и си е ОК.
23:44 09.02.2026
131 Спаси дете
00:05 10.02.2026
132 Само на мен ли ми се струва
Не напразно през последното десетилетие,доверието в популярните медии се сринало дори повече от това, на тия които ги хранят. И копаят дъното! Същото както е било с медиите и при комунизма и интернационализма- сега прекръстени на нов световен ред и глобализъм.
00:36 10.02.2026
133 Хашмокар на вилица
До коментар #31 от "Копейки":Ти виж и си плати парното първо и останалите 5 Левро си купи банани.
00:45 10.02.2026
134 Ъхъ!!!
02:34 10.02.2026